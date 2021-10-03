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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты 3 раза нарушили перемирие, применив под Водяным минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

Российские оккупанты 3 раза нарушили перемирие, применив под Водяным минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

С начала этих суток российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Наши защитники открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ранен воин, 11 нарушений режима "тишины". Наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, крупнокалиберные минометы и ПТРК, - ООС

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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https://youtu.be/9ZlkVFvRvaE
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03.10.2021 17:52 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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03.10.2021 18:15 Ответить
Низький уклін ВАМ, наші Захисники! Дякую Вам за наше життя! Повертайтесь живими та бережи вас Боже!
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03.10.2021 18:39 Ответить
 
 