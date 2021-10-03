Зеленский о ситуации в медицине: Сегодня я вижу команду, мы готовы к вызовам
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце отметил, что в настоящее время в стране существует много вызовов в сфере медицины, на что повлияла пандемия COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"С точки зрения медицины у нас есть много вызовов, было много испытаний. Но сегодня я вижу команду по медицине, она есть в стране. Мы выбрали министра, работает Комитет, и мы готовы к вызовам", – отметил Владимир Зеленский.
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Смотри клоунаду и тащись от афигенного прогресса под руководством проходимцев.
Главное что варовки Супрунши нету.
- По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ [Национальной службы здоровья], с апреля 2020 года в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировано лишь около тысячи".
Та ні.
Їх навіть вписали в бюджет 2022. Так само як і борги військовим.
І теперішні не виплатять, ще і запозичать кошти з їхньої зарплати на наступний рік.
Як вам таке, зебільчики ?
а быдло - мудрый нарид - хочет слышать про пэрэмогы.
73% зе-билов, вы сделали ЭТО вместе!
Так не зневажав Українців і низько не опускав Україну жоден з режимів...
А впереди еще четырежды, пятижды, шестижды.... И все, как в первый раз.
ЗЕ - достойный своих избирателей лживый дегенерат.