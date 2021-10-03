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Новости Отставка Разумкова
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"Слуги народа", которые не проголосуют за отставку Разумкова, должны выйти из фракции, - Яременко

Заявления президента Владимира Зеленского и руководителя фракции "Слуги народа" Давида Арахамия о потере политического связи и взаимного доверия со спикером Дмитрием Разумковым стало новостью для некоторых однопартийцев.

В частности, об этом в Facebook заявил "слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

Одновременно указанную причину он считает "более чем убедительной с точки зрения необходимости инициирования процедуры отставки спикера".

"Оппоненты этого решения (они, хотя и очень немного) называли только один контраргумент - надо принимать решение только после разговора с Разумковым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко может стать первым вице-спикером

Руководство фракции дало гарантию всем, кто проголосует против отставки спикера и решат уйти из фракции, "Слуга народа" не будет применять против них карательные санкции в виде лишения мандата.

Возможно, это было бы процедурно правильно, но политически ситуация перезрела, и беседы с Разумковым президента и Давида Арахамии происходили неоднократно.

Я подписал соответствующее обращение (моя подпись была сто шестьдесят какой-то). Голосов для начала процедуры достаточно.

Кандидатура нового спикера не обсуждалась. Но кажется все догадываются", - сообщил нардеп.

Также читайте: Процедуру отставки Разумкова запустят 4 октября, - спикер "Слуги народа" Палийчук

В комментариях Яременко уточнил, что прямо слова о необходимости покинуть францию в случае отказ поддержать отставку Разумкова не звучало, "но вопрос поставлен остро".

"Скорее, это звучало как то, что сказанного и услышанного вами достаточно, чтобы понять суть проблемы, и если вас не убедило, то, скорее всего, речь идет о том, что вы начинаете самостоятельную политическую карьеру", - написал "слуга народа".

Слуги народа, которые не проголосуют за отставку Разумкова, должны выйти из фракции, - Яременко 01
Слуги народа, которые не проголосуют за отставку Разумкова, должны выйти из фракции, - Яременко 02

Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.

На съезде "Слуги народа" в Трускавце принято решение, что процедура отзыва с должности Разумкова начнется 4 октября.  

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Читайте также: "Слуги народа" поддержали отставку Разумкова практически единогласно, - Гетманцев

Автор: 

