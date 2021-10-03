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Новости Коронавирус и карантин
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За неделю в РФ умерло от коронавируса 6 018 человек - абсолютный рекорд с начала пандемии

За неделю в РФ умерло от коронавируса 6 018 человек - абсолютный рекорд с начала пандемии

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба

За семь дней умерли 6 018 россиян, зараженных COVID-19. Предыдущий максимум в 5 682 умерших был зафиксирован неделей ранее.

В общей сложности с начала пандемии в РФ от коронавируса умерли 210 тысяч человек, или 2,77% всех заболевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 887 человек

Российские СМИ отмечают, что власти учитывают только те смертельные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить, так образом уровень смертности может быть выше.

В России за семь дней выявили 165 623 случая заражения – это на 13,5% больше, чем неделей ранее.

В целом, эпидемия в России набирает обороты - за последние сутки, 2 октября, в стране зарегистрировали 25 769 новых инфицированных, что стало максимумом за десять месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия третий день подряд бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: за день умерли 867 человек

карантин (16729) россия (95502) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Молодцы!!! Так держать!!!
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03.10.2021 16:13
+16
Желаю здоровья всем умершим в россии от ковида !!!
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03.10.2021 16:15
+16
По новому кацапскому правописанию правильно писать,, НА россии,,
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03.10.2021 16:29
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Молодцы!!! Так держать!!!
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03.10.2021 16:13 Ответить
127*7(днів у тижні)×5(співвідношення населення України, та параши)=4445
І шо? Велика різниця?
Я радий за парашу та дуже засмучений за Україну.
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03.10.2021 17:35 Ответить
Ну у нас просто триває природній відбір серед антиваксів.
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03.10.2021 18:22 Ответить
Згідно індексу споживання зерна, поголов"я на росії 80-90 млн.
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03.10.2021 18:23 Ответить
с начала пандемии в РФ от коронавируса умерли 210 тысяч человек
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****! Два армійських корпуси! Це ж ціла армія росіянських окупантів! Головне-щоб швидше здихали аніж народжувалися
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03.10.2021 18:07 Ответить
Вот что "Спутник-V" животворящий вытворяет!
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03.10.2021 23:17 Ответить
Піду на кухню, помяну "незлим тихим словом".
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03.10.2021 16:13 Ответить
В США был рекорд 4 тыс в сутки.
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03.10.2021 16:14 Ответить
В США 333 миллиона жителей, в Говнорашке 138 миллионов и то не факт
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03.10.2021 16:15 Ответить
от силы 125 мил
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03.10.2021 17:47 Ответить
Там около 82 мил голов. на Рашке
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03.10.2021 18:28 Ответить
Ну вообще если сравнить с численностью населением то в США и рашке смертность практически одинаковая.
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03.10.2021 16:16 Ответить
Вообще, от болезней умирают опр процент заболевших, а не всего населения. Сравним
США.......719674*100/44490897=1,62%
Раша.......209918*100/7586536=2,77%

