За минувшие сутки ранен воин, 11 нарушений режима "тишины". Наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, крупнокалиберные минометы и ПТРК, - ООС

За минувшие сутки, 2 октября, российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 3 из которых - с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Подчеркивается, что у Новозвановки наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, позиции украинских защитников вблизи Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Нью-Йорка наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе Новоселовки Второй, Новотошковского и Новолуганского.

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Кроме этого, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность", - отмечают в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 3 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.