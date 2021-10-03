За минувшие сутки ранен воин, 11 нарушений режима "тишины". Наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, крупнокалиберные минометы и ПТРК, - ООС
За минувшие сутки, 2 октября, российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 3 из которых - с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).
Подчеркивается, что у Новозвановки наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В сторону Станицы Луганской враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным штаба, позиции украинских защитников вблизи Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Нью-Йорка наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе Новоселовки Второй, Новотошковского и Новолуганского.
Кроме этого, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность", - отмечают в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 3 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Політика мілкого хлюпіка, сцикунця, мамкиного синка.
То бишь - отвечают, но только в пределах прямой видимости.
Чи це не чергові побрехеньки ?
Раніше ніхто не чекав, допоки мокші облаштуються, отримають розвіддані. Їх просто кошмарили. Вбивали. Хіба не так має бути ?
Що це за відповідь - автоматом на обстріл мінометами
Это как бы и не ответка минометчикам, но их активность таким макаром может быть и приостановлена, без применения тяжелых средств.
Хіба так звільняють рідну землю ?
але навiть до 90-х, пам'ятаю i в 70-тi, i в 80-тi, коли їдеш навiть потягом, добре було видно i вiдчутно, що земля українська закiнчилась i почалась вбога паРаша, i тодi кордон, нiбито адмiнiстративний, був досить вiдчутний навiть очима,... тобто вiн природнiй, реальний i навiть ментальний, було вiдчутно в повiтрi...зараз це вiдчувається ще краще...навiть природа змiнюється, вiдчувалось це... добре видно було i тодi, навiть через вiкна потягу...
а реально українська земля це ще i Таганрог, i бiльша частина Кубанi.