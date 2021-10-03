В КГГА звонил человек, якобы из СБУ - стали известны подробности попытки срыва показа фильма про офшоры Зеленского

Показ расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" почти сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он из СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на киевских чиновников, знакомых с ситуацией

Как известно "Слідство.Інфо" подготовило расследования, которое планировалось показать в Малой опере в Киеве вечером в воскресенье.

Днем журналистка Анна Бабинец всего за несколько часов до показа узнала, что директор "Малой оперы" Алексей Прасол показ отменил. Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут. Впоследствии он написал, что у них якобы "нет света и вообще ремонт", но журналисты убедились, что это не так - электричество в опере есть, ремонтные работы не ведутся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка "Слідство.Інфо" Бабинец

Украинская правда связалась с сотрудниками КГГА, которые рассказали, что после решения директора Малой оперы разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил "проблемами, если показ все же произойдет".

После этого показ был сорван. На данный момент "Слідство.Інфо" в срочном порядке ищет площадку, на которой все же можно будет показать "Оффшор 95".

УП звонила по телефону, с которого звонили в КГГА, но человек, который взял трубку, отказался представиться и бросил трубку после вопроса, работает ли он в СБУ.

Позже столичные чиновники заявили, что показ состоится в Малой опере, в 19:00, как и планировалось.