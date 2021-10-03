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Антикоррупционный суд постановил взять под стражу Колесникова - фигуранта дела о взятке главе Фонда госимущества

Антикоррупционный суд постановил взять под стражу Колесникова - фигуранта дела о взятке главе Фонда госимущества

ВАКС постановил взять под стражу подозреваемого в попытке подкупа председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, поскольку он не является в суд. Его залог в 4,2 миллиона гривен взыскан в доход государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Фейсбуке "Схеми. корупція в деталях".

По процедуре залог Виталия Колесникова взыскано в доход государства без права возвращения.

Как сообщает Transparency International Ukraine, подозреваемый Колесников, которому ранее вернули загранпаспорт, вылетел на лечение в Россию. Из-за этого он отсутствовал на судебных заседаниях в своем деле, чем нарушил наложенные на него обязательства. По мнению стороны обвинения, он мог бы проходить лечение и в Украине.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в января 2020 года НАБУ задержало в ресторане Валерия Троця, Виталия Колесникова и Сергея Щербака по подозрению в предоставлении взятки председателю Фонда госимущества Украины.

По версии следствия, задержанные предложили председателю ФГИУ 5 млн долларов в обмен на назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди задержанных за попытку дать $5 млн взятки главе ФГИ луганский бизнесмен Виталий Колесников, - СМИ

ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64) Колесников Виталий (2)


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Витальку на копейки ободрали! Наш суд жесток, но справедлив! И вакуум вокруг его?
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03.10.2021 16:47 Ответить
Я обрадовался, думал борюсика (
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03.10.2021 16:56 Ответить
Мда..Радость преждевременна. Всегда. С этой властью....
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03.10.2021 17:01 Ответить
"...Как сообщает Transparency International Ukraine, подозреваемый Колесников, которому ранее вернули загранпаспорт, вылетел на лечение в Россию..."

Народ! Чи виникла б така проблема, якщо б цього москаля( а я на 100% впевнений що він москаль) повісили ще до того моменту як суд вирішив відпустити його під заставу?
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03.10.2021 19:12 Ответить
По красивому хлопцы кушают. Наваляно харчей прямо целый подтарельник. А тут и ментики на запах.
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03.10.2021 20:21 Ответить
 
 