Зеленский о покушении на Шефира: Исполнителей найдут. Правоохранители вызывают много людей с известными именами

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что исполнителей покушения на первого помощника главы государства Сергея Шефира обязательно найдут.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ.

"Это покушение не убийство. 100%. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многих людей вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир. - Ред.) общался, кого-то знал, кого-то подозревают", - отметил Зеленский.

По его словам, многих вызвали в правоохранительные органы по этому делу.

"Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут", - добавил он.

Говоря о контактах Шефира с олигархами, Зеленский отметил: "с господином Ахметовым он встречался. Было несколько сложных моментов, много энергетических моментов, много вызовов, много "угольных" проблем, когда что-то мы ожидали, а что недоожидали, а с другими - я не знаю. Вызвали их? Я не могу об этом говорить", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле покушения на Шефира есть более 10 версий, две из которых являются основными, - Венедиктова

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.