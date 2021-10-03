"Слуги народа", которые не проголосуют за отставку Разумкова, должны выйти из фракции, - Яременко

Заявления президента Владимира Зеленского и руководителя фракции "Слуги народа" Давида Арахамия о потере политического связи и взаимного доверия со спикером Дмитрием Разумковым стало новостью для некоторых однопартийцев.

В частности, об этом в Facebook заявил "слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

Одновременно указанную причину он считает "более чем убедительной с точки зрения необходимости инициирования процедуры отставки спикера".

"Оппоненты этого решения (они, хотя и очень немного) называли только один контраргумент - надо принимать решение только после разговора с Разумковым.

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Руководство фракции дало гарантию всем, кто проголосует против отставки спикера и решат уйти из фракции, "Слуга народа" не будет применять против них карательные санкции в виде лишения мандата.

Возможно, это было бы процедурно правильно, но политически ситуация перезрела, и беседы с Разумковым президента и Давида Арахамии происходили неоднократно.

Я подписал соответствующее обращение (моя подпись была сто шестьдесят какой-то). Голосов для начала процедуры достаточно.

Кандидатура нового спикера не обсуждалась. Но кажется все догадываются", - сообщил нардеп.

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В комментариях Яременко уточнил, что прямо слова о необходимости покинуть францию в случае отказ поддержать отставку Разумкова не звучало, "но вопрос поставлен остро".

"Скорее, это звучало как то, что сказанного и услышанного вами достаточно, чтобы понять суть проблемы, и если вас не убедило, то, скорее всего, речь идет о том, что вы начинаете самостоятельную политическую карьеру", - написал "слуга народа".





Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.

На съезде "Слуги народа" в Трускавце принято решение, что процедура отзыва с должности Разумкова начнется 4 октября.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

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