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Новости Агрессия России против Украины Война
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За минувшие сутки ранен воин, 11 нарушений режима "тишины". Наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, крупнокалиберные минометы и ПТРК, - ООС

За минувшие сутки ранен воин, 11 нарушений режима

За минувшие сутки, 2 октября, российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 3 из которых - с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Подчеркивается, что у Новозвановки наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, позиции украинских защитников вблизи Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Нью-Йорка наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе Новоселовки Второй, Новотошковского и Новолуганского.

Читайте также: Один украинский воин ранен 2 октября, враг применил возле Новозвановки артиллерию калибра 122 мм, - штаб ООС

Кроме этого, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность", - отмечают в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 3 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
Золоте-4, це ж там Зеленський відвів ВСУ і поклявся що за першої ж провокації поверне війська назад?
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03.10.2021 08:20
+13
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03.10.2021 08:26
+12
Зелень про це і не думає. Вони жруть-п"ють на халяву, грають в більярд і теніс. Жість удалась.
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03.10.2021 08:24
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Тут поможет только полное господство в военной технологии. Когда даже последний идиот с той стороны станет понимать,что первый выстрел в сторону Украины,для него станет последним. Тогда все прекратиться.
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03.10.2021 08:16 Ответить
Політика плісняви, скласти лапки, щоб у фуйла не було приводів напаси.
Політика мілкого хлюпіка, сцикунця, мамкиного синка.
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03.10.2021 10:50 Ответить
Золоте-4, це ж там Зеленський відвів ВСУ і поклявся що за першої ж провокації поверне війська назад?
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03.10.2021 08:20 Ответить
Йому обіцяти як дурному з гори котитись, аби лошари вірили оманському брехуну.
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03.10.2021 08:27 Ответить
Він і богдану з разумковим обіцяв, і шо ..? Використав і викинув. А саме вони йому президентські вибори виграли.
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03.10.2021 10:53 Ответить
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03.10.2021 20:54 Ответить
Зелень про це і не думає. Вони жруть-п"ють на халяву, грають в більярд і теніс. Жість удалась.
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03.10.2021 08:24 Ответить
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03.10.2021 08:26 Ответить
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03.10.2021 08:35 Ответить
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Авдеевка по поводу сегодняшнего обстрела. Больше дюжины мин 120 калибра . В течении часа . Утром . В ответ НИ ЧЕ ГО . От слова совсем . Вспомните как все известные блогеры захлебывались от слов Залужного по поводу адекватного ответа . НИ ЧЕ ГО . НОЛЬ .
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03.10.2021 09:19 Ответить
120мм миномет может находится на 7 км от цели, это один момент, второй - он может быть в яме/за строением/за несколькими лесополосами, а в тексте русским по белому написано - На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя оружие запрещенных калибров Источник:

То бишь - отвечают, но только в пределах прямой видимости.
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03.10.2021 09:35 Ответить
А є якийсь сенс у таких відповідях ?
Чи це не чергові побрехеньки ?
Раніше ніхто не чекав, допоки мокші облаштуються, отримають розвіддані. Їх просто кошмарили. Вбивали. Хіба не так має бути ?
Що це за відповідь - автоматом на обстріл мінометами
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03.10.2021 09:40 Ответить
Как вариант - есть известные позиции на Ясиноватской развилке, вполне возможно, что связисты в Авдеевке мониторят эфир, фиксируют каналы и пеленгуют места работающих на них раций. А так же возможно эти позиции под прицелом у снайперов. Если откуда-то начинает работать миномет, тем более просто ведет беспокоящий огонь, то, если есть возможность, снайпер снимает одного попавшего в поле зрение, а связисты на зафиксированной рабочей частоте передают "просьбу" - "передайте своим, что если миномет не заткнется, то мы и всех вас остальных на этой точке сейчас покрошим в хлам", ну и для подтверждения серьезности своих намерений сыпанут туда одну "улитку" из АГС.
Это как бы и не ответка минометчикам, но их активность таким макаром может быть и приостановлена, без применения тяжелых средств.
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03.10.2021 10:04 Ответить
Якось це ...принизливо ?
Хіба так звільняють рідну землю ?
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03.10.2021 10:09 Ответить
Ну, если нет сил чтобы нокаутировать, то нужно качественно держать защиту и выигрывать "по очкам", а дальше "сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп врага".
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03.10.2021 13:09 Ответить
А раніше сили були. Чи то президент інший був.
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03.10.2021 13:30 Ответить
Як би вони були, то линия разграничения сейчас бы совпадала бы с административной границей УССР-РСФСР ...
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03.10.2021 14:05 Ответить
це колись вони були "адмiнiстративними", пiсля 1991 року це державний кордон, визнаний i самою ерефiею.

але навiть до 90-х, пам'ятаю i в 70-тi, i в 80-тi, коли їдеш навiть потягом, добре було видно i вiдчутно, що земля українська закiнчилась i почалась вбога паРаша, i тодi кордон, нiбито адмiнiстративний, був досить вiдчутний навiть очима,... тобто вiн природнiй, реальний i навiть ментальний, було вiдчутно в повiтрi...зараз це вiдчувається ще краще...навiть природа змiнюється, вiдчувалось це... добре видно було i тодi, навiть через вiкна потягу...
а реально українська земля це ще i Таганрог, i бiльша частина Кубанi.
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03.10.2021 21:34 Ответить
Проблема в том, что снайперов Зеленский убрал, и возвращать не собирается
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03.10.2021 16:46 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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03.10.2021 10:54 Ответить
 
 