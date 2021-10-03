Зеленский о ситуации в медицине: Сегодня я вижу команду, мы готовы к вызовам

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце отметил, что в настоящее время в стране существует много вызовов в сфере медицины, на что повлияла пандемия COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"С точки зрения медицины у нас есть много вызовов, было много испытаний. Но сегодня я вижу команду по медицине, она есть в стране. Мы выбрали министра, работает Комитет, и мы готовы к вызовам", – отметил Владимир Зеленский.

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