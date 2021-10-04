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Новости Отставка Разумкова
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Встречи с фракцией "Слуги народа", которую анонсировал Разумков, не будет, - нардеп Кравчук

Встречи с фракцией

Нардепы не пойдут на встречу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"У нас не будет завтра заседания фракции - ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично", - сказала она.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил депутатов из фракции "Слуга народа" встретиться с ним лично и услышать ответы на вопросы, которые их интересуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За отставку Разумкова "Слуги народа" проголосовали единогласно, собрано 170 голосов, - Гетманцев

30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Автор: 

Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+15
дело не в этом. Это показушная порка не самого последнего человека в ЗЕ-команде. Так Зеленский и кукловоды за ним показывают, что на бренде ЗЕ никто не выедет в сольное турне. Все будут жестко похоронены. Фактически, Разумков - это послание всем остальным, выполняйте роль массовки и не выеживайтесь.
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04.10.2021 00:54
+7
Розумков что то знает важное по Вагнергейту....
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04.10.2021 00:44
+7
будет веселая неделя..
Хоть бы попкорна хватило смотреть весь этот цирк
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04.10.2021 00:54
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Розумков что то знает важное по Вагнергейту....
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04.10.2021 00:44 Ответить
Як би знав,то вилупки тримали його і пестили, щоб рота не роззявив .
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04.10.2021 00:55 Ответить
Дешевле и проще - убить. Жестоким способом...Тогда вся зелёная гниль затихнет и дышать будет только с личного разрешения Дерьмака...
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04.10.2021 08:21 Ответить
что именно? То же что и всем что Зе с Ермаком работают на рашку
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04.10.2021 10:28 Ответить
дело не в этом. Это показушная порка не самого последнего человека в ЗЕ-команде. Так Зеленский и кукловоды за ним показывают, что на бренде ЗЕ никто не выедет в сольное турне. Все будут жестко похоронены. Фактически, Разумков - это послание всем остальным, выполняйте роль массовки и не выеживайтесь.
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04.10.2021 00:54 Ответить
Фишка в том, что именно Разумков будет колоть "монобольшинство" - он перспективный политик и бабло у олигархов под свой проект найдет
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04.10.2021 00:57 Ответить
Гадюче кубло,най собі перекусають один одного до смерті, мені якось до ліхтаря.
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04.10.2021 00:53 Ответить
Террариум друзей или стая товарищей. Пауки в Бениной банке.
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04.10.2021 01:07 Ответить
будет веселая неделя..
Хоть бы попкорна хватило смотреть весь этот цирк
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04.10.2021 00:54 Ответить
Делать врагов из друзей - это талант ! 😂
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04.10.2021 00:54 Ответить
коли це він їм у борщ насрав?
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04.10.2021 00:56 Ответить
Ті натолькео тупой Віслюк, что не понимаешь что происходит?
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04.10.2021 01:31 Ответить
Молодцы !
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04.10.2021 01:09 Ответить
Що?
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04.10.2021 01:23 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWcCFlAhjFn2MeKsXlpl-AwssBovCrBi8G0HF-pw4C5szfVRbbngSlM49IGsJyCqA54Zi_psIAEtFD1lb9C8k7gtEJTgK5hJaeYbVPfRzVbEpwmzYxpEuQXMXcgRf1BqCA&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWcCFlAhjFn2MeKsXlpl-AwssBovCrBi8G0HF-pw4C5szfVRbbngSlM49IGsJyCqA54Zi_psIAEtFD1lb9C8k7gtEJTgK5hJaeYbVPfRzVbEpwmzYxpEuQXMXcgRf1BqCA&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6089727277767966?__cft__[0]=AZWcCFlAhjFn2MeKsXlpl-AwssBovCrBi8G0HF-pw4C5szfVRbbngSlM49IGsJyCqA54Zi_psIAEtFD1lb9C8k7gtEJTgK5hJaeYbVPfRzVbEpwmzYxpEuQXMXcgRf1BqCA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Коротко о прошедшей неделе
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04.10.2021 01:10 Ответить
Единственная вина Разумкова в том, что он не хотел давать диктаторских полномочий Зеленскому. Пока не понятно что это? Поступок или договорняк.
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04.10.2021 03:22 Ответить
Интересно какие еще законы хочет протянуть ЗЕленая плесень, если меняет спикера?
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04.10.2021 08:22 Ответить
Зе лу пи йдуть шляхом КПРС. Нічого їх не вчить історія
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04.10.2021 08:30 Ответить
 
 