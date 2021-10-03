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Мои встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными. "СН" защищает ВР от влияния финансовых групп, - Зеленский

Мои встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его встречи с представителями крупного бизнеса должны быть публичными, а главным их следствием является политическая ответственность.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отвечая на вопрос, какую ответственность будет нести президент за непубличные встречи с так называемыми олигархами, ведь в новом антиолигархическом законе наказание за несообщение о таких встречах предусмотрено только для чиновников и руководителей госкомпаний, Владимир Зеленский сказал: "у меня – самая большая ответственность за такие встречи. Поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. У меня – политическая ответственность. Она ударит по президенту, по Офису Президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии "Слуга Народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского".

Глава государства подчеркнул, что он заинтересован во встрече с представителями крупного бизнеса для решения общегосударственных проблем, в частности по противодействию пандемии Covid-19. Кроме того, по его словам, если Украина получит право на проведение зимних Олимпийских игр, большой бизнес сможет приобщиться к развитию объектов спортивной инфраструктуры. Но такие встречи должны быть публичными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентскую республику я не собираюсь делать, - Зеленский

Президент также заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде защищает парламент от влияния финансовых групп.

"Я сейчас укрепляю эту "стену" такими законодательными инициативами, как закон об олигархах. Я защищаю государственность нашей страны", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) олигарх (1026) Слуга народа (2630) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+11
это в роли шлюхи публичной вова зелнский а не шифир
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03.10.2021 15:27
+10
Будет принимать в неограниченном количестве с любой стороны и в любой позе.
Ну а денежку на офшоры переводить будут. За услуги. За услуги без табу.
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03.10.2021 15:32
+9
Ермак, напоминаю тебе, следи за бубочкой, чтобы он не нюхал аргентинскую муку и не ширялся. А то он опять такой бред несет, что может и докукарекаться, что олигархи ему напомнят, что его место у параши.
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03.10.2021 15:32
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это в роли шлюхи публичной вова зелнский а не шифир
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03.10.2021 15:27 Ответить
Мразь 🤢🐸ослино -обнюханная ,не думай , что все дегенераты , как большая часть из 73%!
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03.10.2021 15:57 Ответить
Будет принимать в неограниченном количестве с любой стороны и в любой позе.
Ну а денежку на офшоры переводить будут. За услуги. За услуги без табу.
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03.10.2021 15:32 Ответить
👏👏👏👏🎯
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03.10.2021 15:58 Ответить
Ермак, напоминаю тебе, следи за бубочкой, чтобы он не нюхал аргентинскую муку и не ширялся. А то он опять такой бред несет, что может и докукарекаться, что олигархи ему напомнят, что его место у параши.
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03.10.2021 15:32 Ответить
ось вам ло-ло-локшина , ви знаєте куди вам її повішати)
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03.10.2021 15:33 Ответить
Це, мабуть, як в Омані...
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03.10.2021 15:35 Ответить
Без сумніву, що будуть постановочними.
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03.10.2021 15:36 Ответить
Первый Президент, который хоть как-то противостоит шЫколадному междусобойчику украинской ЫлитЫ!
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03.10.2021 15:39 Ответить
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03.10.2021 15:41 Ответить
Так это крупный бизнес или олигархи,олигархи чисто организованная преступность,определись хлопец.
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03.10.2021 15:42 Ответить
Там у них мабуть розпочався чемпіонат по Брехні. Так Зе і там хоче першим лаврового віночка на голівку натягти.
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03.10.2021 15:43 Ответить
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03.10.2021 15:43 Ответить
"СН" защищает ВР от влияния финансовых групп, - Зеленский"
_Какая наглая ложь! Ублюдок!
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03.10.2021 15:54 Ответить
Я вот не понимаю какие нахрен Олимпийские игры если карантин.
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03.10.2021 15:56 Ответить
"СН" защищает ВР от влияния финансовых групп .- Кто депутата ужинает тот его и танцует."$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа". Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции( СН) получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.
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03.10.2021 16:02 Ответить
..не публично будут встречаться Шифер и Ермак
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03.10.2021 16:04 Ответить
Ага, канешна, бачили ми ці "публічні" зустрічі! От ще в 2019 Схеми зняли, як вночі на Банкову приїхав Пінчук.. На наступний день Зе назначив Кучму в мінську ТКГ і заявив, що антиолігархічний податок на виведений капітал (який він обіцяв у передвиборчій програмі) - не на часі...
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03.10.2021 16:06 Ответить
ну, частково справедливо, що не на часі... Тому що для запровадження потрібен огромадний дешевий кредит, порядка $50млрд на рік, $4млрд щомісяця..., причому не в НБУ, а в держбюджет. Навіть МВФ (зважаючи на наявність 73/43%зебілів в структурі виборців) не наважився надати його уряду Гройсмана; що вже говорити про уряд Зе...
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03.10.2021 16:13 Ответить
Зеленский - << "СН" защищает ВР от влияния финансовых групп >>
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03.10.2021 16:14 Ответить
Україна знов дивує світ.У відсотковій кількості від всього населення українці володіють більшою частиною криптовалюти ніж громадяни США.
За даними Triple A за минулий рік деякі українці провели криптовалютних транзакцій з іншими країнами на суму $8,2 млрд, а з інших країн українці отримали криптовалют на $8 млрд.
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03.10.2021 16:25 Ответить
Циничное брехло
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03.10.2021 16:25 Ответить
Нормальный ход... Теперь бородатая бабушка зеленого внучка обоснуется ОПе и будет открыто диктовать правила работы зелевласти...
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03.10.2021 16:29 Ответить
Президент также заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде защищает парламент от влияния финансовых групп.

БОльшая часть парламента защищает меншую и поглощает весь поток финансовых груп)
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03.10.2021 16:29 Ответить
И в результате этой "защиты" от "финансовых групп" олигархи , владельцы "групп депутатов" стали богаче ( за два года зе-правления) в 2-3 раза... И зе-лохи верят в эту чушь...
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03.10.2021 17:08 Ответить
Для не публичного общения у него есть телефон и шнурок не дострелянный
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03.10.2021 17:22 Ответить
Коксохимический ты наш...
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03.10.2021 17:26 Ответить
СН и ЗЕ куплены с потрохами финансовыми группами. В СН нет ни одного депутата, не получающего конверты от Коломоя и Ахметова.

СН может защитить ВР только от себя, если всем составом положит мандаты на стол Разумкову.
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03.10.2021 17:30 Ответить
Хоч би не надірвався доносити меседжи царя всєя України песиголовця бєні.....а то буде відпочивати по 5 днів на неділі.....аж жалко той носикґґґґ!
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03.10.2021 19:10 Ответить
Зеленский иди в отставку и не морочь стране голову своими мухами и своим дерьмом и не думай что ты великий просто великое дерьмо в унитазе
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03.10.2021 20:22 Ответить
А звідки ж беруться в депутатів цілі статки за короткий проміжок часу - елітне житло, автівки, одяг, сумочки ?
Чи не видно, що їм гроші платить якийсь бородатий дядько. Вони не народові служать, а йому.
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03.10.2021 22:19 Ответить
 
 