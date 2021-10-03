Зеленский прокомментировал ДТП, совершенное "слугой народа" Трухиным: Ну попал человек в ДТП, никто не погиб
Президент Владимир Зеленский заявил, что не интересовался деталями ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина с 6-ю пострадавшими.
Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Я не могу понимать и знать все детали тех или иных уголовных кейсов, которые происходят из-за, простите, ДТП. Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу", - отметил он.
Зеленский сказал, что знает о том, что Трухин попал в ДТП, а что именно там произошло, должны сказать правоохранительные органы.
"Ну, попал человек в ДТП. Если там что-то страшное произошло, я просто не знаю...", - отметил он, и на вопрос журналистки, почему он не знает, спросил, почему она не знает точных цифр заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.
Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.
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1. Был ли скот за рулем? НЕИЗВЕСТНО
2. Бухал ли скот? НЕИЗВЕСТНО
И с этим чемоданом говен ты хочешь ити на выборы? Это не первый и не десятый чемодан. Ау зебуины? Кого вы понабрали?
Нардеп Александр Трухин годами не платил налоги государству.
Связанный с нардепом Трухиным (на фото с Зеленским) «Полтаварибхоз» засеял часть принадлежащих ему ставков - а это тысячи гектаров - сельскохозяйственными культурами. Об этом свидетельствуют результаты проверки. Более того: С собранных урожаев не уплачено ни копейки в бюджет государства. А это - уголовное дело.
Далее - цитируем Яна Пругло, главного редактора авторитетного регионального издания "https://poltava.to/news/62820/ Полтавщина ":
«… Проверка выявила, что за 9 лет 414 водных объектов рыбхоза (Полтавской области - А,) с водой осталось только 6. Часть стоит без воды, а остальные - засеяны сельскохозяйственными культурами.
історія вчить, що нікого не вчить..
знову "какая разніца"
У нас нема антисемітизму...
А за слово хуцпа....теперь по закону можно попасть под статтю
(с) расейское