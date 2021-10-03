В Украине за сутки от COVID-19 умерли 126 человек, выявили 7 967 новых случаев, 3,3 тыс. госпитализированы, - Минздрав

За минувшие сутки, 2 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 822, медработников - 88).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 3300 человек;

◾ летальных случаев - 126;

◾ выздоровели - 1483 человек.

Кроме этого, подчеркивается, что за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 28290 человек,

◾ методом ИФА - 4574 человека,

◾ экспресс-тестами - 20950 человек.

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За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 455 189 человек;

◾ выздоровели - 2 263 407 человек;

◾ летальных случаев - 56 775;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12950678.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях", - резюмировали в Минздраве.