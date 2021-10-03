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Зеленский о ситуации в медицине: Сегодня я вижу команду, мы готовы к вызовам

Зеленский о ситуации в медицине: Сегодня я вижу команду, мы готовы к вызовам

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце отметил, что в настоящее время в стране существует много вызовов в сфере медицины, на что повлияла пандемия COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"С точки зрения медицины у нас есть много вызовов, было много испытаний. Но сегодня я вижу команду по медицине, она есть в стране. Мы выбрали министра, работает Комитет, и мы готовы к вызовам", – отметил Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 126 человек, выявили 7 967 новых случаев, 3,3 тыс. госпитализированы, - Минздрав

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) медицина (2519) Минздрав (4899) Трускавец (102) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
"Зе- команда" - это уже не диагноз. Это приговор
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03.10.2021 10:23
+10
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03.10.2021 10:28
+7
Знову майстри спорту?
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03.10.2021 10:17
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Знову майстри спорту?
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03.10.2021 10:17 Ответить
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03.10.2021 10:28 Ответить
От за медицину він би краще не звіздів. Після рехворми прінопамятної Супрунші хворий може попасти на прийом та здати аналізи лише після власних похоронів.
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03.10.2021 10:17 Ответить
Де ти лікуєшся?
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03.10.2021 10:20 Ответить
М. Кропивницький.
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03.10.2021 10:29 Ответить
Спробуй онлайн, або телефоном. Запис з точністю до 15 хвилин, пів години. Як до сімейного лікаря, так і до інших фахівців, однак через сімейного все одно. Хіба це так складно...?
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03.10.2021 10:45 Ответить
Не знаю як у Кропивницькому, але у Києві і до Супрун у купи лікарів був прийом за талончиками. Тільки ті талончики треба було в реєстратуру їхати брати, а зараз онлайн можна з дому!
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03.10.2021 10:47 Ответить
Ріалі? Чомусь я всюди через інтернет записуюся без черг!
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03.10.2021 10:25 Ответить
І через скільки днів після запису прийом?
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03.10.2021 10:30 Ответить
Залежить від лікаря... Але максимум - тиждень було. На Модерну записався в четвер на неділю... Міг і на суботу, але по часу не підходило.
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03.10.2021 10:43 Ответить
Как и раньше, можно пойти во время выделенное для приёма без записи
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03.10.2021 10:46 Ответить
Ну так радуйся!
Смотри клоунаду и тащись от афигенного прогресса под руководством проходимцев.
Главное что варовки Супрунши нету.
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03.10.2021 10:41 Ответить
Супрун начала реформы. Вопрос - почему зебилы их не продолжили, или не откатили? Времени не хватило? Или г-ну Зе выгоднее лутом с Эпицентром барыжить?
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03.10.2021 10:43 Ответить
А может оно просто мутант?
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03.10.2021 10:18 Ответить
Недарма ж тримаємо "чемпіонство" в Європі по боротьбі з КОВІДом і призові місця по смертності від нього.
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03.10.2021 10:19 Ответить
"мы готовы к вызовам" - вас только на скорой не хватало по вызовам ездить
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03.10.2021 10:19 Ответить
І путани також готові до викликів.
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03.10.2021 10:22 Ответить
"По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в стране уволились еще почти 34 тыс. медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста", - говорится в отчете.

