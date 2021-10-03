РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10449 посетителей онлайн
Новости
7 843 46

Офшорные фирмы нардепа Гереги связаны с сетью гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

Офшорные фирмы нардепа Гереги связаны с сетью гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

Pandora Papers обнаружили сеть офшорных компаний, которая принадлежала народному депутату из группы "За майбутнє" Александру Гереге.

Как выяснили журналисты "Слідство.Інфо", эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ.

Документы международных провайдеров определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.

Все они принадлежали супругам Герегам через сеть офшорных компаний, в частности через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Данилов и замминистра обороны Миронюк прилетели в Одессу на частных вертолетах: одним пользуется Герега, другой, возможно, связан с Коломойским, - СМИ. ФОТОрепортаж

Оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний. Речь идет о Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К".

Сеть представлена ​​четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью "Эпицентра".

Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротний, бизнес-партнер владельцев "Эпицентра". Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в оккупированном Крыму.

Также читайте: Министр культуры Ткаченко пытался захватить контроль над Одесской киностудией, - СМИ

В частности, документы свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019-го.

Как ранее сообщали СМИ, именно "Новацентр К" - крупнейший налогоплательщик в бюджет оккупированного Севастополя.

Александр Герега ответил журналистам, что никакого бизнеса в Крыму не ведет. Также он отрицает принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".

Автор: 

Крым (26377) офшор (511) Герега (155) Слідство.Інфо (42)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
04.10.2021 00:00
+18
Гереги повинні були присісти ще за першого Майдану. А на другому - висіти на шворках каштанів.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:23
+17
Он голодранец тупой, лазит по сайту, восхваляет преЗЕдента и его слуг...
показать весь комментарий
03.10.2021 23:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цього літа теж їздив відпочивати?
показать весь комментарий
03.10.2021 23:57 Ответить
Он голодранец тупой, лазит по сайту, восхваляет преЗЕдента и его слуг...
показать весь комментарий
03.10.2021 23:59 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2021 00:00 Ответить
І Оскар отримує !
показать весь комментарий
04.10.2021 00:02 Ответить
Він бухий.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:03 Ответить
Напевно ще з квітня 2019го.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:04 Ответить
Наркоман в пріходє
показать весь комментарий
04.10.2021 00:20 Ответить
Бутылку в свое дырявое очко он палучает а не оскар!
показать весь комментарий
04.10.2021 00:27 Ответить
рашенки їсти ******* всі, навіть кацапи, а вот фабрики Ліпєцкой немає !
показать весь комментарий
04.10.2021 00:05 Ответить
наркоман та ладно? вiн же така порядна людина
- Журналисты подтвердили причастность владельца "Эпицентра" Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму Журналисты, работавшие над документами Pandora Papers выяснили, что владелец сети супермаркетов "Эпицентр" народный депутат Александр Герега https://24tv.ua/zhurnalisti-pidtverdili-prichetnist-vlasnika-********-novini_n1756715 во ...
показать весь комментарий
04.10.2021 00:19 Ответить
Ну то що, пацани, "Чий Крим"? Отож...
показать весь комментарий
04.10.2021 11:58 Ответить
Та ладно) А мы и не догадывались)
показать весь комментарий
03.10.2021 23:58 Ответить
И что? Разве удивительно?
показать весь комментарий
03.10.2021 23:58 Ответить
Вы рожу этой Гереги видели？ Да на ней клейма ставить негде!
показать весь комментарий
04.10.2021 00:00 Ответить
этат булачник мать радную прадаст ...
30 сребренников лишними не бывают
показать весь комментарий
04.10.2021 00:03 Ответить
ви мали ввиду 30 шекелей ?
показать весь комментарий
04.10.2021 00:06 Ответить
ну такий він специфічний, але на шекельного не тягне
показать весь комментарий
04.10.2021 07:34 Ответить
космополітка Герега ...
показать весь комментарий
04.10.2021 00:09 Ответить
а от вона таки да
показать весь комментарий
04.10.2021 07:35 Ответить
Кто у нас из депутатов не преступник,хоть с десяток наберется?
показать весь комментарий
04.10.2021 00:01 Ответить
есть ! десятка полтора, у Пороха !
показать весь комментарий
04.10.2021 00:07 Ответить
хіба шо півтора...але не десятка.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:40 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2021 00:04 Ответить
Ярош - президент Украины!
показать весь комментарий
04.10.2021 00:11 Ответить
Так. +
Сам думаю що вже настала його черга !
показать весь комментарий
04.10.2021 00:19 Ответить
ніт..він ще чистить..зброю досі
показать весь комментарий
04.10.2021 00:23 Ответить
Кулемет Яроша вже начищений так шо дзеркало йому вже не потрібно
показать весь комментарий
04.10.2021 09:05 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2021 00:25 Ответить
Пішла обратка від ЦН за наїзд на Бутусова.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:16 Ответить
Гереги повинні були присісти ще за першого Майдану. А на другому - висіти на шворках каштанів.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:23 Ответить
Поправка: не присісти, а повисіти хоча б день( дерево могли вибрати самі)
показать весь комментарий
04.10.2021 03:18 Ответить
Фильм "Офшор 95" 2021 года смотреть всем
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4

показать весь комментарий
04.10.2021 00:29 Ответить
The Guardian вражає своїми фото. Просто і зі смаком.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:31 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2021 00:31 Ответить
Якщо герег штрафонуть і нагнуть по повній програмі з штрафними санкціями, хотілось би там бути
показать весь комментарий
04.10.2021 00:43 Ответить
Одни из спонсоров найвеличнейшего.
Поменяли вывеску, башляют процент от прибыли Гоблину и работают себе в оккупированном Крыму.
показать весь комментарий
04.10.2021 00:43 Ответить
Зєля офшорський.
Володья Панамський.
Тепер офіційно.
показать весь комментарий
04.10.2021 01:33 Ответить
Оккупант есть только для электората. Для власть имущих - это основной торговый партнер. Ну, шо теперь "освобождать" будем? Чей Крым спрашивать...
показать весь комментарий
04.10.2021 06:53 Ответить
 
 