Российские оккупанты 3 раза нарушили перемирие, применив под Водяным минометы калибром 82 мм, - штаб ООС
С начала этих суток российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Наши защитники открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность".
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Senator S #201477
показать весь комментарий03.10.2021 17:52 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий03.10.2021 18:15 Ответить Мне нравится 4
Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий03.10.2021 18:39 Ответить Мне нравится 3
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