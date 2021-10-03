Вы стали депутатом благодаря мне, а не Разумкову. Теперь говорю я, - СМИ сообщили о ссоре Зеленского с рядом "слуг народа" из-за отставки спикера
Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с рядом депутатов "Слуги народа", которые усомнились в необходимости увольнять Дмитрия Разумкова с позиции спикера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают несколько собеседников НВ, которые слышали этот разговор.
Во время обсуждения вопроса об увольнении Дмитрия Разумкова депутаты Нелли Яковлева и Василий Мокан подискутировали с президентом по поводу отставки спикера.
Нелли Яковлева сказала президенту, что она прошла со спикером жизненный путь длиною около 10 лет и считает спикера порядочным человеком. На что президент ей ответил, что она стала депутатом благодаря ему, а не Разумкову.
"После чего Яковлева уже ничего не сказала", — сообщает этот собеседник.
Мокан, в свою очередь, привел президенту пример о том, что когда из фракции исключали Александра Дубинского, рядового члена "СН", то он имел полчаса беседы с президентом при всех присутствующих, защищая свою позицию. Однако Разумкова такой возможности, ответить за себя, полностью лишили.
На этот аргумент Мокана, президент, по словам этого источника, ответил приблизительно таким образом, что он мог пойти на любой канал и прокомментировать конфликт с Разумковым, но он этого публично не хотел делать, в то время когда спикер это комментировал.
"Поэтому, теперь говорю - я", — сказал президент. На этом диалог закончился.
Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.
Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.
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Нехай навіть вони виправдовуються за свій дебілізм... усе-одно - в спам
Інша справа, що все те що говорить, робить Зеленський та вимагає від своєї партії, не має жодного відношення до демократії та парламентаризму. Але в цьому він правий. Без ЗЕ вони ніхто і звати їх ніяк.
"Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу, а до тех пор прими это, как подарок в день свадьбы моей дочери."
Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...
Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...
PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який чудово вміє грати по нотах, написаних Путіним...
"В период президентства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича (2010-2014), партийного лидера с 2003 года, являлась правящей партией, к 2012 году имеющая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 крупную (205/450) фракцию в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховной Раде Украины и представительство почти во всех местных советах. В 27 региональных отделениях партии было зарегистрировано и работало свыше 11 600 партийных организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляла несколько более 1 млн человек. Председатель «Партии регионов» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Азаров в 2010-2014 годах занимал пост премьер-министра.
В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014) политического кризиса 2013-2014 годов , кульминацией которого стало отстранение Виктора Януковича от должности президента, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, к концу 2014 года фактически прекратив своё существование." - W
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.
Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.
Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.
Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.
Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.
Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
"Речник президента України Сергій Никифоров запевняє, що глава держави не причетний до збору підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, це ініціатива глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Джерело: Никифоров у коментарі каналу "https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E Україна 24 "
Пряма мова Никифорова: "(Зеленський та Разумков - ред.) спілкуються, стосунки у них нормальні, кожен виконує свою функцію.
Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради"."
А я с Зелей кузнецом,своим протектором приду
-Зачем нам кузнец?Шо я лошадь шо ли?Не.Нам Зеля кузнец не нужен
лохів