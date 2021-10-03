"Я еще не решил", - Зеленский об участии в президентских выборах 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил будет ли баллотироваться на второй президентский срок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга в Трускавце 3 октября.
Говоря о том, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2024 году Зеленский заявил: "Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду".
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А вам не приходило в голову что Зе и его команда это ваши украинские
дети?!
А вы их фекалиями?!
В цивилизованной стране , а Украина к этому движется, есть закон о защите личности.
И можно заплатить большой штраф
за принесение морального ущерба
или вообще оказаться в тюрьме.
Пойдёт на выборы или сразу в суд, тюрьму.
Якщо не залишишся при владі, то треба тікати, і тікати лише на фєдєрашку, бо всі інші країни тебе всеодно видадуть назад, до України...
Придурок...
Тому й вигадав зараз цей закон, щоби Пороха відсунути від виборів, тому й Разумкова з посади знімаєш, щоби керувати самому всім, в тому числі й виборами...
Гадаю й в Омані чи Катарі дарма тримати не будуть - нафік їм той гембєль???
Ну я проголосую и организую за тебя с во ло чь... выберим
Чомусь я не дивуюсь цьому