"Слуга народа" Корниенко о возможном назначении первым вице-спикером: "Я б не сказал, что это мечта всей моей жизни"
На выездном заседании фракции "Слуги народа" не рассматривался вопрос возможного назначения первого заместителя фракции СН Александра Корниенко первым вице-спикером.
Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Трускавце.
Отвечая на вопрос, хотел бы он занять этот пост, нардеп заявил: "Я б не сказал, что это мечта всей моей жизни, но если команда видит, что надо усилить направление, связанное с работой Верховного Совета, то будем помогать команде, разделять ответственность".
По словам Корниенко, никакие кадровые вопросы, кроме отставки Разумкова, на фракции не обсуждали. Говоря о том, пойдут ли "Слуги народа" на встречу с Разумковым в понедельник, политик подчеркнул: "Нет. У нас другие планы. У меня - так точно. Это какой-то непонятный формат работы - глава Верховного Совета куда-то приглашает фракцию. Это что вообще?! Непонятная регламентная составляющая".
Напомним, по данным Цензор.НЕТ, кандидатура первого заместителя главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко рассматривается на должность первого вице-спикера.
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буркнет шо споросоня? и бздынь - все подписано....
"Малый с подковыркою. Цыкнул зубом с дыркою. Сплюнул и уехал в Вашингтон."
а идиотов знающих Высоцкого? - обожаю сразу и навсегда....
Или пердит, как смотрит.
Короче, всё равно полное говно.
В 2001-2003 гг. - журналист
В 2003-2004 гг. - редактор
В 2004-2006 гг. - основатель и издатель студенческой газеты «Студентка»
В 2005-2008 и 2011-2013 гг. Был концертным директором и менеджером
В 2006-2008 гг. - исполнительный продюсер
Соучредитель организации , которая занималась неформальным образованием и креативным досугом молодёжи
С 2015 гг. - председатель ОО «Биржа молодёжных проектов»;
В 2016-2018 гг. помогал занимался организацией приезда в Украину иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях.
С 2008 по 2010 гг. Работал социальным тренером для молодежи и студентов.
2010-2019 гг. - бизнес-тренер, консультант по развитию.
-- Космонавтом. Женщиной - космонавтом
на рыгачку тянет от одного вида этой срани...
Просто хто ж знав, що в нас в країні 73 % корнієнків та інших шарікових..