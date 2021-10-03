Офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка", - СМИ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. В частности журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".

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Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

Во время работы над проектом журналисты нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. На то время ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

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Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального - Владимира Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 млн долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финновім преступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из "Приватбанка", совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников издания, перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Ответил только Борис Шефир. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас - владелец существенной части офшорного бизнеса "кварталовцев".

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На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы задайте нашим законодателям (вопросы. - Ред.), которые такую ​​ситуацию создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса. На уточняющий вопрос он не ответил.

Журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Но у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".