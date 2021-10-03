Офшорные фирмы нардепа Гереги связаны с сетью гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ
Pandora Papers обнаружили сеть офшорных компаний, которая принадлежала народному депутату из группы "За майбутнє" Александру Гереге.
Как выяснили журналисты "Слідство.Інфо", эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ.
Документы международных провайдеров определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.
Все они принадлежали супругам Герегам через сеть офшорных компаний, в частности через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования.
Оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний. Речь идет о Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.
Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К".
Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью "Эпицентра".
Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротний, бизнес-партнер владельцев "Эпицентра". Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в оккупированном Крыму.
В частности, документы свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019-го.
Как ранее сообщали СМИ, именно "Новацентр К" - крупнейший налогоплательщик в бюджет оккупированного Севастополя.
Александр Герега ответил журналистам, что никакого бизнеса в Крыму не ведет. Также он отрицает принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Журналисты подтвердили причастность владельца "Эпицентра" Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму Журналисты, работавшие над документами Pandora Papers выяснили, что владелец сети супермаркетов "Эпицентр" народный депутат Александр Герега https://24tv.ua/zhurnalisti-pidtverdili-prichetnist-vlasnika-********-novini_n1756715 во ...
30 сребренников лишними не бывают
Сам думаю що вже настала його черга !
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
Поменяли вывеску, башляют процент от прибыли Гоблину и работают себе в оккупированном Крыму.
Володья Панамський.
Тепер офіційно.