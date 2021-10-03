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Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября между действующим городским головой Каладзе и оппозиционером Мелией

Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября между действующим городским головой Каладзе и оппозиционером Мелией

В Тбилиси будет назначен второй тур выборов мэра - ни один из 16 кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей.

По результатам обработки в ЦИК Грузии результатов голосования с 96,23% избирательных участков, лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, получивший поддержку 44,96% избирателей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За ним идет кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия - 33,94%. На третье место вышел кандидат в мэры от партии "Для Грузии", бывший премьер-министр Георгий Гахария - 9,33%.

Второй тур местных выборов состоится 30 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитполы на выборах в Грузии отдают победу правящей партии "Грузинская мечта"

выборы (24728) Грузия (4499)


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Вот и у них спортмены в мэры двинулись 😀😀😀
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03.10.2021 14:02 Ответить
Та Каха давно вже в політиці, може навіть давніше за Кличка...
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03.10.2021 14:30 Ответить
Він міністром був, не пам'ятаю яким.
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03.10.2021 16:26 Ответить
да еще бы и мышу на крышу, тока вот мышу в кутузку упрятали лихие ары
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03.10.2021 14:08 Ответить
Разрыв довольно большой, шансов почти нет, да и мэр мало что решает.
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03.10.2021 14:32 Ответить
1. Это мэр столицы. На случай заарухи он очень важная фигура.

2. Между провластным и оппозицией как раз поровну. Во втором туре оппозиционый кандидат будет один, а не два.
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03.10.2021 14:48 Ответить
Зі спортсменів політики, як з гівна куля. Каху обожнювали як футболіста і у Мілані, і у нас, і у Грузії. Краще б ці знамениті спортсмени працювали як фахівці у спорті. Каладзе ще президентом стане, от побачите. А мером його оберуть адназначна.
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03.10.2021 16:25 Ответить
Подвійне громадянство - подвійні стандарти.
Якщо Саакашвілі приїхав у Грузію для підтримки своєї партії на виборах як громадянин Грузії - тоді до чого тут консул України?
Якщо він приїхав у Грузію на вибори як громадянин України - тоді він втручається у вибори іншої держави 🙁,
Логічно нє ?
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03.10.2021 17:11 Ответить
Грузинский Кличко. Интересно у кого IQ больше, у футболистов или у боксеров.
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03.10.2021 19:47 Ответить
 
 