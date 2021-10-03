Мои встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными. "СН" защищает ВР от влияния финансовых групп, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его встречи с представителями крупного бизнеса должны быть публичными, а главным их следствием является политическая ответственность.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отвечая на вопрос, какую ответственность будет нести президент за непубличные встречи с так называемыми олигархами, ведь в новом антиолигархическом законе наказание за несообщение о таких встречах предусмотрено только для чиновников и руководителей госкомпаний, Владимир Зеленский сказал: "у меня – самая большая ответственность за такие встречи. Поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. У меня – политическая ответственность. Она ударит по президенту, по Офису Президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии "Слуга Народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского".
Глава государства подчеркнул, что он заинтересован во встрече с представителями крупного бизнеса для решения общегосударственных проблем, в частности по противодействию пандемии Covid-19. Кроме того, по его словам, если Украина получит право на проведение зимних Олимпийских игр, большой бизнес сможет приобщиться к развитию объектов спортивной инфраструктуры. Но такие встречи должны быть публичными.
Президент также заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде защищает парламент от влияния финансовых групп.
"Я сейчас укрепляю эту "стену" такими законодательными инициативами, как закон об олигархах. Я защищаю государственность нашей страны", - сказал Зеленский.
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Ну а денежку на офшоры переводить будут. За услуги. За услуги без табу.
_Какая наглая ложь! Ублюдок!
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За даними Triple A за минулий рік деякі українці провели криптовалютних транзакцій з іншими країнами на суму $8,2 млрд, а з інших країн українці отримали криптовалют на $8 млрд.
БОльшая часть парламента защищает меншую и поглощает весь поток финансовых груп)
СН может защитить ВР только от себя, если всем составом положит мандаты на стол Разумкову.
Чи не видно, що їм гроші платить якийсь бородатий дядько. Вони не народові служать, а йому.