РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10320 посетителей онлайн
Новости
12 724 84

СБУ отрицает свое вмешательство в ситуацию с запретом показа фильма об офшорах Зеленского

СБУ отрицает свое вмешательство в ситуацию с запретом показа фильма об офшорах Зеленского

В СБУ отрицают причастность своих сотрудников к давлению на работников КГГА о запрете показа фильма-расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского "Офшор 95".

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ведомства.

"Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициатив по отмене премьеры фильма, который подготовили журналисты "Слідство.Інфо". Поэтому любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением СБУ являются манипулятивными", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что СБУ "с уважением относится ко всем СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов и принципа объективности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка "Слідство.Інфо" Бабинец

"Мы выступаем за плюрализм мнений и свободу слова, однако считаем недопустимым, когда ими пытаются манипулировать в личных интересах, ущемляя и дискредитируя государство и его институты", - резюмируют в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КГГА звонил человек, якобы из СБУ - стали известны подробности попытки срыва показа фильма про офшоры Зеленского

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 3 октября журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию, что руководство Малой Оперы без объяснения причин запретило премьерный показ фильма "Офшор-95".

Зеленский Владимир (20343) офшор (511) СБУ (19890) фильмы (399) цензура (1337) Бабинец Анна (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
хм
- вот все ждут от этого фильма каких то титанических сдвигов в головах мудрого и простого нарида, НО знаете что?
- НИЧЕГО не произойдет
- было уже и про предательство Вагнергейт, и про отвод ВСУ с позиций, и про конверты Зе депутатам, и про договорняк формулы Штаймаера, и про коррупцию везде , и про лаве олигархам миллиардов от Зе, и про бизнес Зе с РФ, и про саботаж оборонзаказа, и про его жинку-ополченку и предательство Журавеля- все было
- малоросьне которая в большинстве в Украине на это пох - сами были бы такими дай им власть
показать весь комментарий
03.10.2021 19:00
+30
Пора "включать дурочку"
показать весь комментарий
03.10.2021 18:53
+25
Честь мундира - найти того, кто представился сотрудником СБУ для срыва показа. Для спецслужбы - проще пареной репы.
показать весь комментарий
03.10.2021 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лейтенант бакланоф
показать весь комментарий
03.10.2021 18:49 Ответить
А хто ж дійсно дескредитує ті державні інститути?
показать весь комментарий
03.10.2021 18:54 Ответить
ну наверное если бы бакланы хотели то по номеру и звонившего ...давно упаковали
показать весь комментарий
03.10.2021 18:58 Ответить
наколка - друг зє-піарника... і шкандаль як засіб просування
показать весь комментарий
03.10.2021 18:49 Ответить
тут австро венгерско порохоботский гш в Трускавце резвится видео потом со звуком
показать весь комментарий
03.10.2021 18:54 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 19:08 Ответить
Только хотела написать, что напоминает картину «Ленин и ходоки»,
а Вы уже и сам «шедевр» нашли……😁
показать весь комментарий
03.10.2021 20:45 Ответить
Тогда уже лучше сказать о картине Талли Филмуса "Встреча у раввина" (1908).
На россии искусствоведы сейчас надрываются доказывая, что Серов своих ходоков в 1950 ни у кого не срисовывал
показать весь комментарий
03.10.2021 21:33 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 18:51 Ответить
Нєвінаватиє ми...
показать весь комментарий
03.10.2021 18:51 Ответить
Честь мундира - найти того, кто представился сотрудником СБУ для срыва показа. Для спецслужбы - проще пареной репы.
показать весь комментарий
03.10.2021 18:52 Ответить
Эт, ты загнул...Смысл первых двух слов им вообще неведом.А вот "пареную репу " - они народу постоянно втюхивают.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:25 Ответить
Пора "включать дурочку"
показать весь комментарий
03.10.2021 18:53 Ответить
Может дам, может дам. Че ты хош. (с)
показать весь комментарий
03.10.2021 19:03 Ответить
Ну так чтобы отбелить свое честное имя, СБУ просто обязана найти звонившего и представить публике тем более, что это они могут сделать на раз-два, а без этого-это чередное вранье
показать весь комментарий
03.10.2021 18:54 Ответить
Это был звонок из Трускавца.... если найти то можно и литинанских погон лишится...
показать весь комментарий
03.10.2021 18:57 Ответить
Блин...
Самый реальный способ раскрутки "Носорога".
Нужно, просто, отключить электричество.
показать весь комментарий
03.10.2021 18:57 Ответить
А также взять почту и телеграф.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:42 Ответить
Брудна реклама від авторів фільму- нічого більше.
показать весь комментарий
03.10.2021 18:58 Ответить
