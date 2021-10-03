Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка "Слідство.Інфо" Бабинец

Журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию, что премьеру фильма "офшор-95" про офшорные фирмы президента Зеленского без объяснения причин отменили в Малой Опере в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Бабинец заявила: "За несколько часов до показа фильма "Оффшор 95" директор Малой Оперы Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет - "мы не будем показывать фильм о президенте" (фильм об оффшорах Зеленского).

Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет".

"Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день - опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку", - подчеркнула Бабинец.

По ее словам соглашение с Малой Оперой о показе было заключено, также опрлачена аренда зала.



"До премьеры - 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа !!! Все должно состояться сегодня в 19.00. Пишите или звоните мне или в сообщение Слідство.Інфо", - резюмировала Бабинец.