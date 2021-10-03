Антикоррупционный суд постановил взять под стражу Колесникова - фигуранта дела о взятке главе Фонда госимущества

ВАКС постановил взять под стражу подозреваемого в попытке подкупа председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, поскольку он не является в суд. Его залог в 4,2 миллиона гривен взыскан в доход государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Фейсбуке "Схеми. корупція в деталях".

По процедуре залог Виталия Колесникова взыскано в доход государства без права возвращения.

Как сообщает Transparency International Ukraine, подозреваемый Колесников, которому ранее вернули загранпаспорт, вылетел на лечение в Россию. Из-за этого он отсутствовал на судебных заседаниях в своем деле, чем нарушил наложенные на него обязательства. По мнению стороны обвинения, он мог бы проходить лечение и в Украине.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в января 2020 года НАБУ задержало в ресторане Валерия Троця, Виталия Колесникова и Сергея Щербака по подозрению в предоставлении взятки председателю Фонда госимущества Украины.

По версии следствия, задержанные предложили председателю ФГИУ 5 млн долларов в обмен на назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод".

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