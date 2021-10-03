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Новости Отставка Разумкова
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Вы стали депутатом благодаря мне, а не Разумкову. Теперь говорю я, - СМИ сообщили о ссоре Зеленского с рядом "слуг народа" из-за отставки спикера

Вы стали депутатом благодаря мне, а не Разумкову. Теперь говорю я, - СМИ сообщили о ссоре Зеленского с рядом

Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с рядом депутатов "Слуги народа", которые усомнились в необходимости увольнять Дмитрия Разумкова с позиции спикера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают несколько собеседников НВ, которые слышали этот разговор.

Во время обсуждения вопроса об увольнении Дмитрия Разумкова депутаты Нелли Яковлева и Василий Мокан подискутировали с президентом по поводу отставки спикера.

Нелли Яковлева сказала президенту, что она прошла со спикером жизненный путь длиною около 10 лет и считает спикера порядочным человеком. На что президент ей ответил, что она стала депутатом благодаря ему, а не Разумкову.

"После чего Яковлева уже ничего не сказала", — сообщает этот собеседник.

Мокан, в свою очередь, привел президенту пример о том, что когда из фракции исключали Александра Дубинского, рядового члена "СН", то он имел полчаса беседы с президентом при всех присутствующих, защищая свою позицию. Однако Разумкова такой возможности, ответить за себя, полностью лишили.

На этот аргумент Мокана, президент, по словам этого источника, ответил приблизительно таким образом, что он мог пойти на любой канал и прокомментировать конфликт с Разумковым, но он этого публично не хотел делать, в то время когда спикер это комментировал.

"Поэтому, теперь говорю - я", — сказал президент. На этом диалог закончился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процедуру отставки Разумкова запустят 4 октября, - спикер "Слуги народа" Палийчук

Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Автор: 

ВР (29244) Зеленский Владимир (20343) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520) Мокан Василий (44)


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Топ комментарии
+41
Она стала депутатом благодаря стаду, которое поверило врунишке. Но у найвеличнишого мания величия
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03.10.2021 10:51
+36
давление, шантаж и подкуп депутатов президентом это и есть диктатура
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03.10.2021 10:50
+28
censor.net - "На что президент ей ответил, что она стала депутатом благодаря ему, а не Разумкову."
Велика фрикція буратін олігархів триває. Овець стрижуть двічі, тричі ..... А чи могло бути по іншому?
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03.10.2021 10:51
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Не так далеко і 2023 рік, передостанній рік каденції.
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03.10.2021 11:25 Ответить
СИДЕТЬ тоже вместе будете!
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03.10.2021 11:11 Ответить
позорище вселенского масштаба
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03.10.2021 11:14 Ответить
Ты стал президентом только благодаря Порошенко! Не обольщайся!
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03.10.2021 11:15 Ответить
чиста правда, по перше свиночолий зачистив політичне поле залишивши себе та бойку, в результаті чого він мав би перемогти. але не зрослося. по друге він запоров все що міг запороти, тому його вже ніколи не оберуть.
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03.10.2021 13:55 Ответить
Кожен висер зедебілів таких, як та має має бути заспамленим за відверту чухню.
Нехай навіть вони виправдовуються за свій дебілізм... усе-одно - в спам
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03.10.2021 15:57 Ответить
Ні ну а що не так? Формально ЗЕ правий і сказав все вірно. Всі ці, так звані "народні депутати", від "Слуг Народу" потрапили в парламент, тільки завдяки Зеленському. Ну це ж факт! Якби не наш "гарант", то принаймі у 95% тих обранців не було б жодного шансу.
Інша справа, що все те що говорить, робить Зеленський та вимагає від своєї партії, не має жодного відношення до демократії та парламентаризму. Але в цьому він правий. Без ЗЕ вони ніхто і звати їх ніяк.
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03.10.2021 11:17 Ответить
Вы стали депутатом благодаря мне .-Шибздик свою значимость преувеличивает. Кадры решают всё. Депутаты ВР, Зеленский,Таран, Аваков, Баканов, Венедиктова, деятели помельче типа Ткаченко, до главы госкино Кудерчук, -выдвиженцы главного кадровика Украины Коломойского. Кадровые назначения и процесс управления Украиной приведены в статье "Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы. 13 февраля 2020" .
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03.10.2021 11:21 Ответить
Зе пересмотрел Крестного отца и https://www.youtube.com/watch?v=zp928hwU11g&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2 цитирует диалог Корлеоне с Бонасерой?

"Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу, а до тех пор прими это, как подарок в день свадьбы моей дочери."
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03.10.2021 11:22 Ответить
Влада людей псує. Бачили це не раз. Наслідки завжди важкі і для зіпсованого владою і для народу.
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03.10.2021 11:23 Ответить
Да нет))) Власть только показывает ИСТИННОЕ лицо человека))) Не даром есть поговорка) Хочешь узнать человека, дай ему власть)
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03.10.2021 13:47 Ответить
Не відповідаю на коментарі написані гидкою для мене мовою. Хочеш подискутувати напиши нормальною, але людською для мене мовою.
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03.10.2021 15:16 Ответить
А про що мені з вами дискутувати?) Лайно вибрало лайно, а тепер шукає винних)))
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03.10.2021 21:10 Ответить
О, відповідь українською. Вже приємно. І сказано гарно. Теж по нашому, по-українськи. Ну а стосовно тих, хто вибирав і кого тут обізвано лайном. Хтось з них голосував свідомо "за", хтось повівся на фільм "слуга народу", ну а хтось не повівся ні на привабливі лозунги, ні на фільм "слуга народу", але проголосував "за". Чому? Мабуть таким чином голосував проти когось? Краще думайте. Аналізуйте. І ніколи не називайте народ лайном.
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05.10.2021 21:02 Ответить
Зебіли голосували за кіношного "Голобородька", якого зліпило з г**на його оточення, в т.ч. Разумков. Бо перед виборами він майже не з'являвся на публіці. З його участю крутили відрежисовані відосики.
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03.10.2021 14:07 Ответить
Чистосердечное признание в захвате власти, поскольку депутаты могут принять полномочия исключительно благодаря избирателям. Но, по моему он врёт потому что выборы были честные.
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03.10.2021 11:23 Ответить
зеля прав.бутусов лег под олигархов
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03.10.2021 11:23 Ответить
а зеленский это олигарх или нет ?))))))
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03.10.2021 12:34 Ответить
Знаю одного дуже "вченого лідера", який закінчив в Трускавці аж тритижневі курси...

Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...

Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...

PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який чудово вміє грати по нотах, написаних Путіним...
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03.10.2021 13:08 Ответить
Ти однакові коментарі у всіх статтях строчиш за гроші чи просто фантазії не вистачає?
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03.10.2021 13:16 Ответить
Олігофрен.
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03.10.2021 14:08 Ответить
От ще думку молдаван ми не чули...
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03.10.2021 12:59 Ответить
Таким образом создаются криминальные группировки, на верность, давая задание замочить невинного, и теперь они готовы на более важные задачи.
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03.10.2021 11:26 Ответить
Омерта. Это мафия!
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03.10.2021 12:06 Ответить
Україною править мафія. І тільки влада патріотів може мафію здолати.
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03.10.2021 13:08 Ответить
РАЗУМКОВ з молодих вовків Партії регіонів. "Комсомолець" Партії регіонів». Політичну кар'єру розпочав у «Партії регіонів»: у 2006 тоді ще 22-річний Дмитро Разумков входив до молодіжного крила партії («Молоді Регіони»), був одним з обличь організації та навіть https://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_anukovichmladshij-o-svoem-pervom-zarabotke/105332?mobile=true давав коментарі українським ЗМІ як один з її представників.

