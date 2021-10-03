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Сенатор США Круз блокирует назначения в Госдеп, добиваясь введения санкций против "Северного потока-2", - NYT

Сенатор США Круз блокирует назначения в Госдеп, добиваясь введения санкций против

Сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение десятков кандидатур на вакантные должности в Государственном департаменте США, пытаясь таким образом добиться от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в публикации The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, ожесточенная борьба сенатора Теда Круза против российского газопровода привела к ситуации, которую чиновники администрации Байдена называют "кадровым кризисом". Своими действиями Круз задерживает назначение в Государственный департамент десятков кандидатов, в частности 59 потенциальных послов, и обещает заблокировать еще больше.

Отмечается, что Круз не может самостоятельно заблокировать предложенные президентом Джо Байденом назначения в Госдеп, но он максимально затягивает этот процесс.

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Чиновники в администрации нового президента США Байдена называют сложившуюся ситуацию "злоупотреблением процессом выдвижения кандидатов". Они также заявляют, что сенатор Тед Круз своими действиями якобы угрожает национальной безопасности.

"Мы наблюдаем беспрецедентное общее задержание всех номинантов - независимо от того, имеют ли они какое-либо отношение к вопросам внешней политики", - прокомментировал ситуацию председатель комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес.

Как сообщалось, сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз еще в марте предупредил, что будет блокировать назначения в Госдеп, пока Белый дом не введет санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Палата представителей Конгресса США 22 сентября согласилась внести поправки в ежегодный законопроект о расходах на оборону, что предусматривает санкции против российского проекта "Северный поток-2", и это потенциально поставит под угрозу соглашение, достигнутое между новой администрацией США и правительством ФРГ во главе с Ангелой Меркель в июле этого года.

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Президент Байден в мае согласился отказаться от санкций в отношении трубопровода, введенных во время правления Дональда Трампа, с целью нормализовать отношения с Берлином. На данный момент газопровод полностью завершен и ждет сертификацию со стороны немецкого регулятора.

Автор: 

Госдепартамент США (1830) санкции (11288) Северный поток (1449) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+28
СЕНАТОР- БАНДЕРОВЕЦ
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03.10.2021 20:01
+20
Хороший дядька.
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03.10.2021 20:06
+13
Кремлёвского лакея бабайдена нужно беспощадно давить! Подлое ничтожество.
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03.10.2021 20:07
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СЕНАТОР- БАНДЕРОВЕЦ
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03.10.2021 20:01 Ответить
Какой наглый сенатор.
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03.10.2021 20:05 Ответить
Сенатор Трамповець.. Просто а не сраний демократ.. От і все
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03.10.2021 21:58 Ответить
Не вымазывай честное имя республиканцев этим рыжим прокацапским гавном
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04.10.2021 11:01 Ответить
Хороший дядька.
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03.10.2021 20:06 Ответить
Ted Cruz


@tedcruz



I'll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin's pipeline . Follow the law. Stop being soft on Russia. https://twitter.com/hashtag/NordStream2?src=hashtag_click # NordStream2
https://twitter.com/tedcruz/status/1367955904507883528
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03.10.2021 20:09 Ответить
Кандидатуру директора ЦРУ заблокировал сенатор-республиканец Тед Круз через «Северный поток-2» Пока админ \ США не введет новые санкции против «Северный поток-2» .. «Я сниму свое блокировки, когда админiстр \ Байдена выполнит свои юридических \ обязательства -Накласти Санкції
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03.10.2021 20:12 Ответить
Кремлёвского лакея бабайдена нужно беспощадно давить! Подлое ничтожество.
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03.10.2021 20:07 Ответить
Бідон Браги наш президент!
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03.10.2021 20:09 Ответить
Більшість тутешніх дописувачів мастурбувало на Байдена і казали,що він москальських покидьків знищить.А в підсумку вийшло все навпаки.
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03.10.2021 20:12 Ответить
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03.10.2021 20:20 Ответить
І що?
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03.10.2021 20:22 Ответить
америкосы тоже любят деньги
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03.10.2021 20:23 Ответить
А Івани з Москальщини ******* *****.
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03.10.2021 20:24 Ответить
i`d rather be a russian than democrat
__________________________________________
перевод: лучше буду свинособакой, чем демократом как Байден
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03.10.2021 20:28 Ответить
Та я зрозумів.
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03.10.2021 20:30 Ответить
я видел наклейку на бампер Friends don't let friends vote democrat
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03.10.2021 20:44 Ответить
Тільки тому, що якийсь московський пітар сказав «Трамп наш» президента якимось чином зв'язали з кацапами! Із подачі російського агента, деми почали неймовірне за масштабами розслідування за звинувачуванням що Трамп якимось чином пов'язаний із рускі ми і…нічого не знайшли-ось тому американці одягнули такі футболки. Це було в часи розслідування.
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03.10.2021 21:09 Ответить
Не тільки.Довго промивали мізки.
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03.10.2021 22:12 Ответить
та як же ж не знайшли, когда імєнно шо знайшли
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04.10.2021 11:02 Ответить
Зайдіть на сайт "Лінія Оборони" та спробуйте повторити те, що Ви тут сказали.Реакція буде фейєричною, бо там бідон ікона і на неї моляться, хоча себе всі вважають там патріотами. Щонайменше - агент кремля.
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03.10.2021 20:24 Ответить
Ну зараз вже не так,як раніше.На цензорі перед виборами президента США те саме було.Люди ж піддаються пропаганді,а її вели і наші політичні оглядачі.
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03.10.2021 20:27 Ответить
Я звідти тому й пішла. Ще геть до виборів. Написала в коменті, що автор не об'єктивно висвітлює ситуацію: я не виношу екзальтацію, це - не професійно і не серйозно. А багато "експертів" цим грішать. І при цьому претендують на щось.

