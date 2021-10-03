Четырем парням сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского в Чернигове, - прокуратура

2 октября задержали четырех человек, трое из которых несовершеннолетние. Сегодня им сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Об этом Супільному сообщил руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, передает Цензор.НЕТ.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - сообщил Герасименко.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из которых погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости. Двое стражей порядка были в отпуске и гражданской одежде.

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Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице. Эту информацию подтвердил генеральный директор областной больницы Андрей Жиденко, состояние полицейского комментировать отказался, ссылаясь на право на медицинскую тайну. На странице "Чернигов оперативный" в Facebook родственница полицейского Ольга Савон сообщила, что сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

Прощание с погибшим полицейским, 30-летним Артуром Ерохиным, состоится завтра, об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Вероника Ерохина.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование, сообщил Павел Герасименко.

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