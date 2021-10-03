РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10449 посетителей онлайн
Новости
33 935 345

Офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка", - СМИ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. В частности журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьера фильма про офшоры Зеленского состоится в Малой Опере - после общественного резонанса, попытки запрета провалились

Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

Во время работы над проектом журналисты нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. На то время ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Также читайте: СБУ отрицает свое вмешательство в ситуацию с запретом показа фильма про офшоры Зеленского

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального - Владимира Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 млн долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финновім преступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из "Приватбанка", совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.

Офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из Приватбанка, - СМИ 01

Кроме того, по данным источников издания, перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Ответил только Борис Шефир. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас - владелец существенной части офшорного бизнеса "кварталовцев".

Читайте также: Дело Приватбанка: Теперь, когда весь мир знает о "депозитах" Суркисов, правоохранители других стран рассмотрят эту историю, - Гонтарева

На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы задайте нашим законодателям (вопросы. - Ред.), которые такую ​​ситуацию создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса. На уточняющий вопрос он не ответил.

Журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Но у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Квартал-95 (223) Коломойский Игорь (1791) офшор (511) Приватбанк (833) Шефир Борис (32) Слідство.Інфо (42)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+57
Тобто https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #зеленський висміював на весь світ корупцію, політиків, а сам крав, не платив податки, грабував Україну?
https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%8095?src=hashtag_click #офшор95
показать весь комментарий
03.10.2021 21:05
+56
кроме этого в этом же фильме показано как успешные компании 95 рыгатника показывали в Украине убытки а все бабки за свой быдло-контент получали на офшорки трех человек - баканова, шефира и зеленского
как раз сейчас смотрю
показать весь комментарий
03.10.2021 21:00
+53
Що означає можуть.? Торчок виводив через свої офшори крадені Бєнєй гроші і волав про порожній офшор Пороха.
показать весь комментарий
03.10.2021 20:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
сметуны, вы где? ваш выход, сметайте весь этот мусор что понавыбирали! или опять еще рано?
показать весь комментарий
04.10.2021 00:27 Ответить
Из последнего...

Международный Валютный Фонд в связи с 30 летием Независимости Украину подарил Казначейству Украины 2,7 млрд.долларов....,я бы вам крысам и цента не дал бы....
показать весь комментарий
04.10.2021 00:27 Ответить
Почему среди любителей мальдийского дезертира одни безмозглые олигофрены? МВФ выделил деньги для преодоления последствий пандемии всем странам участникам. Но подбарыжники могут только копипастить соевую методичку на большее мозгов не хватает.
показать весь комментарий
04.10.2021 03:38 Ответить
А разница пропасть...,Коболев получил гонорар официально и с него были уплачены все налоги в бюджет государтва....вы крысы получаете зарплату в конвертах 2,5 годаи без всяких НАЛОГОВ....вы Крысы...
показать весь комментарий
04.10.2021 00:32 Ответить
пошла жара и слава о зелёной зелени!!Der Datensatz trägt den Namen "Pandora Papers" und umfasst rund 11,9 Millionen vertrauliche Dokumente.Neben den amtierenden Präsidenten der Ukraine,(текстовая информация первого немецкого канала)
показать весь комментарий
04.10.2021 00:39 Ответить


tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1444737571595198475 2 ч



На третий год правления, выяснилось, что Вова Зеленский - "барыга офшорный", отмывавший деньги Коломойского, украденные в "Приватбанке"
показать весь комментарий
04.10.2021 00:48 Ответить
Но до соевого барыги ему еще далеко, тот на миллионы не разменивался, там миллиарды шли.
показать весь комментарий
04.10.2021 03:36 Ответить
А доки где,зесрань?)))а вот твою офшорную зекрысу уже по немецкому та рассказывают и это здорово -зекрыса должна стать прокаженной для всех
показать весь комментарий
04.10.2021 06:20 Ответить
Зебил, хоть один факт про миллиарды Порошенко в оффшорах. Бальше 2 тысяч долларов не нашли при всем желании, но нагло врать продолжаете. Не нравится когда мордой в собственное говно тыкают?
показать весь комментарий
04.10.2021 10:35 Ответить
Миллиарды долларов с самого крупного банка страны нельзя вывести просто так. Все это, вывод денег и вливание "ради спасения" 170 миллиардов гривен из бюджета, была одна большая афера, о которой все в Украине предпочитали молчать. Ради патриотизма. А теперь пытаются прилепить к этому какие-то мелкие оффшоры компаний Зеленского 2012-го года.
показать весь комментарий
04.10.2021 01:21 Ответить
Багато галасу з нічого.
показать весь комментарий
04.10.2021 02:59 Ответить
Ну да, эебил. Вот если б этопро Поршенко было - ты б уже орал "продажные свинарчуки". Падлы, как я вас, тупых люмпенов ненавижу. Вы самые гнусные твари - из вас в любой момент получается вор, подлец и предатель
показать весь комментарий
04.10.2021 10:38 Ответить
Это дешёвые шавки фермы падали(ка) ! Только в спам !
показать весь комментарий
04.10.2021 11:04 Ответить
И этот человек подписал Закон о податковой амнистии, согласно которого все должны отдать ему 5% со своих сбережений!!!
показать весь комментарий
04.10.2021 03:15 Ответить
Так 95квартал их не платит вообще )бедная зесрань-везде обсыратушки
показать весь комментарий
04.10.2021 06:24 Ответить
Якщо хтось отримував легальну зарплату і назбирав з неї умовно мільйон грн на квартиру, як він при покупці квартири буде доводити, що ці гроші легальні? Люди не зберігають зарплатні відомості!
показать весь комментарий
04.10.2021 10:45 Ответить
Про безмозглых ты бы лучше помолчал.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:58 Ответить
Столько было шума и крика, а по факту какой то обсер получился. Якобы возможно, одна бабка сказала, конкретика хоть какая то будет.
показать весь комментарий
04.10.2021 03:33 Ответить
Зеленомордые можете сколько угодно делать покерфейс типа ничего не произошло, словили за руку вашего хозяина клоуна, помогал воровать деньги из "Приватбанка", деньги в том числе и ваши, дегенераты вы тупорылые.
показать весь комментарий
04.10.2021 04:21 Ответить
Так твоей зекрысе уже пожизненное в тюрьме за госизмену светит ,а это приятный бонус,чтоб апеляциями не задалбливал)
показать весь комментарий
04.10.2021 06:26 Ответить
На свинособачии ещё "считают",что Яценюк им в Чечне бошки резал,а Турчинов их актера Панина убил -так что шо там отбросы психические "считают" -нам не интересно
показать весь комментарий
04.10.2021 07:01 Ответить
...зачем "братки" шли в политику ? Правильно, боронить свой бизнес!
А, много ли в Украине "защищенного" бизнеса? Правильно - весь!!!
А, что такое Бизнес в Политике, в понятии Цивилизованных и Воспитаных стран?
Правиьно - МАФИЯ!
показать весь комментарий
04.10.2021 05:25 Ответить
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
показать весь комментарий
04.10.2021 11:38 Ответить
как там в фильме говорил ГЛЕБ ЖЕГЛОВ ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ -----.. ТАКИМ ОБРАЗОМ СФОРМИРОВАЛОСЬ ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО . В ПРОСТОНАРЕЧИИ ИМЕНУЕМОЕ БАНДОЙ .. и эта банда дорвалась до власти в Украине . а зеленому ничтожеству надо . через день напоминать сколько ПЕТРО И МАРИНА ПЕРЕДАЛИ МЕДОБОРУДОВАНИЯ . КОСТЮМОВ . МАСОК . СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БЫЛО СПАСЕНО БЛАГОДАРЯ ПОРОШЕНКАМ -- в том числе и зебуинов верещавших про липецкую фабрику . а вывод такой 73 проц наших граждан сознательно и без принуждения привели к власти зеленого марионетку калломойского и его банду и закончится все это очень печально для ВСЕХ НАС
показать весь комментарий
04.10.2021 06:38 Ответить
"Вас кинули как лохов"73%
показать весь комментарий
04.10.2021 07:36 Ответить
Якби у Петра був хочаб відсоток того, що зараз реально вилазе з під Зеленського, про це гуділи б всі праски 24 години на добу!
показать весь комментарий
04.10.2021 07:45 Ответить
Похоже бубочка еще будет отдуваться за свои офшоры на стадионе, эпройдя через кабинет нарколога
показать весь комментарий
04.10.2021 08:39 Ответить
Зеля должен сидеть. Так как у власти бандиты, они ее на выборах не отдадут. Будет интернет голосование, как сейчас на выборах в Москве. Выход как всегда только один
показать весь комментарий
04.10.2021 08:58 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689087.html ЗЕбільний клоун - знову в епіцентрі корупційного скандалу. "Кінець епохи брехні", Вовася?)
Розслідування про офшорного президента Зеленського вийшло не лише в «Слідство.Інфо» .
Десятки найвпливовіших світових медіа одночасно видали шокуючи факти від «Pandora. Papers».

