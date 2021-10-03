Нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз. Сегодня политика Украины "наглая", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце сделал акцент на том, что Офис Президента и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является главной победой в текущем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – считает он.

По словам Владимира Зеленского, в стране наконец-то мощно заработал Совет национальной безопасности и обороны, и различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники чувствуют его давление.

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