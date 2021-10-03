Аэропорты построят между Мариуполем и Бердянском, а также в районе Краматорска и Славянска, - глава Мининфраструктуры Кубраков
Для восстановления авиасообщения на Донбассе построят два новых аэропорта, на следующей неделе утвердят окончательно, в районе каких городов.
Об этом в ходе выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
Он напомнил, что до 2014 года на востоке Украины действовало три аэропорта - в Донецке, Мариуполе и Луганске.
Сейчас один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском.
"Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом ВСУ, последнее совещание у нас было на этой неделе", - уточнил Кубраков.
Второй аэропорт будет в районе городов Краматорск и Славянск - возможно даже в Святогорске.
"Есть предложение - Святогорск. Может быть, там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой. - Ред.)", - сказал министр.
Кубраков добавил, что на следующей неделе пройдет совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.
"Если с местами определимся, то за два года мы аэропорты построим", - заверил Кубраков.
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Все, до чого торкаються зелені шоу-руки, перетворюється на зламану іграшку, яку можна за безцінь продати в потрібні руки.
геометр, блин
Якщо об'єкт "НЕ на пряммой линии между двумя точками", то тим паче він не може бути одночасно 20 км від Бердянська і 30 км від Мариіуполя
что за куйня, если там расстояние 80 км, и там села... какой нах аэропорт, зачем
Красиво, мощно, ЗЕлищно и .... бесполезно.
"Шатлы" не летают, земля продана и зелепупень говно.
Все это напоминает колоссальный распил денег.
Ты доволишь ЧТО?
Что стройка создаёт рабочие места? Согласен. ЛЮБАЯ стройка создаёт рабочие места.
А "что военные базы Запада смогут получить более быстрые места развертывания" - гм, ты серьёзно?