В рашке текущая летальность ковида в 1,7 раза выше.
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03.10.2021 17:37 Ответить
На рости населения около 82 мил.
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03.10.2021 18:30 Ответить
Ключове слово «був».
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03.10.2021 16:27 Ответить
У росії легко може помирати і 4 і 5 і 6 тисяч на добу, їхня статистика не змінюється від пори року, вона майже постійно однакова, це значить що вони фальсифікують статистику смертності
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03.10.2021 18:31 Ответить
Когда на пенсии нет денег, власти выгодно, чтобы подохло как можно больше стариков от ковида
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03.10.2021 16:14 Ответить
"кто вирус создал, от ковида и помрёт"
(цытата вяликага пу, атца новай руцкай нации)
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03.10.2021 16:15 Ответить
Желаю здоровья всем умершим в россии от ковида !!!
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03.10.2021 16:15 Ответить
По новому кацапскому правописанию правильно писать,, НА россии,,
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03.10.2021 16:29 Ответить
На паРаше.
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03.10.2021 17:37 Ответить
правильно писать на московии
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03.10.2021 17:48 Ответить
зачем нам об єтом знать?
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03.10.2021 16:16 Ответить
Вяликие и немогучие
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03.10.2021 16:16 Ответить
Сочувствия - не будет!
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03.10.2021 16:18 Ответить
даихснми
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03.10.2021 16:22 Ответить
больше сдохнет,меньше нам утилизировать
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03.10.2021 16:23 Ответить
люді нє пастрадалі
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03.10.2021 16:25 Ответить
Шесть полков!??!!!.....а шо такоееее, а спутник пять!!?!!?........
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03.10.2021 16:26 Ответить
Мало будет!!!
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03.10.2021 16:30 Ответить
Добре, що кацапи дохнуть від ковіду, але ж вони хочуть і нас туди як найбільше затягнути. Тому під цією новиною ви не побачите жодного ольгінського бота-антиваксера.
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03.10.2021 16:31 Ответить
Антиваксеров даже не Ольгинских становится всё меньше! Прав был сэр Дарвин эволюция существует!
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03.10.2021 16:34 Ответить
Правильной дорогой идете товарищи! Лучше здохнуть от ковида в чистой палате( насчет палаты это не точно) чем в окопах Донбасса и Сирии в луже собственной крови и гамна!
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03.10.2021 16:33 Ответить
Лучше сдохнуть от ковида, чем привиться нормальной вакциной. Мёртвые но гордые
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03.10.2021 17:02 Ответить
Значит реально 60 тис за неделю. Кацапня как всегда дохнет молча за царя-батюшку (путлера, сталина, катьку..).
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03.10.2021 16:34 Ответить
Не плохо ихние старшие братья китаезы, утилизируют этих безпозвоночных
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03.10.2021 16:43 Ответить
А сколько визга было и страшилок, со стороны паРаши и коллаборантов-рыгов, про геноцид, как мы тут все без кацапсячьей "вакцины" вымрем и нужно ее срочно массово закупать и еще в жопу паРашу целовать в знак благодарности "спасителям-благодетелям"...
Время в очередной раз расставило все на свои места и посадило кацапов на бутылку.
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03.10.2021 16:56 Ответить
Жалко их. Единственная страна в мире,у которой нет вакцины и закупать не закупают. Так и мрут втихаря.
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03.10.2021 18:33 Ответить
Ииии? Эти животные надеются на сочуствие? Напрасно
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03.10.2021 16:57 Ответить
щось про секельова нічого більш не пишуть, що поїхав на концерт Кабздона?
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03.10.2021 17:29 Ответить
Уже есть факты, что некоторые турфирмы в Москве особо, организовали короткие туры в ЕС провакцинироваться и ещё раз через 3 недели. Прекрасно зная что спутник как вакцина слабая не покупать провереную любую верх цинизма власти. Но пипл хавает и молчит. Привыкли давно.
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03.10.2021 17:38 Ответить
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03.10.2021 18:25 Ответить
Ну так не имеющая аналог вакцина Спутник тот еще шмурдяк
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03.10.2021 18:50 Ответить
Возьмите ручку бумажку
6000:7=860 человек в сутки
Население России 150 миллионов
Население Украины. Примерно 40 миллионов /в стране/
150:40=3,8
860:3;8=211 человек /та же статистика/
Думать надо как вакцинировать а не брюжжать желчью
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03.10.2021 18:51 Ответить
Мордва, откуда на Орде 150 млн.???
Максимум 100.
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03.10.2021 19:29 Ответить
И 90 не будет.
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03.10.2021 19:53 Ответить
трохи не так...
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03.10.2021 22:42 Ответить
"Маловато,понимаешь. Маловато будет." (с)
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03.10.2021 18:57 Ответить
Да ладно вы все врете, там уже планируют снижение пенсов на 350000 в 2022
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03.10.2021 19:03 Ответить
Прощай немытая паРаша
Бухое наглое дерьмо
Страна шизойдов и **:::анов
В которой правит всем х:::йло
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03.10.2021 19:35 Ответить
А шо антиваксеры не воют, что то просто грипп?
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03.10.2021 19:49 Ответить
Ранкову бригаду антиваксерів зачистили, а а психи-одиначки з-за океану ще не набухались для хоробрості, тому і мовчать.
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03.10.2021 20:08 Ответить
У них еще очередной вертолет сегодня упал. Что тоже не может не радовать.
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03.10.2021 21:23 Ответить
Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. NYT со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Ученые сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем....

Ну вы то понимаете, что вирус это набор кодов, всего лишь!!! Никто просто так не эволюционирует, не меняется, да еще и целенаправленно для лучшей передачи воздушно - капельным путем. Это его умышленно меняют....до хваленных ученых это когда нибудь дойдет????
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04.10.2021 07:17 Ответить
 
 