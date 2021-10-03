Премьера фильма про офшоры Зеленского состоится в Малой Опере - после общественного резонанса попытки запрета провалились
Премьерный показ фильма про офшоры Зеленского состоится как и планировалось в Малой Опере.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Слідство.Інфо.
В сообщении говорится: "Друзья, спасибо за поддержку! Вы предложили нам десятки шикарных локаций, но общественный резонанс и ваше неравнодушие сделали чудо - руководство Малой Оперы спохватилось и позволило показать премьеру фильма-расследования "Офшор 95" там, где мы планировали изначально. Еще раз спасибо за неравнодушие!"
Премьера состоится в 19:00 в помещении Малой Оперы на улице Дегтяревской, 5, в Киеве.
"Количество мест ограничено, вход только для зарегистрированных. Те, кто не могут провести этот вечер с нами вживую, смогут посмотреть фильм на нашем YouTube-канале", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 3 октября журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию, что руководство Малой Оперы без объяснения причин запретило премьерный показ фильма "Офшор-95".
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