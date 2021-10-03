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Аэропорты построят между Мариуполем и Бердянском, а также в районе Краматорска и Славянска, - глава Мининфраструктуры Кубраков

Аэропорты построят между Мариуполем и Бердянском, а также в районе Краматорска и Славянска, - глава Мининфраструктуры Кубраков

Для восстановления авиасообщения на Донбассе построят два новых аэропорта, на следующей неделе утвердят окончательно, в районе каких городов.

Об этом в ходе выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Он напомнил, что до 2014 года на востоке Украины действовало три аэропорта - в Донецке, Мариуполе и Луганске.

Сейчас один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском.

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"Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом ВСУ, последнее совещание у нас было на этой неделе", - уточнил Кубраков.

Второй аэропорт будет в районе городов Краматорск и Славянск - возможно даже в Святогорске.

"Есть предложение - Святогорск. Может быть, там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой. - Ред.)", - сказал министр.

Кубраков добавил, что на следующей неделе пройдет совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.

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"Если с местами определимся, то за два года мы аэропорты построим", - заверил Кубраков.

Автор: 

аэропорт (1509) строительство (1997) Донбасс (26956) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+8
и зачем в Святогорске аэропорт? кто и куда оттуда будет летать? до Харькова 150 км
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03.10.2021 01:44
+8
Вангую, що все закінчиться таким же гучним фіаско, розвалом і дерибаном.
Все, до чого торкаються зелені шоу-руки, перетворюється на зламану іграшку, яку можна за безцінь продати в потрібні руки.
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03.10.2021 01:45
+7
остановите этих еманутых, пока средства мвф не кончились...
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03.10.2021 02:47
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Это какая-то новая мода - строить не аэропорты городов, а аэропорты между городами?
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03.10.2021 01:36 Ответить
Видимо, чтобы кацапской армии было удобнее подвозить оружие. Пздц ((( особенно на восточную часть.
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03.10.2021 07:59 Ответить
Замість двох один.. Десь посередині.
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03.10.2021 08:34 Ответить
Кубрак це той Зебил з Укравтодору при якому вартість ремонту доріг зросла удвічі
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03.10.2021 01:37 Ответить
https://realist.online/ukr/politika/nezruchnij-ministr-chomu-kerivnik-ministerstva-infrastrukturi-ne-pojikhav-v-ssha "Незручний міністр": чому керівник Міністерства інфраструктури не поїхав в США
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03.10.2021 01:59 Ответить
Так в мариуполе есть уже,зачем второй??
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03.10.2021 01:39 Ответить
Вангую, що все закінчиться таким же гучним фіаско, розвалом і дерибаном.
Все, до чого торкаються зелені шоу-руки, перетворюється на зламану іграшку, яку можна за безцінь продати в потрібні руки.
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03.10.2021 01:45 Ответить
и зачем в Святогорске аэропорт? кто и куда оттуда будет летать? до Харькова 150 км
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03.10.2021 01:44 Ответить
Зеленський зі свитою прилітати буде.
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03.10.2021 01:47 Ответить
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03.10.2021 07:19 Ответить
Щоб бабло розпиляти на Великому Летівництві.
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03.10.2021 15:17 Ответить
и будете летать на МАУ за $200 билет
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03.10.2021 01:47 Ответить
Они это всё равно не оценят и будут по прежнему ненавидеть Украину
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03.10.2021 01:56 Ответить
та пох что строить, маржа с бюджета все равно капает. лунную базу можно, главное процент в карман
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03.10.2021 02:34 Ответить
между мариуполем и бердянском 80 км, нафуя там аэропорт, на белосарайчкой косе? что за бре от зелупонцев
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03.10.2021 02:40 Ответить
Якщо поглянути на мапу, то між Мариуполем і Бердянськом 65 км по прямій. Але у Кубракова є проблеми з аріфметикою. Тому точка, де він збираеться будувати аеродром ніяк не може бути 20 км від Бердянська і 30 км від Мариіуполя. Тим більше, що на березі моря таке будівництво неможливе.
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03.10.2021 09:35 Ответить
а ты не думал, что объект может быть расположен НЕ на пряммой линии между двумя точками?
геометр, блин
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03.10.2021 12:56 Ответить
Здається, що ви з Кубраковим в одній школі прогулювали.
Якщо об'єкт "НЕ на пряммой линии между двумя точками", то тим паче він не може бути одночасно 20 км від Бердянська і 30 км від Мариіуполя
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03.10.2021 15:58 Ответить
а может они собираются искривлять пространство-время, бедосик небойсь уже законопроект готовит.
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04.10.2021 01:40 Ответить
30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска
что за куйня, если там расстояние 80 км, и там села... какой нах аэропорт, зачем
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03.10.2021 02:43 Ответить
остановите этих еманутых, пока средства мвф не кончились...
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03.10.2021 02:47 Ответить
им не дай средства - они землю из под собственных ног ******* начнут - клептомания не лечится....
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03.10.2021 03:32 Ответить
Зелемойские титушки знають що роблять айропорт в черте города не строят....упал самолетик и дома с жителями забрал...
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03.10.2021 03:21 Ответить
Я срочную служил в дохлом Сссре в системе войск ПВО....наш айропорт находился в маленьком латвийском селе Вайнёде.... сейчас єто заброшенное дерьмо...типа памятник сраному совку...
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03.10.2021 03:28 Ответить
кажется ету срань показывали в передаче "Abandoned sites"....
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03.10.2021 03:37 Ответить
Пусть сразу строят, полосу для "Шатла".
Красиво, мощно, ЗЕлищно и .... бесполезно.
"Шатлы" не летают, земля продана и зелепупень говно.
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03.10.2021 03:52 Ответить
До 2014 года аэропорт Мариуполя был в отличном состоянии. Может просто навести там порядок? Может просто перестать воровать?
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03.10.2021 07:15 Ответить
Зачем строить два новых аэропорта в непосредственной близости к зоне боевых действий? Думаю это не рационально. Третий аэропорт они собираются строить в Закарпатье. Итого, три новых аэропорта собираются построить одновременно. Такого даже богатые страны не позволяют себе делать.

