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К партии "СН" есть определенные вопросы. Вам нужно обратить внимание на свою работу, - Зеленский

К партии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце отметил, что к партии "Слуга Народа" есть определенные вопросы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я считаю, вам нужно обратить внимание прежде всего на свою работу. И надо быть на местах. Надо работать, несмотря на то, мажоритарщик вы или шли по списку – все равно это ваш регион, вы его любите, вам поверили", – сказал глава государства.

Читайте также: "Не хватает опыта", - Зеленский оценил работу "слуг народа" на 3+. Себе поставил 7-8 по 12-балльной шкале. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Трускавец (102) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+25
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03.10.2021 09:34
+25
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03.10.2021 09:46
+22
Та нема такої партії. Є збіговисько зелених кнопкодавів.
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03.10.2021 09:41
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03.10.2021 09:34 Ответить
Допоки Зє не рішиться ввести прогресивне оподаткування великих прибутків, підняти ЄСФ для великого бізнесу, всі його слова ложь, звіздєжь і провакація. Ця шобла, як і всі його попередники і папєрєднікі паше на нуворишів клєптоманів.
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03.10.2021 10:08 Ответить
В партии СН да и по всей стране все четче проглядывается тоталитарный строй, где есть только 2 мнения, мнение Зели и неправильное.
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03.10.2021 09:35 Ответить
Лучше обрати внимание на свою "работу".. В стране полный полный хаос!
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03.10.2021 09:36 Ответить
Вова, вони відповідають твоєму уявленню про оптимальне оточення - такі ж самі тупі як і ти, які ще питання?
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03.10.2021 09:37 Ответить
Это к тебе должны быть вопросы по УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ!
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03.10.2021 09:38 Ответить
Та нема такої партії. Є збіговисько зелених кнопкодавів.
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03.10.2021 09:41 Ответить
Всі ж читали по яких характеристиках їх набирали
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03.10.2021 09:42 Ответить
Наше власне *****.
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03.10.2021 09:42 Ответить
Ну нарешті українці отримали Бацьку і фуйла в одній особі.
Бо вже так заздрили сусідам..
Хотіли відчути моцну руку, яка б стискала все найдорожче.
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03.10.2021 09:44 Ответить
Хахаха,к избирателю они пойдут,как же,еще предложи оголить им жопы,положи рядом хорошую плетку и разреши каждому желающему избирателю разочек оценить качество их работы,до конца срока из под купола можно будет убрать все кресла.
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03.10.2021 09:42 Ответить
Попросту шайка преступников захвативших срану
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03.10.2021 09:43 Ответить
Какие вопросы к пид@р@ст@м? Там все очевидно и без вопросов. Да и докладчику вопросов нет, там картина еще более очевидная.
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03.10.2021 09:44 Ответить
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03.10.2021 09:46 Ответить
З часом побачимо як члени цього збіговиська будуть розбігатися як руді миші.
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03.10.2021 09:47 Ответить
если ликвидацию устроят силовики, такие, как Бурба например, я только ЗА, а то поприходят опять барыги и педалики... вот и вся смена будет, шило на мыло... одни свиньи у корыта сменят других((
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03.10.2021 09:51 Ответить
Никакой Вагнергейт не страшен....,Зеленский идет на пять сроков подряд....а это почти Путлер... и Фидель Кастро...
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03.10.2021 09:49 Ответить
зеленский пойдет нах.й с первого срока
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03.10.2021 09:58 Ответить
Весной 2019 года кажись в марте я на цензоре написал....

