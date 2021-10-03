К партии "СН" есть определенные вопросы. Вам нужно обратить внимание на свою работу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце отметил, что к партии "Слуга Народа" есть определенные вопросы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я считаю, вам нужно обратить внимание прежде всего на свою работу. И надо быть на местах. Надо работать, несмотря на то, мажоритарщик вы или шли по списку – все равно это ваш регион, вы его любите, вам поверили", – сказал глава государства.

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