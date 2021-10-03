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Президент и премьер Грузии позитивно оценили ход и результаты местных выборов 2 октября

Президент и премьер Грузии позитивно оценили ход и результаты местных выборов 2 октября

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии, несмотря на политическую поляризацию, прошли спокойно, справедливо и в безопасной обстановке, без каких-либо грубых нарушений, заявила президент республики Саломе Зурабишвили.

"Это крайне важно, так как к нам обращено внимание наших партнеров и друзей. Эти выборы стали еще одним шагом, сделанным Грузией в направлении демократии и стабилизации", - заявила Зурабишвили на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Положительную оценку прошедшим выборам дал и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Выборы прошли успешно, в спокойной и справедливой обстановке и международными наблюдателями были однозначно оценены, как позитивные", - сказал на брифинге Гарибашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября между действующим городским главой Каладзе и оппозиционером Мелия

По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" убедительно победила на выборах, набрав 47% поддержки избирателей, и еще раз получила доверие населения и мандат для продолжения правления.

"Деструктивные силы и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" еще раз потерпели поражение в борьбе с грузинским народом и "Грузинской мечтой". Оппозиция не смогла достичь на выборах желаемой цели и не смогла зафиксировать результат, которым она попытались бы спровоцировать кризис и дестабилизацию в стране", - сказал Гарибашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитполы на выборах в Грузии отдают победу правящей партии "Грузинская мечта"

Он отметил, что из 64 муниципалитетов в 20 назначены вторые туры выборов.

"Наши кандидаты во всех 20 муниципальных избирательных округах одержат убедительную победу", - сказал Гарибашвили.

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 2 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Грузии: по результатам обработки 41,61% протоколов лидирует правящая "Грузинская мечта"

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+12
Сподіваюся, Ліза Ясько не вагітна- бо інакше найближчі років з 10-15 вона буде змушена розповідати дитині про тата- космонавта.
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03.10.2021 17:28
+11
И все тихо и спокойно, никаких протестов. Чего туда поперся Саакашвили непонятно.))
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03.10.2021 17:29
+11
Ему зедерьмаковские спецслужбы напели,что в Грузии революция намечается и это уникальный шанс стать снова президентом...саака поверил -результат известен
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03.10.2021 17:40
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Сподіваюся, Ліза Ясько не вагітна- бо інакше найближчі років з 10-15 вона буде змушена розповідати дитині про тата- космонавта.
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03.10.2021 17:28 Ответить
надеюсь что она таки да и ещё когорта зебилок ушли бы в декрет.
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03.10.2021 17:35 Ответить
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03.10.2021 18:03 Ответить
И все тихо и спокойно, никаких протестов. Чего туда поперся Саакашвили непонятно.))
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03.10.2021 17:29 Ответить
Так он же думал что стоит ему приехать как весь народ поднимется и вернет ему власть а получил полный облом и немалый срок.
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03.10.2021 17:33 Ответить
Деконаидзе заявляла, что уверена в победе.
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03.10.2021 17:33 Ответить
Неудивлюсь если все было подстроено чтоб заманить в страну.
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03.10.2021 17:35 Ответить
Ничего там не было подстроено.
Саакашвили надеялся на мобилизацию сторонников и дальнейшее триумфальное освобождение
Но сторонников оказалось недостаточно.
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03.10.2021 17:40 Ответить
Ага, в стиле позднего Наполеона. От высадки на побережье до взятия Парижа 19 дней.
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03.10.2021 19:10 Ответить
Ему зедерьмаковские спецслужбы напели,что в Грузии революция намечается и это уникальный шанс стать снова президентом...саака поверил -результат известен
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03.10.2021 17:40 Ответить
Буйная у тебя фантазия.
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03.10.2021 17:45 Ответить
Да нет,не зря же премьер Грузии украинскую власть, за помощь в аресте михи, поблагодарил)
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03.10.2021 17:48 Ответить
Т.е. его отправили в Грузию в бессознательном состоянии?