Леонид Кучма идет на третий срок....,правда под другой фамилией...
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03.10.2021 09:52 Ответить
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03.10.2021 09:52 Ответить
Ну и куда наркологи смотрят?!
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03.10.2021 10:08 Ответить
В Трускавце опять подымался вопрос о "корабельной сосне" Ох уж эти отдыхающие
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03.10.2021 09:53 Ответить
цитатник нашего мао дзе бздуна

❝Щодо питання звільнення міністрів зараз це питання не стоїть, є робота, робота фракції, робота кабміну, зараз всі працюють плям-чвяк я не задоволення роботою, дивіться, і питання щодо ви зараз піднімали спікерства і питання щодо е-е-е уряду це питання не про особистость і тому я сказав щодо винесення їх до плям-чвяк це питання до результатів, у всіх є завдання зробити той чи інший результат і тому питання до деяких міністрів може бути тільки одне показує яке завдання ти були і як вони виконані в ці терміни...❞



❝Питання Дмітрія Алєксандровича (Разумкова) для мене вибачте ну зовсім не питання, це питання я вважаю в цілому, що в цілому скажу відверто, я вважаю, що це питання внутрішньофракційне я вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз плям-чвяк, що він виносить це питання до-о-о да що він ви-виносить це питання на-а-а-а публічну сферу, в медіа. Ні секретів ніяких немає, але плям-плям-плям потрібні ре... потрі-потрібні для мене все дуже просто з приводу роботи спікера будь-кого, з приводу голови комітету будь-кого, з приводу а-а-а голови обласної державної адміністрації будь-кого, для мене це ви знаєте як меню партії слуга народу, яка є вона напрацьована це меню це наші обов'язки тому дуже просто, дуже просто...❞
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03.10.2021 09:54 Ответить
Эти идиоты просто неадекватные , если не могут реально оценить свою катастрофическую деятельность и имитация власти в Украине !!!! Скоро за вами будут гоняться украинцы по всей стране с вилами и проклятиями ...!!!! Люди доведены до нищеты и отчаяния....!!!! А вы сами себя хвалите и грабите эту несчастную Украину , по хлеще барыг ...!!!! Под видом великого будивницства получете 50 % отката ...!!!!
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03.10.2021 09:56 Ответить
сегодня служки разъезжаются
поезд подан на вокзал в Трускавце

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03.10.2021 09:57 Ответить
Знову рушники з халатами покладуть?
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03.10.2021 10:17 Ответить
ЗЕ- МРАЗИ.
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03.10.2021 09:57 Ответить
Выгнать Розумкова конечно можно....,но с кем останетесь? С Тищенками Трухиными и прочими Безуглыми идиотами?
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03.10.2021 10:02 Ответить
А хіба вони чимось відрізняють від середньстатистичного українця, який їх обрав
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03.10.2021 10:04 Ответить
Відрізняються...,мама любить скорость у одного бородатого....,а у другого, не машини в голові ,а забугорні хатинки...
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03.10.2021 10:07 Ответить
Дивлячись на Слуг Народу в трускавецькому готелі, згадую блатняк Віллі Токарєва.
В шумном балагане любят собираться жулики, бандиты, воры всех мастей.

Кто пришел напиться, кто пришел нажраться, кто пришел послушать свежих новостей.

Наш Зеля был на все гаразд он пианист и пи...😆😃🤣
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03.10.2021 10:05 Ответить
лично у меня к "партии" вопросов нет, есть вопрос к тем, кто за них голосовал:"Вы идиоты?"
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03.10.2021 10:05 Ответить
.
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03.10.2021 10:08 Ответить
Именно в деградации социально-экономической жизни Украины кроются шальные «успехи» политики президента Зеленского, а не в его сумбурной международной деятельности.

Об этом в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2896497887327184&id=100009010040969 пишет политолог Виктор Небоженко, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"На встрече с народными депутатами однопартийного большинства «Слуги народа» в Трускавце президент Украины Зеленский смело и гордо заявил, что у нас «наглая» международная политика. Но Зеленский в Трускавце, видимо, попав в более привычную для себя обстановку эстрадных представлений, ток-шоу, аттракционов и дискотек либо врет, либо занимается самообманом.

