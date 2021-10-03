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Новости Покушение на Шефира
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Зеленский о покушении на Шефира: Исполнителей найдут. Правоохранители вызывают много людей с известными именами

Зеленский о покушении на Шефира: Исполнителей найдут. Правоохранители вызывают много людей с известными именами

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что исполнителей покушения на первого помощника главы государства Сергея Шефира обязательно найдут.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ.

"Это покушение не убийство. 100%. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многих людей вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир. - Ред.) общался, кого-то знал, кого-то подозревают", - отметил Зеленский.

По его словам, многих вызвали в правоохранительные органы по этому делу.

"Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут", - добавил он.

Говоря о контактах Шефира с олигархами, Зеленский отметил: "с господином Ахметовым он встречался. Было несколько сложных моментов, много энергетических моментов, много вызовов, много "угольных" проблем, когда что-то мы ожидали, а что недоожидали, а с другими - я не знаю. Вызвали их? Я не могу об этом говорить", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле покушения на Шефира есть более 10 версий, две из которых являются основными, - Венедиктова

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (20343) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+34
В зебіла Порошенко винний у всьому.
Навіть в тому, що він дрібна нікчема.
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03.10.2021 13:21
+20
Порошенко?
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03.10.2021 13:20
+20
Так би ти ,гундосий жидок,за наших військових турбувався,як за свого дружбана.
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03.10.2021 13:23
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03.10.2021 13:19 Ответить
как по справе Шеремета

иначе не способны
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03.10.2021 13:19 Ответить
Порошенко?
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03.10.2021 13:20 Ответить
В зебіла Порошенко винний у всьому.
Навіть в тому, що він дрібна нікчема.
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03.10.2021 13:21 Ответить
Ну, куди ж без нього
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03.10.2021 13:22 Ответить
Порошенко подносил патроны.
Исподняли кровавый пастор и разыскиваемый интерполом Яценюк.
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03.10.2021 14:02 Ответить
Ні! Поросенко не міг стріляти, апріорі. В нього набої хтось стирив. Є версія, що він сам у себе їх і поцупив своїми "шаловлівимі ручкамі".🤣
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03.10.2021 15:15 Ответить
Яценюк зазвичай працює тихо ножами та сокирами і живих не лишає.. Це не його почерк
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03.10.2021 18:11 Ответить
На пулевых отверстиях авто шифера нашли....

Отпечатки пальцев шоколаде
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03.10.2021 13:21 Ответить
Может Лукашенке со своей информацией позвоните?
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03.10.2021 13:21 Ответить
Так це ж твої кореши!!!!!!!
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03.10.2021 13:22 Ответить
"Много людей с очень известными именами": Порошенко? Байден? 73% в 2019 зробили це разом! Війна відійшла на задній план. Шефірів відомі люди атакують
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03.10.2021 13:22 Ответить
«много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир. - Ред.) общался, кого-то знал, кого-то подозревают Источник:

