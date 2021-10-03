Принятие закона об олигархах без рекомендаций Венецианской комиссии закрывает Украине путь в Европу, - Климпуш-Цинцадзе

Принятие скандального закона об олигархах без учета выводов Венецианской комиссии ставит под сомнение желание нынешней власти двигаться по пути европейской интеграции Украины.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила народный депутат ( "Европейская солидарность") Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, последней каплей стало то, что Разумков (председатель Верховной Рады, Дмитрий Разумков. - Ред.) имел свою позицию. Этот законопроект надо было направить в Венецианскую комиссию. Если мы действительно не на бумаге идем в европейское сообщество, а действительно идем в европейское сообщество - это необходимо делать", - заявила депутат.

Она добавила, что в Офисе Президента вместо учета профессиональных рекомендаций Венецианской комиссии настаивали на скорейшем принятии законопроекта даже вопреки регламенту и закону.

"Очевидно, это не нравится Банковой, потому что они считают, что надо действовать по методам вообще 1937 года", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

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По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием данного закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.