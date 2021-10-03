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"Самые теплые поздравления всем, кто дарит нашим детям мудрость, опыт и частичку своего сердца", - Зеленский поздравил учителей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя.

Как передает Цензор.НЕТ поздравление опубликовано в президентском Фейсбуке. 

"Учитель - это не только о том, чтобы дать знания. Учитель - это о большой семье, где каждый ученик становится твоим ребенком. Самые теплые поздравления всем, кто дарит нашим детям мудрость, опыт и частичку своего сердца и души!", - говорится в поздравлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником: Мы пока не можем отобразить вашу роль в зарплатах, но я работаю над этим. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20343) праздник (1691) учитель (496)


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Топ комментарии
+14
А 4 тыс долларов? Забыл?
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03.10.2021 12:38
+13
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03.10.2021 12:38
+11
Так уже получают.
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03.10.2021 12:40
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А 4 тыс долларов? Забыл?
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03.10.2021 12:38 Ответить
Так уже получают.
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03.10.2021 12:40 Ответить
И вобще когда вы хотите отказачить девушку то вы что ей не пообещаете особенно под коксом! Вот учителей уже отказачили!
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03.10.2021 12:42 Ответить
Ну по крайней мере учителя перестали быть девушками
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03.10.2021 12:43 Ответить
Они стали мудрее...
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03.10.2021 12:52 Ответить
Пусть кушают не обляпаются и ещё подождут , до следующих выборов , пообещают 8 000$, если УЧИТЕЛЯ голосовали за порношута
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03.10.2021 13:12 Ответить
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03.10.2021 12:38 Ответить
Ти вже забезпечив вчителям зарплату яку обіцяв, оманський брехун?
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03.10.2021 12:41 Ответить
Ублюдок ГЫДОТНЫЙ воевать с ********* собирается???? Или 2,5 года, что ему осталось будет поздравлять видосиками????
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03.10.2021 12:41 Ответить
Поздравил учителей и вместо обещанных 4-х тысяч баксов зарплаты объявил их принудительную вакцинацию экспериментальным шмурдяком.
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03.10.2021 12:42 Ответить
Частичку сердца. Как мило.
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03.10.2021 12:43 Ответить
Потрясти б за барки того педагога, який йому диплома юриста дав...
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03.10.2021 12:44 Ответить
трясти пeдахохiв можна якщо людина була у профeсii одразу пiсля вуза. a тут нe та ситуацiя. знання фаховi нe вiдтачуються бо нe практикуються.
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03.10.2021 13:26 Ответить
з вчитлiв трeба питати про загальну комунiкацiю. хабарi. наiзди. намагання викрутитися а нe визнати свою нeправоту чи провину ...
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03.10.2021 13:36 Ответить
Там цілий інститут в Кривому Розі розганяти треба...
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03.10.2021 21:38 Ответить
ну щас засрут про 4000 евро((((
это не Зеля высрал, а какой то другой клоун из ко.манды. хотя на месте Зели я бы его тут же удалил за дверь за такой высер, а тот(Зеля) только ухмыльнулся(мол - быдло пусть верит?)
я х.з. - если нашлось хоть 1000 педагогов кто поверили в этот бред, то.... ну, не скажу шо бы сделал, будь я таким говном как Сралин
А, хотя вместо этого в ГУЛАГ можно было бы - толку больше чем гасстг....
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03.10.2021 12:43 Ответить
не верили в 4000, верили в 1000, в 750

не перестают от этого выглядеть умнее)))
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03.10.2021 12:57 Ответить
ну и что может научить масса, которая верит в то шо даже как вы сказал, не 4000, но в три раза махом им поднимут, а работягам - хрен что ли? то есть тогда надо поднимать всем - а месторождений адамантия, или как там, ну из чего щиток капитана омереги - не наблюдаю. то есть невозможно же быть настолько тупыми тварями шоб поверить даже в 3-х кратное увеличение "получки"!! интересно - в Европе тоже так бы поверили хотя бы в три раза увеличение?
- вибраниума, вспомнил - дебил бегает с круглым куском вибраниума)
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03.10.2021 13:29 Ответить
научить... они учат в рамках школьной программы и смотрят тв, где барыга - вор.