Прізвище Зеленського знову на перших шпальтах на всіх мовах світу і знову в центрі скандалу.
Він не просто партнер олігархів.
Він і його подільники разом виводили кошти в офшори, не сплачуючи ніяких податків українському бюджету, не декларуючи ці доходи.
Він брехав в 2019р., коли заперечував інформацію про офшори.
Він оббріхував нашу політичну команду.
Він бреше зараз, базікаючи про деолігархізацію і залишаючись вірним партнером олігархів.
Тому жоден олігархічний телеканал не скаже ні слова про розслідування, яке зараз в центрі уваги світових ЗМІ.
Вони продовжать розповідати про Порошенка, проти якого «незалежні» силові органи навідкривали десятки фейкових справ.
До речі, що всі ці незалежні керівники «незалежних« структур робили в Трускавці?
Й чи відкриють вони зараз справи про відмивання коштів, виведення капіталу, несплату податків, легалізацію коштів, отриманих сумнівним шляхом, брехню в деклараціях?
Він бреше про вагнерівців.
Він бреше про деолігархізацію.
Зеленський ніколи не здасть олігархів.
Він=вони.
Які б дешеві спектаклі не розігрувалися на РНБО і в Раді.
І.Геращенко
показать весь комментарий
04.10.2021 09:50 Ответить
"Борец"
показать весь комментарий
04.10.2021 09:51 Ответить
Как думает, шмаркля после этого расследования должна добровольно подать в отставку или КАКАЯ РАЗНИЦА
показать весь комментарий
04.10.2021 11:11 Ответить
Чем нынешний барыга отличается от предыдущего? Сегодняшний моложе и наглее. Если предыдущий воровал под патриотические лозунги, то нынешний под декларирование реформ.
показать весь комментарий
04.10.2021 12:04 Ответить
Так вони всі декларують "потужні" реформи. І проводять тільки ті реформи, які наповнюють не бюджет країни, а їхні кишені, в першу чергу.
показать весь комментарий
04.10.2021 22:00 Ответить
а могут быть и не связаны.
показать весь комментарий
04.10.2021 12:31 Ответить
Українська частина скриньки Пандори називається "Хроніки зубажіння".
показать весь комментарий
05.10.2021 08:35 Ответить
Кем был Зеленский в 2012 году? Госслужащим? Нет.
Почему так возмущают офшоры обычного коммерса 2012 года и совершенно не возмущают открытие офшоров главнокомандующим, заманившего свои войска в иловайскую ловушку в 2014?
Я бы еще понял негодование о всеобщем запрете офшоров в Украине, но тут просто какой то сюр у порохоботов творится. Хотите на фоне офшоров 2012 года Зеленского вернуть Барыгу, который сам по уши в этих офшорах, но только он всю жизнь был госслужащим? Не получится.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:33 Ответить
Сколько уже можно терпеть этих бандитов!?
показать весь комментарий
08.10.2021 23:05 Ответить
Страница 4 из 4
 
 