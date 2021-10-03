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Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка "Слідство.Інфо" Бабинец

Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка

Журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию, что премьеру фильма "офшор-95" про офшорные фирмы президента Зеленского без объяснения причин отменили в Малой Опере в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Бабинец заявила: "За несколько часов до показа фильма "Оффшор 95" директор Малой Оперы Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет - "мы не будем показывать фильм о президенте" (фильм об оффшорах Зеленского).

Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет".

"Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день - опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку", - подчеркнула Бабинец. 

По ее словам соглашение с Малой Оперой о показе было заключено, также опрлачена аренда зала. 

"До премьеры - 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа !!! Все должно состояться сегодня в 19.00. Пишите или звоните мне или в сообщение Слідство.Інфо", - резюмировала Бабинец.  

Зеленский Владимир (20343) офшор (511) цензура (1337) Бабинец Анна (9) Слідство.Інфо (42)


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Топ комментарии
+64
Это уже цензура или всё ещё информационная политика?
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03.10.2021 14:47
+59
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03.10.2021 14:54
+54
Яке ж то зелене жалюгідне...
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03.10.2021 14:49
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мрії школоти... Ми в юності також були такими оптимістами...
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03.10.2021 16:31 Ответить
А чего Порошенко не помог? В актовом зале Рошена же можно!
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03.10.2021 15:41 Ответить
Там помимо кварталовцев вроде ещё какие-то фамилии украинских деятелей упоминаются. От греха подальше!))
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03.10.2021 16:04 Ответить
фильм Земляне, смотреть всем
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03.10.2021 15:43 Ответить
95 офшорів блазня ледь не спалили. Свобода слова виходить на новий рівень.
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03.10.2021 15:47 Ответить
Ну какой идиот о таких фильмах объявляет за сутки до премьеры
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03.10.2021 15:57 Ответить
На Цензор выкладывайте свою премьеру! Тут явно больше, чем 250 зрителей. Если кино понра, я даже задоначу на карточку привата.))
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03.10.2021 16:00 Ответить
Вы сами ответили, почему так "громко" сорвали показ -теперь, тут прочитают об офшорах 95 квартала (старая инфа) по- новому, и на много большая аудитория...
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03.10.2021 16:48 Ответить
Було б дивно, якби анонсована прем'єра відбулася у такому закладі (хоч і комунальному). Не ті часи. Журналісти або спеціально спровокували щоб подивитися і показати реакцію, або не розуміють у якій державі живуть
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03.10.2021 16:03 Ответить
Это "спецоперация ПЕС" - цель, ифоповод збить позитв Трускрвца, да и все расследования этой ж. группы очень однобоки. Они, как-то сами признались, что зарабатывают на свой проект "жареными" (от авт.) сенсациями...
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03.10.2021 16:44 Ответить
Якщо я вас правильно зрозумів, то претензія до Слідство. Інфо не по змісту їх розслідувань, а в тому, що вони копають в одному напрямку. Справа в тому, що в іншому напрямку могла б копати вся державна машина, але щось лопата затупилася.
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03.10.2021 16:55 Ответить
Нічого нового. Так само робили Порошенко, Янукович і Кучма.
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03.10.2021 16:04 Ответить
Якби подібним Порошенко займався - то би Г+Г не існувало, і серіалу про голобородька - також.
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03.10.2021 16:15 Ответить
ой бо не кажіть.. про Порошенка ми знали більше ніж він сам про себе!
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03.10.2021 16:15 Ответить
Серьезно?
А ну, дай хоть один пример, сопля зеленая!
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03.10.2021 16:16 Ответить
Червоненко-Порошенко два черевика пара.
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03.10.2021 16:16 Ответить
Нічого, фільмец набере більше рейтингу і годин показу на опозиційних телеканалах та в ютубі.

Тут тільки виникне проблема: а кого треба буде зараховувати в опозиційні телеканали? Чомусь думаю, що ахметівські "уркаїна", а також садового до них ввійдуть...
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03.10.2021 16:19 Ответить
Это офшоры 95 квартала, ещё до президентства. Всё, законно. И об этом, уже все давно знают, писали. Но, нужно "ПЕС" ифоволну разогнать, и на тебе заказуха от "розслідувачів" - надо ж, Трускавец "СН" сбить в эфирах.
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03.10.2021 16:24 Ответить
если все все знают-чего бояться
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03.10.2021 16:29 Ответить
Піарять себе на мілкому гівні а толпять самі себе па-бльшому ...