"В период президентства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича (2010-2014), партийного лидера с 2003 года, являлась правящей партией, к 2012 году имеющая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 крупную (205/450) фракцию в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховной Раде Украины и представительство почти во всех местных советах. В 27 региональных отделениях партии было зарегистрировано и работало свыше 11 600 партийных организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляла несколько более 1 млн человек. Председатель «Партии регионов» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Азаров в 2010-2014 годах занимал пост премьер-министра.

В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014) политического кризиса 2013-2014 годов , кульминацией которого стало отстранение Виктора Януковича от должности президента, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, к концу 2014 года фактически прекратив своё существование." - W
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03.10.2021 11:26 Ответить
на фоне стаи зеленожопых тупорылых идиотов, олигархических секспартнеров, Партия Регионов выглядит идеально, а на фоне дебильного безмозглого криворогого наркомана, В.Ф.Янукович смотрится профессорам, а шнырь омнаский наоборот - проФФэсором.
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03.10.2021 13:06 Ответить
Всі вони гарно виглядали б тільки на сухому гіллі.
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03.10.2021 13:11 Ответить
на сухому не можна, може поламатися...
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03.10.2021 13:27 Ответить
Навіщо ти це все пишеш, якщо Разумков вийшов з партії регіонів ще в 2010-му. https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232507/
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03.10.2021 13:18 Ответить
Кацапская версия Вики?)))
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03.10.2021 13:52 Ответить
"Как информирует об этом сообщают несколько собеседников https://nv.ua/ukraine/politics/vladimir-zelenskiy-vstupil-v-slovesnuyu-perepalku-s-ryadom-deputatov-novosti-ukrainy-50187059.html НВ , которые слышали этот разговор.", - как по мне - это"БСК" или полный фейк.
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
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03.10.2021 11:26 Ответить
Та поки що не "наполеон", а торт "рошен" недопечений.
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03.10.2021 17:44 Ответить
Разумков из "слуг народа" попал во "враги народа" на раз-два.Причина,озвученая Зе -"отклоняется от линии партии"-что-то оченно знакомое из курса истории кпсс.
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03.10.2021 11:28 Ответить
Має завтра виправдовуватися на пресконференції, що він відхилявся разом з курсом.
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03.10.2021 17:46 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
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03.10.2021 11:29 Ответить
Очень точно описана характеристика ЗЕленого недоразумения и поверьте, очень пугает "Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно."
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03.10.2021 11:49 Ответить
,,Влюбить,, в себя зеленский может только ,,массу,,--полную,безликую,безмозглую массу. Без мозгов и своего мнения.
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03.10.2021 12:47 Ответить
На меня его "искусство нравиться" не действует. Специалист, ёпта.
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03.10.2021 12:52 Ответить
нас таких десь 25%. А, може, і більше
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03.10.2021 15:25 Ответить
Вова выращивает белого коня,на котором Разумков может въехать во власть.Кукловод может решить, что замена придурка на помиркованого может спустить пар еще на 3-5 лет.
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03.10.2021 11:29 Ответить
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03.10.2021 11:30 Ответить
Другими солвами где-то так: "Стадо! К ноге!"
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03.10.2021 11:36 Ответить
думаю мы еще много горя хлебнем с этим недобонапартом, Янык ангелом покажется. И он не клоун, нет он чудовище.
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03.10.2021 11:37 Ответить
Лбди з комплексом "янєлох" при владі це дуже небезпечно, й це без жартів..... дожартувалися....
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04.10.2021 03:21 Ответить
Конечно, хлебнет горя и Порошенко и Медведчук и Гриценко. А вот Колосовский и Ахметов будут процветать. Пинчук как был непотопляемый так и останется. Возможно, Фирташа скормят США
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03.10.2021 11:42 Ответить
Твою дівізію! Вітаю, зебіли! Ці куврви стали де-путанами не завдяки вам, чи вашому вибору, а завдяки Зєлєнскому! Тому вони мають працювати не на вас, а на Зєлєнского! Як вам таке?
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03.10.2021 11:44 Ответить
Десять лет фигачили ломбарды на каждом углу! Теперь - величайшие политики Европы...
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03.10.2021 11:45 Ответить
И это брехливое ЧМО еще говорило что к отставке Разумкова оно не имеет отношения.
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03.10.2021 11:48 Ответить
І його фарбований півень Нікіфоров брехав.

