Четырем парням сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского в Чернигове, - прокуратура
2 октября задержали четырех человек, трое из которых несовершеннолетние. Сегодня им сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.
Об этом Супільному сообщил руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, передает Цензор.НЕТ.
"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - сообщил Герасименко.
Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из которых погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости. Двое стражей порядка были в отпуске и гражданской одежде.
Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице. Эту информацию подтвердил генеральный директор областной больницы Андрей Жиденко, состояние полицейского комментировать отказался, ссылаясь на право на медицинскую тайну. На странице "Чернигов оперативный" в Facebook родственница полицейского Ольга Савон сообщила, что сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.
Прощание с погибшим полицейским, 30-летним Артуром Ерохиным, состоится завтра, об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Вероника Ерохина.
Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование, сообщил Павел Герасименко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если б так было то уже б машинами друг друга подавили, зарезали кухонными ножами.
Давайте и кухонные ножи запретим, водяру, и автомобили
Если полицейские на гражданке НЕ попытаются усмирить гопоту или хотя бы вызвать коллег полицейский, просто уйдут из АТБ как 90% остальных граждан, то кто будет следить за порядком в обществе?
Полицейским полагаются льготы, ранние пенсии - поэтому, если они из чувства своего профессионального долга выступили на гражданке против гопоты, потому что остальные, в том числе охрана супермаркета языки в опу засунули - значит полицейский выполял свой долг.
Почему, если медик на гражданке спасет человека, оказав первую помощь, ему дают награды как медику, а не как гражданскому? Поэтому нужно все же рассматривать данную ситуацию как убийство полицейских не при исполнении.
Гопота должна знать, что полиция ходит на гражданке.
Судя по тому как МВД изначально подала новость, что полицейских подстерегли на улице думаю вызов был в прлицию все таки был, но долго слишком ехали
Вот самое страшное именно это - малолетки неспеша избивали и долго возможо очень долго добивали жертв, это можно было остановить но либо равнодушие окружающих либо хреновая работа полиции сделли возможным это убийство
Малолетки кстати самые обычные не раскаченные и не ауэшники, банальное быдлецо такого навалом в любом ночном магазине можно встретить.
Исключительно пожизненное для таких животных.