За неделю в РФ умерло от коронавируса 6 018 человек - абсолютный рекорд с начала пандемии
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба
За семь дней умерли 6 018 россиян, зараженных COVID-19. Предыдущий максимум в 5 682 умерших был зафиксирован неделей ранее.
В общей сложности с начала пандемии в РФ от коронавируса умерли 210 тысяч человек, или 2,77% всех заболевших.
Российские СМИ отмечают, что власти учитывают только те смертельные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить, так образом уровень смертности может быть выше.
В России за семь дней выявили 165 623 случая заражения – это на 13,5% больше, чем неделей ранее.
В целом, эпидемия в России набирает обороты - за последние сутки, 2 октября, в стране зарегистрировали 25 769 новых инфицированных, что стало максимумом за десять месяцев.
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І шо? Велика різниця?
Я радий за парашу та дуже засмучений за Україну.
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****! Два армійських корпуси! Це ж ціла армія росіянських окупантів! Головне-щоб швидше здихали аніж народжувалися
США.......719674*100/44490897=1,62%
Раша.......209918*100/7586536=2,77%
В рашке текущая летальность ковида в 1,7 раза выше.
(цытата вяликага пу, атца новай руцкай нации)
Время в очередной раз расставило все на свои места и посадило кацапов на бутылку.
6000:7=860 человек в сутки
Население России 150 миллионов
Население Украины. Примерно 40 миллионов /в стране/
150:40=3,8
860:3;8=211 человек /та же статистика/
Думать надо как вакцинировать а не брюжжать желчью
Максимум 100.
Бухое наглое дерьмо
Страна шизойдов и **:::анов
В которой правит всем х:::йло
Ну вы то понимаете, что вирус это набор кодов, всего лишь!!! Никто просто так не эволюционирует, не меняется, да еще и целенаправленно для лучшей передачи воздушно - капельным путем. Это его умышленно меняют....до хваленных ученых это когда нибудь дойдет????