Выборы в Грузии: по результатам обработки 41,61% протоколов лидирует правящая "Грузинская мечта"

После подсчета голосов с 41,61% участков на выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов.

Об этом свидетельствуют данные грузинской ЦИК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

У оппозиционного "Единого национального движения" экс-президента Михеила Саакашвили, — 31,23% голосов.

На третьем месте партия - Георгий Гахария за "Грузию" - 6,87%. Остальные партии набирают не больше 2% голосов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.