"Слуга народа" Мариковский об отзыве Разумкова: Что делать, если человек не помогает выполнять предвыборные обещания?

"Слуга народа" инициировала процедуру отзыва спикера ВР Дмитрия Разумкова из-за того, что он перестал помогать партии выполнять предвыборные обещания.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с прискорбием наблюдаю, как люди, которых я уважал и уважаю за их интеллектуальный вклад в развитие страны, пытаются "экспертно" объяснить, в чем наша ошибка отзыва председателя Верховной Рады. Часто в таких сообщениях звучат различные манипулятивные предостережение относительно этого. Часто такие сообщения даже на 10% не передают истинную причину этого и поэтому не ставят настоящих критических вопросов и замечаний", - отметил он.

"Мне очень странно, почему люди, пропагандируя критическое мышление на каждом своем шаге, сами распознают картинку более ценной, чем те интересы, которые за этой картинкой стоят. И даже назвав волка - волком независимые общественные медиа сознательного гражданского общества не смогут достучаться до интересантов другой парадигмы, чей грант должен нивелировали настоящий диалог", - продолжает нардеп.

"Откройте глаза! Мы давно живем в системе межолигархической, где экономика под олигархом удобный уголок для множества политиков и экспертов. Там есть ресурс и уверенность в завтрашнем дне. Зачем же тогда размывать и ограничивать эти системы, если ты сам являешся их частью? Тебя приглашает пообщаться олигарх на глубокие темы, тебя учит олигарх в современных своих вузах, тебе показывает олигарх свою правду по своим медиа каналам", - подчеркивает Мариковский.

По его словам, противодействовать системе олигархов почти невозможно, потому что экономика олигарха в экономике государства - внутренний оффшор со "своими оффшорными" политиками и экспертами. Поименное голосование за 4167 (ЗПУ "О противодействии промышленному загрязнению") должно было выявить этот оффшор в политической системе. И это случилось. Об этом точно есть информация в интернете.

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"Но что делать, когда твоя политическая система задекларировала правила, подписала понятийный договор и хочет выполнить 100% для избирателей, а оффшор начинает кружить твоих депутатов? - Искать союзников. А что делать, когда в соответствии с аналитическими и обнародованными публичным данным, да и благодаря элементарному критическому мышлению, оказывается, что человек, которого большинство парламента назначает на должность председателя важнейшей государственной институции, "не помогает" своей деятельностью выполнять обещания избирателям и бороться с внутренними оффшорами? - Лучший ответ - ваш", - резюмировал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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