"Слуга народа" Корниенко о возможном назначении первым вице-спикером: "Я б не сказал, что это мечта всей моей жизни"

На выездном заседании фракции "Слуги народа" не рассматривался вопрос возможного назначения первого заместителя фракции СН Александра Корниенко первым вице-спикером.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Трускавце.

Отвечая на вопрос, хотел бы он занять этот пост, нардеп заявил: "Я б не сказал, что это мечта всей моей жизни, но если команда видит, что надо усилить направление, связанное с работой Верховного Совета, то будем помогать команде, разделять ответственность".

По словам Корниенко, никакие кадровые вопросы, кроме отставки Разумкова, на фракции не обсуждали. Говоря о том, пойдут ли "Слуги народа" на встречу с Разумковым в понедельник, политик подчеркнул: "Нет. У нас другие планы. У меня - так точно. Это какой-то непонятный формат работы - глава Верховного Совета куда-то приглашает фракцию. Это что вообще?! Непонятная регламентная составляющая".

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Напомним, по данным Цензор.НЕТ, кандидатура первого заместителя главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко рассматривается на должность первого вице-спикера.