В Украине за сутки от COVID-19 умерли 126 человек, выявили 7 967 новых случаев, 3,3 тыс. госпитализированы, - Минздрав
За минувшие сутки, 2 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 822, медработников - 88).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 3300 человек;
◾ летальных случаев - 126;
◾ выздоровели - 1483 человек.
Кроме этого, подчеркивается, что за сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 28290 человек,
◾ методом ИФА - 4574 человека,
◾ экспресс-тестами - 20950 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 455 189 человек;
◾ выздоровели - 2 263 407 человек;
◾ летальных случаев - 56 775;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12950678.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях", - резюмировали в Минздраве.
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а значить і недільна статистика є.)
гівно варта,але є.
ПС Вы считаете мой пост агрессивным и не по теме?
хоч і за п"ятницю доволі релевантна
Можна навіть стверджувати,що на кількість важких форм "дельти" ефективно впливає лише вакцинація більше 60 відсотків населення..
летальных случаев - 56 775;
Эти уже никого не заразят!