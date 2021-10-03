Президент и премьер Грузии позитивно оценили ход и результаты местных выборов 2 октября
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии, несмотря на политическую поляризацию, прошли спокойно, справедливо и в безопасной обстановке, без каких-либо грубых нарушений, заявила президент республики Саломе Зурабишвили.
"Это крайне важно, так как к нам обращено внимание наших партнеров и друзей. Эти выборы стали еще одним шагом, сделанным Грузией в направлении демократии и стабилизации", - заявила Зурабишвили на брифинге в воскресенье, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Положительную оценку прошедшим выборам дал и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Выборы прошли успешно, в спокойной и справедливой обстановке и международными наблюдателями были однозначно оценены, как позитивные", - сказал на брифинге Гарибашвили.
По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" убедительно победила на выборах, набрав 47% поддержки избирателей, и еще раз получила доверие населения и мандат для продолжения правления.
"Деструктивные силы и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" еще раз потерпели поражение в борьбе с грузинским народом и "Грузинской мечтой". Оппозиция не смогла достичь на выборах желаемой цели и не смогла зафиксировать результат, которым она попытались бы спровоцировать кризис и дестабилизацию в стране", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что из 64 муниципалитетов в 20 назначены вторые туры выборов.
"Наши кандидаты во всех 20 муниципальных избирательных округах одержат убедительную победу", - сказал Гарибашвили.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 2 октября.
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Саакашвили надеялся на мобилизацию сторонников и дальнейшее триумфальное освобождение
Но сторонников оказалось недостаточно.
Зараз Міхо відбуває покарання лише за однією справою.
Далі ще суд за вбивства своїх соратників і багато інших.
Адью, дурна свиня
Передай ему от нас привет, связист хренов.
...
причиною провокаційних вчинків цього покидька є зовсім не місцеві вибори в Сакартвело. Минулого тижня пройшла інформація, що Грузія серйозно узялася за отримання дорожньої карти в НАТО. А хто краще за цю паскуду впорається із путінським завданням влаштувати там колотнечу, зірвати чи завадити впровадженню необхідних змін?
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
Может он вообще в Джорджию лететь собирался?
Решил в Атланту слетать, а приехал в Тбилиси...
Только быт наш одним не хорош
На земле не успели жениться
А на небе жены не найдёшь
Он же капитулировал именно на условиях кацапов, сбросив оружие и технику?
Примеры , недавние осуждения е за коррупцию и нарушение Конституции, Президента Франции Саркози и Премьера Италии Берлускони.
Вызывает удивление реакция Властей Украины, за задержание Саакашвили .... пора Властям Украины прекратить пытки политзаключенным Украины, которым приписывают ложное убийство (Антоненко) или коррупцию, боевому генералу Павловскому...
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Інформація доволі детальна й переконлива, але вона поки не є офіційною, а правоохоронці не поспішають надавати пояснення. Їм нікуди спішити. Прокуратура пояснила, чому не спішить висувати офіційні звинувачення за незаконний перетин кордону - у Міхо статус не затриманого, а вже засудженого, тому жодні процесуальні терміни не тиснуть. Він зараз не під слідством і не в Сізо, а в пенітенціарному закладі, де відбуває свій перший 6-річний термін за вироком суду ще від 2018 року.
Щодо обставин проникнення в Грузію, то тут є певні деталі. Я спершу думав, що Саак все ж прилетів на приватному літаку в Батумі, де його незаконно провели мимо паспортного контролю. Але все складніше. Він виїхав з Києва ще пару днів раніше, прибув до Одеси, де заховався у вентиляційному відсіку трейлера та таким чином переплив до Поті. А вже звідти Елґуджа Цомая, водій трейлера й власник транспортної компанії на своїй автівці доставив його у свою ж квартиру в Тбілісі.
Там Саакашвілі переховувався навіть без відома лідерів своєї колишньої партії. У ній не всі раді його поверненню, а особливо планам влаштувати ще одну революцію, але без реальних підстав для цього, та з кривавою розв'язкою. Тому Саак планував появитися серед мітингарів і своїх прихильників у центрі міста під час акцій протесту та перетворити їх у повстання.
От тільки все пішло не так. ЄНР програв з надто великим відривом, а тому сьогодні не закликав своїх людей виходити на вулицю. Крім того, в Тбілісі й ряді інших міст будуть другі тури мерських виборів і обидві основні партії готуються до них, а не мітингують. Лідер третьої партії вже заявив, що віддасть підтримку лише опозиційним кандидатам. Тому вони прагнуть реально поборотися за кілька принципових посад, найперше, мера Тбілісі. І кровопролиття від Саакашвілі їм зараз зовсім не потрібне. Тому, якби Саакашвілі й прибув до центру міста, то там його б чекали лише поліція та радісні прихильники його опонентів. Він не врахував планів і дій своїх колишніх супутників.
А ще Саакашвілі явно здали в Україні. Його відбуття мусили відстежити у нас. Найімовірніше, перетин кордону відбувся за прямою згодою української влади. Чи здали Міхо за вказівкою Зеленського? Думаю, що ні. Він явно розгублений. Це міг бути Єрмак або хтось із чільних силовиків. І тепер ситуація пікантна. Якщо він виїхав з відома укрсучвлади, то це скандал. Виходить, що Україна десантувала в Грузію заколотника. Якщо без згоди, то питання до прикордонників, які не побачили його незаконного проникнення мимо контролю. А якщо буде фактично підтверджено факт зливу Києвом інформації про переміщення Саакашвілі, то це вже скандал в іншому напрямі. Прем'єр Грузії вже подякував за це Україні, але поки без деталей. Хоча бачив якесь повідомлення, що в Міхо був закріплений радіо-маячок. Тому й не спішать у Тбілісі з оголошенням звинувачення за незаконний перетин кордону. Або перевіряють цей український слід, або шукають прийнятні формулювання. А чому його не брали в Поті, а дали змогу прибути аж до Тбілісі, я поки не розумію. Може в західних районах ситуація для влади не зовсім певна. А в Тбілісі все під контролем. Але вели його ще від причалу й до миті, коли він залишився в квартирі сам.
І зовсім на останок. Ролик, де Саакашвілі та нардепка-слуга Яцько розказують про своє спільне проживання та відліт Міхо до Тбілісі, вони опублікували вже тоді, коли Саакашвілі прибув до Грузії. Це ще одна спроба відвернути увагу тамтешніх силовиків, як і білет на авіарейс 2 жовтня. От тільки в цьому випадку слугиня стає кримінальницею ще й за грузинським законом. Тепер вона - особа, яка сприяла своєю дезінформацією незаконному перетину кордону та вчиненню масових заворушень. А за законом, який колись підписав сам Міхо за це їй світить значний тюремний термін.
Тарас Черновол