Цікаво що буде в самому фільмі. Пзли скласти можна тільки переглянувши його.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:14 Ответить
про беню і оборудки в ПБ до націоналізації
показать весь комментарий
03.10.2021 20:22 Ответить
Зараз гадати можна що завгодно. Дочекаємось фільму.
показать весь комментарий
03.10.2021 20:59 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 22:13 Ответить
хм а может это Гнап позвонил ?Или насти станко муж
показать весь комментарий
03.10.2021 18:58 Ответить
хм
- вот все ждут от этого фильма каких то титанических сдвигов в головах мудрого и простого нарида, НО знаете что?
- НИЧЕГО не произойдет
- было уже и про предательство Вагнергейт, и про отвод ВСУ с позиций, и про конверты Зе депутатам, и про договорняк формулы Штаймаера, и про коррупцию везде , и про лаве олигархам миллиардов от Зе, и про бизнес Зе с РФ, и про саботаж оборонзаказа, и про его жинку-ополченку и предательство Журавеля- все было
- малоросьне которая в большинстве в Украине на это пох - сами были бы такими дай им власть
показать весь комментарий
03.10.2021 19:00 Ответить
Именно. Когда чужие преступления совпадают с мировоззрение малоросов, они не реагируют. Это для них не раздражитель.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:04 Ответить
Патамушта на всю голову вперті зебіли, яких в країні 73%, а впертість ознака тупості.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:07 Ответить
Так его зебилы и не будут смотреть, его посмотрят, только те, кто уже имеет негативное мнение про Клоуна.
Зебилы, это такой народ, который любит теплые ванны и не желает узнать, что сидит не в теплой ванне, а в бочке теплого дерьма, поэтому сидят в нем с закрытыми глазами и носом
показать весь комментарий
03.10.2021 19:38 Ответить
На жаль так і є. Сумна реальність.
показать весь комментарий
04.10.2021 06:56 Ответить
в общем чё тут говорить...зелёная параша,она и есть зелёная параша.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:01 Ответить
Лєпшему другу Зелі, літінанту абсолютно пофігу що покажуть про його роботодавця. Хто цьому повірить?
показать весь комментарий
03.10.2021 19:01 Ответить
студия боевиков 87увртаоль зелёной фимили и 20 кратный обладатель осикаров из соломы и гавна лысфй из 96го и его жена тамбовская продавщица представляют Месть рядового Кифрова-шифрова
показать весь комментарий
03.10.2021 19:02 Ответить
А шо, я извиняюсь, им ещё остаётся делать?
Обтекать?
показать весь комментарий
03.10.2021 19:02 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 19:04 Ответить
Щось мутно все. Більше схоже на те, що автори захотіли побільше бабла "зрубати". Все-таки, це тема, яку необхідно на ютубі та по телеканалах розкрутити, а не для сотні глядачів "опери" показати.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:09 Ответить
к афторам много вопросов они зашкварились как и бигус
показать весь комментарий
03.10.2021 19:12 Ответить
Короче ждем сам фильм. Только после его просмотра можно анализировать всю эту мышиную возню вокруг него.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:17 Ответить
З кого бабла "зрубати"?
показать весь комментарий
03.10.2021 19:13 Ответить
Та з глядачів для початку.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:20 Ответить
Скільки коштує перегляд?
показать весь комментарий
03.10.2021 19:30 Ответить
Вам видніше. Я далеко звідтіля. Чистої води шумиха ради реклами.
показать весь комментарий
06.10.2021 19:20 Ответить
зная гнапа балабола скорей он решил попустить вову на бабло
показать весь комментарий
03.10.2021 19:23 Ответить
Я про Гнапа невисокої думки, але він не настільки ідіот, щоб тупо займатись рекетом "найвеличнішого".
показать весь комментарий
03.10.2021 19:33 Ответить
Кароче, зеленого клоуна зливають в унітаз. Він своє завдання виконав.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:10 Ответить
Або в той фільм на кшталт малобюджетки початківця та ніяким чином не вплине на нього. Власне зараз можна гадати що завгодно. Тільки перегляд фільму може розставити всі крапки над "і".
показать весь комментарий
03.10.2021 19:21 Ответить
В уЗєлєнського також брехали, що непричетні до відставки Разумкова.
Брехун на брехуні, брехуном погоняє.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:11 Ответить
конотра дружбана криворогульського зуб дає
показать весь комментарий
03.10.2021 19:14 Ответить
Очевидно ,что на Президента Зеленского придумывают всякие фейки
показать весь комментарий
03.10.2021 19:15 Ответить
Хто такий "Президент Зеленський" ? Вперше чую. Україною зараз править голова жОПи Єрмак "Козир" та його підлеглий Вова "Сцикло".
показать весь комментарий
03.10.2021 19:21 Ответить
Він сам добрий фейяк.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:21 Ответить
Ваш президент зеленский сам дает много поводов для криминальных фильмов, нет смысла придумывать фейки
показать весь комментарий
03.10.2021 19:56 Ответить
Президент не может быть ваш наш или мяш. Президент Украины .
показать весь комментарий
03.10.2021 19:58 Ответить
ЗЕ - ублюдок, а не президент.