Вчера ракі билі малєнькіе но по трі , а сєгодня НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШІЕ но по 5...
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03.10.2021 16:36 Ответить
А раз всё законно, нафига блокировать показ? (наверняка угрозами каких-то силовиков - это тоже законно?)
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03.10.2021 16:35 Ответить
Сами, уверен, и "сорвали"! И теперь, на эфирах начнут вышиванки рвать...
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03.10.2021 16:38 Ответить
. Ну якщо й так , то ЩО тут такого ,, я не розумію - твого обурення ?! Какаяразніца коли це було ,, і - чи було взагалі ?
В країні постійно , десятки років , йде політична боротьба . От раніше , ті хто зараз входить в партію "слуга народу", за допомогою фейків , брехні , компромату і так званих - журналістських розслідувань , воювали з БПП ( нинішньою ЄС ) ,, тепер вони помінялись місцями , але боротьба залишилась ,, вона продовжутьєся , і буде продовжуватись і далі .. Що - не так ? На ЄС і Порошенка , значить - компромат( хоч і - давнішній ) оприлюднювати можна , а на слуг і Зе ніззя ?? Вони шо ,св'яті .?
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03.10.2021 18:41 Ответить
Поймите, то что подняли тему аж 2012 года, только доказывает, что за период президентства с 2019 по 2021 у них на Зеленского ничего нет! И, это скоро все поймут и данная "инфобомба" сработает наоборот.
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03.10.2021 21:32 Ответить
Отакої ..! Та як же ж -за период президентства с 2019 по 2021 у них на Зеленского ничего нет )). Коли мова , в цьому розслідуванні ,якраз тільки і йде про махінації Зеленського і його квартальних дружків , вже після того як він став президентом .!! Ви взагалі - дивились той фільм від Слідства Інфо ??
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03.10.2021 21:46 Ответить
"у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа !!! Все должно состояться сегодня в 19.00." - зверніться до рижої мразі. В них зал для шустрик-шоу якраз вміщає стільки.
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03.10.2021 16:27 Ответить
поцЗедент не только оффшорник но и подлец каких мало
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03.10.2021 16:28 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/3/7309241/ https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/3/7309241/



"...Команда Слідство.Інфо планувала показати фільм "Офшор 95" у Малій опері. Це розслідування - частина міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних.

Pandora Papers - глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків.

У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу - члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювало і працює Слідство.Інфо."

Українська правда
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03.10.2021 16:41 Ответить
Мелкий сцыкливый наполеончик! Фу!
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03.10.2021 16:48 Ответить
Або так : бубочка - кучка ЗЕленого лайна.
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03.10.2021 16:55 Ответить
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03.10.2021 16:52 Ответить
Найвелычнишый опять нанюхался аргентинской муки.
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03.10.2021 16:57 Ответить
Они на кулинара учатся!
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03.10.2021 17:19 Ответить
...і немає в нас для нас інших журналістів

https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1384631395667034114 7 ч

що ви хотіли знати про медіа-хвойд-бєніних-викормишей, але соромились спитати - мовою двох скрінів
Катерина Коберник, шеф-редактор «Бабеля» - Ірині Ромалійській, Радио Свобода