"Речник президента України Сергій Никифоров запевняє, що глава держави не причетний до збору підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, це ініціатива глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Джерело: Никифоров у коментарі каналу "https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E Україна 24 "

Пряма мова Никифорова: "(Зеленський та Разумков - ред.) спілкуються, стосунки у них нормальні, кожен виконує свою функцію.

Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради"."
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03.10.2021 12:17 Ответить
оно из себя пуп земли строит, а на само деле пусто место, нелох вобщем
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03.10.2021 11:53 Ответить
Панове, не берем тяжелого в руки, а дурного в голову(насчет Разумкова)... Корабельная сосна рейтинга клоунов дала трещину, дык они решили исправить ситуацию по наращиванию рейтинга Разумкова к предстоящим выборам.... Каарочи, зебики думают , шо их предвыборная гонка стартовала удачно.
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03.10.2021 12:13 Ответить
Врядли это правильный выбор. И у него мозги на бекрень, зачем стране такие депутаты. Арахамия, Тищенко.... Стефанчук тот-же. Чтоб не обидеть бо друзья.... А как же страна...
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03.10.2021 12:13 Ответить
Ще не відомо, хто на чиєму іміджі в'їхав у владу... У Разумкова був імідж системного, грамотного, розумного чоловіка, який, як багато хто сподівався, у г... не вляпається і в разі потреби відкоригує (чи хоча б спробує) неправильну ситуацію в країні чи її курс. У Зеленського тільки імідж гри на роялі. Амнезія в президента прогресує і загрожує перерости в манію. Дуже жаль...
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03.10.2021 12:18 Ответить
там мания величия и сейчас окружением строиться культ личности, как это не смешно звучит без кавычек
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03.10.2021 12:21 Ответить
Выборы -- херня. только лишь благодаря... голосуйте дальше!
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03.10.2021 12:21 Ответить
Первым лицом государства должен быть жесткий, но тактичный человек, имеющий дипломатическое образование, либо наделенный Богом даром или талантом, умеющим грамотно, обоснованно, но тактично находить способы общения с любым визави. При этом нужно не только, но и слышать этого визави с возможностью своего аргументированного возражения. Эмоции при этом нужно оставлять для беседы с домашними за ужином. Этому как раз и учат в дипломатических школах. Очень не приятным , оставляющим не приятный осадок, стал его спич о том, кто и как стал народным депутатом. При этом депутаты встречно могут спросить, а благодаря кому он стал Президентом? Как никак, а Разумков возглавлял список СН и избирательный процесс и видимо много знает об этом. К тому же у Разумкова есть право и возможность оспорить принятый в ВР с нарушениями регламента документ по деолигирхизации, причем это сделать через Венецианскую комиссию. Вот это нужно уметь не допустить, а не вступать сгоряча в перепалку с депутатами, не прочертив себе концовку такого не воспринятого ими диалога.
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03.10.2021 12:33 Ответить
Характеристика особи, яка світиться в першій половині цього коменту дуже підходить одному українському політику, якого так так часто згадує чинний Зе
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03.10.2021 15:36 Ответить
Вся ваша зеленая шобла вошла в исполнительную и законодательную власть только благодаря потроху,его бездарности и его тупости,зелька тут не при делах,так ему и отвечаете.
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03.10.2021 12:36 Ответить
Что такое? Стыдно за СВОЙ ВЫБОР?))) Кушайте...
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03.10.2021 14:04 Ответить
Это закомплексованное с манией величия ничтожество имеет все признаки стать еще большим презервативом чем *****.
