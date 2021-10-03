Мои встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными. "СН" защищает ВР от влияния финансовых групп, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его встречи с представителями крупного бизнеса должны быть публичными, а главным их следствием является политическая ответственность.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отвечая на вопрос, какую ответственность будет нести президент за непубличные встречи с так называемыми олигархами, ведь в новом антиолигархическом законе наказание за несообщение о таких встречах предусмотрено только для чиновников и руководителей госкомпаний, Владимир Зеленский сказал: "у меня – самая большая ответственность за такие встречи. Поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. У меня – политическая ответственность. Она ударит по президенту, по Офису Президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии "Слуга Народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского".

Глава государства подчеркнул, что он заинтересован во встрече с представителями крупного бизнеса для решения общегосударственных проблем, в частности по противодействию пандемии Covid-19. Кроме того, по его словам, если Украина получит право на проведение зимних Олимпийских игр, большой бизнес сможет приобщиться к развитию объектов спортивной инфраструктуры. Но такие встречи должны быть публичными.

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Президент также заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде защищает парламент от влияния финансовых групп.

"Я сейчас укрепляю эту "стену" такими законодательными инициативами, как закон об олигархах. Я защищаю государственность нашей страны", - сказал Зеленский.