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В КГГА звонил человек, якобы из СБУ - стали известны подробности попытки срыва показа фильма про офшоры Зеленского

В КГГА звонил человек, якобы из СБУ - стали известны подробности попытки срыва показа фильма про офшоры Зеленского

Показ расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" почти сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он из СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на киевских чиновников, знакомых с ситуацией

 Как известно "Слідство.Інфо" подготовило расследования, которое планировалось показать в Малой опере в Киеве вечером в воскресенье.

Днем журналистка Анна Бабинец всего за несколько часов до показа узнала, что директор "Малой оперы" Алексей Прасол показ отменил. Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут. Впоследствии он написал, что у них якобы "нет света и вообще ремонт", но журналисты убедились, что это не так - электричество в опере есть, ремонтные работы не ведутся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка "Слідство.Інфо" Бабинец

Украинская правда связалась с сотрудниками КГГА, которые рассказали, что после решения директора Малой оперы разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил "проблемами, если показ все же произойдет".

После этого показ был сорван. На данный момент "Слідство.Інфо" в срочном порядке ищет площадку, на которой все же можно будет показать "Оффшор 95".

УП звонила по телефону, с которого звонили в КГГА, но человек, который взял трубку, отказался представиться и бросил трубку после вопроса, работает ли он в СБУ.

Позже столичные чиновники заявили, что показ состоится в Малой опере, в 19:00, как и планировалось.

Зеленский Владимир (20343) офшор (511) фильмы (399) цензура (1337) Бабинец Анна (9)


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Топ комментарии
+36
давай стрим на ютуб
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03.10.2021 17:05
+36
Классную рекламу власть сделала "Офшору 95".
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03.10.2021 17:06
+31
лукашоидами уже просто воняет от зеленок за километр
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03.10.2021 17:05
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на Ютуб залейте да и все . и пускай Баканов каждого пользователя обзванивает что бы не смотрели
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03.10.2021 17:08 Ответить
нононо! а дєнєх за показ?..
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03.10.2021 17:15 Ответить
В Трускавець у нас енурез від одного тільки слова Порох
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03.10.2021 17:59 Ответить
Зачем зеленскому целых 4 оффшора, если он честный и не крадет? это ему порошенко подкинул.
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03.10.2021 17:10 Ответить
Фишка в том,что любая сделка даже тайная в долларах свыше 5 000 становится известной Министерству финансов США в любой точке Мира через сутки-трое...,я об этом читал еще в советской прессе,кажись в журнале "Новый мир" за 1990 год.... Там следят за своей валютой очень скрупулезно...Кто сколько кому и когда скидывает бабло....,а в эпоху Всемирной компьютеризации и подавно знают...
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03.10.2021 17:10 Ответить
Як по словам пісні: "Туман яром, туман долиною", або ж "за туманом нічого не видно", тільки видно дуба зеленого із ОПи.
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03.10.2021 17:12 Ответить
Статью прочти, а не заголовок.
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03.10.2021 17:59 Ответить
"Показ расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" почти сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КГГА."
Источник:
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03.10.2021 18:00 Ответить
Дальше не осилил?
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03.10.2021 18:03 Ответить
А ты начало пропустил?
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03.10.2021 18:05 Ответить
Я воспринимаю статью полностью, а не по началу или концовке. Если прочесть статью полностью, становится абсолютно понятно даже ёжику, что имедось в виду под "показ почти сорвался" . Хотя ..... ну, вобщем, всякое (и всякие) бывают.
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03.10.2021 18:10 Ответить
Уже кино покажут. Иди и смотри.
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03.10.2021 18:12 Ответить


