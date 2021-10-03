Офшорные фирмы нардепа Гереги связаны с сетью гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

Pandora Papers обнаружили сеть офшорных компаний, которая принадлежала народному депутату из группы "За майбутнє" Александру Гереге.

Как выяснили журналисты "Слідство.Інфо", эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ.

Документы международных провайдеров определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.

Все они принадлежали супругам Герегам через сеть офшорных компаний, в частности через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования.

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Оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний. Речь идет о Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К".

Сеть представлена ​​четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью "Эпицентра".

Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротний, бизнес-партнер владельцев "Эпицентра". Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в оккупированном Крыму.

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В частности, документы свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019-го.

Как ранее сообщали СМИ, именно "Новацентр К" - крупнейший налогоплательщик в бюджет оккупированного Севастополя.

Александр Герега ответил журналистам, что никакого бизнеса в Крыму не ведет. Также он отрицает принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".