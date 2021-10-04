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СНБО пока не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа, - Зеленский

СНБО пока не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа, - Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на сегодня не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Насколько мне известно - на сегодня нет. Но СНБО постоянно работает. Там есть много вопросов по недрам. Есть много вопросов с тем, что не весь список поступил из Кабмина по преступникам сейчас. Там было даже несколько ошибок. Исправляются некоторые ошибки, уже исправлены. И добавляется этот список. Знаю, что не дожали тематику с контрабандой. И это я точно знаю, потому что была поставлена ​​задача две недели доработать. Это будет в конце недели, должны показать результаты. По вопросу недр - полного отчета еще тоже не было. Я думал, что мы не решим так скоро вопрос газоснабжения. Пока этот вопрос решен, но вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО", - сказал глава государства.

Вместе с тем президент не назвал дату следующего заседания СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

"Ждите по пятницам", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) санкции (11288) СНБО (4432)


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Топ комментарии
+9
"не весь список поступил из Кабмина по преступникам сейчас"
а давно у нас кабмин определяет преступников?
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04.10.2021 00:57
+9
Учитывая, что СНБО и Кабмин определяются сейчас единолично Зелей, именно он самолично определяет список преступников. А не суды. Достойный учение Луки и *****.
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04.10.2021 01:05
+3
Розумков знает о Вагнергейте,потому и сливают...,а дальше будет концерт по заявкам радиослушателей 95 - го говна....
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04.10.2021 01:07
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"не весь список поступил из Кабмина по преступникам сейчас"
а давно у нас кабмин определяет преступников?
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04.10.2021 00:57 Ответить
Учитывая, что СНБО и Кабмин определяются сейчас единолично Зелей, именно он самолично определяет список преступников. А не суды. Достойный учение Луки и *****.
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04.10.2021 01:05 Ответить
Та не дивуйтеся, воно ще і не таке може "змолоти"! Та і тексти йому по-дебільному пишуть.
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04.10.2021 07:02 Ответить
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
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04.10.2021 11:36 Ответить
Не миллиардер Леонид Данилыч сдаст добровольно награбленное в Украине за 2 каденции...,и канец Олегорхату.... особенно то бабло что получил от США в 1995 году за сдачу ядерного оружия братской РАБссии....сумму я знаююю...,а вы?
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04.10.2021 00:58 Ответить
Фото после оглашения результатов президентских выборов два года назад 😀
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04.10.2021 01:13 Ответить
прочитал против зеленского....тьфу на него
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04.10.2021 01:04 Ответить
СНБО сегодня контора типа СМЕРШ в дохлом Сссре Арестует даже домик Зели в Италии...
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04.10.2021 01:04 Ответить
Розумков знает о Вагнергейте,потому и сливают...,а дальше будет концерт по заявкам радиослушателей 95 - го говна....
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04.10.2021 01:07 Ответить
ээээ, я боюсь даже спросить - а шо есть какие-то "старые" санкции ?
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04.10.2021 01:07 Ответить
А так думаю что группа Билингкет занялись Кучмистами нехило и по серьезному.... Шоу будет грандиозным...
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04.10.2021 01:10 Ответить
Молодцы ! Хотя некоторых нужно закрыть
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04.10.2021 01:14 Ответить
Зелю, Беню, Дермака т далее по списку
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04.10.2021 03:39 Ответить
Пусть начнут с санкций против ОЛИГАРХА ЗЕЛЕНСКОГО.
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04.10.2021 01:29 Ответить
Ютуб - «ОФШОР 95»: ТАЄМНИЦІ БІЗНЕСУ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО... - https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4&t=2821s
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04.10.2021 01:31 Ответить
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на сегодня не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа. Достаточно фейкового закона Бени-Ахметки
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04.10.2021 04:07 Ответить
Мабуть олігархи сказали, що хватить балуватися, хлопчики, не наривайтеся.
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04.10.2021 07:04 Ответить
Сегодня все телеаналы олигархов будут молчать про сенсационное расследование "офшор95". Поэтому что зелох на троне - это гарантия безопасности активов для упырей ахметова, фирташа, каломойше, новинского, левочкина, пинчука.
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04.10.2021 08:41 Ответить
 
 