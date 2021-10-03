В КГГА звонил человек, якобы из СБУ - стали известны подробности попытки срыва показа фильма про офшоры Зеленского
Показ расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" почти сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он из СБУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на киевских чиновников, знакомых с ситуацией
Как известно "Слідство.Інфо" подготовило расследования, которое планировалось показать в Малой опере в Киеве вечером в воскресенье.
Днем журналистка Анна Бабинец всего за несколько часов до показа узнала, что директор "Малой оперы" Алексей Прасол показ отменил. Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут. Впоследствии он написал, что у них якобы "нет света и вообще ремонт", но журналисты убедились, что это не так - электричество в опере есть, ремонтные работы не ведутся.
Украинская правда связалась с сотрудниками КГГА, которые рассказали, что после решения директора Малой оперы разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил "проблемами, если показ все же произойдет".
После этого показ был сорван. На данный момент "Слідство.Інфо" в срочном порядке ищет площадку, на которой все же можно будет показать "Оффшор 95".
УП звонила по телефону, с которого звонили в КГГА, но человек, который взял трубку, отказался представиться и бросил трубку после вопроса, работает ли он в СБУ.
Позже столичные чиновники заявили, что показ состоится в Малой опере, в 19:00, как и планировалось.
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слепой траст - метод управления бизнесом на время исполнения должностных обязанностей в государстве. так понятнее?
кстати, твой шмаркля зеЛох не выполнил этого требования, а так и продолжает руководить своим кварталом.. чем нарушает закон.
офшоры - НЕ запрещены, более того - это тоже нормальное явление, офшорные счета.
Только вот тупым зебилам НЕ понять, что разница в ДЕНЬГАХ, которые поступают в офшоры..
Легальных (3000 баксов, как у Порошенко) или полученных зеленским за счет откатов с деребана бюджета, продажей должностей, откатом с контрабанды и даже - продажей зерна и мед.масок в начале пандемии ковида.
Зацени сам смак ситуации - тебя годами обссикали фейками про "миллиарды на офшорных счетах" - а по факту ничего не нашли, заявив что более 3000 баксов на счетах не было
или ты как зеЛошара оманский будешь кричать что "я звонил лукашенко и рассказал ему о вагенровцах, но виноват все равно Порох!"?
Отже, 19.00 "Мала Опера" на Лук'янівці.
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не благодарите