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Премьера фильма про офшоры Зеленского состоится в Малой Опере - после общественного резонанса попытки запрета провалились

Премьера фильма про офшоры Зеленского состоится в Малой Опере - после общественного резонанса попытки запрета провалились

Премьерный показ фильма про офшоры Зеленского состоится как и планировалось в Малой Опере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Слідство.Інфо.

В сообщении говорится: "Друзья, спасибо за поддержку! Вы предложили нам десятки шикарных локаций, но общественный резонанс и ваше неравнодушие сделали чудо - руководство Малой Оперы спохватилось и позволило показать премьеру фильма-расследования "Офшор 95" там, где мы планировали изначально. Еще раз спасибо за неравнодушие!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка "Слідство.Інфо" Бабинец

Премьера состоится в 19:00 в помещении Малой Оперы на улице Дегтяревской, 5, в Киеве.

"Количество мест ограничено, вход только для зарегистрированных. Те, кто не могут провести этот вечер с нами вживую, смогут посмотреть фильм на нашем YouTube-канале", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КГГА звонил человек, якобы из СБУ - стали известны подробности попытки срыва показа фильма про офшоры Зеленского

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 3 октября журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию, что руководство Малой Оперы без объяснения причин запретило премьерный показ фильма "Офшор-95".

Зеленский Владимир (20343) офшор (511) фильмы (399) цензура (1337)


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Топ комментарии
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03.10.2021 18:04
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03.10.2021 18:14
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Баканов звонил со своего личного мобильного и угрожал взорвать здание Малой Оперы. Когда же журналисты стали перезванивать, он в сердцах "А пашли вы, всё пропало!")
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04.10.2021 01:57 Ответить
Нічого нового і нічого цікавого.Так…- пук у калюжу. Ось вагнергейт-то треба розслідувати. Там чиста держзрада.
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04.10.2021 02:23 Ответить
Вот тут согласен... Ничего нового) Кто ЖЕЛАЛ знать, тот об этом знает уже давно) Маленькое уточнение) Тут другие источники информации, не связанные с предыдущими, но выводы точно такие же)
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04.10.2021 03:00 Ответить
Вангую, що на перегляд цього чудо-фільму прийде з десяток упоротих порохоботів, а також 20 журналістів(бо в них служба така). От і все.
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04.10.2021 03:11 Ответить
Цікавіше буде, коли прийдуть виносити шиферів з зєлямі й бєнямі.
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04.10.2021 05:16 Ответить
Хто саме прийде і коли?
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04.10.2021 12:25 Ответить
Зєліни офшори - це позаторішній сніг, і це копійки їм на кишенькові витрати. Нехай журналісти-розслідувачі копнуть розкрадання України шиферами з Найвеличнішим за останні 2,5 роки.
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04.10.2021 05:14 Ответить
Приват уже списал более 50 млрд. Бене. На большом грабительстве тоже отмыли не менее 100 млрд. Если песок покуппть в 10 раз дороже от рыночнлй стоимости. Эти твари просто так не уйдут. По ним тюряга всем плачет
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04.10.2021 05:42 Ответить
У Порошенко офшоры. У Зеленского офшоры. Какая разница?
Зачем избирать офшорных и мечтать о честном государстве с достойными зарплатами, о развитии, о выводе экономики из тени при этом?
Через офшоры из страны уходят деньги - кровь экономики!
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04.10.2021 11:14 Ответить
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