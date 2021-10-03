За сутки от коронавируса в Киеве умерло 10 человек. Выявлено 220 новых случаев, - Кличко. КАРТА
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 220 больных коронавирус. 10 человек умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке.
"220 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в сутки в столице. 10 человек умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 235 816 ", - сообщил Виталий Кличко.
Заболели 123 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет. А также 13 девочек от 11 месяцев до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом и 186 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Выздоровели прошедшие сутки 34 человека. В общем коронавирус преодолели 221410 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 67, в Оболонском - 36, и в Деснянском районе - 30 случаев", - отметил Виталий Кличко.
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