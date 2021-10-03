"Мы номер один в Европе в технологиях. Все говорят, что мы номер один", - Зеленский

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в совещании с депутатами партии "Слуга Народа" и руководством центральных органов исполнительной власти, которое состоялось в городе Трускавце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства заслушал презентации от рабочих групп с участием депутатов и министров (восемь кластеров) по детализации инициированного им Плана трансформации страны по направлениям: военная безопасность и международные отношения; энергетическая независимость и "зеленая" трансформация; человеческий капитал; технологическое развитие и рыночные трансформации; инфраструктура и местное развитие; продовольственный хаб; цифровой хаб; верховенство права", - следует из сообщения.

Эти кластеры содержат цели и KPI для соответствующих сфер до 2023 года, проекты и реформы, которые должны быть реализованы, и законы, которые необходимо принять.

Уточняется, что Зеленский активно реагировал на презентации и задавал острые вопросы.

В частности, он интересовался, когда можно ожидать принятия в Верховной Раде закона о Службе безопасности Украины, когда наше государство начнет производить собственные вакцины, в частности от COVID-19, когда появятся филиалы украинских университетов за рубежом.

Президент отметил успешность развития инфраструктуры в Украине, а также диджитализации.

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"За эти два с половиной года у нас появилась цифровизация государства. Мы сегодня – номер один в Европе. И это сделала и партия "Слуга Народа", – подчеркнул он.

"Мы сегодня первые, вы это понимаете? Первые в Европе. Мы просто встречаемся в США с Куком (Тим Кук, глава Apple. - Ред.). Все знают. Все говорят, что мы номер один. Разве это плохо?" - добавил он.

Зеленский также добавил, что Украина сейчас является первой в Европе по темпам строительства дорог.

"Статистически мы строим больше всех в месяц. Номер один в Европе!" – заявил он.

Глава государства отметил и ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Поэтому гордитесь немного собой и сложным путем. Когда мы говорим о земельной реформе, то есть много вопросов, как медленно она идет. Но я считаю, что это вызов и победа, с чем я хочу вас поздравить", – отметил президент.