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03.10.2021 12:53 Ответить
Я,..Я,..Я... благодаря мне,мне,мне...достигнем,улучшим,поменяем....нет это уже не пустозвон,а ходячий метеоризм...
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03.10.2021 12:55 Ответить
Украинский НАПОЛЕОН. Острова у нас нету с именем святой, а вот больничку подберут. Это уже не риск, быстрее всего от успеха снесло крышу. Бывает такое, к сожалению, от него другого ожидали. УВЫ.
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03.10.2021 13:06 Ответить
ВОТ ЕСЛИ Б ОНИ ДРУГ ДРУГА ЖРАТЬ ЖИВЬЕМ НАЧАЛИ, ТОГДА БЫ Я ПОВЕРИЛ, ЧТО ПЕРЕМЕНЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ !)
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03.10.2021 13:40 Ответить
Не то-ро-пі-ся.
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03.10.2021 17:58 Ответить
у обдолбаного нарика мания величия в острой фазе ... у нас это лечится только Майданом ...
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03.10.2021 13:43 Ответить
Тобто Зеля за протекцию.По крайней мере в этом высказывании,она чётко прослеживается.И в его понимании,протекция-это нормально.
А я с Зелей кузнецом,своим протектором приду
-Зачем нам кузнец?Шо я лошадь шо ли?Не.Нам Зеля кузнец не нужен
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03.10.2021 13:44 Ответить
БЛАГОДАРЯ МНЕ !!!
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03.10.2021 14:43 Ответить
Тебе. гнида? Да если бы ты открыл рот в избирательную кампанию, ни кто бы не проголосовал. Все думали, что ты такой же умный как Разумков. Это он был твоим лицом, де_Бил
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03.10.2021 16:31 Ответить
Розумієте тепер різницю між "партійними списками" і методами потрапляння в них усілякої безпринципної пристосуванської погані та мажоритаркою за якою голосують усі без винятку цивілізовані країни? Дивіться! Нехай вам повилазить! Жоден з цих "депутатів" не має своїх виборців і ніхто крім лідера партії не може позбавити їх мандата... "Партійні списки" це "партійне рабство" і партхолуйство". Тому і заткнулась "неллі яковлєва" бо знає свою ціну і місце...
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03.10.2021 16:45 Ответить
так уже прийняли закон про вибори по відкритим спискам. Наступні вибори - саме по ним!
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03.10.2021 18:09 Ответить
"Відкриті партійні списки" це все одно партійна монополія на кандидата в депутати і депутата. Він повністю, з потрохами і гаманцем, залежить від лідера фракції (партії). Це не мажоритарна система де депутат напряму підзвітний своїм виборцям і його перебування в парламенті повністю залежить від того чи задоволені виборці тим як саме їх депутат представляє їх інтереси. За мажоритарки депутат обовязково має останні десять років проживати в тому місці звідки він балотується. І ніяк інакше! Також виборці можуть за два тижні (процедура) відкликати депутата. За "партійних списків" відкликати депутата якого "всучила партія" одноразовому електорату сам електорат не може. Звідси, виборти за "партійними списками" це зовсім не демократія бо порушуються основні принципи демократії - представництво за місцем проживання, пропорційне представництво (до складу населення) і підзвітне представництво виборцям. ... Сьогодні "партія" це бізнес - заплатив за місце в списку і твори що хочеш пять років не забуваючи "голосувати хором" за те що скаже лідер партії, який отримує від зацікавлених осіб за голосування "за" або "проти" по кожному закону і за місце в списку. Автором існуючої системи партійного бізнесу є Юлія Тимошенко - мадам Капітєльман...
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03.10.2021 21:00 Ответить
гнусавый барин зе, одного роста с путиным
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03.10.2021 20:06 Ответить
Янєлох веде лохів своїх виборців до диктатури! Тупо й не соромлячись.
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04.10.2021 03:18 Ответить
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