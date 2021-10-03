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ОП признал создание правовой коллизии при голосовании за проект закона об олигархах

ОП признал создание правовой коллизии при голосовании за проект закона об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую именно редакцию документа подпишет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Мы сейчас посмотрим, в какой именно редакции (подпишет закон председатель Верховной Рады. - Ред.): будет ли это проголосованная редакция депутатами, или будут какие-то нюансы, скажем так. Подпишет председатель Верховной Рады, а после этого президент примет решение. У нас будет для этого десять дней. Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", - сказал Подоляк журналистам в Трускавце в субботу.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект об олигархах.

В свою очередь комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 в связи с возникшей юридической коллизией.

Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой. Они касаются органа, который получит полномочия определять олигархов. Это либо СНБО, либо НАПК, либо АМКУ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Разумков Дмитрий (1520) Подоляк Михаил (246) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+7
Ага, а при Янику ми жили у "правовій державі"
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03.10.2021 15:39
+6
Якщо буде доведено, що олігарх (ну, наприклад Коломойський) посприяв усіма засобами приходу до президентської влади, ну, наприклад - Зеленському, то що у законі сказано на цей випадок, яке рішення прийме РНБО?

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03.10.2021 15:53
+4
Ты уже был рождён с коллизией в голове
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03.10.2021 15:55
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З 2014 року в Україні суцільна "правова колізія".
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03.10.2021 15:36 Ответить
Ага, а при Янику ми жили у "правовій державі"
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03.10.2021 15:39 Ответить
Правової держави, як такої, ніколи не було з 1991 року. А з 2014 року настала суцільна правова колізія.
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03.10.2021 16:09 Ответить
Скучив за морозивом? Чи ковбасою за 2,20?
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03.10.2021 16:25 Ответить
Ты уже был рождён с коллизией в голове
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03.10.2021 15:55 Ответить
До відміни конституційної реформи через суд і скасування нової редакції конституції без голосування (як це зробив Яник в 2010) навіть зеленим далеко поки що!
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03.10.2021 15:55 Ответить
Зато у вас в Лаптестане ***** правит больше Брежнева и никакой правовой колизии нет!
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03.10.2021 18:08 Ответить
Убрать коллизию - дело одного голосования ВР, в чем проблема, уважаемые?
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03.10.2021 15:39 Ответить
Убрать коллизию из голов моносброда - это еще та коллизия
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03.10.2021 15:52 Ответить
Та які, блін, ньюанси коли закон проголосований,хіба що переголосують. Так не до цього, Разумкова готовлять на викинштейн.
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03.10.2021 15:44 Ответить
фашистский пропагандон подоляк должен быть казнен за распространение пропаганды и фейков
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03.10.2021 15:50 Ответить
Т.е. возможно проголосовать в Раде за одну "редакцию", а потом спикер подписывает и подает на подпись президенту какую-ту другую "редакцию"? О, как! Вот такое теперь "законотворчество" у нас.
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03.10.2021 15:52 Ответить
Якщо буде доведено, що олігарх (ну, наприклад Коломойський) посприяв усіма засобами приходу до президентської влади, ну, наприклад - Зеленському, то що у законі сказано на цей випадок, яке рішення прийме РНБО?

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03.10.2021 15:53 Ответить
Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", - сказал Подоляк журналистам в Трускавце в субботу.
Сильно лизанул... А зеледент настолько внимательно относится до того как пыхнет или после. Хотя может быть и вместо...
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03.10.2021 15:55 Ответить
шо то я не полнял... у нас законы принимаются в нескольких редакциях?
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03.10.2021 16:04 Ответить
Потому срочно убрать Разумкова, чтоб "новый" подписал нужную версию , без правки Разумкова и ещё чьей-то. Чтоб осталось только СНБО .
Кручу, верчу, ******* хочу...
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03.10.2021 16:24 Ответить
А давайте олигархов выбирать всенародным голосованием на референдуме!
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03.10.2021 16:36 Ответить
А давайте пусть наши законодатели просто впишут признаки и определения когда наступает момент, что богатого человека можно считать олигархом автоматически, чтобы никто это не определял. Просто сложились такие условия - все ты олигарх. ИМХО наша беда в том, что опять, как в прочем в большинстве случаев, все зависит от конкретно взятого чиновника. Опять культивируем коррупцию.
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03.10.2021 18:26 Ответить
Если государство прощает долги измеряемые миллиардами гривен бизнесмену, это значит, что он -олигарх, и владеет одной из монополий в этом государстве.
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03.10.2021 22:27 Ответить
Олигарх это всегда крупный корупционер вынужденный вложить деньги для большего обогащения в СМИ, в которых будут говорить, что он не корупционер а честный бизнесмен.
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03.10.2021 22:30 Ответить
Я думаю, что при желании можно выделить определенные метрики для однозначного определения олигарха. К примеру владеет более 10% активов какой-то отрасли. Это же измеряемо. Это как утрированный пример. Могут быть и иные признаки, которые доказуемы или даже очевидны. Которые в своей совокупности дают четкое и однозначное определение, что человек стал олигархом.
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03.10.2021 22:45 Ответить
от цікаво М.Подоляка теж звільнять з ОП за звязки з Д.Разумковим
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03.10.2021 18:09 Ответить
... про відставку Зеленського. Насправді є зв'язок між відставкою зеленського і відставкою Разумкова, і я поясню, в чім він полягає. https://www.youtube.com/watch?v=tu2uR8SxXXQ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ХОТІВ САМ ПОДАТИ У ВІДСТАВКУ для того, щоб бути призначеним на дострокових виборах на додаткові 5 років . Чому? Тому що він не вірить у те, що його переоберуть ще раз. Чому? Тому що вперше в історії парламентські вибори будуть перед президентськими, і це створює колосальні ризики. Саме тому існував план: на День Незалежности України - на той що минув, на 30-річчя - виходить Зеленський і, користуючись загальним хайпом - велике свято, зустріч із Байденом мала відбутися до цього, купа позитиву, так? - він мав оголосити про те, що для того, щоби боротися з оліґархами, він має зараз подати у відставку. І люди б його підтримали на додаткові 5 років. Такий був план. Чому він не відбувся? Дві причини. Перше: цьому допоміг https://www.youtube.com/watch?v=tu2uR8SxXXQ Разумков, який сказав: "А знаєте, у принципі це можна зробити, але це протирічить Виборчому кодексові - людина, яка подає у відставку, не може знову балотуватися." Я просто маю інсайд, як в офісі президента лазили по стінах, тому що це був план - і його зіпсували. Таке шоу зіпсували! [Сміється.] Це - перше, а друге - просто вбивчий був хід адміністрації Байдена, який сказав: "Знаєте, що? Ми, пане президент зеленський, з вами зустрінемося не ДО Дня Незалежности, а трохи пізніше, на початку вересня." І зрозуміло, що, якби після цього він оголосив про ці дострокові вибори, то яка зустріч із президентом Байденом? Нема кому зустрічатися! А якщо оголошувати тільки парламентські вибори, - ну, хто ж зустрічається перед виборами, це підтримка однієї з партій! Йому фактично поставили шах і мат. І це одна з причин, чому Разумков іде - ще тоді було прийняте рішення про його відставку, бо він зробив тоді крок, якого команда президента йому не пробачить. Ніколи.
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03.10.2021 21:09 Ответить
 
 