ВР (29244) Яременко Богдан (150) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+36
Яременко -слуга мудрого прОстого нАріду,в сесійній залі ВР замовляв повію,яка відразу попередила його,що анал це табу. Цей пудєль відомий тим що виступає за капітуляцію та здачу територій разом з мешканцями. Тобто у повії є табу а у Яременко їх немає. То хто з них проститутка?
"Анал табу чи не табу, вот в чьом вапрос".
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03.10.2021 01:16
+30
Такой демократии Украина еще не видела
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03.10.2021 01:18
+28
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03.10.2021 01:24
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яременко -слуга мудрого прОстого нАріду,в сесійній залі ВР замовляв повію,яка відразу попередила його,що анал це табу. Цей пудєль відомий тим що виступає за капітуляцію та здачу територій разом з мешканцями. Тобто у повії є табу а у Яременко їх немає. То хто з них проститутка?
"Анал табу чи не табу, вот в чьом вапрос".
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03.10.2021 01:16 Ответить
Волосаст, свиреп и могуч! Бабу скифскую завалит враз! И никто из нас не посмеет сказать: Бодя - тот еще ********! Просто человек традиционной сексуальной ориентации!
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03.10.2021 05:28 Ответить
))) а миньет это измена или нет ?
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03.10.2021 07:46 Ответить
Такой демократии Украина еще не видела
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03.10.2021 01:18 Ответить
Худобини які знущаються над Україною ,але не за горами розплата
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03.10.2021 01:20 Ответить
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03.10.2021 01:19 Ответить
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03.10.2021 01:24 Ответить
Двоє, тих що скраю, стануть співголовами ВР!
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03.10.2021 05:31 Ответить
Не приведи Господи, їх не прогодуєш!
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03.10.2021 08:42 Ответить
най буде безугла - вона сексі.
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03.10.2021 06:40 Ответить
Я столько не выпью. Но, тебе можно. Только пользуйтесь рещинкой - дебилы не должны плодить дебилов
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03.10.2021 07:55 Ответить
люди без почуття гумору, це діагноз.
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03.10.2021 08:19 Ответить
А чим гірша Галька-матрац! Вона навіть номінована в Трускавці.
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03.10.2021 08:46 Ответить
нічим не гірша, але її на фото немає
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03.10.2021 09:27 Ответить
6
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03.10.2021 08:44 Ответить
слова о необходимости покинуть францию
Источник:
Наполеон захопив Буковель?
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03.10.2021 01:21 Ответить
Типа "Кто не с нами, тот против нас". Ну круто
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03.10.2021 01:26 Ответить
Торжество контролируемой демократии в отдельно взятой Украине.
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03.10.2021 01:26 Ответить
Вы это не из страны-помойки строчите?
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03.10.2021 01:32 Ответить
Я українець з Германії про Україну. Під реальним прапором і призвищем.
Це має якесь значення у моєму вислові?
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03.10.2021 01:39 Ответить
А как зовут фюрерка диких племен русни на просторах страны-помойки?
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03.10.2021 01:40 Ответить
Вам ***** спати не дає. Ну добре. Ндобраніч.
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03.10.2021 01:42 Ответить
Та менi до сраци *****. Перепрошую Пана. На добранiч.
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03.10.2021 01:45 Ответить
Хотілося без зайвих гаслів, воплів і соплів просто культурно посперечатися на хвору Тему. Звиняйте, Пане.
Habe die Ehre.
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03.10.2021 01:52 Ответить
сиди зарабатывай и не воняй, под германским флагом, ну так не лезь сюда
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03.10.2021 03:13 Ответить
то крисчанін під проксі, бо Цензор там в них заблочений
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03.10.2021 01:48 Ответить
Германія - це тпм, де Германи? Це далеко від Німеччини?
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03.10.2021 08:07 Ответить
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03.10.2021 10:19 Ответить
А застрелиться они не должны?
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03.10.2021 01:29 Ответить
жалкая ЗЕленая диктатура... один клоун уже игрался в диктатуру, еле успел смыться в Ростов. ЗЕ-шобле рассчитывать на такую удачу уже не стоит, люди вам провала не простят.
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03.10.2021 01:29 Ответить
Ага! 😁 Ті, що голосували за Зєлєнского - то жертви. Під час голосування до них у кабінку вирвалися Ющенко, Порошенко, Ситник, Свинарчуки і ґвплтувати їх розум і сумління, змушуючи ставити позначку напроти прізвища Зєлєнскій. 😁 Тебе теж ґвплтували? Боляче було? Найбільший цинізм таких, як ти полягає в тому, що у 2014 році ви так само голосували за Порошенка, бо той обіцяв за три тижні (місяці) закінчити війну і ви вважали його не надто радикальним, вірячи, що він не почне люту українізацію. Коли цього не сталося, ви його зненавиділи і стали шукати іншого ідола. Бо до вас ніяк не дійде, що війни закінчубться лише перемогою, чи поразкою, а українізація - головна умова існування держави Україна. Тому всі ваші кумири будуть у майбутньому вашими ворогами. 😊
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03.10.2021 08:19 Ответить
Да тебя повесить мало,после того как ты в воюющую страну привела главнокомандующим "рассмеши комика"-а то раскудахталась,дегенератка -виноваты у нее все
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03.10.2021 08:39 Ответить
Может лучше шалав вызвать ?
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03.10.2021 01:30 Ответить
Те шалавы все с арахамией. А от этой хворобы даже кондомы не спасают.
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03.10.2021 01:39 Ответить
Зелені дебіли підкорюють нові глибини.
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03.10.2021 01:38 Ответить
От що таке влада більшовиків - однієї партії. Виборці хотіли в темпі вальса зробити реформи і поставили все своє майно на коней з "95 кварталу" а їх коні-поні-нардепи застрягли в рішенні своїх примітивних потреб.
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03.10.2021 01:46 Ответить
ну, ніхто ж не дивується черговій брехні зеклована, коли він "назвав "внутрішньофракційним" питання перебування Разумкова на посаді голови ВР"
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03.10.2021 01:55 Ответить
Так ЗЕ вобще все в Украине теперь считает сугубо своим делом.

Зебилы его выбрали и теперь он никому ничего не должен.

И так будет до тех пор, пока тюрьма или преждевременная смерть не разрушит его иллюзий.
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03.10.2021 02:23 Ответить
Йхто про це оповіщає ? АНАЛТАБУДИПЛОМАТ!!!
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03.10.2021 02:08 Ответить
це ж мабуть не проголосували ті, у котрих в історіії з його проститками була своя думка...
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03.10.2021 02:10 Ответить
"Существует всего два мнения - мое и не правильное".

