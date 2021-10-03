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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Выборы в Грузии: по результатам обработки 41,61% протоколов лидирует правящая "Грузинская мечта"

Выборы в Грузии: по результатам обработки 41,61% протоколов лидирует правящая

После подсчета голосов с 41,61% участков на выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов.

Об этом свидетельствуют данные грузинской ЦИК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

У оппозиционного "Единого национального движения" экс-президента Михеила Саакашвили, — 31,23% голосов.

На третьем месте партия - Георгий Гахария за "Грузию" - 6,87%. Остальные партии набирают не больше 2% голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на дипуровне пока не оказывала помощи Саакашвили, - "слуга народа" Ясько

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

Автор: 

выборы (24728) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+25
Вот это попандос для Михо...
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03.10.2021 09:58
+22
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03.10.2021 09:59
+12
А почему Карсон для кацапов враг? Может потому что подписал капитуляцию после 5 дней войны? Я на месте кацапов бы Карсону вмазаному памятник поставил!
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03.10.2021 10:10
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о каком чекисте речь?
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03.10.2021 11:09 Ответить
Порохоботи не називають Зе агентом кремля , і Сааку теж ,, для порохоботів один - клоун каломойшин , інший лише персонаж з мультфільму ...Агентами ******* їх називають -агенти ******* . .
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03.10.2021 11:06 Ответить
правильнее будет так
пока профессиональный клоун Зе с агентом Кремля Ермаком веселились в Трускавце . другой клоун аматор решил сыграть в рулетку и десантировался в Тбилисси . очевидно что проиграл
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03.10.2021 11:11 Ответить
шо. революції по визволенню Саакішвілі не буде ??? і адвокат Пека Басилия заявляє що звільнити Саакашвілі з вязниці може тільки помилування президента Грузії. а вона вже сказала - "ніколи". ну просто якесь свято. не побачемо не почуємо цього дебільного крикливого долбойоба Міхо Сааківшілі. . .
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03.10.2021 10:47 Ответить
@svecha62

Екзит пол американської компанії Edison Research, на замовлення опозиційного телеканалу "TV Formula"

"Грузинська мрія - демократична Грузія" набрала 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі має 33%.
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03.10.2021 10:47 Ответить
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03.10.2021 10:47 Ответить
Сидеть Саакашвили, не пересидеть. И помилования не будет.
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03.10.2021 11:02 Ответить
Кстати, сидеть Михо будет по тем же статьям, что и ЗЕ - злоупотребление и узурпация власти, растрата бюджетных средств.

Но ЗЕ молодец - он еще и госизмену себе успел приобрести.
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03.10.2021 11:07 Ответить
ПАПуас с грицаатсасуем сипе уже госизмену слепил.
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03.10.2021 15:56 Ответить
Нехай посидить . За " хороводи" , які та гнида організовувала кілька років тому - в Києві , потрібно відповісти ,, нехай хоч і так . .
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03.10.2021 11:12 Ответить
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03.10.2021 11:06 Ответить
Кто то ожидал там честных результатов?
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03.10.2021 11:08 Ответить
интересно получается . когда одна быдломасса голосует за клоуна который хочет мириться с Россией это честные выборы
а когда другая быдломасса голосует за тех кто уже помирился с москалями это не честные выборы
и ли честно это только когда по результатам выигрывает массовик затейник будь то Мишка или Вовка не принципиально ?
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03.10.2021 11:16 Ответить
Даже оппозиционный экзитпол давал победу партии власти, так что все более менее честно, ну может и накрутили пару процентов.
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03.10.2021 11:59 Ответить
шашлычник из камеры будет кричать "Тбилиси вставай"? )))) пусть отдохнет, наркоша.
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03.10.2021 13:09 Ответить
Міхаєль Саакашвілі - великий Патріот Грузії і України. Тому його бояться і скавчать різношерстні кацапські запроданці тут і там. Приїзд у Грузію і арешт - то акт самопожертви з прицілом якщо не на ці, то на наступні вибори (31.2% то дуже непоганий попередній результат для опозиції, особливо, коли її лідер у кайданках...). А сприяння у його арешті української влади (за що навіть подякував Прем"єр Грузії!) - то черговий цвях у домовину режиму обдолбаних клоунів на Банковій.
Саакашвілі - чесний чоловік. Емоційний, прямолінійний, але - чесний і не продажний. Він не крав і не давав красти.Тому його "з"їли" в Одесі і у Тифлісі. Та і в Києві. Але - "ще не вечір"...
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03.10.2021 11:13 Ответить
Проте, ситуація в економіці була провальною. Хоча за час перебування Саакашвілі при владі середня зарплата збільшилася в 8 разів, з $30 до $250, за результатами опитування, проведеного в листопаді 2010 р., 25% респондентів заявили, що вони не мають коштів для повноцінного харчування, а ще 42% - що грошей вистачає тільки на їжу. За обсягом ВВП на душу населення Грузія залишалася на одному з останніх місць в світі. У сільських районах, де проживає більше 50% населення Грузії, площа оброблюваних земель при Саакашвілі скоротилася на 43%, в результаті чого продовольчий кошик на 80% став складатися з імпортних товарів. Ембарго Росії на поставку грузинських вин, 90% експорту яких йшло в РФ, викликало колапс виноробства, а загальний занепад сільського господарства - зростання безробіття до 30%. Зовнішній борг Грузії в 2010 р. склав 46% ВВП і $4,2 млрд - за офіційними даними, а за неофіційними - все $ 9 млрд.

