Экзитполы на выборах в Грузии отдают победу правящей партии "Грузинская мечта"
По данным экзитполов, на местных выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", набрав 47,6 процента голосов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" бывшего президента Михеила Саакашвили, по этим данным, набирает 27,1 процента. Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию" - 6,8 процента, сообщила после закрытия избирательных участков вечером в субботу, 2 октября, телекомпания Imedi со ссылкой на исследование компании Gorbi.
Несколько иные данные приводит телеканал "Мтавари архи", который заказал экзит-пола института Ipsos: "Грузинская мечта" получает 38,5 процента, "ЕНД" - 33 процента, в партии "За Грузию" 7,6 процента.
Экзит-пола, подготовленный телеканалом "Формула", представил такие предварительные данные: "Грузинская мечта" - 46 процентов, "ЕНД"- 33 процента, "За Грузию" - 6 процентов голосов.
Явка избирателей составила 52 процента.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Печерский холм
Саакашвили задержан в Грузии. Мы искренне
поздравляем
главу Офиса президента Украины, Андрея Ермака с удачно проведенной спецоперацией. Порошенко в свое время просто вытолкал Саакашвили из страны, и получил за это массу неприятностей. Глава ОП Ермак решил не повторять ошибки бывшего президента и отправил Саакашвили просто в один конец.
В чем проблема Саакашвили? Это тип Че Гевары, человек, которому постоянно нужно с кем-то бороться. Для системной работы он просто не предназначен, ему она скучна. Единственным, с кем Саакашвили мог работать в паре эффективно, был Каха Бендукидзе. Каху, бизнесмена из 90-х с роскошными связями в криминале, Саакашвили просто боялся. И уважал. Но парой они были превосходной. Каха тянул на себе всю реформаторскую деятельность, а Саакашвили с его темпераментом и театральной жилкой, работал «грузинским Зеленським». Он воплощал образ успешного президента.
Однако, украинские реалии быстро открыли, что из себя представляет Саакашвили как руководитель. Открылось, что рано или поздно эта личность создает конфликт и начинает им жить. Порошенко удавалось удачно направлять Саакашвили против своих противников. Но все поменялось, когда Саакашвили НЕ назначили премьером, вместо Яценюка. Врагом Саакашвили стал сам Порошенко. Дальше - известно.
Все в точности повторилось сейчас. Саакашвили с самого начала дали понять, что о премьерском кресле ему лучше не мечтать, мол, и без него хватает кандидатур. Понятно, что назначение главой «Исполнительного комитета реформ» это было классическое «отфутболивание на чердак». Но даже эта должность давала широкий простор для деятельности. Однако, результативность «комитета реформ» равна нулю, а все предложения Саакашвили по любой из реформ сводятся к двум вещам - сажать и карать. Что нереально просто в силу законодательства Украины.
Зато. Саакашвили постоянно приходит на телеэфиры и дает интервью, в которых снова пытается фрондировать. Буквально последние его заявления: Украина, мол, проходной двор для преступников постсоветского пространства и, мол, из госбюджета ежегодно воруют 37 миллиардов долларов. Самого Зеленского Саакашвили, естественно, не критикует. Но то, что это дело времени - очевидно.
Одним словом, возникла проблема, и ее нужно было решать. И проблему решили. Спецслужбам известно, что Саакашвили в последнее время маялся бездельем. С трудом удалось не довести до прессы пару его не в меру веселых загулов в ресторанах. Сейчас открылось, что при живой жене, гражданке Нидерландов, Саакашвили завел бурный роман с депутатом «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Дальше - дело техники.
Через депутатов «Слуги народа», которым Саакашвили доверяет еще со времен протестов в центре Киева зимой 2017-2018 гг., ему подбросили информацию (будто бы от СВР), что Грузия на пороге новой «Революции роз» и что приезд Саакашвили в Грузию резко качнет настроения в пользу партии Саакашвили. Этого оказалось достаточно.
Сейчас уже известно, что об отъезде в Грузию Саакашвили не предупредил даже руководителей своей партии «Движение новых сил». Они теперь чувствуют себя идиотами, т к абсолютно искренне утверждали, что новости об аресте Саакашвили это провокация. Они действительно считали, что Саакашвили уехал в Трускавец. А он уехал в Грузию. И судя по видео, он уверен, что сидеть ему дня три, от силы пять.
Не будем загадывать, посмотрим, чем закончатся грузинские выборы. Но если «майдана» там не случится, Саакашвили ждет глубокое разочарование, стремительно переходящее в тюремный срок. Украина естественно повозмущается. Выскажет глубокую озабоченность, например. Не больше.
Все-таки жизнь полна парадоксов. Саакашвили страстно боролся против Порошенко, который его выставил из страны. Выставил, но не посадил. А как раз те, кого Саакашвили привел к власти, отправили его за решетку. За решетку, самую опасную для него из всех решеток, существующих в мире.
Мишико можно уже отпускать с кичи, тем более, что он уже привык к тому виду кокса, который потребляет Зеля с поставкой его от }{уйла-Дерьмака. Верните Мишико взад, пусть нюхают на пару.
А шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА не отозвала у него гражданство, после того как миха хотел разворушить трухано-киваловское кубло??? И после того, как миха хотел разворушить кубло одесской мытныци???
Речь идет о сейчас...а о не о том что было ...
Давай так.
Кто виновен, что в 2010-м пришел овощь Чивокуня??? Правильно!!! Позорный Дрыщ, который все просрал, на всех насрал и который даже и не собирался исполнять ни одного своего обещания, которых говорил на Майдане. Более того!!! ОНО еще и поставило ступень, что бы прокремлядьский Овощь сел в кресло президента!!!!
Кто виновен, что ЗЕленый сОпель стал президентом???? Правильно!!! шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА!!!! Почему??? Да потому что оно сделало "жытыпоновому" не народу, который за него голосовал, а своим корешам типа
ахм......, да ну их, ухе замахался перечистлять!!!!!
Так вот!!! Причиной сегодняшних бед, всегда будут паєрєдники! Как говорил когда-то наш бывший геоЛУХ
Голосовал как и в 2014-м так и в 2019-м за шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА, потому как вариантов не было.
И кто виноват? Я??? Или тот, кто просрал свой рейтинг ниже плинтуса и теперь сОпель в президентах.
Вы там - секта пэдра шоколадного наведите порядок в своих извилинах