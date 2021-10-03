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Новости Отставка Разумкова
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"Слуга народа" Мариковский об отзыве Разумкова: Что делать, если человек не помогает выполнять предвыборные обещания?

"Слуга народа" инициировала процедуру отзыва спикера ВР Дмитрия Разумкова из-за того, что он перестал помогать партии выполнять предвыборные обещания.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с прискорбием наблюдаю, как люди, которых я уважал и уважаю за их интеллектуальный вклад в развитие страны, пытаются "экспертно" объяснить, в чем наша ошибка отзыва председателя Верховной Рады. Часто в таких сообщениях звучат различные манипулятивные предостережение относительно этого. Часто такие сообщения даже на 10% не передают истинную причину этого и поэтому не ставят настоящих критических вопросов и замечаний", - отметил он.

"Мне очень странно, почему люди, пропагандируя критическое мышление на каждом своем шаге, сами распознают картинку более ценной, чем те интересы, которые за этой картинкой стоят. И даже назвав волка - волком независимые общественные медиа сознательного гражданского общества не смогут достучаться до интересантов другой парадигмы, чей грант должен нивелировали настоящий диалог", - продолжает нардеп.

"Откройте глаза! Мы давно живем в системе межолигархической, где экономика под олигархом удобный уголок для множества политиков и экспертов. Там есть ресурс и уверенность в завтрашнем дне. Зачем же тогда размывать и ограничивать эти системы, если ты сам являешся их частью? Тебя приглашает пообщаться олигарх на глубокие темы, тебя учит олигарх в современных своих вузах, тебе показывает олигарх свою правду по своим медиа каналам", - подчеркивает Мариковский.

По его словам, противодействовать системе олигархов почти невозможно, потому что экономика олигарха в экономике государства - внутренний оффшор со "своими оффшорными" политиками и экспертами. Поименное голосование за 4167 (ЗПУ "О противодействии промышленному загрязнению") должно было выявить этот оффшор в политической системе. И это случилось. Об этом точно есть информация в интернете.

Читайте также: К Разумкову есть миллионы вопросов. Это его выбор, - Зеленский

"Но что делать, когда твоя политическая система задекларировала правила, подписала понятийный договор и хочет выполнить 100% для избирателей, а оффшор начинает кружить твоих депутатов? - Искать союзников. А что делать, когда в соответствии с  аналитическими и обнародованными публичным данным, да и благодаря элементарному критическому мышлению, оказывается, что человек, которого большинство парламента назначает на должность председателя важнейшей государственной институции, "не помогает" своей деятельностью выполнять обещания избирателям и бороться с внутренними оффшорами? - Лучший ответ - ваш", - резюмировал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Читайте также: Разумков точно не видит себя со "Слугой народа". Сегодня могу начать сбор подписей за его отставку, вопрос будет быстрым, - Арахамия

Автор: 

ВР (29244) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630) Мариковский Александр (15)


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Топ комментарии
+18
Ну да. Что еще делать если человек не хочет откровенно плевать на Законы и Конституцию, как свора холуев папы Бени?
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03.10.2021 13:01
+13
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03.10.2021 13:03
+11
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03.10.2021 13:11
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Ну да. Что еще делать если человек не хочет откровенно плевать на Законы и Конституцию, как свора холуев папы Бени?
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03.10.2021 13:01 Ответить
І закони хорошо, і Конституція хорошо, і олігархи хорошо . Все добре, нічого міняти.
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03.10.2021 13:06 Ответить
Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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03.10.2021 13:12 Ответить
"Вина" Разумкова по мнению дебилов евреев- а их в "фрикционном стаде" Рады Слуг 99,999% плюс бонусом каждый 1 идиот кретин наркоман проститутка вор и просто из Городов Содома и Гоморры.. в том что он усомнился в безгрешности Вовы и наконец то понял какой же ничтожество есть по фамилии Зеленский самовлюбленный макак павлин с умом амебы интеллектом только в туалете по утрам при выбросе отработанных продуктов переваривания воздуха.....
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03.10.2021 13:13 Ответить
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03.10.2021 13:03 Ответить
Чим більше та зелена зграя паплюжить Разумкова - тим більше він мені подобається...
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03.10.2021 13:04 Ответить
Мне, Разумков изначально казался самым проросийским в их шайке, но по ходу, оказалось, что из них всех он самый вменяемый и понимает, что такое закон, регламент, что можно делать, а что категорически нельзя.....А у остальных ни границ...ни тормозов...
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03.10.2021 19:44 Ответить
Лавров прав
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03.10.2021 13:04 Ответить
Первая буква д

