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Зеленский заявил о необходимости принять реформу СБУ в ближайшее время, - "слуга народа" Безуглая

Зеленский заявил о необходимости принять реформу СБУ в ближайшее время, -

Вчера в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость принять реформу СБУ в ближайшее время.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании большой фракции "СН" президент отметил необходимость принять реформу СБУ в ближайшее время", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов не пришел на презентацию "Слуг народа" о реформе СБУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) СБУ (19890) реформы (3951) Слуга народа (2630) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+6
Я думаю, що вже створено державну структуру, яка замість СБУ буде кошмарити бізнес на користь влади.
Питання корупції це ніяк не вирішить.
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03.10.2021 08:54
+5
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03.10.2021 08:57
+4
Раніше СБУ займалась ворогами. А тепер всі нормальні люди звідти пішли. Контррозвідка. Офіцери ЗСУ. Які не сприймали клована державним діячем.
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03.10.2021 09:08
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Вот ментьІ набухаются. Полянка будет расчищена.
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03.10.2021 08:55 Ответить
Я думаю, що вже створено державну структуру, яка замість СБУ буде кошмарити бізнес на користь влади.
Питання корупції це ніяк не вирішить.
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03.10.2021 08:54 Ответить
А раньше не кошмарили )) - Вот это действительно смешно.
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03.10.2021 08:58 Ответить
Раніше СБУ займалась ворогами. А тепер всі нормальні люди звідти пішли. Контррозвідка. Офіцери ЗСУ. Які не сприймали клована державним діячем.
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03.10.2021 09:08 Ответить
Напомнить кто такие пасечник,ходарковский в днр ? Я уже не говорю про полный состав в Крыму. Если кацапы не враги ,то с кем они тогда боролись ? ))
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03.10.2021 09:11 Ответить
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03.10.2021 08:57 Ответить
Может после реформы.они уже арестуют и посадят агента кремля гетьмановича.
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03.10.2021 08:57 Ответить
А що, Баканова звільнять, чи присвоять звання старлея?
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03.10.2021 08:58 Ответить
То,что реформы делать нужно - это неприрекаемо.Этого хотят и США. Другое дело каким образом эти реформы будут проводиться. Поскольку Зеленский показал себя человеком с низким доверием к нему.
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03.10.2021 09:02 Ответить
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03.10.2021 09:36 Ответить
только не надо таких реформ как в рф, где фсб контролирует все и всех....
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03.10.2021 11:02 Ответить
 
 