Как раз, все, наоборот, у Офиса президента, скорее всего, «наглая» социально-экономическая и слабая, скромная, реальная международная политика. Большие международные игроки прекрасно знают минимальный международные вес Украины и ее президента. Поэтому они не обращают внимание на шумные выступления и заявления президента Зеленского и не спешат к ним прислушиваться или ответить.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633185599-zelenskiy-otsiniv-robotu-slug-narodu-na-3-sobi-postaviv.html Зеленський оцінив роботу "слуг народу" на 3+. Собі поставив 7-8 за 12-бальною шкалою. ВIДЕО

Вся международная публичная политика Офиса президента, скорее всего, рассчитана на внутреннее употребление, чем на мировое сообщество, которое оставило Украину один на один с ее тяжелыми проблемами: коррупция, война с Россией, СП-2, некомпетентность центральной власти, кризис ветвей власти, наглый олигархизм и глубокое разочарование украинского общество в проводимых «реформах».

В то же время, социально-экономическая политика президента Зеленского отличается жгучим антидемократизмом и стремлением добить остатки социального государства в Украине. Офис президента Зеленского смело «экспериментирует» с инфляцией, безработицей, ростом тарифов, штрафов и веером новых налогов. Удушение сложившегося в Украине среднего класса идет наравне с созданием феномена управляемой «новой бедности», которая должна служить средством терпимости и лояльности к политике властей и, соответственно, быть постоянным резервуаром электората нынешней власти. В социальной политике мы смело догоняем путинскую Россию, а не приближаемся к Европе.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633036865-korruptsii-v-ukraine-pri-zelenskom-bolshe-chem-v-******-strane.html Коррупции в Украине больше, чем в любой стране ЕС - европейский аудитор

В то же время, несмотря на грозное заявление президента Зеленского, что олигархи его боятся, украинские олигархи чувствуют себя очень уверенно. Это еще один пример, когда самообман и политическая наивность Зеленского граничит с обманом общественного мнения.

Именно в деградации социально-экономической жизни Украины кроются шальные «успехи» политики президента Зеленского, а не в его сумбурной международной деятельности. Это хорошо видно по «наглом» или равнодушном отношении к Украине не только ООН, ЕС, НАТО, Германии, но и таких малых стран, как Грузия, Белоруссия и Венгрия", - пишет Небоженко
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03.10.2021 10:10 Ответить
Олигархат Кучмы упорно борется с олегорхатом Леонид Данылыча
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03.10.2021 10:11 Ответить
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03.10.2021 10:12 Ответить
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03.10.2021 10:13 Ответить
Президент партії "Слуга народу" звернувся до своїх однопартійців?
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03.10.2021 10:14 Ответить
Чесно врать и правду сочинять,это искусство,которым в совершенстве владеют чуваки 95 квартала....,раньше им овладел большой популист и циркач из Грузии Михо Саакашвили,это не я сказал,а грузинский журналист Ираклий Чихладзе,который очень хорошо знает Михо с детства...
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03.10.2021 10:19 Ответить
Как телевизор прикажет,так лохи и проголосуют
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03.10.2021 10:23 Ответить
Хороша работа _ дрочить, вертеть задницей и многими клоунскими непотребностями!!!!!! Тяжела работа у мацковской прислуги под названием СН!!!!!!!!!!!
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03.10.2021 10:28 Ответить
Штирлиц,у вас сегодня праздник...,новое задание не связанное с Пастором Шлагом и профессором Клейшнером....

я весь внимания группенфюрер...

полетите в Киев,найдете законсервиванного агета КГБ с 1991 года по Кличке "Аусвайс"...ваша задача раздать раздать рядовым киевлянам "аусвайсы Мавзолея"...ну типа в ОРДЛО...

группенфюрер,я отказываюсь...

почему?

Украина и РАБссия,это совершенно разные народы....

Штирлиц,вы уволены в запас...
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03.10.2021 10:35 Ответить
 
 