вещество мне неизвестно, бегающего дебила за последние годы видел с булавой в ВРУ и в парламенте одной из прибалтийских республик
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03.10.2021 13:37 Ответить
1. Почти любой "работяга" зарабатывает больше, чем учитель.
2. Вы реально думаете, что большинство учителей надеялись на (не троекратное, как вы пишете) десятикратное повышение зарплаты?
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03.10.2021 13:44 Ответить
б*же, я вроде нормально написал.
шо дебилы те из них шо на троекратку даже надеялись, а те что на десятикратку - то никуда кроме как на рудники их не отправлять ибо это амебы - чему они научат спиногрызов то?
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03.10.2021 13:51 Ответить
Чему и кто научит это не такой простой вопрос, но в целом вы правы.
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03.10.2021 13:53 Ответить
У меня бабка учительница говорила - Плох тот учитель у которого ученики ниче не знают.... мдааа, просто учала она как вы понимаешь, давно.
я просто не очень представляю взрослого чела с высшим, шо поверил бы в высер этого придурка(какой-то хмырь из "зеко.манды") про 4 тыс евро. это терминальная стадия же.
теоретически - выгнать 90% учителей и дать остальным такую "получку" - можно. но теоретически и революция должна бы начинаться во франциях всяких, а не на Параше("октябрьский шабаш")
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05.10.2021 09:29 Ответить
А зарплату в 4000 уйов не обіцяв ?
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03.10.2021 12:43 Ответить
а 4000 евро? или позабыл склеротик?
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03.10.2021 12:43 Ответить
Не знаю за что, но зелевовик мстит учителям. Может за то что учителя за него проголосовали?
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03.10.2021 12:45 Ответить
Для криворогого терпилы воспоминания о школе самые неприятные моменты жизни. оно с первых дней на подсрачниках, и рылом в унитазе на каждой переменке. бабушка водила это чмо за руку в школу и встречала до 8 класса, что бы первоклассники не обосс...ли по дороге.
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03.10.2021 12:50 Ответить
За врачей с медсёстрами забыл. Над ними так вообще издеваются как над рабами. И они тоже далеко не все голосовали за перевоплощение Хазанова.
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03.10.2021 13:47 Ответить
Где мудрость? Учителя повально за клована голосовали.
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03.10.2021 12:47 Ответить
шо самi виробили за тe i голоcували. дурак дурака бачить з далeку.
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03.10.2021 13:02 Ответить
Себе на ...................... поздравления прилепи, зима близко.
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03.10.2021 12:48 Ответить
Лжец
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03.10.2021 12:49 Ответить
Кому из учителей нужны поздравления этого несчастья !
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03.10.2021 12:49 Ответить
Що батяні подарував на свято? Якесь Обленерго? Чи цілий регіон?
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03.10.2021 13:00 Ответить
Не надо слов,помогітє лучше матєріально - сказали б йому вчителі,якби не знали,що в момент запису роликів він як глухарь - нічого не чує і не бачить...Настільки він вживається в роль,так самозакохано токує що припинити то може лишень...що?..
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03.10.2021 13:10 Ответить
Тобі, чмоЮ частичку розуму і поваги, навіть мама Рима не подарували, тим більш вчителі. Гнида
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03.10.2021 13:12 Ответить
Далеко не всі вчителі голосували за непорозуміння на посаді Президента. Але цікаво те, що більшість вчителів, не будучи лохами, постійно, все життя піддаються жорстокому лохотрону. Це як бути в рабстві або в заручниках. За мізерну зарплатню, яка ніколи не досягає середньої по регіонах чи по країні, вчитель повинен всіх навчити чи принаймі поняньчити і ще показати приклад чемності, ввічливості і законослухняності. За вакцинацію взагалі окрема тема.
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03.10.2021 13:29 Ответить
ну i вчитeлi вийшли проти примусовки? хрєн там. лишe по форумам соплi розпускають.
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03.10.2021 13:38 Ответить
Хто вийшов проти примусовки?
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03.10.2021 13:48 Ответить
ніхто зі списку примусової вакцинації. бо пішли вкололися ще до появи списку, бо задорого робити кожні три дні тест за 600 - 900 дерев"яних. то валують, дайте нам захист у вигляді намордників, чи щитків, а тут вакцину дали, чого вони не користуються наданим захистом? чого німецькі вчителі без примусу уколоись на 90% тим же файзером.

зато коли вчилкам почали нарешті вказувати на непедагогічність їх педкорон починаючи з 2015, то вибігали як на старті по свистку "захистіть вчителів від прибацаних батьків, вони нас не поважають, поскидали нам дітей, батьки повинні виховувати!"
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03.10.2021 14:27 Ответить
А що за вказання непедагогічності педкорон?
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03.10.2021 14:39 Ответить
cходи у групу батьки сос на фeйсбук. там вecь спeктр тараканiв яких вчилки нe хочуть сприймати як нeпрофeсiйнiсть. вони вважають що вони завжди правi навiть коли садисти. вважають що пeдкорона iм дає на цe iндульгeнцiю
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03.10.2021 15:35 Ответить
видаляють вiдeо-пeршоджeрeла! усi вiдо якi подiбнe показують усi зaчищають щоб святих нe тривожило. залишається вiдeо лишe у блогах як цитати https://www.youtube.com/watch?v=xvVi-hIq7Yw https://www.youtube.com/watch?v=xvVi-hIq7Yw

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03.10.2021 15:55 Ответить
Это вам, дорогие учителя, вместо 4 тысяч баксов зарплаты.

Частичку света вам промеж глаз от ЗЕ. Ну и улыбок вам всяческих вместо денег.
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03.10.2021 13:37 Ответить
Саме через деградацію осівтян молодь проголосувала за клоуна. Трому Віслюку Трускавецькому дійсно є за що дякувати вчителям. Вова, пообіцяй їм зп не 4000, а 40000 зелених
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03.10.2021 15:15 Ответить
Краще би він "...частинку серця і душі" подарував отим шістьом людям,що постраждали у ДТП спричиненим його однопартійцем. Натомість він їм подарував:-Я не знаю всього,але я знаю,що там ніхто не загинув,але я не знаю... Ну і т.д.
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03.10.2021 17:03 Ответить
Ну, що вчителі, клюнули на слова Голобородька: "Чтобы простой учитель жил как президент, а президент этот жил как учитель"?

Отримали?
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03.10.2021 19:48 Ответить
Щирі привітання зі святом, https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ з Днем народження ! Щоб вчителі жили як президент!
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10.10.2021 02:07 Ответить
Дуже теплі слова https://zdnemnarodzhennya.net/ вітання ! Дякую, Зеленський, за цінні поздоровлення, які ви висловили вчителям. Вони дійсно заслуговують нашої подяки за те, що надають нашим дітям мудрість, досвід та навчання з часткою свого серця. Вчителі відіграють велику роль у формуванні майбутнього, і ми повинні висловлювати їм вдячність. Нехай вони продовжують робити велику роботу та інспірувати нові покоління! 🌟📚
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12.07.2023 10:10 Ответить
 
 