Президент и премьер Грузии позитивно оценили ход и результаты местных выборов 2 октября

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии, несмотря на политическую поляризацию, прошли спокойно, справедливо и в безопасной обстановке, без каких-либо грубых нарушений, заявила президент республики Саломе Зурабишвили.

"Это крайне важно, так как к нам обращено внимание наших партнеров и друзей. Эти выборы стали еще одним шагом, сделанным Грузией в направлении демократии и стабилизации", - заявила Зурабишвили на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Положительную оценку прошедшим выборам дал и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Выборы прошли успешно, в спокойной и справедливой обстановке и международными наблюдателями были однозначно оценены, как позитивные", - сказал на брифинге Гарибашвили.

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По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" убедительно победила на выборах, набрав 47% поддержки избирателей, и еще раз получила доверие населения и мандат для продолжения правления.

"Деструктивные силы и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" еще раз потерпели поражение в борьбе с грузинским народом и "Грузинской мечтой". Оппозиция не смогла достичь на выборах желаемой цели и не смогла зафиксировать результат, которым она попытались бы спровоцировать кризис и дестабилизацию в стране", - сказал Гарибашвили.

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Он отметил, что из 64 муниципалитетов в 20 назначены вторые туры выборов.

"Наши кандидаты во всех 20 муниципальных избирательных округах одержат убедительную победу", - сказал Гарибашвили.

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 2 октября.

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