К партии "СН" есть определенные вопросы. Вам нужно обратить внимание на свою работу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце отметил, что к партии "Слуга Народа" есть определенные вопросы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Я считаю, вам нужно обратить внимание прежде всего на свою работу. И надо быть на местах. Надо работать, несмотря на то, мажоритарщик вы или шли по списку – все равно это ваш регион, вы его любите, вам поверили", – сказал глава государства.
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Бо вже так заздрили сусідам..
Хотіли відчути моцну руку, яка б стискала все найдорожче.
Леонид Кучма идет на третий срок....,правда под другой фамилией...
❝Щодо питання звільнення міністрів зараз це питання не стоїть, є робота, робота фракції, робота кабміну, зараз всі працюють плям-чвяк я не задоволення роботою, дивіться, і питання щодо ви зараз піднімали спікерства і питання щодо е-е-е уряду це питання не про особистость і тому я сказав щодо винесення їх до плям-чвяк це питання до результатів, у всіх є завдання зробити той чи інший результат і тому питання до деяких міністрів може бути тільки одне показує яке завдання ти були і як вони виконані в ці терміни...❞
❝Питання Дмітрія Алєксандровича (Разумкова) для мене вибачте ну зовсім не питання, це питання я вважаю в цілому, що в цілому скажу відверто, я вважаю, що це питання внутрішньофракційне я вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз плям-чвяк, що він виносить це питання до-о-о да що він ви-виносить це питання на-а-а-а публічну сферу, в медіа. Ні секретів ніяких немає, але плям-плям-плям потрібні ре... потрі-потрібні для мене все дуже просто з приводу роботи спікера будь-кого, з приводу голови комітету будь-кого, з приводу а-а-а голови обласної державної адміністрації будь-кого, для мене це ви знаєте як меню партії слуга народу, яка є вона напрацьована це меню це наші обов'язки тому дуже просто, дуже просто...❞
поезд подан на вокзал в Трускавце
В шумном балагане любят собираться жулики, бандиты, воры всех мастей.
Кто пришел напиться, кто пришел нажраться, кто пришел послушать свежих новостей.
Наш Зеля был на все гаразд он пианист и пи...😆😃🤣
Об этом в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2896497887327184&id=100009010040969 пишет политолог Виктор Небоженко, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"На встрече с народными депутатами однопартийного большинства «Слуги народа» в Трускавце президент Украины Зеленский смело и гордо заявил, что у нас «наглая» международная политика. Но Зеленский в Трускавце, видимо, попав в более привычную для себя обстановку эстрадных представлений, ток-шоу, аттракционов и дискотек либо врет, либо занимается самообманом.
Как раз, все, наоборот, у Офиса президента, скорее всего, «наглая» социально-экономическая и слабая, скромная, реальная международная политика. Большие международные игроки прекрасно знают минимальный международные вес Украины и ее президента. Поэтому они не обращают внимание на шумные выступления и заявления президента Зеленского и не спешат к ним прислушиваться или ответить.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633185599-zelenskiy-otsiniv-robotu-slug-narodu-na-3-sobi-postaviv.html Зеленський оцінив роботу "слуг народу" на 3+. Собі поставив 7-8 за 12-бальною шкалою. ВIДЕО
Вся международная публичная политика Офиса президента, скорее всего, рассчитана на внутреннее употребление, чем на мировое сообщество, которое оставило Украину один на один с ее тяжелыми проблемами: коррупция, война с Россией, СП-2, некомпетентность центральной власти, кризис ветвей власти, наглый олигархизм и глубокое разочарование украинского общество в проводимых «реформах».
В то же время, социально-экономическая политика президента Зеленского отличается жгучим антидемократизмом и стремлением добить остатки социального государства в Украине. Офис президента Зеленского смело «экспериментирует» с инфляцией, безработицей, ростом тарифов, штрафов и веером новых налогов. Удушение сложившегося в Украине среднего класса идет наравне с созданием феномена управляемой «новой бедности», которая должна служить средством терпимости и лояльности к политике властей и, соответственно, быть постоянным резервуаром электората нынешней власти. В социальной политике мы смело догоняем путинскую Россию, а не приближаемся к Европе.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633036865-korruptsii-v-ukraine-pri-zelenskom-bolshe-chem-v-******-strane.html Коррупции в Украине больше, чем в любой стране ЕС - европейский аудитор
В то же время, несмотря на грозное заявление президента Зеленского, что олигархи его боятся, украинские олигархи чувствуют себя очень уверенно. Это еще один пример, когда самообман и политическая наивность Зеленского граничит с обманом общественного мнения.
Именно в деградации социально-экономической жизни Украины кроются шальные «успехи» политики президента Зеленского, а не в его сумбурной международной деятельности. Это хорошо видно по «наглом» или равнодушном отношении к Украине не только ООН, ЕС, НАТО, Германии, но и таких малых стран, как Грузия, Белоруссия и Венгрия", - пишет Небоженко
я весь внимания группенфюрер...
полетите в Киев,найдете законсервиванного агета КГБ с 1991 года по Кличке "Аусвайс"...ваша задача раздать раздать рядовым киевлянам "аусвайсы Мавзолея"...ну типа в ОРДЛО...
группенфюрер,я отказываюсь...
почему?
Украина и РАБссия,это совершенно разные народы....
Штирлиц,вы уволены в запас...