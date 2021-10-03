Экзитполы на выборах в Грузии отдают победу правящей партии "Грузинская мечта"

По данным экзитполов, на местных выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", набрав 47,6 процента голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" бывшего президента Михеила Саакашвили, по этим данным, набирает 27,1 процента. Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию" - 6,8 процента, сообщила после закрытия избирательных участков вечером в субботу, 2 октября, телекомпания Imedi со ссылкой на исследование компании Gorbi.

Несколько иные данные приводит телеканал "Мтавари архи", который заказал экзит-пола института Ipsos: "Грузинская мечта" получает 38,5 процента, "ЕНД" - 33 процента, в партии "За Грузию" 7,6 процента.

Экзит-пола, подготовленный телеканалом "Формула", представил такие предварительные данные: "Грузинская мечта" - 46 процентов, "ЕНД"- 33 процента, "За Грузию" - 6 процентов голосов.

Явка избирателей составила 52 процента.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.