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03.10.2021 17:56 Ответить
Чувак то їхав в Грузію революцію робити )) Так йому сказали, передали через тую зелену шлюху )) Їдь, Міхо, народ зачекався )) і воно, тупий наркоман, поїхало )) жертва любві
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03.10.2021 18:07 Ответить
Ещё один фантазёр.
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03.10.2021 18:10 Ответить
Сакашвілі передайє вам йолопам що він не вийде, - він доправлений не в слідчий ізолятор а в буцигарню відбувати термін 6 років згідно раніше винесеного вироку.
Зараз Міхо відбуває покарання лише за однією справою.
Далі ще суд за вбивства своїх соратників і багато інших.
Адью, дурна свиня
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03.10.2021 18:13 Ответить
Спасибо.
Передай ему от нас привет, связист хренов.
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03.10.2021 18:16 Ответить
А когда это героинщик-Михо был в сознании?
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03.10.2021 21:20 Ответить
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03.10.2021 17:58 Ответить
Він шо зовсім дурень? Не думаю, що так і було. Міхо далеееко не дурень. Тут щось інше...
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03.10.2021 18:13 Ответить
Посадили Мішку на шишку.
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03.10.2021 19:22 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3686299.html Агент Карлсон полетів на завдання

...
причиною провокаційних вчинків цього покидька є зовсім не місцеві вибори в Сакартвело. Минулого тижня пройшла інформація, що Грузія серйозно узялася за отримання дорожньої карти в НАТО. А хто краще за цю паскуду впорається із путінським завданням влаштувати там колотнечу, зірвати чи завадити впровадженню необхідних змін?
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
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03.10.2021 21:21 Ответить
А Михо понял что попал...
Может он вообще в Джорджию лететь собирался?
Решил в Атланту слетать, а приехал в Тбилиси...
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03.10.2021 17:29 Ответить
самая вероятная причина отходняк оказался ломающим
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03.10.2021 17:53 Ответить
Мы друзья, перелётные птицы
Только быт наш одним не хорош
На земле не успели жениться
А на небе жены не найдёшь