И он реально ваш. И отвечать за него вам. Причем, чем дальше, тем вероятнее, что отвечать вы будете кровью и жизнью.
показать весь комментарий
03.10.2021 20:33 Ответить
вони там спеца по екстрасенс-шоу поставили на відповідальну посаду-він правда зайнятий зараз пошуками того хто стріляв по Шефіру...Але тим не менш найти того хто закрив їхнім іменем показ , це ж не про куляі смішити Генадія Москаля - 30 рік стажу оперативника...
показать весь комментарий
03.10.2021 19:18 Ответить
У Пеци и других олигархов конкретно подгорает после закона о деолигархизации, что состряпали этот фильм о Зеленском, который, на секунду, заработал эти деньги, когда еще не был президентом и заработал законным путем, в отличие от того же Пети
показать весь комментарий
03.10.2021 19:22 Ответить
Винигрет №2.+
показать весь комментарий
03.10.2021 19:22 Ответить
Помните в мае на дороге Львов-Луцк обвалился мост? Только что проезжал там, отстраивают по полной программе: буровые, заливают сваи, привезли новые железобетонные балки. Вот такой вот "клоун-малорос", все строит. А сколько бы мы ждали при "гетьмане-попереднике"?
показать весь комментарий
03.10.2021 19:22 Ответить
он бы уже стоял глебушке
показать весь комментарий
03.10.2021 19:24 Ответить
Погано жопу ЗЕленому Криворагульному ЧМу дижеш! Давай ще раз спробуй.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:24 Ответить
🤣💯
показать весь комментарий
03.10.2021 19:28 Ответить
вопрос номер 1
а при порохе мост обваливался?
показать весь комментарий
03.10.2021 19:48 Ответить
Он на этом хорошо зарабатывает, С каждого моста миллионы воруют
показать весь комментарий
03.10.2021 20:00 Ответить
зекодлан в аує)
показать весь комментарий
03.10.2021 19:26 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 19:27 Ответить
Самое смешное в подобной ситуации то, что наши государственные институты (даже такие как СБУ), настолько дискредитировали себя всевозможными скандалами и настолько деградировали, что подобный расклад представляется вполне реальным.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:35 Ответить
Отмечается, что СБУ "с уважением относится ко всем СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов и принципа объективности". Источник:
А кто объективен, а кто нет, это мы уже решим сами и по своим критериям отбора...
показать весь комментарий
03.10.2021 19:40 Ответить
При чем тут объективность? Решать они будут по принципу кто с ними, а кто против их ОПГ.
показать весь комментарий
03.10.2021 20:04 Ответить
У меня есть голова на плечах, без работы не останусь.
Переживай за себя бот
показать весь комментарий
03.10.2021 20:28 Ответить
Тада. Именно поэтому менты ездят перекращивать заборы, а СБУ регулярно обзванивает издания с угрозами, чтобы не издавались газеты, в которых пишут правду про ЗЕкоманду.
показать весь комментарий
03.10.2021 20:31 Ответить
в кацапских сми такое пишут

Правительство Панамы через юридическую фирму предложило диалог Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), опасаясь, что публикация нового расследования может вновь запятнать имидж страны, сообщает местное издание Panama America.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, обещал опубликовать в воскресенье вечером "Досье Пандоры". Консорциум назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки. В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы".
Как отмечается, интересы Панамы представляет юридическая фирма Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp. Она направила консорциуму письмо, в котором говорится, что власти Панамы уважают свободу слова, однако будут неустанно бороться, чтобы имя страны больше не пострадало от порочащего ее и оскорбительного названия "Панамские документы".
В письме от 16 сентября Панама просит консорциум, прежде чем продолжить расследование офшорной финансовой деятельности, принять во внимание, что использованное в СМИ название "Панамские документы" в прошлый раз нанесло большой ущерб стране.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:47 Ответить
А вмешательство в офшоры зеленского со стороны СБУ будет?
показать весь комментарий
03.10.2021 19:47 Ответить
так найдите того кто позвонил
показать весь комментарий
03.10.2021 20:05 Ответить
Фильм если есть то так же как и фильм Навального будет представлен в Ютубе общественности в обозрение. Лично смотреть не буду. Еще до президентских выборов была информация что якобы Зеленский помогал выводить кеш с Привата. Почему тогда СБУ , Прокуратура и другие органы правоохранительные бездействовали останется загадкой.
показать весь комментарий
03.10.2021 21:33 Ответить
Потому
* Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
показать весь комментарий
04.10.2021 08:22 Ответить
І де тепер можна цей фільм глянути?
показать весь комментарий
03.10.2021 22:30 Ответить
Премьера как-то до одного места (на выбор спереди или сзади).
Главное, что он разойдётся на всех возможных платформах и носителях.
показать весь комментарий
03.10.2021 22:31 Ответить
Брешуть, як і президент, лейтенант, ага, старший, бакланофф
показать весь комментарий
04.10.2021 08:36 Ответить
 
 