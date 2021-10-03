Вы стали депутатом благодаря мне, а не Разумкову. Теперь говорю я, - СМИ сообщили о ссоре Зеленского с рядом "слуг народа" из-за отставки спикера

Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с рядом депутатов "Слуги народа", которые усомнились в необходимости увольнять Дмитрия Разумкова с позиции спикера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают несколько собеседников НВ, которые слышали этот разговор.

Во время обсуждения вопроса об увольнении Дмитрия Разумкова депутаты Нелли Яковлева и Василий Мокан подискутировали с президентом по поводу отставки спикера.

Нелли Яковлева сказала президенту, что она прошла со спикером жизненный путь длиною около 10 лет и считает спикера порядочным человеком. На что президент ей ответил, что она стала депутатом благодаря ему, а не Разумкову.

"После чего Яковлева уже ничего не сказала", — сообщает этот собеседник.

Мокан, в свою очередь, привел президенту пример о том, что когда из фракции исключали Александра Дубинского, рядового члена "СН", то он имел полчаса беседы с президентом при всех присутствующих, защищая свою позицию. Однако Разумкова такой возможности, ответить за себя, полностью лишили.

На этот аргумент Мокана, президент, по словам этого источника, ответил приблизительно таким образом, что он мог пойти на любой канал и прокомментировать конфликт с Разумковым, но он этого публично не хотел делать, в то время когда спикер это комментировал.

"Поэтому, теперь говорю - я", — сказал президент. На этом диалог закончился.

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Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.