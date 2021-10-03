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Новости
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Нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз. Сегодня политика Украины "наглая", - Зеленский

Нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз. Сегодня политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце сделал акцент на том, что Офис Президента и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является главной победой в текущем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – считает он.

По словам Владимира Зеленского, в стране наконец-то мощно заработал Совет национальной безопасности и обороны, и различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники чувствуют его давление.

Читайте также: Кулеба за реалистичное взвешивание шансов Украины на вступление в ЕС: Там непростые времена. Не тот уже Брюссель и река Эльба не та

Автор: 

евроинтеграция (2124) Зеленский Владимир (20343) МИД (6949)


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Топ комментарии
+40
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3687135.html Мова тіла. "Найвеличніший лідор світу" сидить як дєвочка. Чи це він всцятися боїться?)))



"Как жалок шут на троне короля"…
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03.10.2021 09:00
+40
вас "международников" уже не пускают никуда
ваша "мощность" и "наглость" была видна во время двух вояжев в штаты - к байдену и в ООН
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03.10.2021 09:01
+32
Тверезо



Петро Порошенко на безпековій конференції у Швеції 02.10.2021 р. (фото)
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03.10.2021 09:06
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Іпанутий на всю голову наркоман.
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03.10.2021 09:40 Ответить
Автор Ждуна создал новое существо.

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03.10.2021 09:50 Ответить
различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники чувствуют его давление Прикалывается
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03.10.2021 09:51 Ответить
Наглость моськи, лающей на слона.
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03.10.2021 09:54 Ответить
это кацап стаил - нагло трындеть в лицо всем, где-то да пролезет.
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03.10.2021 09:57 Ответить
пока работает только с наридом
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03.10.2021 09:58 Ответить
Краще б вони з корупцією нагло боролися
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03.10.2021 09:59 Ответить

Сегодня советская политика Украины "наглая"и халявная.
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03.10.2021 10:01 Ответить
Оно и видно по результатам
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03.10.2021 10:17 Ответить
По наглій морді б'ють тапком, по наглій політиці - санкціями. Хоча про що це я? 🤔 Зєлєнскій не займається політикою. Він демонструє цирк. Політика - мистецтво домовленостей, досягнення консенсусу іноді навіть шляхом поступок. Тому наглість і політика - не сумісні речі.
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03.10.2021 10:18 Ответить
Реально Зеленский просто не знает что делать со всем ворохом свалившихся на него вопросов и создает отвлекающий информационный повод в виде "совещания в Трускавце"

Вопрос с "законом об олигархах" не решен и застрял в юридическом управлении ВР, которое фиксирует правовую коллизию в тексте.
Вопрос отставки Разумкова внезапно вызвал сопротивление Коломойского, требующего компенсации.


За должности министров готова внести деньги только персона со связями с подсанкционными в США товарищами по линии международного терроризма.
Подсчеты Кабмина показывают, что на компенсацию по газу местным бюджетам нужно 9-11 млрд. ежемесячно.
ВСК Безуглой блокировано сенсационными откровениями Бурбы.
Еще неделя - и локдаун по эпидситуации неизбежен
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03.10.2021 10:21 Ответить
Кукушка хвалит петуха, ну а петух - кукушку. Зеленский со своей зеленой командой варятся в собственном соку, не производя необходимые коммуникации с народом. Ребята, вы оторвались. Нам не до олигархов, а пенсионерам выжить бы. Вы сосредоточены на некоторых идеях, которые не являются ключевыми для развития государства. Занимайтесь серьезно экономикой, реформой налогов, судебной системы. Многие из нас продолжают вот уже 30 лет медленно опускаться во все большую нищету. Ваша налоговая система построена так, что невозможно легально работая, иметь развитие предприятия. Нужно либо сильно рисковать, подставляя себя под штрафы или тюрьму, либо не открываться вообще. Весь, мало-мальский бизнес сосредототчен сегодня вокруг бюджета. Если смог приделать к нему свой краник и потихоньку или непотихоньку сосать из него сок, то ты молодец. Если нет - у предприятия почти нет шансов выжить. Непомерно большие налоги быстренько убъют все твои начинания. Зарегулированность всего и вся колоссальная. Все очень непросто. Саакашвили пытался что-нибудь сделать, но один в поле не воин. Зеленая команда не поддержала его. Все малые и средние предприятия сегодня исчезли. Или зашли под крыло крупного бизнеса или бандитов. Иначе, тебя съедят коррупционеры-проверяющие и другие сопровождающие их лица. Дайте людям работать и легально зарабатывать деньги, это главное. Ваша ставка только на крупный бизнес, который десятилетиями выводит все зарубеж и почти не платит налоги - ошибочна. Это путь в никуда и курс на дальнейшее обнищание населения, что сегодня и происходит.
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03.10.2021 10:24 Ответить
Хороший зевнучок бородатой бабушки...

https://www.youtube.com/watch?v=i5OBcnQZ67k
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03.10.2021 10:26 Ответить
Тебя уже не в одной приличной стране не принимают.
А ты из себя геополитика корчишь.
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03.10.2021 10:26 Ответить
Мощно заработал.....
Лично я кроме приятного факта закрытия пары информационных помоек никаких достижений не вижу....
Ау, 72%, а какие достижения видите вы?
Только не надо про то, что по утрам восходит солнце, из крана течёт вода, а дворник подметает улицу.
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03.10.2021 10:39 Ответить
Нелох становится опасным для украинского государства.
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03.10.2021 10:56 Ответить
Сьогодні "політика" України тупорила, як її влада.
Посрат.ся з друзями і вилизувати дупу китаю, не сваритися з загарбником і по тихому виконувати його вимоги. По тій же реінтеграції ордло в Україну.
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03.10.2021 10:59 Ответить
если политика наглая то объяви о подготовке к всеобщей мобилизации и партизанской войне,
и пусть все знают, что Украина готовится к вооруженной борьбе с оккупантами внутри страны и к освобождению своих территорий !
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03.10.2021 11:10 Ответить
Сегодня политика Украины тупая.

И результаты всех поездок и переговоров ЗЕ соответствующие.
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03.10.2021 11:13 Ответить
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03.10.2021 11:26 Ответить
Блазень провокує Захід лишити Україну підтримки , щоб потім сказати : " вони нас не підтримують" та повернутися до Рф та китаю.
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03.10.2021 11:48 Ответить
Сказати зараз, що такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті - це нічого не сказати....
Але бачу багатьом подобається... З таким нарідом, вилізти з дупи країна не зможе у найближчій перспективі.
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03.10.2021 11:51 Ответить
Наглый дурачок
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03.10.2021 12:03 Ответить
Утырок из подворотни, какая, какая политика?!
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03.10.2021 12:10 Ответить
людина просто не на своєму місці знаходиться,не маю бажаня більше щось коментувати під новинами про цього дурника,нехай ті,що його обрали і обговорюють своє "чудо"..
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03.10.2021 13:34 Ответить
Блазень провокує Захід лишити Україну підтримки , щоб потім сказати : " вони нас не підтримують" та повернутися до Рф та китаю.
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03.10.2021 20:00 Ответить
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