когото кинули ?
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03.10.2021 13:22 Ответить
А спілкувався він з олігархами.
Винними призначать якихось атовців. 100 %.
Це ж головні вороги влади зеленського.
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03.10.2021 13:23 Ответить
Мене дивує, як оці кілери, спеціалісти, які не лишили жодних слідів, навіть використали спеціальний спрей, щоб собаки не взяли слід, не змогли вбити шефіра ?
ЯК ????
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03.10.2021 13:22 Ответить
Це високопрофесійні виконавці. Це ж треба було робити замах на зелений шифер так, щоб жодної кулі не влучило в ту частину машини, де сиділа ціль! Та ще й по рухомій мішені... Одиночними... Зі швидкість пострів більшою, ніж в автоматичному режимі! Стопудово професіонали!
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03.10.2021 20:18 Ответить
И об этом..https://www.unn.com.ua/uk/news/1946614-oman-evakuyuye-naselennya-cherez-tropichniy-shtorm-shakhin Оман евакуює населення через тропічний шторм "Вован"
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03.10.2021 13:23 Ответить
дерьмак)
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03.10.2021 13:23 Ответить
ага!
у ахметок не нашлось главаря своей охраны и денег на гранатомет, то есть самого гранатомета?
хотели убить это говно настолько шо даже по объявлению найдешь за 25к. евро чувака шо бросит мину и дистанционно подорвет жёпира и его жопьора.(у этого жепира такая рожа, шо даже его жепьора с ним подорвать не жалко))))
клоунада тупая. оно типо ахметкам надо - и не уничтожили - и типо еще и посадить могут?
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03.10.2021 13:23 Ответить
а шо тут думать ,это барыга его вальнул
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03.10.2021 13:23 Ответить
Так би ти ,гундосий жидок,за наших військових турбувався,як за свого дружбана.
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03.10.2021 13:23 Ответить
О дружбане никто особо не переживает. Сцикло свои капиталы не хочет потерять, которыми шифер рулил....
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03.10.2021 13:36 Ответить
Люди с известными именами!? А не Порошенко ли лично ...? Наверное, это главная версия.
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03.10.2021 13:24 Ответить
...я не встиг втролити в тему про знайдені важливі вєшчдоки- фантики від цукерок знаменитої фірми...
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04.10.2021 02:30 Ответить
Шефир же всем ясно сказал, что он занимается только "кварталом 95", поэтому сразу становится понятно, что во всем виноваты конкуренты - "дизель шоу", явные претенденты на пост президента, главу кабмина и силовой блок на следующих президентских и парламентских выборах, которые теперь будут у нас называться "Выбери комика" (президентские) и "Выбери друзей комика"(парламентские) ...
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03.10.2021 13:25 Ответить
Цікаво , що ВІДОМІ імена були в ГАМЕРИЦІ - так що алібі мають 😂
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03.10.2021 13:26 Ответить
Друг шмарклі Шефирь це не рядовий Журавель !
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03.10.2021 13:29 Ответить
Все правильно, не можешь сам, как президент, обратись к более солидным людям. Они многое знают, может и помогут нэвигласам со всеми полномочиями.
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03.10.2021 13:31 Ответить
почали спiвбeсiду на роль стрєлочнiка?
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03.10.2021 13:32 Ответить
Та тут розклад простий: прийшов Шефір пару місяців тому до бубочки і заявив: "Пацан, ти вже два роки ніфіга в Кварталі не робиш, а бабло косиш. Давай переділим це все." Ось і переділили...
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03.10.2021 13:36 Ответить
шо там шукати... Антоненко та Кузьменко.
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03.10.2021 13:39 Ответить
Исполнителей уверен - уже нашли.

Но информацию о них не опубликуют.

И не поймают....