Я особисто шукала нормальну аналітику.
Так на мене наїхав адмін (ми з ним дуже нормально спілкувалися загалом).
То я й сказала - бай.
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03.10.2021 22:56 Ответить
По сути это межпартийные разборки. Оппозиция она во всем мире оппозиция . Будь то Украина, будь то США.. Все всегда за все хорошее, против всего плохого.
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03.10.2021 20:22 Ответить
Больной человек. Смерится никак не может, что Германии не нужен вонючий жидкий газ.
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03.10.2021 20:22 Ответить
конечно, лучше вонючий газ от Путина по 1200 за тыщу кубов, куда выгоднее)
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03.10.2021 20:24 Ответить
Да выгоднее.
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03.10.2021 20:28 Ответить
очень спорно - достаточно вспомнить только об миграционном кризисе для Германии, да всего ЕС, после начала военной операции эрэфии в Сирии. интересно, а кто нибудь подсчитал во что этот кризис обошелся и обходится ЕС и отдельно Германии?!
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03.10.2021 21:10 Ответить
Война в Сирии, а бежит вся чернота из Африки вместе с бородачами из стран куда заокеанские пацифисты принесли демократию.
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03.10.2021 21:23 Ответить
Странно, главный агрессор в Ливии были французы (как и большинство конфликтов в Африке), в Сирии - турки и россияне, в Йемене - страны ближнего востока, в Афганистане - США и Европа. Что-то выходит очень маленький процент конфликтов - это вмешательство США =)
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03.10.2021 21:33 Ответить
не впечатляет. потому, как, поток пошел именно после начала операции рф в сирии.
по ссылке есть график, который и показывает, что поток хлынул в Германию аккурат после начала операции рф в сирии, а также, что количество беженцев из сирии в разы превышает количество беженцев из других стран https://www.dw.com/ru/справилась-ли-фрг-с-миграционным-кризисом-цифры-и-факты/a-54795132
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03.10.2021 21:36 Ответить
Так и из Африки их кацапы доставляют в Европу. Все перевозки под кацапским ГРУ, поинтересуйся
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04.10.2021 11:05 Ответить
Респект!
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03.10.2021 20:28 Ответить
Хорошо, что Круз наконец в сенате.
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03.10.2021 20:28 Ответить
Республиканец требует от Байдена санкций против рахи. Байданутые, голос!
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03.10.2021 20:37 Ответить
Дякуємо але як довго
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03.10.2021 20:57 Ответить
І один в полі воін
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03.10.2021 21:02 Ответить
Хм, Круз завжди підтримував Трампа і навіть розглядається як альтернатива Трампу на наступних президентських виборах і тут така катавасія із північним потоком… д
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03.10.2021 21:05 Ответить
Сенатор лишний раз доказал что всегда можно найти слабое звено.
достойный преемник Джона МакКейна.
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03.10.2021 21:05 Ответить
Джон Маккенна республіканці розглядають як зрадника.
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03.10.2021 21:10 Ответить
та i хай розглядають. кстати, ткните, будь ласка, пальчиком в ссыль на эту тему.
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03.10.2021 21:13 Ответить
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/john-mccain-make-believe-maverick-202004/ https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/john-mccain-make-believe-maverick-202004/

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04.10.2021 07:19 Ответить
Серьёзно?https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/john-mccain-make-believe-maverick-202004/ rollingstone?
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04.10.2021 08:30 Ответить
обыкновенная история представителя "золотой молодежи". вместе с тем отказ от досрочного освобождения из плена вызывает уважение. но, для Украины, как по мне, важна была его позиция к эрэфии. опять же статья аж от 2008 года. предполагал, что рассматривать будут "предательство" как сенатора.
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04.10.2021 12:24 Ответить
Yes he was a RINO
****** talker
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04.10.2021 00:26 Ответить
цыганам сегодня Украина газа транзит, полностью! перекрыла! ..
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03.10.2021 21:08 Ответить
Кацапы тонкими голосками запели, что, в случае создания в Германии коалиции без ХДС, северный поток не будет сдан в эксплуатацию.
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03.10.2021 21:16 Ответить
Круз самый последовательный критик сп2. Респект ему
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03.10.2021 21:35 Ответить
Говнократы 5 лет обвиняли Трампа в том, что он российский агент, перед выборами обещали наказать Путина, называли убийцей. Украинское лошьё поверило в этот лепет.

В результате меньше чем за год договорились с Путиным и всюду уступают ему. Спасибо всем, кто рвал тут дупу за говнократов.
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03.10.2021 21:56 Ответить
Лапоть! Хто такий «Пуцін»?
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03.10.2021 22:21 Ответить
Почему тебя ещё не забанили?
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03.10.2021 22:22 Ответить
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03.10.2021 22:24 Ответить
кто ж знает что у них на уме
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04.10.2021 09:39 Ответить
Каким боком свинособака к человеческому сайту?😂🌷×××
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03.10.2021 22:40 Ответить
Сенатора Круза в президенты Украины!!
пцЗедента-на нары
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03.10.2021 22:24 Ответить
Удивительно что он республиканец. Я думал что республиканцы пророссийские, учитывая дружеские отношения Трампа с ******
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04.10.2021 00:16 Ответить
Зато Байден ***** убийцей назвал! Ну а труба, а шо она труба! Одной больше, одной меньше!
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04.10.2021 04:45 Ответить
ну вы же байдена хотели----получите !
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04.10.2021 11:08 Ответить
 
 