Не маючи можливості наповнити бюджет законними методами, режим був змушений вдаватися до рекету на державному рівні: раптові нальоти фінансової поліції і драконівські штрафи за найменші або просто вигадані порушення. "Transparency International", відстежуючи умови ведення бізнесу в Грузії, назвала цю практику "податковим тероризмом". Крапку поставив арешт ізраїльських бізнесменів Фукса і Франкеля, яким, згідно з рішенням Лондонського арбітражного суду, грузинський уряд повинен був виплатити недотримку в $98 млн. Замість цього їх заарештували, звинувативши в спробі дачі хабара, причому, провокація була реалізована силами грузинських спецслужб. В результаті приплив прямих іноземних інвестицій, що почався після приходу Саакашвілі до влади і перевищив у 2007 р. $2 млрд, зів'яв.

Боротьба з корупцією також перетворилася на фікцію - її успішно замінила практика взаємного лобіювання. А держава, що оголосила в числі пріоритетів боротьбу зі злочинністю, за фактом сама перетворилася на ОЗУ, що висвітлив скандал з тортурами противників Саакашвілі в Глданській в'язниці.

До кінця другого терміну Саакашвілі почав готувати операцію "наступник". План полягав у тому, щоб прийняти зміни до Конституції, передавши значну частину повноважень президента парламенту і прем'єр-міністру. Потім, отримавши більшість у парламенті і провівши в крісло президента свою маріонетку, Саакашвілі планував сісти на місце прем'єра. Перша частина плану вдалася, і поправки були прийняті в жовтні 2010 р. Але парламентські вибори 2012 р. ЄНР програла, незважаючи на широке застосування незаконних методів. Крапку поставили президентські вибори 2013 р., на яких кандидат від ЄНР, що пішла в опозицію, Давид Бакрадзе програв Георгію Маргвелашвілі від правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія", лідером і організатором якої виступив міноритарний акціонер "Газпрому" Бідзіна Іванішвілі. Втім, з урахуванням змін, внесених до Конституції, пост президента Грузії втратив колишню значимість.

В кінці жовтня 2013 р., не чекаючи закінчення президентського терміну, Саакашвілі втік до Брюсселя, звідки переїхав до США. Там він влаштувався в грудні викладачем в американську Школу права і дипломатії імені Флетчера при Університеті Тафтса, читати лекції про європейську державність.

Після зміни влади в Україні "збитого президента" в лютому 2015 р. підсунули в команду Петра Порошенка. Важко сказати, чому той прийняв таке поповнення, але воно виявилося для нього вк

рай невдалим і нічого, крім неприємностей і збитків не принесло. В результаті Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства, яке сам же дав йому своїм указом, і вислав з країни.

Але Саакашвілі знову сплив уже в команді Володимира Зеленського, отримавши посаду голови виконкому Національної ради реформ - відмінна синекура при непоганій зарплаті, але не дає можливості завдати великої шкоди. Ось хіба що Грузія відповіла на це призначення відкликанням посла. Після чого побіжний експрезидент надовго зник з радарів.

https://www.dsnews.ua/ukr/society/virtualnyy-triumf-kak-mihail-saakashvili-v-ocherednoy-raz-na-rodinu-sobralsya-01102021-438669
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03.10.2021 12:03 Ответить
бугага, але є одне але, Сцикашвіля не громадянин Грузії, отак от.
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03.10.2021 17:15 Ответить
А це означає що Міхо не скоро на свободу вийде, хотів хайп спіймати. Не вийшло. Буває.
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03.10.2021 11:20 Ответить
Якщо через арешт Саакашвілі в Грузії почнуться великі протести опозиції, та тиск Заходу й США, то його віддадуть в Україну. Хоч з нього тут толку, як з козла молока.
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03.10.2021 12:14 Ответить
Ну тут ми , і що далі ..? Я бачу - ти теж тут , зі своєю шоблою .
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03.10.2021 11:31 Ответить
посилання на "газета. сру" дуже надихає.
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03.10.2021 11:42 Ответить
Хаха Саакашвили полный лох.
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03.10.2021 11:54 Ответить
Посадют галстукоїда............. точно посадют.
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03.10.2021 12:09 Ответить
Карлсон, походу, приземлился в Грузии очень надолго ..
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03.10.2021 15:15 Ответить
******* ПАПуаса ужо атметелассь, магете итти сасать рашен.
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03.10.2021 15:59 Ответить
Трохи занурившись у грузинські справи ...
Грузинська влада показала відносно слабкі результати у великих містах, зокрема в столиці, де правляча «Грузинська мрія» отримала всього 40%. Це багато хто називає поразкою, крім того в десятках міст очевидно будуть другі тури, а в шести на перше місце вийшли кандидати від «Національного руху» - безпрецедентний випадок за останні 9 років.
Вибори в Грузії проводяться за змішаною системою - пропорційно-мажоритарною. Мажоритарники-одномандатники при будь-якому уряді завжди були джерелом голосів влади. Місцеві «олігархи», як правило, балотуються від партії влади і завжди перемагають.
Так буде на цей раз - завдяки місцевим «олігархам», які без проблем «скуповували» цілі регіон «Грузинська мрія» переможе.
В 2024-му будуть чергові парламентські вибори, але - без мажоритарників.
Так, що можливість вийти з тюрми у Саакашвілі - 2024 рік, коли, можливо переможе його партія «Національний рух»
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03.10.2021 17:12 Ответить
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