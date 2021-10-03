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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умерло 10 человек. Выявлено 220 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 220 больных коронавирус. 10 человек умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке. 

"220 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в сутки в столице. 10 человек умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 235 816 ", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели 123 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет. А также 13 девочек от 11 месяцев до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом и 186 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели прошедшие сутки 34 человека. В общем коронавирус преодолели 221410 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 67, в Оболонском - 36, и в Деснянском районе - 30 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Киеве умерло 22 человека, выявили 534 новых случая, - Кличко. КАРТА

За сутки от коронавируса в Киеве умерло 10 человек. Выявлено 220 новых случаев, - Кличко 01

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Для повышения темпов (желающих вакцинироваться) предлагаю давать информацию сколько из умерших было вакцинирваны (не вакцинированы)
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03.10.2021 20:15 Ответить
А там без вариантов.
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03.10.2021 20:44 Ответить
 
 