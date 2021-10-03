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Принятие закона об олигархах без рекомендаций Венецианской комиссии закрывает Украине путь в Европу, - Климпуш-Цинцадзе

Принятие закона об олигархах без рекомендаций Венецианской комиссии закрывает Украине путь в Европу, - Климпуш-Цинцадзе

Принятие скандального закона об олигархах без учета выводов Венецианской комиссии ставит под сомнение желание нынешней власти двигаться по пути европейской интеграции Украины.

 Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила народный депутат ( "Европейская солидарность") Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, последней каплей стало то, что Разумков (председатель Верховной Рады, Дмитрий Разумков. - Ред.) имел свою позицию. Этот законопроект надо было направить в Венецианскую комиссию. Если мы действительно не на бумаге идем в европейское сообщество, а действительно идем в европейское сообщество - это необходимо делать", - заявила депутат.

Она добавила, что в Офисе Президента вместо учета профессиональных рекомендаций Венецианской комиссии настаивали на скорейшем принятии законопроекта даже вопреки регламенту и закону.

"Очевидно, это не нравится Банковой, потому что они считают, что надо действовать по методам вообще 1937 года", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

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По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием данного закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) Разумков Дмитрий (1520) Офис Президента (1797) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+19
Повторю еще раз. Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами? Под его властью есть ГПУ, ГБР, СБУ и АМКУ. Это все его ближайшие друзья. Кто мешает им сейчас бороться в условиях абсолютной власти в стране?
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03.10.2021 16:13
+18
Так в этом вся соль!
Разосраться с Европой а потом пойти к рашке!
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03.10.2021 16:03
+17
Поэтому их нужно принимать с нарушением Законов и Конституции? Где хоть зачатки логики? Конституционный суд уже несколько раз признавал незаконной процедуру по которой пытаются протащить этот "закон"?
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03.10.2021 16:16
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А нас туда кто то звал?
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03.10.2021 18:29 Ответить
А прєпіздєнту в Европу і не треба. Йому б в мацковії на роялі заграти ...
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03.10.2021 19:05 Ответить
Блазень провокує Захід лишити Україну підтримки , щоб потім сказати : " вони нас не підтримують" та повернутися до Рф та китаю.
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03.10.2021 19:40 Ответить
Караул!
Олигархов обижают!
🤣
Смешно смотреть как народ на Цензоре,
грудью встал на защиту своих эксплуататоров...)
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03.10.2021 20:55 Ответить
Не переживай, бубашка беню не обидит
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03.10.2021 21:07 Ответить
народ отсюда вымели уже давно и основательно. оставили лояльных одному олигарху делающему шоколадки. в обед высказал свое мнение по этой теме тут. вечером специально проверил - удалили! тут можно только хвалить порошенко и поливать грязью его врагов. все.
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03.10.2021 23:35 Ответить
меня только разблочили и по ходу за вопрос почему так возбудились клюющие здесь из рук олигархов?))..неужели сапоги так хороши?)) , значит нужно брать..))

_
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03.10.2021 21:05 Ответить
эт ты о нелохе?
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03.10.2021 21:07 Ответить
да я о всех халявщиках этих, и подпольных тоже))..
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03.10.2021 21:10 Ответить
Наконец-то "ЕС" отреагировали на эту байду с бумажкой об олигархах
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03.10.2021 21:30 Ответить
Ну очень ,очень хочется писять . Можно за углом поссать без всяких разборах в Венецианских комиссиях?
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03.10.2021 22:43 Ответить
Европа фсё?
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04.10.2021 09:41 Ответить
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