- По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января ­­2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ [Национальной службы здоровья], с апреля ­­­­­­2020 года в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировано лишь около тысячи".
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03.10.2021 10:20 Ответить
Зеля, говно твоя медецинская команда!!! Твоя команда приняла в больницу человека, заразила его там короной, а потом уговаривали родычей чтоб забрали домой, так как лечить и отвечать твоя команда не хочет!!! Твоя команла принимает по скорой человека и не делает ему экспресс тест, а он потом заражает персонал и других больных!! Бездари вы, а не команда!!
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03.10.2021 10:20 Ответить
Что ОНО там увидело, наверное начались галлюцинации после вчерашних кАнхференций!!!! Видимо хорошо его пробрало что так долго не отпускает!!!!!
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03.10.2021 10:20 Ответить
Всё! Мы спасены! Оно видит команду и оно готово. Так тепло и спокойно стало на душе.
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03.10.2021 10:22 Ответить
До викликів готові-"будуємо" дороги
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03.10.2021 10:22 Ответить
балабольство
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03.10.2021 10:22 Ответить
"Зе- команда" - это уже не диагноз. Это приговор
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03.10.2021 10:23 Ответить
Повыбирали всякий сброд, как могут пекари и парихмахеры управлять страной. Это просто смешно.
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03.10.2021 11:05 Ответить
З дня смерті.
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03.10.2021 11:12 Ответить
Так сидя в Феофании конечно
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03.10.2021 10:24 Ответить
"Для профсоюза важны цифры оттока кадров потому, что чем меньше остается работников в сфере здравоохранения, тем больше увеличивается нагрузка на оставшийся персонал, и важно, как им будут компенсировать их труд. Соответственно, мы каждый год выпрашиваем официальные данные у Государственного центра медицинской статистики Минздрава. Они свидетельствуют о том, что из системы здравоохранения в 2020 году ушли 6075 врачей и 22 695 младших специалистов (медсестры, фельдшеры, лаборанты), - говорит Фокусу Кубанский. - Отток кадров из учреждений Министерства здравоохранения действительно был. По нашим оценкам, он составил 29-30 тыс. человек. Но это не говорит о том, что все они уехали работать за границу. Вполне возможно, что люди переквалифицировались или ушли в частную медицину, которая сегодня стремительно развивается".
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03.10.2021 10:24 Ответить
КАк сказал Саакашвили - медицина в Украине в ужасном состоянии. И я в этом полностью согласен. Быть готовым,мало. Пять лет один ничего не делал. Теперь второй только готовится. Это позор !
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03.10.2021 10:26 Ответить
Это некомпетентное кодло, ты называешь командой? Команда, это когда все звенья работают как часики. У тебя, Вовамоносброд быдла и бездарей)
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03.10.2021 10:28 Ответить
Борги медикам вже сплатив ?
Та ні.
Їх навіть вписали в бюджет 2022. Так само як і борги військовим.
І теперішні не виплатять, ще і запозичать кошти з їхньої зарплати на наступний рік.
Як вам таке, зебільчики ?
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03.10.2021 10:29 Ответить
ага, чемпион по борьбе с короной - Украина 3-я по смертности от короны в европе, брехло зеленое
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03.10.2021 10:31 Ответить
оно хоть раз может правду сказать?
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03.10.2021 10:33 Ответить
он что - дурак, чтобы говорить правду?

а быдло - мудрый нарид - хочет слышать про пэрэмогы.
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03.10.2021 10:43 Ответить
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03.10.2021 10:37 Ответить
"Сєгодня я віжу" - цього цілком досить. Вчора він не бачив. Не факти, що буде бачити завтра. Акцент - "віжу". Не "думаю", а "віжу". Думати вочевидь нічим.
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03.10.2021 10:41 Ответить
Це новий "приход". Мабуть, в ОПу нову партію коксу підігнали.
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03.10.2021 10:50 Ответить
когда у него кокс кончиться?
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03.10.2021 10:43 Ответить
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03.10.2021 10:43 Ответить
Чемпионы по ковиду в Европе.
73% зе-билов, вы сделали ЭТО вместе!
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03.10.2021 10:56 Ответить
Катастрофа галузі буде в грудні-січні. Коли припиниться фінансування і сягне піку захворюваність і смертність від коронавірусної хвороби. КОЛИ НЕ БУДЕ КОМУ ПРАЦЮВАТИ. Цікаво, що тоді придумає команда обдолбаних аморалів, щоб відволікти увагу народу? Черговий замах (може навіть на Самого...), чи, може, ринуться звільняти від сєпарів Горлівку
Так не зневажав Українців і низько не опускав Україну жоден з режимів...
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03.10.2021 10:56 Ответить
Дуже дорого, поки ти у владі.
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03.10.2021 11:00 Ответить
Що ця тварина меле. В мене зараз бабуся в лікарні з ковідом. Так ось це, звичайно, інфекційне відділення. Як ви гадаєте, хто пілкується про пацієнтів там? Лише рідні. Вони весь час, хто може, знаходиться в палатах, тому що медсестри нічого не роблять. А коли бабусі стало погано дуже вночі і інші пацієнти пішли до чергової сестри, то вона відповіла: Нехай вона прийде і скаже, що їй погано. До цього, звичайно, за все платиться, сестрам даємо гроші за крапельниці, усі ліки за наш рахунок, коротше за все. І ніх***я не платить держава. Так шо, вовка - нарік, пішов ти ***** разом зі своєю зеленою шоблою
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03.10.2021 11:06 Ответить
Шо?
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03.10.2021 11:06 Ответить
Когда последний медик выедет в Европу на заработки, на вызовы будет выезжать сам пан президент с медсестрой Юзиком. Сраная канистра Супрун начала убивать убогую медицину, а эти ********* ее похоронили.
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03.10.2021 11:08 Ответить
Трижды победун Короны ЗЕ.

А впереди еще четырежды, пятижды, шестижды.... И все, как в первый раз.
ЗЕ - достойный своих избирателей лживый дегенерат.
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03.10.2021 11:10 Ответить
 
 