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03.10.2021 17:31 Ответить
Как «попадалово» на грузинском?
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03.10.2021 17:34 Ответить
პოპადალოვო
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03.10.2021 17:36 Ответить
одни жопы в символах,все соответствует
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03.10.2021 20:33 Ответить
😂
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04.10.2021 01:06 Ответить
Гамарджёба, генацвале - приїхали.
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03.10.2021 17:38 Ответить
Павлин-идиот...это ж надо было так переоценить свою значимость,что поверить зедерьмакам и слинять прямиком в тюрягу...
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03.10.2021 17:38 Ответить
да, похоже на спецоперацию
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03.10.2021 19:48 Ответить
А комментаторы цензора и раша СМИ одинаково радуются...
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03.10.2021 17:40 Ответить
Пофиг чему радуется кацапсми )та саака не у них,а у нас гадил как мог
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03.10.2021 17:43 Ответить
Ох і нагадив... В лице, з призвіщами називав корупціонерів на митниці. 3 млрд. баксів на рік. І при папіредниках, і при зелених не стримувався.
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03.10.2021 18:08 Ответить
Ага, герой прям, называл в лицо, а потом получал предложения от которых не мог отказаться и уничтожал улики.
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03.10.2021 18:26 Ответить
Это потому что Миша обо...лся везде
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03.10.2021 17:46 Ответить
дык, пороха он же за яйца не обещал подвесить!))
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03.10.2021 17:47 Ответить
С какой стати кацапам ненавидеть Саакашвили?
Он же капитулировал именно на условиях кацапов, сбросив оружие и технику?
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03.10.2021 17:50 Ответить
Та они одинаково и антипетриотичезкие околоолигархичезкие поползновения зенаступников оценивают. Странно только, что местные борцуны за власть уникального меньшинства, уже забыли, з якою гиднистю Михуила Николозивича арестовывали здесь...
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03.10.2021 17:52 Ответить
И отправили жить в Нидерланды)а зекрыски гидно отправили Миху в грузинскую тюрягу,зесрань)))
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03.10.2021 17:55 Ответить
До рідної Нідерланії мултипатріот Міхо сам з гідністю чмихнув, а тоді зі ще більшою гідністю проривавсь взад. Так, як оце зараз в рідну Грузію, справжнім патріотом якої він, як виявилося, залишавсь, незважаючи на всі псевдопроукраїнські оповідки місцевих патріотів-інтернаціоналістів та любителів зарубіжних керманичів, які його сюди заманювали.
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03.10.2021 18:18 Ответить
так когда сааку уволят за прогулы?)
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03.10.2021 17:53 Ответить
https://youtu.be/9ZlkVFvRvaE
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03.10.2021 17:54 Ответить
Саака и Саркози успешно сдали РАБссии Ю.Осетию и Абхазию...Путлер в восторге от Шута Джугашвили...
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03.10.2021 17:57 Ответить
Та , да ! А Турчинов , Порошенко и Меркель слили Путлеру Крьім и Донбасс , по вашей логике. Не пишите глупостей , повторяя тезисьі роспропагандьі.
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03.10.2021 18:04 Ответить
А шо нет.
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03.10.2021 18:23 Ответить
А всі з нас пам'ятають кримінальний прорив державного кордону злочинцем Саакашвілі за допомогою шатунів Тимошенко, Наливайченка, Садового, Семенченка etc? Двоє з них вже у буцегарнях. Дуже бажаю іншим проривникам скоріше знайти свої жердини у відповідних камерах.
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03.10.2021 18:04 Ответить
А теперь посадите Карлсона лет на 15!
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03.10.2021 18:05 Ответить
А як там Міхо почувається?
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03.10.2021 18:09 Ответить
Лоханулся очередной Че Гевара. Поезд ушёл там. А может здесь у нас хлопца зарядили---мол давай, там только и ждут. Оно и рвануло. А должность освободилась. А глаз кто то давно положил на местечко.
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03.10.2021 18:12 Ответить
а як же мыша? опять пролошил але возомнил себя наскальным?
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03.10.2021 18:23 Ответить
Аферист і барига повинен сісти надовго щоб усі популісти зрозуміли що влада не назавжди і що ті хто привів їх до влади це монобидло для яких прості рішення складних проблем в пріорітеті. Розчарування або відходняк від обіцянок буває дуже болючим і страждають від цього не тільки ті хто привів у владу клоунів але й усе суспільство
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03.10.2021 18:28 Ответить
Кучка "Захватчиков Кремля", непонятных национальностей,держит за горло 140млн.России и окружные страны,чмсленность которых еще больше!??!
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03.10.2021 18:50 Ответить
Так это что, Карлсон зря жег авиакеросин?
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03.10.2021 19:06 Ответить
Увы, придется Саакашвили отсидеть за решеткой, по приговору суда Грузии .... коррупция, убийство и нарушение Конституции, карается в демократических странах, при смене власти.
Примеры , недавние осуждения е за коррупцию и нарушение Конституции, Президента Франции Саркози и Премьера Италии Берлускони.
Вызывает удивление реакция Властей Украины, за задержание Саакашвили .... пора Властям Украины прекратить пытки политзаключенным Украины, которым приписывают ложное убийство (Антоненко) или коррупцию, боевому генералу Павловскому...
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03.10.2021 19:57 Ответить
Переглядаю грузинські ЗМІ стосовно казусу Саакашвілі. Там теж здивовані: "Ах какоє странноє самоубійство..." Але стало зрозуміло, як він проник до Грузії. Про це можете глянути, зокрема, за цим посиланням:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsputnik-georgia.ru%2F20211003%2Fsaakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html%3Ffbclid%3DIwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ&h=AT0sl_aWhaFewBP5sezE1hiqkavCUpoAmLiNHRqLmkNuE5KgPX93Hwdci0QV7mx6oRk3b32NaJlLuFTk1k_hNWN5hh5M3BCmlRMvnZBavXWWEo5fWCCqRzL8_zWyAIenqpg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1QTX0msCcj111Eps1aIl-pB7u3PaaY-Baaut3Q2o4vk82rcFprP9-g7OQe0Mmm0Ialk52rnYqOblh7JjulShotlAuD6HhbotmflgFwXcS5wX_oyic_LoZnSm1z0hAkwj5sdTWe1dbc1RZkTJwPsRzdt9T79FvZloQwscU784JRWpSjfPR7Yil0 https://sputnik-georgia.ru/.../saakashvili-taykom-provez...

Інформація доволі детальна й переконлива, але вона поки не є офіційною, а правоохоронці не поспішають надавати пояснення. Їм нікуди спішити. Прокуратура пояснила, чому не спішить висувати офіційні звинувачення за незаконний перетин кордону - у Міхо статус не затриманого, а вже засудженого, тому жодні процесуальні терміни не тиснуть. Він зараз не під слідством і не в Сізо, а в пенітенціарному закладі, де відбуває свій перший 6-річний термін за вироком суду ще від 2018 року.

