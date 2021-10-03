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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 126 человек, выявили 7 967 новых случаев, 3,3 тыс. госпитализированы, - Минздрав

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 126 человек, выявили 7 967 новых случаев, 3,3 тыс. госпитализированы, - Минздрав

За минувшие сутки, 2 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 822, медработников - 88).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 3300 человек;

◾ летальных случаев - 126;

◾ выздоровели - 1483 человек.

Кроме этого, подчеркивается, что за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 28290 человек,

◾ методом ИФА - 4574 человека,

◾ экспресс-тестами - 20950 человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, выявили 11 809 новых случаев, - Минздрав

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 455 189 человек;

◾ выздоровели - 2 263 407 человек;

◾ летальных случаев - 56 775;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12950678.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях", - резюмировали в Минздраве.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Мой Харьков в перде всей Украины уже неделю точно.День города.Независимости.Октобер фест уже провели... Ещё выборы скоро... Даёшь Харьков первое место всегда.План правительства выполним и перевыполним.Все на митинг.Требования на транспорантах -1.Вы все врете!2.Нет никокого ковида!.3.Мест на кладбище хватит всем.4.Нет.Вакцинации=5g и Чипам Биилл Гейтса..6.Нет маскам везде. 7.Все не помрем8.Ложим болт на всё!.И потом(попозже).Откройте новые больницы и кладбища для неверующих в ковид. P.S.Всем здоровья
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03.10.2021 10:55
+2
Антіп! Ви розмовляєте з провокатором з ботоферми. Відправляйте їх у спам. Там їм саме місце
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03.10.2021 12:20
+1
Неделю назад вакцинировалась, а вчера умерла от аппендицита...
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03.10.2021 09:50
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03.10.2021 09:34 Ответить
неділя є.

а значить і недільна статистика є.)

гівно варта,але є.
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03.10.2021 09:56 Ответить
Неделю назад вакцинировалась, а вчера умерла от аппендицита...
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03.10.2021 09:50 Ответить
Даже на испытаниях вакцины Пфайзер в группе из 20 тыс получавших вакцину умерло два человека. А в такой же по численности и по составу группе, получавшей плацебо, умерло четыре человека. Расследование показало, что смерти с вакцинацией не связаны. А если бы ученые вели себя как антиваксеры, они верещали бы "вакцинация вакциной Пфайзер уменьшает смертность в два раза!"
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03.10.2021 11:08 Ответить
По теме статьи там 0.
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03.10.2021 12:43 Ответить
Глумления над смертями я не заметил, как и агрессии.
ПС Вы считаете мой пост агрессивным и не по теме?
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03.10.2021 12:18 Ответить
Антіп! Ви розмовляєте з провокатором з ботоферми. Відправляйте їх у спам. Там їм саме місце
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03.10.2021 12:20 Ответить
Вчера 500 человек а сегодня уже почти 8 тыс
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03.10.2021 08:48 Ответить
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d особисто орієнтуюсь на двотижневу європейську статистику

хоч і за п"ятницю доволі релевантна
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03.10.2021 10:02 Ответить
у Європі досить погана(у динаміці) ситуація у Словаччині та Польщі..

Можна навіть стверджувати,що на кількість важких форм "дельти" ефективно впливає лише вакцинація більше 60 відсотків населення..
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03.10.2021 10:09 Ответить
Чому немає статистики скільки слуг народу помирає щодня? А яка ситуація у Верховній зРаді, в Закладі горе-президента? Кримінальному кабігети лихо-мінісрів? Чому там ніхто копита не відкидує?..
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03.10.2021 10:27 Ответить
Мой Харьков в перде всей Украины уже неделю точно.День города.Независимости.Октобер фест уже провели... Ещё выборы скоро... Даёшь Харьков первое место всегда.План правительства выполним и перевыполним.Все на митинг.Требования на транспорантах -1.Вы все врете!2.Нет никокого ковида!.3.Мест на кладбище хватит всем.4.Нет.Вакцинации=5g и Чипам Биилл Гейтса..6.Нет маскам везде. 7.Все не помрем8.Ложим болт на всё!.И потом(попозже).Откройте новые больницы и кладбища для неверующих в ковид. P.S.Всем здоровья
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03.10.2021 10:55 Ответить

летальных случаев - 56 775;

Эти уже никого не заразят!
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03.10.2021 15:59 Ответить
 
 