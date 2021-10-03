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"Мы номер один в Европе в технологиях. Все говорят, что мы номер один", - Зеленский

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в совещании с депутатами партии "Слуга Народа" и руководством центральных органов исполнительной власти, которое состоялось в городе Трускавце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства заслушал презентации от рабочих групп с участием депутатов и министров (восемь кластеров) по детализации инициированного им Плана трансформации страны по направлениям: военная безопасность и международные отношения; энергетическая независимость и "зеленая" трансформация; человеческий капитал; технологическое развитие и рыночные трансформации; инфраструктура и местное развитие; продовольственный хаб; цифровой хаб; верховенство права", - следует из сообщения.

Эти кластеры содержат цели и KPI для соответствующих сфер до 2023 года, проекты и реформы, которые должны быть реализованы, и законы, которые необходимо принять.

Уточняется, что Зеленский активно реагировал на презентации и задавал острые вопросы.

В частности, он интересовался, когда можно ожидать принятия в Верховной Раде закона о Службе безопасности Украины, когда наше государство начнет производить собственные вакцины, в частности от COVID-19, когда появятся филиалы украинских университетов за рубежом.

Президент отметил успешность развития инфраструктуры в Украине, а также диджитализации.

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"За эти два с половиной года у нас появилась цифровизация государства. Мы сегодня – номер один в Европе. И это сделала и партия "Слуга Народа", – подчеркнул он.

"Мы сегодня первые, вы это понимаете? Первые в Европе. Мы просто встречаемся в США с Куком (Тим Кук, глава Apple. - Ред.). Все знают. Все говорят, что мы номер один. Разве это плохо?" - добавил он.

Зеленский также добавил, что Украина сейчас является первой в Европе по темпам строительства дорог.

"Статистически мы строим больше всех в месяц. Номер один в Европе!" – заявил он.

Глава государства отметил и ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Поэтому гордитесь немного собой и сложным путем. Когда мы говорим о земельной реформе, то есть много вопросов, как медленно она идет. Но я считаю, что это вызов и победа, с чем я хочу вас поздравить", – отметил президент.

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20343) строительство (1997) Трускавец (102) Слуга народа (2630) диджитализация (221)


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Топ комментарии
+42
Та чому тільки в Європі - в ГАЛАКТИЦІ!!!
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03.10.2021 08:40
+38
Чи з дуба впав, в Європі давно вже дороги побудовані!
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03.10.2021 08:39
+30
вы НЕ строите дороги. вы их РЕМОНТИРУЕТЕ. причем 90% ремонтируете так что их хватает на пол года максимум. в 2021 году 50% бабла ушло на ремонт того что вы "построили" в 2020 году
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03.10.2021 08:43
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Зелю не остановить,жгёт напалмом.
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04.10.2021 10:46 Ответить
Все - это, наверное, Ермак?
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04.10.2021 10:54 Ответить
Кокаин - алкалоид тропанового ряда, метиловый сложный эфир бензоилэкгонина, широко распространённый наркотик. Обладает местным анестезирующим действием и мощным стимулирующим воздействием на центральную нервную систему человека, вызывая чувство эйфории.
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04.10.2021 11:01 Ответить
Зеля несе сам не знає що. У мене складається враження, що він і значення слів, які вискакують з його рота не розуміє. Одним словом - маячня.
Він може тільки за сценарієм по завчаному тексту чи з папірця, і то тут проблематично, бо з читанням (в усякому разі українською) у нього проблеми
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04.10.2021 11:05 Ответить
Снова грибов обожрался.
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04.10.2021 11:22 Ответить
Шось він все більше починає змахувати на яника. Ой біда буде
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04.10.2021 11:26 Ответить
Вітаю з судовою реформою.
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04.10.2021 11:38 Ответить
"Ми номер один у Європі за технологіями!" Идиот! У нас 90% стали производится по технологиям 19 в. Расход газа на производство в разы выше чем в мире. Мартеновским способом в мире производится 0,4% стали. Производства не модернизируются по причине дешевизны газа, сырья, рабочей силы и преференций государства владельцам предприятий.
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04.10.2021 12:07 Ответить
Не разбавленного кокаина нюхнул?
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05.10.2021 21:50 Ответить
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