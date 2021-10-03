Зеленский заявил о необходимости принять реформу СБУ в ближайшее время, - "слуга народа" Безуглая
Вчера в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость принять реформу СБУ в ближайшее время.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"На заседании большой фракции "СН" президент отметил необходимость принять реформу СБУ в ближайшее время", - отметила она.
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