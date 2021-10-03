Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что его нужно допрашивать в рамках расследования срыва спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мне кажется, что собственник вашего канала (Прямой, - ред) гетьман Порошенко. Это он говорил, что принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его и нужно допросить. Он же принимал. Я точно не принимал участия в российской операции, я в принципе не принимаю участие в российских операциях. Что касается этого вопроса. Вы столько говорите, жонглируете фактами. Мое обсуждение вопроса вагнеровцев было с господином Лукашенко (захвативший власть в Беларуси "президент". - Ред.) это правда, по телефону было после того, когда эти люди, насколько мне известно, заехали автобусом на территорию Беларуси. Я что то слышал, что они согласно операции летели, да? Я не знаю, но то, что я знаю, реальность, они заехали автобусом. Такая серьезная очень операция. Заехали автобусамм секретные агенты. Когда они заехали мы понимали прекрасно относительно дел этих боевиков. Такая информация есть давно есть в государстве. У меня был разговор на тот момент (смех) с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко", - отметил Зеленский.

Далее он привел содержание разговора с белорусским диктатором:

"Когда они заехали, я ему сказал - "там у вас боевики". У нас есть информация. Какие то детали я ему сказал. И он мне сказал, - "Да, мы изучим этот вопрос, что то такое, обязательно. Вы же знаете, как мы дружим, как дружат наши страны. Мы сделаем все возможное". И все. И после этого все", - заявил Зеленский.

Также Зеленский сказал, что Лукашенко ему заявил, что у него интервью с господином Гордоном. Он мне это рассказал.

"Не живите , пожалуйств в другом мире. Мир он проще. Не ищите "зрады" там, где ее нет. И бкдет легче причем всем", - заявил он журналистке, задавшей вопрос относительно того, почему Зеленского до сих пор не допросили по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.