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03.10.2021 16:56 Ответить
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03.10.2021 16:56 Ответить
зеЛя упырь и гнида!
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03.10.2021 17:05 Ответить
Цікаво, а про офшори Порошенка теж був фільм?
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03.10.2021 17:08 Ответить
Против Порошенка не нужно было снимать фильм он и так обосрался на выборах.
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03.10.2021 17:48 Ответить
Цікаво, а ЗЕленого мародера посадять чи виженуть підсрачниками до Лукашенки чи до ху@ла в Мацкву, як януковОща??
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03.10.2021 19:02 Ответить
та вже два роки соєві виганяють на цензорі )))
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03.10.2021 19:07 Ответить
хай зелений лохторат не турбується, всьому свій час, народ вигнав донецьких бандюків, вижене й криворізьку обдолбану гопоту ...
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03.10.2021 19:21 Ответить
так як Петьку?
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03.10.2021 19:24 Ответить
тільки кацапів з-за парєбріка та ЗЕлену вату на чолі з ЗЕленим зрадником, від Петра корчить та ковбасить
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03.10.2021 19:37 Ответить
Пороха підтримує незначний процент населення - це факт
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03.10.2021 19:50 Ответить
януковОща наприкінці 2013 р. підтримували майже стільки ж скільки зараз "малюють" ЗЕленому зраднику ... а вже через 2 місяці донецький бандюга втік з країни, разом зі своєю шоблою історія повторюється ...
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03.10.2021 20:30 Ответить
Ні, соколику, не повторюється. Навпаки, процент підтримки росте. Шкода мені вас, соєвих сектантів.
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03.10.2021 22:39 Ответить
зелене, читай уважно мій пост троха вище ... у януковОща рейтинг ріс і у грудні 2013 р. був вище, ніж у будь-кого з інших кандидатів, а вже через два місяці, у лютому 2014 р. януковОщ зі своїм рейтингом втік до Московії так саме буде із ЗЕленим зрадником та його шоблою, бо обкрадати державу, переводячи всі гроші на офшори, не платячи в Україні жодних податків, та ще й при цьому зливати Московії спецоперації українських спецслужб це вже державна зрада та ухиляння від сплати податків...
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03.10.2021 22:49 Ответить
Тебе на третю зміну тут залишили? Бачу що стараєшся.
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03.10.2021 23:00 Ответить
зелене, йди у Подуляка в ОПУ аванс отримай - свої 30 ********* он вас скільки, зеленої сарани, по всіх темах розплодилося... годують вас, тролів реЗЕдента, на народні гроші, вкрадені у людей...
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03.10.2021 23:10 Ответить
Випий розчинної кави і працюй далі. Не будеш старатись - знайдуть іншого оленя.
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03.10.2021 23:14 Ответить
ЗЕлене, йди у сраку і свого ЗЕленого зрадника туди ж забирай...
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03.10.2021 23:23 Ответить
У сраці занято. Там соєві сидять. )
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03.10.2021 23:39 Ответить
В отличие от Порошенко, янелохнастоящий «демократ»
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03.10.2021 17:25 Ответить
дерьмократ
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03.10.2021 17:39 Ответить
я не удивлюсь, если скоро, появится новый "Гонгадзе"...
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03.10.2021 17:48 Ответить
Что за цирк с этой оперой запустите youtube....
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03.10.2021 17:48 Ответить
та може і нема ніякого фільму, тільки булька з носа )
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03.10.2021 19:08 Ответить
https://youtu.be/Pp0WWZbNGq4 "Офшор 95": Таємниці бізнесу президента Зеленського на Ютьюбі.
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04.10.2021 11:36 Ответить
А ЮТУБ ВАМ ДЛЯ ЧЕГО СДЕЛАЛИ !!!???
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03.10.2021 17:53 Ответить
Ну слава Богу. Надеемся что на этот раз все срастется и премьера таки состоится, а все, кто не сможет на нее попасть, смогут посмотреть фильм на ютуб канале

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03.10.2021 18:18 Ответить
Выложите на ютуб
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03.10.2021 20:38 Ответить
https://youtu.be/Pp0WWZbNGq4 "Офшор 95": Таємниці бізнесу президента Зеленського на Ютьюбі.
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04.10.2021 11:35 Ответить
это диктатура.....
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03.10.2021 21:16 Ответить
Звісно, що ХТОСЬ бубу тролліть! А воно, дебільне, щось з себе строїть ! Може начальника якогось?! Аа! Може начальника кварталу?! Бубачьці подобаюцця квартали? Так, на кладовищах саме воно!
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03.10.2021 22:48 Ответить
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04.10.2021 11:26 Ответить
а правда ли отменили?
так выложи в ютуб.
поглядим сколько просмотров будет.
Фильм про дворец путина посмотрело 119 млн человек.
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04.10.2021 12:41 Ответить
Да кому надо это смотреть , суть в том что Зеленский сам себя выдал обосравшись ! Этот вор ворует у народа Украины ничего не сделав для страны кроме обещаний которые не выполнил !

Все украли слуги воры
Им не страшны и позоры
Главный Вова там рулит
Говорит он на иврит
Что я главный фаворит
А смотрю я в кошелек
Да платёжки корешок

И на порванный носок
Ну ты Вова пидорок!
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06.10.2021 07:32 Ответить
Зеля ссыт !!!
Не долго тебе ещё осталось, Позорище !!!
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06.10.2021 10:17 Ответить
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