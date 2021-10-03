РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10320 посетителей онлайн
Новости
29 723 145

Четырем парням сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского в Чернигове, - прокуратура

Четырем парням сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского в Чернигове, - прокуратура

2 октября задержали четырех человек, трое из которых несовершеннолетние. Сегодня им сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Об этом Супільному сообщил руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, передает Цензор.НЕТ.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - сообщил Герасименко.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из которых погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости. Двое стражей порядка были в отпуске и гражданской одежде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео избиения полицейских в Чернигове. Один правоохранитель убит, второй ранен. ВИДЕО 18+

Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице. Эту информацию подтвердил генеральный директор областной больницы Андрей Жиденко, состояние полицейского комментировать отказался, ссылаясь на право на медицинскую тайну. На странице "Чернигов оперативный" в Facebook родственница полицейского Ольга Савон сообщила, что сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

Прощание с погибшим полицейским, 30-летним Артуром Ерохиным, состоится завтра, об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Вероника Ерохина.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование, сообщил Павел Герасименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один полицейский убит, один ранен в Чернигове ночью 2 октября (обновлено)

Автор: 

прокуратура (5011) убийство (6484) Чернигов (884)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+55
ну вот реально, два полицейских не смогли отбиться от стала гопников..

а как обычным людям отбиваться?

мусора галдят - "звоните в полицию!!".. ну а чего эти двое не позвонили?

Все за то, что в Украине должно быть легализованно в свободный доступ огнестрельное оружие.

причем не только с правом покупки и хранения дома, но и ношения его на улице.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:51
+42
Дітки зараз ще ті виродки...Збираються в зграї по 10-20 чол і дубасять людей...Що двоє нехай і поліцейські могли зробити проти 5-8 йолупів? Нічого...Одному-двом в рило зацідити і все...Хз як там все було..але молодого хлопця вже не повернеш...Та всеодно бити лежачого до смерті...Це вже не дітки ,а моральні виродки суспільства.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:57
+34
Сейчас полезут моральные уроды рассказывать про невинных детей.
показать весь комментарий
03.10.2021 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вышка...
показать весь комментарий
03.10.2021 22:12 Ответить
прям детектив и це в то время, когда наш зеля бесстрашно мочит алигархов
показать весь комментарий
03.10.2021 22:17 Ответить
У бандюганов и ментов оружие есть. А обычный народ кормят байками что "вы ж сразу друх друга позарезаете".
Если б так было то уже б машинами друг друга подавили, зарезали кухонными ножами.
Давайте и кухонные ножи запретим, водяру, и автомобили
показать весь комментарий
03.10.2021 22:57 Ответить
Знакомая с того раена пишет что "6 их было, малолеток, сцепились в атб с двумя. Потом вышли на улицу и сразу на против атб возле дороги в полуночь просто начали быть этих полицейских ногами и забили насмерть, вообщем такая жесть..
показать весь комментарий
03.10.2021 23:01 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 23:26 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 23:27 Ответить
Це - загиблий поліцейський ?
показать весь комментарий
03.10.2021 23:31 Ответить
Не бачу приводу тиражувати фотографії загиблого. Ти ж не його родич , напевно. Може покійний чи родина проти цього. Добавив тебе, дурника, в спам.
показать весь комментарий
03.10.2021 23:34 Ответить
особливо покіний проти, ага
показать весь комментарий
04.10.2021 01:45 Ответить
Звірі.
показать весь комментарий
03.10.2021 23:31 Ответить
В тюряге им совсем не весело будет
показать весь комментарий
03.10.2021 23:35 Ответить
самое интересное. если эти двое полицейских накидали люлей этим малолетним долбодятлам. все бы кричали: полицейскийПроизволОнижеДети!!!
показать весь комментарий
03.10.2021 23:55 Ответить
Оно бы в новости на топ сайты не попало и никто бы ничего не кричал
показать весь комментарий
04.10.2021 00:07 Ответить
А все же надо. На полицейских лежит моральная ответственность за криминогенную ситуацию. Почему если судья допустит моральный проступок на гражданке его могут уволить, или военный, то обвинять военная прокуратура.

Если полицейские на гражданке НЕ попытаются усмирить гопоту или хотя бы вызвать коллег полицейский, просто уйдут из АТБ как 90% остальных граждан, то кто будет следить за порядком в обществе?

Полицейским полагаются льготы, ранние пенсии - поэтому, если они из чувства своего профессионального долга выступили на гражданке против гопоты, потому что остальные, в том числе охрана супермаркета языки в опу засунули - значит полицейский выполял свой долг.

Почему, если медик на гражданке спасет человека, оказав первую помощь, ему дают награды как медику, а не как гражданскому? Поэтому нужно все же рассматривать данную ситуацию как убийство полицейских не при исполнении.

