"Самые теплые поздравления всем, кто дарит нашим детям мудрость, опыт и частичку своего сердца", - Зеленский поздравил учителей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя.

Как передает Цензор.НЕТ поздравление опубликовано в президентском Фейсбуке.

"Учитель - это не только о том, чтобы дать знания. Учитель - это о большой семье, где каждый ученик становится твоим ребенком. Самые теплые поздравления всем, кто дарит нашим детям мудрость, опыт и частичку своего сердца и души!", - говорится в поздравлении.

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