Щодо обставин проникнення в Грузію, то тут є певні деталі. Я спершу думав, що Саак все ж прилетів на приватному літаку в Батумі, де його незаконно провели мимо паспортного контролю. Але все складніше. Він виїхав з Києва ще пару днів раніше, прибув до Одеси, де заховався у вентиляційному відсіку трейлера та таким чином переплив до Поті. А вже звідти Елґуджа Цомая, водій трейлера й власник транспортної компанії на своїй автівці доставив його у свою ж квартиру в Тбілісі.

Там Саакашвілі переховувався навіть без відома лідерів своєї колишньої партії. У ній не всі раді його поверненню, а особливо планам влаштувати ще одну революцію, але без реальних підстав для цього, та з кривавою розв'язкою. Тому Саак планував появитися серед мітингарів і своїх прихильників у центрі міста під час акцій протесту та перетворити їх у повстання.

От тільки все пішло не так. ЄНР програв з надто великим відривом, а тому сьогодні не закликав своїх людей виходити на вулицю. Крім того, в Тбілісі й ряді інших міст будуть другі тури мерських виборів і обидві основні партії готуються до них, а не мітингують. Лідер третьої партії вже заявив, що віддасть підтримку лише опозиційним кандидатам. Тому вони прагнуть реально поборотися за кілька принципових посад, найперше, мера Тбілісі. І кровопролиття від Саакашвілі їм зараз зовсім не потрібне. Тому, якби Саакашвілі й прибув до центру міста, то там його б чекали лише поліція та радісні прихильники його опонентів. Він не врахував планів і дій своїх колишніх супутників.

А ще Саакашвілі явно здали в Україні. Його відбуття мусили відстежити у нас. Найімовірніше, перетин кордону відбувся за прямою згодою української влади. Чи здали Міхо за вказівкою Зеленського? Думаю, що ні. Він явно розгублений. Це міг бути Єрмак або хтось із чільних силовиків. І тепер ситуація пікантна. Якщо він виїхав з відома укрсучвлади, то це скандал. Виходить, що Україна десантувала в Грузію заколотника. Якщо без згоди, то питання до прикордонників, які не побачили його незаконного проникнення мимо контролю. А якщо буде фактично підтверджено факт зливу Києвом інформації про переміщення Саакашвілі, то це вже скандал в іншому напрямі. Прем'єр Грузії вже подякував за це Україні, але поки без деталей. Хоча бачив якесь повідомлення, що в Міхо був закріплений радіо-маячок. Тому й не спішать у Тбілісі з оголошенням звинувачення за незаконний перетин кордону. Або перевіряють цей український слід, або шукають прийнятні формулювання. А чому його не брали в Поті, а дали змогу прибути аж до Тбілісі, я поки не розумію. Може в західних районах ситуація для влади не зовсім певна. А в Тбілісі все під контролем. Але вели його ще від причалу й до миті, коли він залишився в квартирі сам.

І зовсім на останок. Ролик, де Саакашвілі та нардепка-слуга Яцько розказують про своє спільне проживання та відліт Міхо до Тбілісі, вони опублікували вже тоді, коли Саакашвілі прибув до Грузії. Це ще одна спроба відвернути увагу тамтешніх силовиків, як і білет на авіарейс 2 жовтня. От тільки в цьому випадку слугиня стає кримінальницею ще й за грузинським законом. Тепер вона - особа, яка сприяла своєю дезінформацією незаконному перетину кордону та вчиненню масових заворушень. А за законом, який колись підписав сам Міхо за це їй світить значний тюремний термін.
Тарас Черновол
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03.10.2021 20:44 Ответить
+++
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03.10.2021 21:26 Ответить
"Не верю!" (с)
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03.10.2021 22:02 Ответить
пару часов назад видела ясько, выгуливала собаку на пейзажной аллее, ну очень печальный фейс, бледная и убитая, ну просто как с поминок)))
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03.10.2021 22:42 Ответить
Так само, як в Україні після змахльованих "виборів" у лютому 2010 року - шапкокрад і риги були задоволені.
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04.10.2021 10:18 Ответить
 
 