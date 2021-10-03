Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября между действующим городским головой Каладзе и оппозиционером Мелией
В Тбилиси будет назначен второй тур выборов мэра - ни один из 16 кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей.
По результатам обработки в ЦИК Грузии результатов голосования с 96,23% избирательных участков, лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, получивший поддержку 44,96% избирателей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
За ним идет кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия - 33,94%. На третье место вышел кандидат в мэры от партии "Для Грузии", бывший премьер-министр Георгий Гахария - 9,33%.
Второй тур местных выборов состоится 30 октября.
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2. Между провластным и оппозицией как раз поровну. Во втором туре оппозиционый кандидат будет один, а не два.
Якщо Саакашвілі приїхав у Грузію для підтримки своєї партії на виборах як громадянин Грузії - тоді до чого тут консул України?
Якщо він приїхав у Грузію на вибори як громадянин України - тоді він втручається у вибори іншої держави 🙁,
Логічно нє ?