Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка "Слідство.Інфо" Бабинец
Журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию, что премьеру фильма "офшор-95" про офшорные фирмы президента Зеленского без объяснения причин отменили в Малой Опере в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Бабинец заявила: "За несколько часов до показа фильма "Оффшор 95" директор Малой Оперы Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет - "мы не будем показывать фильм о президенте" (фильм об оффшорах Зеленского).
Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет".
"Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день - опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку", - подчеркнула Бабинец.
По ее словам соглашение с Малой Оперой о показе было заключено, также опрлачена аренда зала.
"До премьеры - 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа !!! Все должно состояться сегодня в 19.00. Пишите или звоните мне или в сообщение Слідство.Інфо", - резюмировала Бабинец.
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А ну, дай хоть один пример, сопля зеленая!
Тут тільки виникне проблема: а кого треба буде зараховувати в опозиційні телеканали? Чомусь думаю, що ахметівські "уркаїна", а також садового до них ввійдуть...
Вчера ракі билі малєнькіе но по трі , а сєгодня НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШІЕ но по 5...
В країні постійно , десятки років , йде політична боротьба . От раніше , ті хто зараз входить в партію "слуга народу", за допомогою фейків , брехні , компромату і так званих - журналістських розслідувань , воювали з БПП ( нинішньою ЄС ) ,, тепер вони помінялись місцями , але боротьба залишилась ,, вона продовжутьєся , і буде продовжуватись і далі .. Що - не так ? На ЄС і Порошенка , значить - компромат( хоч і - давнішній ) оприлюднювати можна , а на слуг і Зе ніззя ?? Вони шо ,св'яті .?
"...Команда Слідство.Інфо планувала показати фільм "Офшор 95" у Малій опері. Це розслідування - частина міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних.
Pandora Papers - глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків.
У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.
Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу - члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювало і працює Слідство.Інфо."
Українська правда
https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1384631395667034114 7 ч
що ви хотіли знати про медіа-хвойд-бєніних-викормишей, але соромились спитати - мовою двох скрінів
Катерина Коберник, шеф-редактор «Бабеля» - Ірині Ромалійській, Радио Свобода
так выложи в ютуб.
поглядим сколько просмотров будет.
Фильм про дворец путина посмотрело 119 млн человек.
Все украли слуги воры
Им не страшны и позоры
Главный Вова там рулит
Говорит он на иврит
Что я главный фаворит
А смотрю я в кошелек
Да платёжки корешок
И на порванный носок
Ну ты Вова пидорок!
Не долго тебе ещё осталось, Позорище !!!