Гопота должна знать, что полиция ходит на гражданке.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:07 Ответить
Полиция похоже опозорилась в этом эпизоде по полной ...
показать весь комментарий
04.10.2021 03:43 Ответить
Избиение видело множество людей это длилось и в самом магазине и возле него. Не менее 10_15 мин, а скорей еще ощутимо дольше. Охрана атб обязана в таких случаях реагировать, как минимум сообщать в СБ и полицию. Судя по всему полиция не приехала, хотя убивали их коллег, но все ж думпли что малолетки разбираются с обычными синими работягами ( а их блин никому не жалко
Судя по тому как МВД изначально подала новость, что полицейских подстерегли на улице думаю вызов был в прлицию все таки был, но долго слишком ехали
показать весь комментарий
04.10.2021 05:11 Ответить
не пиши ерунду. они должны были вызвать полицию.
показать весь комментарий
04.10.2021 08:21 Ответить
Нісого на них не лежить. Вони були у відпустці і зробили зауваження моральним уродам. І їх просто забили по-звірячі на смерть. Є камери і все це зафіксовано.
показать весь комментарий
04.10.2021 09:18 Ответить
Каким еще "парням"? Это группа бандитов, убивших человека с особой жестокостью! Что еще за "парней?!
показать весь комментарий
04.10.2021 00:36 Ответить
Человеческое отребье, этот биомусор уже людьми не станет, наказать показательно, быдло озверевшее понимает только силу.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:50 Ответить
Ecть видео 4+ минуты на котором в помещении АТБ малолетки тягают еще живого полицейского. Потом есть жуткое видео когда они добивают их на улице. Т е пршло минимум 10-15 минут пока этот кошмар происходил. Это видело много людей и точно работники магазина. Почему никто не позвонил в полицию, или таки позвонил?

Вот самое страшное именно это - малолетки неспеша избивали и долго возможо очень долго добивали жертв, это можно было остановить но либо равнодушие окружающих либо хреновая работа полиции сделли возможным это убийство

Малолетки кстати самые обычные не раскаченные и не ауэшники, банальное быдлецо такого навалом в любом ночном магазине можно встретить.
показать весь комментарий
04.10.2021 03:24 Ответить
влезешь заступаться - с большой долей вероятности сам сядешь
показать весь комментарий
04.10.2021 08:23 Ответить
Если точнее, то прошел минимум час. Первый конфликт (еще 1 на 1) произошел в 23:00 или ранее. В 23:15-23:20 к обиженной малолетке присоединились дружки. В 0:30 уже добивали лежачих за пределами АТБ.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:30 Ответить
30го вересня в Пужайкові Одеської області чоловік лупашив з гвинтівки по поліцейським … поліція летіла туди з усієї області а в новинах про це нуль…
показать весь комментарий
04.10.2021 03:41 Ответить
...тиктокеры
показать весь комментарий
04.10.2021 05:28 Ответить
А с чего это вдруг группа подростков пристала к двум полицаям в гражданке? Может полицаи как обычно и как они привыкли быковали? Думали что сойдет, а тут нарвались на таких же отморозков как и они сами?
показать весь комментарий
04.10.2021 06:54 Ответить
действующие полицаи нарвались на будущих.
показать весь комментарий
04.10.2021 08:24 Ответить
В чем соль гадать? работники атю т.е свидетели дадут показания и будет ясно из аз чего все... уже сказали что якобы замечание сделали т.к малолетки быковали в магазине. Или ты любитель поразгонять зраду?
показать весь комментарий
04.10.2021 10:00 Ответить
Изначально конфликт был 1 на 1. Обиженная малолетка позвонила и позвала дружков.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:28 Ответить
Патрульні на виклик виїзджали?
показать весь комментарий
04.10.2021 07:37 Ответить
Кажуть, що так. Ці двоє сказали, що самі розберуться...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:28 Ответить
Умышленное в составе группы и по максимуму, но веря в наше правосудие будет конечно по другому.
показать весь комментарий
04.10.2021 09:10 Ответить
Надеюсь никакой идийот не начнет писать здесь в комментах: не все так однозначно, надо изучить причині почему они его забили насмерть... ВСЕ-РАВ-НО. Это не допустимо при любых обстоятельствах. Если они неспешно 20 минут на глазах у всех забивают насмерть полицая, то они точно так же могут ********* и вашу беременную жену например, или сына, который не так на них посмотрел.

Исключительно пожизненное для таких животных.
показать весь комментарий
04.10.2021 09:54 Ответить
Если точнее, то прошел минимум час. Первый конфликт (еще 1 на 1) произошел в 23:00 или ранее. В 23:15-23:20 к обиженной малолетке присоединились дружки. В 0:30 уже добивали лежачих за пределами АТБ.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:32 Ответить
Не "поліцая" ... ваапщє-то ...
показать весь комментарий
04.10.2021 11:58 Ответить
Снова мусора против анижедетей.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:17 Ответить
Полицейским надо давать время и возможность на физподготовку и серьезно спрашивать за результаты, как было при СССР, а сейчас в США и в других развитых странах. Кроме того, учитывая криминогенную обстановку, можно дать разрешения на ношение и применение в определенных обстоятельствах оружия ТОЛЬКО НЕКОТОРЫМ!!! категориям граждан, к примеру, бойцам ТРО.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:41 Ответить
ублюдки воспитанные на вседозволенности «демократии по-украински». Сегодня они забили одного, завтра вас. Только не нужно рассказывать про онижедети. Эти пятнадцатилетние было-дети есть в каждом городе у каждого круглосуточного «атб» где продают пиво. Спросите себя, кто ломает урны в вашем дворе, кто разрисовывает лифты, кто ссыт в подъездах и бросает окурки, вы или ваша пожилая соседка? Нет, это сукины быдло-дети, такие милые и хорошие. Пока вы будете скулить, что пристрелили очередного козла, который ни в чем не виноват, а все лишь ехал в бмв 180 км/час на заднем сидении, они будут продолжать убивать.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:56 Ответить
тю, мусора постоянно людей ****** и ничего - терпят
показать весь комментарий
04.10.2021 11:13 Ответить
Полиция, конечно, не справляется с возложенными на нее функциями. Но Ваше заявление весьма манипулятивно.
показать весь комментарий
04.10.2021 12:03 Ответить
очень умнО. надеюсь, их не отмажут.
показать весь комментарий
04.10.2021 12:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 