Встречи с фракцией "Слуги народа", которую анонсировал Разумков, не будет, - нардеп Кравчук
Нардепы не пойдут на встречу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"У нас не будет завтра заседания фракции - ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично", - сказала она.
Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил депутатов из фракции "Слуга народа" встретиться с ним лично и услышать ответы на вопросы, которые их интересуют.
30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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Хоть бы попкорна хватило смотреть весь этот цирк
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6089727277767966?__cft__[0]=AZWcCFlAhjFn2MeKsXlpl-AwssBovCrBi8G0HF-pw4C5szfVRbbngSlM49IGsJyCqA54Zi_psIAEtFD1lb9C8k7gtEJTgK5hJaeYbVPfRzVbEpwmzYxpEuQXMXcgRf1BqCA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
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