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03.10.2021 17:16 Ответить
Будет,т к в киевраде зесрань в меньшинстве
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03.10.2021 17:21 Ответить
Будет зедебилы и очень скоро.
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03.10.2021 20:19 Ответить
Надеюсь в скором времени фильм посмотреть в интернете
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03.10.2021 17:19 Ответить
Покажи. Те.
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03.10.2021 17:34 Ответить
Из сказанного можно сделать вывод, что Алексей Прасол немного ...ся
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03.10.2021 17:32 Ответить
Почему "немного"? Кто и когда производил взвешивание и объем содержимого? Какие научные учреждения сделали выводы что относительно массы и объёму тела данное количество можно отнести к формулировке "немного"?🤪
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03.10.2021 19:23 Ответить
Поздно Вовчик родился, сто лет назад лохов быо 99%, а сейчас, слава богу, осталось 73%, зе хорошо вписался бы в типаж Остапа Бендера, но увы, сейчас его ждут плохие новости, но ничего, талант не пропадёт, будет хохмить с зэками.
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03.10.2021 17:32 Ответить
Інтєрєсноє кино. Жаль, шо началось воно...
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03.10.2021 17:40 Ответить
Теж мені ділов - офшори. По нашому законодавству вони не заборонені. Чим активно користувались папірєднікі і наступнікі.
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03.10.2021 17:59 Ответить
так шо ж ви воняли недоноски про "афшори порошенка" якщо вони не заборонені? А зеленський так не просихав все про петіни "офшори" шуткував?
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03.10.2021 18:06 Ответить
Так ви ж тут верещали що офшори і сліпий траст - це не те що заборонено і ганебно, а навіть корисно. Для певної морди. А тепер чогось вимагаєте від голодних наступників. Подвійні стандарти.
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03.10.2021 18:20 Ответить
зебил, у тебя все смешалось по причине врожденного скудоумия))
слепой траст - метод управления бизнесом на время исполнения должностных обязанностей в государстве. так понятнее?
кстати, твой шмаркля зеЛох не выполнил этого требования, а так и продолжает руководить своим кварталом.. чем нарушает закон.

офшоры - НЕ запрещены, более того - это тоже нормальное явление, офшорные счета.

Только вот тупым зебилам НЕ понять, что разница в ДЕНЬГАХ, которые поступают в офшоры..

Легальных (3000 баксов, как у Порошенко) или полученных зеленским за счет откатов с деребана бюджета, продажей должностей, откатом с контрабанды и даже - продажей зерна и мед.масок в начале пандемии ковида.
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03.10.2021 18:57 Ответить
Да-да:"Легальных (3000 баксов, как у Порошенко)". Вірю цілком і беззаперечно, що для 3-х косарів порошенко знадобився цілий офшор. Продовжуйте далі свої сентеції. Дуже цікаво.
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03.10.2021 19:12 Ответить
а ты прикинь - 2.5+ года и ТРОЕ "100% своих прокуроров" - так и не смогли найти сумм, больших чем 3000 баксов на офшорных счетах Пороха)
Зацени сам смак ситуации - тебя годами обссикали фейками про "миллиарды на офшорных счетах" - а по факту ничего не нашли, заявив что более 3000 баксов на счетах не было

или ты как зеЛошара оманский будешь кричать что "я звонил лукашенко и рассказал ему о вагенровцах, но виноват все равно Порох!"?
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03.10.2021 20:36 Ответить
Дурень ти!Зеленський обіцяв покінчити з офшорами,але набрехав!А закони по офшорам є,нема волі Генпрокурорши відкрити справи,бо вийдуть на Зеленського,Ахметова,Коломойського.Пінчука.Фірташа та інших!У Зеленського великі зв'язки з подібними собі олігархами,бо заробляв на корпоративах у них ...
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03.10.2021 18:14 Ответить
пох на то кино. По Г+Г не показали значит не существует.
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03.10.2021 18:03 Ответить
UPD У "Малій опері" розставляють стільці до нашого показу - керівництво передумало, прем'єра "Офшору 95" буде там, де й планувалося. Їдемо вішати зірвані постери!
Отже, 19.00 "Мала Опера" на Лук'янівці.

https://www.facebook.com/anna.babinets.1?__cft__[0]=AZXt0xQM9gWQoi0zXNrBDGC-BBnJy75YM8oIXsPpREp8F2P4wOR-uwlQ_Va3ismYBQ86nxA6znbBKfPWL2iqrVPpi3JNpvgHTAANR5pH4N19vOv0j-******************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Anna Babinets
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03.10.2021 18:04 Ответить
А ЮТУБ ДЛЯ ЧЕГО !!!???
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03.10.2021 18:37 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4

не благодарите
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03.10.2021 20:12 Ответить
дякую)
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04.10.2021 03:50 Ответить
Та по хрен этот просмотр - в YouTube уже есть, посмотрит в тысячи раз больше людей.
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03.10.2021 22:50 Ответить
А не бажає ********** притягнути в студію олігарха Коломойського і Медведчука, яке використовує преЗЕдент і його "Квартал" для дискредитації армії, політиків - "1+1" двері із кінотеатру, які закрили на погрози СБУ, яким командує не друг по службі в армії, а друг дитинства і студії "95 квартал" і розібратися, хто барига і мародер?
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04.10.2021 08:48 Ответить
якобы из сбу, якобы звонил и т.д.
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04.10.2021 12:38 Ответить
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