((
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03.10.2021 20:32 Ответить
Хоч трохи порядна людина була у вашій шоблі. Хоча, що може порядна людина робити в цьому загоні зебаранів?
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03.10.2021 13:04 Ответить
Разумков - екс-риг, тому це жаба vs гадюка)
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03.10.2021 13:07 Ответить
Вся ця мразота хоче керувати,а воювати за свою країну вони не будуть,вони втікнуть,коли стане небезпечно.
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03.10.2021 13:08 Ответить
Лапшу на уши вешать? Да, он не такой. 100 процентов, ему с вами не по пути.
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03.10.2021 13:08 Ответить
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03.10.2021 13:11 Ответить
😂
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03.10.2021 13:15 Ответить
Какие обещания.. а они были.. Их если и было то всего два 1) это победить в войне ( потому что мир Украине нужен только в этом случае) 2) покончить с " драконовскими тарифами попередника" ( правда еще было обещание сделать зарплаты медиком и педагогов по несколько тысяч долларов.. Больше ни каких обещания не припомню к сожалению.
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03.10.2021 13:13 Ответить
Нельзя заставлять человека, ссать в уши другим.
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03.10.2021 13:14 Ответить
.. .
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03.10.2021 13:16 Ответить
Это копия хламидии арахамской , прибывшей к нам с плантаций ******** абхазских
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03.10.2021 13:22 Ответить
а хто допоможe *********** пiти при пeршому ж порушeннi ним закону?
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03.10.2021 13:17 Ответить
Разумков просто умнее и осторожнее, чем все остальные "руководители" зеленой шоблы... только и всего. Разумков просто понял, что потерявшие берега ЗЕленый укурок, Стефанчук, Ара-Хамия, Кононенко и прочие лидеры зеленого сброда, это ребята, которые подставят его в любой момент, когда придется отвечать за голосование и подписание антиконституционного и антидержавного "закона об олигархах", потому что этот закон не против олизархов, а за расширение полномочий ЗЕленого укурка и его хозяина Бени ... а во всем остальном Разумков такой же, как остальные зеленые лица...
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03.10.2021 13:19 Ответить
🎯👏👏👏💯%
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03.10.2021 13:24 Ответить
Предвыборные обещания Зелнского Путину?
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03.10.2021 13:31 Ответить
Эти обещания не дает выполнять?...
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03.10.2021 13:55 Ответить
Много шума из ничего.Чуваки вы идёте по ложному пути,отвлекаетесь и убиваете время Украины,когда занимаетесь обсасыванием пустого Закона об олигархах,который в себе не нёс никакой борьбы,а нёс только то,що мы сегодня наблюдаем.Тупой хайп,разброд и шатание.
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03.10.2021 15:50 Ответить
Реальной борьбы с олигархами он конечно не нес.
Но он нес, реальную борьбу с неугодными, когда консультативный орган (решения которого юридически ничтожны) подчиненный Президенту, своим единоличным решением, может лишать людей конституционного права избираться. Я уже молчу про критерии которые они придумали для обозначения олигарха, под которые не попадет ни Ахметов, ни Коломойский...
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03.10.2021 19:50 Ответить
теперь вместо законов сборник предвыборных пиаров зели
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03.10.2021 19:17 Ответить
 
 