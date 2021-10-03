За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 52 990 человек, всего 7 173 270, - Минздрав

За минувшие сутки, 2 октября, в Украине за сутки вакцинировали от коронавируса почти 52 990 человек. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы - 24 190 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что в течение минувших суток работали:

- 500 мобильных бригад;

- 1 706 пунктов прививки;

- 385 центров вакцинации.

"С начала вакцинальной кампании привиты 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом)", - отметили в Минздраве.

Всего сделали 12 928 583 прививки.

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