Если это не авторитаризм, то что?
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03.10.2021 02:22 Ответить
это млять какая-то мафия
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03.10.2021 02:36 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
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03.10.2021 03:02 Ответить
Зачем так много писать? Нравится, мля, людям! Особенно его хранцузский прононс криворожского блатаря! Во втором туре президентских выборов - "абынепорох" для большинства пресловутых 73% избирателей Украины!
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03.10.2021 05:37 Ответить
Главное еще в портрете этого "главы", что он Лжец и неимоверно жадный до обогащения. Он ненавидит людей и не знает божьих законов.
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03.10.2021 11:40 Ответить
🤡🤢🎪 зесморчек -🌶🎹шут гороховый, а не актёр , мелкий завистливый недомерок, копия ***** , психически больной нарцисс ! Противно , что в Украине ещё больше , чем на россии быдла 73% и журнашлюх , готовых утверждать , что белое - чёрное
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03.10.2021 03:47 Ответить
Все, кто проголосуют за снятие Розумкова, открывают ящик Пандоры. Убирая своих, а это первый номер команды, они прокладывают дорогу в никуда.
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03.10.2021 11:45 Ответить
ТАК ВОТ ЧЕГО ПРИТУЛА ПАРТИЮ СОБРАЛСЯ ДЕЛАТЬ - "ГОЛОС КУЧМЫ-ПИНЧУКА" !?)
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03.10.2021 05:03 Ответить
Партия "Непритуленные".
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03.10.2021 07:12 Ответить
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03.10.2021 13:51 Ответить
Вот гады-пацаны решили реальные дела замутить в парламенте а тут какой-то Разумков и пара челов уперлись в непонятные законы и какую-то конституцию.
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03.10.2021 07:10 Ответить
оце вовік кідок, усіх хто його зробив президентом він здихався. оце талант, рівня Гай Марія.
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03.10.2021 07:21 Ответить
Бодік Яременко: "Не голосував - табу!"
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03.10.2021 07:37 Ответить
В мечтах о проститутках
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03.10.2021 07:40 Ответить
Короче своего мнения в партии быть не может, голимый совок.
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03.10.2021 08:04 Ответить
Мають вийти з фракції і сісти за грати за отримані в конвертах бабоси від зеленвського
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03.10.2021 08:36 Ответить
Ляльковод розуміє що Буратінка вже набрав багато негативу і потрібна нова фігура. Разумкову ліплять німб правильного пацана якого кривдять. Лохторат таких жаліє і голосуватиме за нього. Зустрічайте нового президента.
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03.10.2021 08:40 Ответить
Диктатурой попахивает. Но, "величайший" не терпит конкуренции, и до следующих выборов будет уничтожат всех своих возможных соперников любыми методами.
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03.10.2021 09:33 Ответить
Партия КОЗЛОВ..
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03.10.2021 09:53 Ответить
Зє бубочка дуже незадоволений, що Разумков відмовляється лизати йому дупу!
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03.10.2021 10:36 Ответить
Хтось ще вважає, що ця бикувата гопота будує демократичну державу? Свобода слова, рівність перед Законом, ..?
Вони будують совковий бандустан, з безмовним бидлом та "пліснявими небожителями", на чолі зі сцарьком, на якого бидло має молитися.
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03.10.2021 10:46 Ответить
Зелений пластилін. Ліпи що хочеш... (((
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03.10.2021 10:52 Ответить
Демократія, кажете? Янек там в істериці: а шо так можно?
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03.10.2021 10:50 Ответить
Комунізм у нас: партия сказала надо - комсомол ответил есть! (
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03.10.2021 10:55 Ответить
Головне у "слуг народу" - це плюралізм думок)
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03.10.2021 11:09 Ответить
Та деякі з них це слово не зможуть вимовити.
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03.10.2021 11:15 Ответить
Комусь у нас не вистачає твьордой рукі?! Ось вам початок...
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03.10.2021 11:14 Ответить
Не хватает слов для возмущения. Член этой партии не имеет права на свое мнение. Какая-то КПСС. Все настолько омерзительно смотреть на этих шоуменов, которые за бабло лишились голоса, а может и подбирались как безликие овцы.
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03.10.2021 11:33 Ответить
"Слуги народа", которые не согласны на АНАЛ от Яременко, должны выйти из фракции.
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03.10.2021 12:20 Ответить
партия ублюдков... этих тварей только выжигать придется.... но ничего....
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03.10.2021 21:09 Ответить
 
 