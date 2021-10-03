"Я еще не решил", - Зеленский об участии в президентских выборах 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга в Трускавце 3 октября.

Говоря о том, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2024 году Зеленский заявил: "Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду".

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