Попиарятся разве что...
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03.10.2021 13:39 Ответить
столько шума и суеты изза какого-то сраного мдака шифера.
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03.10.2021 13:40 Ответить
Шефір не на державній службі. Це абсолютно ліва людина, котра керує Україною.
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03.10.2021 13:41 Ответить
В стране набирает обороты скандал с вагнеровцами и тут стреляют в машину чайфира. Потом все общественное внимание переключается на обосранного чафира, на вагнеровцев покуй. Совпадение? Не думаю! Интересно кого квартал95 выбрал жертвой в случае выхода расследования белингкет?
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03.10.2021 13:44 Ответить
Стрелял Порошенко, это было понятно сразу. Причём не с автомата, а из револьверов, с двух рук, по-македонски.
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03.10.2021 13:46 Ответить
я думаю как обычно будет виноват Порох
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03.10.2021 13:48 Ответить
Судя по пулевым отверстиям, это 100% имитация покушения. Одиночные выстрелы ювелирно обогнули водительское кресло. Неужели этот дурак не соображает, что в эти басни почти никто не верит ?
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03.10.2021 13:48 Ответить
....Москаль очень чётко разобрал этот цирк!!! Невозможно за 4 секунды в Движении..ОДИНОЧНЫМИ выстрелами выпустить 20 пуль с таким вариантом попаданий. Что за пуля..что расплющилась при ранении водителя? Нет НИ ОДНОГО выходного отверстия из попавших. Раненный водитель ещё ездил с полицией и показывал место покушения!!!)))
https://www.youtube.com/watch?v=2V4JOKeh1rU
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03.10.2021 14:30 Ответить
"Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут" Источник:
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Ну, имея какую-то информацию, назначить исполнителя вероятно не так сложно, как может казаться.
Потом он пойдет на сделку со следствием - честно расскажет, что про заказчика ничего не знает и в глаза его не видел, просто подошел какой-то пацан мелкий, в маске, отдал конверт и сказал, что один дяденька просил его тебе передать и сказал, что второй конверт можно будет забрать возле дорожного указателя в траве, а про третий потом сообщат дополнительно. В первом было фото Шефира и его машины с номером, а во втором половина суммы.
Суд учтет смягчающие обстоятельства - чистосердечное признание и отсутствие тяжело пострадавших. И назначит ему наказание по всей строгости закона - 15 суток ареста ... условно, а также оплату, в полном объеме, ремонта авто.
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03.10.2021 13:50 Ответить
Розумію,що найвеличнійшого доводиться цитувати - але у нього з рота випадають тільки "регбус і кроксворд" як говорив Райкін.-Девушка,на вам нитка!Не на вам,а на вас!На меню?Не на меню - а на мне!Так я так и говорю -на вам!
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03.10.2021 13:54 Ответить
Нисколько не сомневаюсь, найдут конечно каких-нибудь подходящих "стрелочников", всё будет как в деле Шеремета, украинские "правоохранители" по-другому работать не умеют, да и незачем оно им. Задача упрощается ещё и тем что правду в окружении Зеленского знают и не важно что они там говорят, Татаров состряпает удобную и комфортную для Зеленского версию, более того, вероятно что и сам Зеленский в курсе.
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03.10.2021 13:57 Ответить
Крутоголов Е. и его команда. Это известные люди "Дизель шоу". Я давно подозревал, что Виктория Булитко главный организатор покушения на шифера.
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03.10.2021 13:58 Ответить
Віка ще та штучка. А пуляв видно Бережок. Тільки він з бодуна міг так ювелірно "положити" кулі в кузов автомобіля.
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03.10.2021 16:11 Ответить
интересно, а шо воно седня нюхануло - доместоса але дусту?
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03.10.2021 14:18 Ответить
Настій блекоти з дурманом і з фракціями мухоморів для посилення галюцегенного ефекту.
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03.10.2021 16:06 Ответить
Трічі прочитав. Ледве второпав,що Володимир Олександрович мав на увазі. І хоча Петро Олексійович (не Порошенко,а 1) і говорив:- Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была, але отой указ не стосується пана ЗЕ. Йому, обовя"язково, потрібно говорити по написаному, даби зрозуміло було про що він говорить...
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03.10.2021 14:26 Ответить
какой бред !
никто не верит в "покушение", сценарий шит белыми нитками ...
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03.10.2021 14:40 Ответить
Не морочиьть голову себе и людям, сделайте то, шо вы шпана, умеете делать, назначьте исполнителей; и с плеч долой.
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03.10.2021 15:41 Ответить
І що ті правоохоронці, які не можуть побачити Трухіна за кермом (не велосипеда), знайдуть того міфічного чи навіть дійсного кіллера?
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03.10.2021 16:03 Ответить
Зеленский , ну хватит уже , не смешно , постановочное покушение сознайся уже , как с Вагнеровцами , что неудачно сняли , не получилось
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03.10.2021 16:27 Ответить
А що Шефір ще й спеціаліст в «енергетичних моментах» і «вугільних проблемах»? То про що він говорив з Ахметовим? Звісно про те як взаємовигідно подоїти державний бюджет.
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03.10.2021 16:54 Ответить
Слідство назначить винними когось із нелояльних волонтерів та ветеранів. Треба вже кінчити зеленського, інакше це буде продовжуватись довго
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03.10.2021 18:18 Ответить
А почему не как про трухина ?
Ну, попал человек в ДТП. Там никто не погиб Источник:
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03.10.2021 18:25 Ответить
правильно. ну пострелял кто-то по машине шифера, но не погиб же никто. ну и зашибись. цирк окончен.
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03.10.2021 20:57 Ответить
Ідіот. І це ще дуже м*яко сказано...
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03.10.2021 18:49 Ответить
Сивохо , Кива и Юзик
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03.10.2021 18:55 Ответить
По Шеремету ты, зебильное чмо, уже нашел...
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03.10.2021 19:12 Ответить
Режиссёр фильма Шефир.
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03.10.2021 19:45 Ответить
Вы все видели фото на этого авто педика? Увидали? И что там? Та резинка (пуля резиновая) не затронутая стеткла двери. Тупизна у власти!
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03.10.2021 19:48 Ответить
Постановка от "Студии 95 квартал?"?
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03.10.2021 21:56 Ответить
знову знайдуть Ріфмастера ?
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03.10.2021 21:50 Ответить
Разборки между зефир-бизнес-партнерами.
При чем здесь государство Украина?
Кто может объяснить?
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03.10.2021 21:55 Ответить
Оте наше "жидво посліднє" ганьбить і нищить Україну і своє походження. Шанований мною та багатьма українцями, Відомий патріот України, мешканець Буковини Мойсей Фішбейн певно згорає від сорому від діянь "наступника" такого гонорового та самовідданого народу...Ганебно то ....
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04.10.2021 01:59 Ответить
Їм заплатять? не скривдять?
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04.10.2021 04:16 Ответить
сами себя найдут?
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04.10.2021 07:31 Ответить
А чо в стране гранатомётов мало?По-моему сейчас достать гранатомет не проблема и разрядить его по назначению.Хотели бы убить, убили а так это семки 73 квартала для быдла.
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04.10.2021 09:05 Ответить
 
 