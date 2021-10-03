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"Слуга народа" Корниенко о возможном назначении первым вице-спикером: "Я б не сказал, что это мечта всей моей жизни"

На выездном заседании фракции "Слуги народа" не рассматривался вопрос возможного назначения первого заместителя фракции СН Александра Корниенко первым вице-спикером.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Трускавце.

Отвечая на вопрос, хотел бы он занять этот пост, нардеп заявил: "Я б не сказал, что это мечта всей моей жизни, но если команда видит, что надо усилить направление, связанное с работой Верховного Совета, то будем помогать команде, разделять ответственность".

По словам Корниенко, никакие кадровые вопросы, кроме отставки Разумкова, на фракции не обсуждали. Говоря о том, пойдут ли "Слуги народа" на встречу с Разумковым в понедельник, политик подчеркнул: "Нет. У нас другие планы. У меня - так точно. Это какой-то непонятный формат работы - глава Верховного Совета куда-то приглашает фракцию. Это что вообще?! Непонятная регламентная составляющая".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" в Трускавце: Арахамии и Корниенко вручили тыкву за разговор о "корабельной сосне". ВИДЕО

Напомним, по данным Цензор.НЕТ, кандидатура первого заместителя главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко рассматривается на должность первого вице-спикера.

Автор: 

ВР (29244) Слуга народа (2630) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+7
мечта твоей жизни достать 50 штук из конверта...
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03.10.2021 02:31
+7
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03.10.2021 03:16
+6
та ладно станешь спикером рожа как у стефана будет - уже примерно такая...
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03.10.2021 02:23
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та ладно станешь спикером рожа как у стефана будет - уже примерно такая...
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03.10.2021 02:23 Ответить
за першою освітою він хімік , за другою - психопатолог ... Уявіть , вчився у німецькому Універі... Як він бачить вову , як ви думаєте... як він бачить усе бидло слуг? гу дупустімо він спец у своїй професіїї . Так от, відповідь - не гірше знає їм усім оцінку , ніж Разумков. тільки той привіві до клоуна тих слуг а цей від нього їх приймає й обіцяє маніпулювати ними прєданнєй ніж разумков... Ну да ну да...
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03.10.2021 02:30 Ответить
жодна освiта не завадить алкану бути спiкером ради, як през нарiк.
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03.10.2021 02:37 Ответить
У цього інша проблема - не дупа, а пузо! Рученята до столу не дотягнуться, щоб щось підписати.
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03.10.2021 02:41 Ответить
вы забыли про виртуальную диджитализацию - она всех спасет....
буркнет шо споросоня? и бздынь - все подписано....
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03.10.2021 02:47 Ответить
Таки да!
"Малый с подковыркою. Цыкнул зубом с дыркою. Сплюнул и уехал в Вашингтон."
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03.10.2021 02:49 Ответить
обожаю идиотов, с ними легко...
а идиотов знающих Высоцкого? - обожаю сразу и навсегда....
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03.10.2021 02:58 Ответить
мечта твоей жизни достать 50 штук из конверта...
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03.10.2021 02:31 Ответить
не закінчувати цей процес який вже йде...
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03.10.2021 02:34 Ответить
Вже немає жодного політшоу на каналах Ахмєтова,наприклад, щоб ЗЕленим в очі не кололи зеленню в конвертах - прсто мовчать , а шия або красніє або жили на ній ходуном ходять ... Й НІХТО ДО СУДУ НЕ ЙДЕ ВІДМИВАТИ СВОЮ ЧЕСТЬ , Й НІХТО ЩЕ НЕ СКАЗАВ -Я НЕ БЕРУ . Окрім отієї однії, що не дала голос за антиолігархічну маніпуляцію , але цим вона все рівно їх заложила
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03.10.2021 02:39 Ответить
рiзниця часу - в Украинi 3 ночi, в Америци 8 вечора - час на ниметчини знаете чи вiдписатись?
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03.10.2021 02:53 Ответить
то якi запитання чому украiнцi сплять, а забугорнi тута?
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03.10.2021 03:05 Ответить
Есть такая блогерша в Украине Галька зі Львова...,прикольна тіточка,пересчитала що вкрали за 2 роки 95 квартальні тітушки....,ой не можу....ржу
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03.10.2021 03:11 Ответить
Сенатор, так поделитесь ссылкой, тоже хочу поржать
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03.10.2021 03:18 Ответить
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03.10.2021 03:16 Ответить
3,14здит, как дышит.
Или пердит, как смотрит.
Короче, всё равно полное говно.
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03.10.2021 03:43 Ответить
******** . Дура смешная)))
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03.10.2021 04:08 Ответить
От теперь заживём! Шпециалиста Корниенко подвезли

В 2001-2003 гг. - журналист

В 2003-2004 гг. - редактор

В 2004-2006 гг. - основатель и издатель студенческой газеты «Студентка»

В 2005-2008 и 2011-2013 гг. Был концертным директором и менеджером

В 2006-2008 гг. - исполнительный продюсер

Соучредитель организации , которая занималась неформальным образованием и креативным досугом молодёжи

С 2015 гг. - председатель ОО «Биржа молодёжных проектов»;

В 2016-2018 гг. помогал занимался организацией приезда в Украину иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях.

С 2008 по 2010 гг. Работал социальным тренером для молодежи и студентов.

2010-2019 гг. - бизнес-тренер, консультант по развитию.
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03.10.2021 04:08 Ответить
Ой що воно верзе. Поставлять там в президії пару-трійку корабельних сосен і все буде ОК.
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03.10.2021 07:39 Ответить
Не мечта стать использованным гондоном? ПонЕмаем-понЕмаем.
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03.10.2021 07:56 Ответить
-- а ты, Санечка, кем хочешь стать?
-- Космонавтом. Женщиной - космонавтом
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03.10.2021 08:02 Ответить
Ну до чего же пздпротивные ряхи у этих всех зе-гнид...
на рыгачку тянет от одного вида этой срани...
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03.10.2021 08:07 Ответить
Це чмо і депутатом ніколи не мріяло стати.
Просто хто ж знав, що в нас в країні 73 % корнієнків та інших шарікових..
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03.10.2021 08:13 Ответить
Я бы тоже не сказал, что это мечта всей моей жизн
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03.10.2021 08:19 Ответить
Вице-спикер да, вице- спикер да...
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03.10.2021 08:55 Ответить
ублюДА ублюДА
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03.10.2021 09:24 Ответить
Ну и рожа, интеллект из ушей так и прет🙄
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03.10.2021 10:40 Ответить
 
 