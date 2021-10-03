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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что его нужно допрашивать в рамках расследования срыва спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Видео Украина 24

"Мне кажется, что собственник вашего канала (Прямой, - ред) гетьман Порошенко. Это он говорил, что принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его и нужно допросить. Он же принимал. Я точно не принимал участия в российской операции, я в принципе не принимаю участие в российских операциях. Что касается этого вопроса. Вы столько говорите, жонглируете фактами. Мое обсуждение вопроса вагнеровцев было с господином Лукашенко (захвативший власть в Беларуси "президент". - Ред.) это правда, по телефону было после того, когда эти люди, насколько мне известно,  заехали автобусом на территорию Беларуси. Я что то слышал, что они согласно операции летели, да? Я не знаю, но то, что я знаю, реальность, они заехали автобусом. Такая серьезная очень операция. Заехали автобусамм секретные агенты. Когда они заехали мы понимали прекрасно относительно дел этих боевиков. Такая информация есть давно есть в государстве. У меня был разговор на тот момент (смех) с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко", - отметил Зеленский.

Далее он привел содержание разговора с белорусским диктатором:

"Когда они заехали, я ему сказал - "там у вас боевики". У нас есть информация. Какие то детали я ему сказал. И он мне сказал, - "Да, мы изучим этот вопрос, что то такое, обязательно. Вы же знаете, как мы дружим, как дружат наши страны. Мы сделаем все возможное". И все. И после этого все", - заявил Зеленский.

Также Зеленский сказал, что Лукашенко ему заявил, что у него интервью с господином Гордоном. Он мне это рассказал. 

"Не живите , пожалуйств в другом мире. Мир он проще. Не ищите "зрады" там, где ее нет. И бкдет легче причем всем", - заявил он журналистке, задавшей вопрос относительно того, почему Зеленского до сих пор не допросили по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам". 

Читайте также: ВСК по делу "вагнеровцев" вызывает Бутусова на заслушивание из-за его поста: "Будем разбираться. Пришло время ответственности"

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВСК (458) допрос (1373) Зеленский Владимир (20343) Порошенко Петр (19599) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+129
"Мое обсуждение с Лукашенко (захвативший власть в Беларуси "президент". - Ред.) по телефону было после того, что эти люди заехали автобусом на территорию Беларуси."

это 100 % признание о том кто именно слил луке вагнеровцев. тупой идиот!
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03.10.2021 11:56
+86
а базмозглая сказала что операция раньше не планировалась вообще и вся она закрутилась только летом 2020
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03.10.2021 11:57
+81
"Допрашивать надо Порошенко - я вообще никогда не был Президентом", - Зеленский
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03.10.2021 12:00
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Страница 4 из 4
Мне кажется, что и Зеленский и Безуглая сознательно несут ахинею, чтобы в случае чего получить заключение от психиатров о своей невменяемости.
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04.10.2021 02:56 Ответить
А можливо він народ рахуе .....,тому дозволяє такі висловлення..
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04.10.2021 04:07 Ответить
відмазка не канає
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04.10.2021 04:14 Ответить
Эти твари введут электроное голосование, как с переписью населения от дубилета. И тупо как в раше скажут что победили. В этом году сдохнет на 100 тысяч больше чем в 2020 году. Геноцид в действии
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04.10.2021 05:23 Ответить
Зебилу пора обратно в цирк.
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04.10.2021 06:07 Ответить
когда начинает оправдываться, брехая на всю страну, глава страны, невольно хочется спросить - вовик, а того... ну этого... кокс или герыча с утра нюхаешь... все поняли - президент - брехун, президент страны не выполнил ни одного предвыборного обещания... ему бы сейчас покаяться и уйти, но... ашкенази боится поражений... но придется быть пораженным...
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04.10.2021 07:27 Ответить
Я не раз постил, что этот недомерок, бубочка оманский слаб головой, и у него из жопы торчит рука Бени КАЛомойского, и куда эта рука повернет бубочку, туда он и поворачивается и блеет то, что ему велит Беня.
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04.10.2021 07:42 Ответить
Бубочке до лампочки,он цензор не читает.
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04.10.2021 07:49 Ответить
Эх, если-бы бубочка умел читать и считать, то нафик ему это президенство? Работал-бы кассиром у Бени и горя не знал-бы.
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04.10.2021 08:01 Ответить
А он и так горя не знает,всё у него в порядке.
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04.10.2021 08:12 Ответить
Горя-то он сейчас не знает, это точно, но через 2,5 года ему прийдется ответить за все его деяния и сидеть, вернее, кукарекать из-под шконки.
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04.10.2021 08:18 Ответить
Не будет этого,Израиль своих не выдаёт
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04.10.2021 08:19 Ответить
Тупий ідіот, думає, що і всі навколо тупі. Це і є зрада на найвищому рівні. Все рівно прийдеться відповідати за це перед країною і по закону. Не завжди буде президентом, а зрада не має строку давності. Якщо наступна влада цього не зробить( не притягнення до відповідальності Єрмака, Зеленського, Безглузду і всіх по списку), то вони будуть такі самі зрадники.
Слава Україні!
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04.10.2021 08:19 Ответить
Дебил
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04.10.2021 08:37 Ответить
Возмутительно! Похоже на блеяние овцы! Хотя, при чем здесь животные.
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04.10.2021 08:47 Ответить
В этой абракадабре, что наговорил, понятно только одно, что он признал Порошенко гетьманом , а себя изменником.)
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04.10.2021 08:56 Ответить
"Я точно не принимал участия в российской операции, я в принципе не принимаю участие в российских операциях." И это при том, что "24 июля заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали призидент Владимир Зеленский, глава Офиса Андрея Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко."https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/ Значит Зеленский знал, что операция явно не российская. 29 июля спецслужбы Беларуси задержали вагнеровцев, Вопрос, когда Зеленский говорил с Лукашенко между 24 и 29 июля и сообщил "У нас есть информация. Какие то детали я ему сказал"? Но по-любому он уже знал, что это спецоперация не российская. А вот это его "я не принимал", "не живите", "не ищите" - рассчитано на тех, кто не способен сложить 2+2
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04.10.2021 09:12 Ответить
Вова, подвязывай с коксом, это - палево!
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05.10.2021 06:05 Ответить
Зато бабло пилить с Мецгером на пару принимал
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06.10.2021 09:38 Ответить
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