СБУ отрицает свое вмешательство в ситуацию с запретом показа фильма об офшорах Зеленского

В СБУ отрицают причастность своих сотрудников к давлению на работников КГГА о запрете показа фильма-расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского "Офшор 95".

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ведомства.

"Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициатив по отмене премьеры фильма, который подготовили журналисты "Слідство.Інфо". Поэтому любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением СБУ являются манипулятивными", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что СБУ "с уважением относится ко всем СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов и принципа объективности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьеру фильма про офшоры Зеленского отменили в Малой Опере без объяснения причин, - журналистка "Слідство.Інфо" Бабинец

"Мы выступаем за плюрализм мнений и свободу слова, однако считаем недопустимым, когда ими пытаются манипулировать в личных интересах, ущемляя и дискредитируя государство и его институты", - резюмируют в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 3 октября журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию, что руководство Малой Оперы без объяснения причин запретило премьерный показ фильма "Офшор-95".