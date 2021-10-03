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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Зеленский прокомментировал ДТП, совершенное "слугой народа" Трухиным: Ну попал человек в ДТП, никто не погиб

Зеленский прокомментировал ДТП, совершенное

Президент Владимир Зеленский заявил, что не интересовался деталями ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина с 6-ю пострадавшими.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Я не могу понимать и знать все детали тех или иных уголовных кейсов, которые происходят из-за, простите, ДТП. Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу", - отметил он.

Зеленский сказал, что знает о том, что Трухин попал в ДТП, а что именно там произошло, должны сказать правоохранительные органы.

"Ну, попал человек в ДТП. Если там что-то страшное произошло, я просто не знаю...", - отметил он, и на вопрос журналистки, почему он не знает, спросил, почему она не знает точных цифр заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.

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Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.

Автор: 

ДТП (7673) Зеленский Владимир (20343) цензура (1337) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+103
Так шефір нє пагіб і шофєр тоже...Нашо так правоохранітєлєй ганяти і свідків опитувати? Нехай той хто стріляв живе собі спокійно..
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03.10.2021 15:09
+97
Ну, стріляли в шефіра, ну і що? Всі ж живі, ніхто ж не загинув.
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03.10.2021 15:23
+81
Тышпадла
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03.10.2021 15:06
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ЗЕленую мерзость сажать всех до единого, там собраны и отселектированы одни отбросы, для которых народ - не люди ... Всю эту падаль - под суд!!!
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03.10.2021 18:35 Ответить
ПРОСТО
1. Был ли скот за рулем? НЕИЗВЕСТНО
2. Бухал ли скот? НЕИЗВЕСТНО
И с этим чемоданом говен ты хочешь ити на выборы? Это не первый и не десятый чемодан. Ау зебуины? Кого вы понабрали?
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03.10.2021 18:55 Ответить
Судя по всему мудрий нарід вибере, дивно але до значноі частини 73% так нічого й не доходить. Живуть у світі сватів-голобородьків🐏🐑🐐😵
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03.10.2021 20:27 Ответить
Не треба на цьому сайті робити заклики до зебілів. Їх тут нема і не буде. Агітуйте на концертах і телеканалах Кварталу.
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04.10.2021 09:59 Ответить
Трухин учинил ДТП. А все остальные пострадавшие попали в него.
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03.10.2021 18:59 Ответить
об аварии "слуги народа" Трухина: Ну, попал человек в ДТП ... а бухой или тверезый -какая разница....
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03.10.2021 19:16 Ответить
Он устроил ДТП в пьяном виде, в которое попало много людей.
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03.10.2021 22:35 Ответить
все равно, КАКАЯ РАЗНИЦА
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04.10.2021 09:03 Ответить
СТАТЬЯ

Нардеп Александр Трухин годами не платил налоги государству.

Связанный с нардепом Трухиным (на фото с Зеленским) «Полтаварибхоз» засеял часть принадлежащих ему ставков - а это тысячи гектаров - сельскохозяйственными культурами. Об этом свидетельствуют результаты проверки. Более того: С собранных урожаев не уплачено ни копейки в бюджет государства. А это - уголовное дело.

Далее - цитируем Яна Пругло, главного редактора авторитетного регионального издания "https://poltava.to/news/62820/ Полтавщина ":

«… Проверка выявила, что за 9 лет 414 водных объектов рыбхоза (Полтавской области - А,) с водой осталось только 6. Часть стоит без воды, а остальные - засеяны сельскохозяйственными культурами.
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03.10.2021 19:43 Ответить
Не страшно, никто же не погиб А за несплату податків нехай Гена Балашов сидить
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04.10.2021 11:34 Ответить
скот скота выгораживает
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03.10.2021 20:23 Ответить
А те,що Трухін морду залив і сів пяний за руль травмувавши шість людей - какая разніца,а як би був смертельний випадок?Трухіна відмазують,тому що він від слуг уродів олігархів.👇
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03.10.2021 20:34 Ответить
Вот по этому напрашивается такой вопрос, нужны ли нам такие "слуги", которые служат неизвестно кому?
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03.10.2021 22:50 Ответить
Шо не понятно? "Слуги народа" неприкасаемые уроды!
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03.10.2021 20:47 Ответить
вот ******!
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03.10.2021 20:58 Ответить
сифилисное чмо!
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04.10.2021 00:10 Ответить
понятие - долбаё*а.....
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03.10.2021 21:17 Ответить
дбл (с) ..
історія вчить, що нікого не вчить..
знову "какая разніца"
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03.10.2021 21:47 Ответить
Это как в Харькове: "Ну убила Зайцева, так всего то шесть человек, не шестьдесят."
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04.10.2021 00:11 Ответить
...ну, украл завод, нет три. Но ведь никто не погиб!
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04.10.2021 04:55 Ответить
Брехливое падло. Не интересовался. Еще пытается оправдать. Наркоманское быдло совсем без понятий
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04.10.2021 05:34 Ответить
Хуцпа...
У нас нема антисемітизму...
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04.10.2021 07:36 Ответить
В чистом виде!
А за слово хуцпа....теперь по закону можно попасть под статтю
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04.10.2021 10:30 Ответить
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04.10.2021 10:34 Ответить
якщо не хоче відповідать, каже що не знав, не знав, не знав, дуже зайнятий, мене вибрав народ, значить люди так хочуть , ну і тому подібне...
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04.10.2021 09:22 Ответить
Косномовне чмо, неможе навіть речення побудувати...
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04.10.2021 09:53 Ответить
Давайте придурки) выбрали кино? Будете с поп корном смотреть до конца и оху...ть)
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04.10.2021 10:28 Ответить
ну попал в дтп,ну убил кого-то,ну брал взятки,ну предал кого-то,ну предал Родину -никто не пострадал???!
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04.10.2021 10:41 Ответить
Сделали из Лондона свинарник, а теперь недвижимость там покупают. Да вам лечиться надо, господа "глобалисты-соросята".
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04.10.2021 10:41 Ответить
"Вот когда убьют, тогда и приходите"
(с) расейское
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04.10.2021 11:00 Ответить
"Виправдати довіру президента зеленського", "президент зеленський висловив довіру", "президент зеленський вважає". І це дорослі люди на повному серйозі це говорять про циркову мавпу?Ви серйозно?
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04.10.2021 11:10 Ответить
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