Зеленский о покушении на Шефира: Исполнителей найдут. Правоохранители вызывают много людей с известными именами
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что исполнителей покушения на первого помощника главы государства Сергея Шефира обязательно найдут.
Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ.
"Это покушение не убийство. 100%. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многих людей вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир. - Ред.) общался, кого-то знал, кого-то подозревают", - отметил Зеленский.
По его словам, многих вызвали в правоохранительные органы по этому делу.
"Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут", - добавил он.
Говоря о контактах Шефира с олигархами, Зеленский отметил: "с господином Ахметовым он встречался. Было несколько сложных моментов, много энергетических моментов, много вызовов, много "угольных" проблем, когда что-то мы ожидали, а что недоожидали, а с другими - я не знаю. Вызвали их? Я не могу об этом говорить", - заявил Зеленский.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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иначе не способны
Навіть в тому, що він дрібна нікчема.
Исподняли кровавый пастор и разыскиваемый интерполом Яценюк.
Отпечатки пальцев шоколаде
когото кинули ?
Винними призначать якихось атовців. 100 %.
Це ж головні вороги влади зеленського.
ЯК ????
у ахметок не нашлось главаря своей охраны и денег на гранатомет, то есть самого гранатомета?
хотели убить это говно настолько шо даже по объявлению найдешь за 25к. евро чувака шо бросит мину и дистанционно подорвет жёпира и его жопьора.(у этого жепира такая рожа, шо даже его жепьора с ним подорвать не жалко))))
клоунада тупая. оно типо ахметкам надо - и не уничтожили - и типо еще и посадить могут?
Но информацию о них не опубликуют.
И не поймают....
Попиарятся разве что...
https://www.youtube.com/watch?v=2V4JOKeh1rU
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Ну, имея какую-то информацию, назначить исполнителя вероятно не так сложно, как может казаться.
Потом он пойдет на сделку со следствием - честно расскажет, что про заказчика ничего не знает и в глаза его не видел, просто подошел какой-то пацан мелкий, в маске, отдал конверт и сказал, что один дяденька просил его тебе передать и сказал, что второй конверт можно будет забрать возле дорожного указателя в траве, а про третий потом сообщат дополнительно. В первом было фото Шефира и его машины с номером, а во втором половина суммы.
Суд учтет смягчающие обстоятельства - чистосердечное признание и отсутствие тяжело пострадавших. И назначит ему наказание по всей строгости закона - 15 суток ареста ... условно, а также оплату, в полном объеме, ремонта авто.
никто не верит в "покушение", сценарий шит белыми нитками ...
Ну, попал человек в ДТП. Там никто не погиб Источник:
При чем здесь государство Украина?
Кто может объяснить?