Все это напоминает колоссальный распил денег.
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03.10.2021 07:27 Ответить
Это будут аэродромы подскока.
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03.10.2021 07:35 Ответить
Аби не заскока.
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03.10.2021 08:31 Ответить
Стройка это хорошо. Воровство будет по любому. И распилы никуда не денутся. Но люди тоже получат работу. И маховик экономики застрявший в застое,провернется. К тому же,думаю это стратегия США. Ведь ,что ни говори,а места опасные. Получается,что военные базы Запада смогут получить более быстрые места развертывания. И это тоже очень хорошо.
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03.10.2021 08:25 Ответить
А ще дурень думкою багатіє...я от прям бачу на вашому прикладі
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03.10.2021 08:35 Ответить
обоснуйте
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03.10.2021 08:38 Ответить
Маховик економіки- смішно же.
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03.10.2021 08:47 Ответить
То,что вам смешно,не означает что вы понимание сути вопроса и дела.
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03.10.2021 08:55 Ответить
Глядя на твои перлы, мы понимаем только одно: почему президентом стал именно Зеленский.
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03.10.2021 10:20 Ответить
Я намеков и иносказательных фраз не понимаю. Если хочешь упрекнуть,то приводи аргументы.
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03.10.2021 10:23 Ответить
Твой аргумент - любая бессмысленная стройка хороша потому, что даёт работу строителям.
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03.10.2021 10:55 Ответить
Чем будут вредить аэродромы в тех местах ? Для НАТО это плюс. Для жителей тоже. Это и рабочий персонал. И как я говорил,работа. Также это наглядно покажет,что Украина модернизируется.В первую очередь тем,кто на оккупированной территории. Теперь - ты.
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03.10.2021 11:17 Ответить
Децкий сад. А давай там построим Диснейлэнд - чем он будет вредить? Будет работа. И покажет заботу о детях.
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03.10.2021 11:46 Ответить
Ты мои доводы опровергни. Тогда и про детский сад забудем.
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03.10.2021 11:54 Ответить
Какие, в попу, "доводы"?
Ты доволишь ЧТО?
Что стройка создаёт рабочие места? Согласен. ЛЮБАЯ стройка создаёт рабочие места.
А "что военные базы Запада смогут получить более быстрые места развертывания" - гм, ты серьёзно?
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03.10.2021 12:34 Ответить
Какие базы, какое Нато? Нато не строит аэропорт в Украине! Аэропорт собираются строить за счет бюджета и строить его будет Украина. У Украины военной авиации столько нет сколько будет аэропортов Очередной изБератель Зеленского что то придумал себе про Нато, ну и пусть продолжает так думать пока в холодильнике макароны есть. Два года показали что в чем то убеждать эту секту в розовых очках занятие так себе.
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03.10.2021 13:34 Ответить
А не будуть ще рити канал наподобі Панамського через Сиваш, щоб з*єднати Азовське і Чорне моря? Також може бути шанс поживитися, щоб і внукам вистачило.
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03.10.2021 08:29 Ответить
а местных жителей спросили?
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03.10.2021 08:51 Ответить
А чего уже не в Донецке? Цапы бы дали вам возможность восстановить аэропорт
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03.10.2021 09:20 Ответить
Лучше бы эти деньги направили на строительство канала на Перешейке, а в Мариуполе и гражданский аэропорт нормальный, жаль что при Януковоще разобрали хороший военный аэродром, наверное Януковощ выполнял задание Мацквы, по развалу во...
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03.10.2021 09:44 Ответить
Краматорск - Монте Карло. Рейсы два раза в сутки. Предварительная запись за пол года.
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03.10.2021 09:53 Ответить
И поплывут пароходы....полетят дирижабли и в Краматорск перенесут штаб-квартиру ООН. Нужны лишь незначительные средства на первые телеграммы.
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03.10.2021 10:43 Ответить
Цікаво, а яку оцінку з географії мав Кубраков?
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03.10.2021 10:48 Ответить
 
 