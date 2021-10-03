Сенатор США Круз блокирует назначения в Госдеп, добиваясь введения санкций против "Северного потока-2", - NYT

Сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение десятков кандидатур на вакантные должности в Государственном департаменте США, пытаясь таким образом добиться от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в публикации The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, ожесточенная борьба сенатора Теда Круза против российского газопровода привела к ситуации, которую чиновники администрации Байдена называют "кадровым кризисом". Своими действиями Круз задерживает назначение в Государственный департамент десятков кандидатов, в частности 59 потенциальных послов, и обещает заблокировать еще больше.

Отмечается, что Круз не может самостоятельно заблокировать предложенные президентом Джо Байденом назначения в Госдеп, но он максимально затягивает этот процесс.

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Чиновники в администрации нового президента США Байдена называют сложившуюся ситуацию "злоупотреблением процессом выдвижения кандидатов". Они также заявляют, что сенатор Тед Круз своими действиями якобы угрожает национальной безопасности.

"Мы наблюдаем беспрецедентное общее задержание всех номинантов - независимо от того, имеют ли они какое-либо отношение к вопросам внешней политики", - прокомментировал ситуацию председатель комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес.

Как сообщалось, сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз еще в марте предупредил, что будет блокировать назначения в Госдеп, пока Белый дом не введет санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Палата представителей Конгресса США 22 сентября согласилась внести поправки в ежегодный законопроект о расходах на оборону, что предусматривает санкции против российского проекта "Северный поток-2", и это потенциально поставит под угрозу соглашение, достигнутое между новой администрацией США и правительством ФРГ во главе с Ангелой Меркель в июле этого года.

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Президент Байден в мае согласился отказаться от санкций в отношении трубопровода, введенных во время правления Дональда Трампа, с целью нормализовать отношения с Берлином. На данный момент газопровод полностью завершен и ждет сертификацию со стороны немецкого регулятора.