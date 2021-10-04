Встречи с фракцией "Слуги народа", которую анонсировал Разумков, не будет, - нардеп Кравчук

Нардепы не пойдут на встречу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"У нас не будет завтра заседания фракции - ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично", - сказала она.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил депутатов из фракции "Слуга народа" встретиться с ним лично и услышать ответы на вопросы, которые их интересуют.

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30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.