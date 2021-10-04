СНБО пока не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа, - Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на сегодня не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Насколько мне известно - на сегодня нет. Но СНБО постоянно работает. Там есть много вопросов по недрам. Есть много вопросов с тем, что не весь список поступил из Кабмина по преступникам сейчас. Там было даже несколько ошибок. Исправляются некоторые ошибки, уже исправлены. И добавляется этот список. Знаю, что не дожали тематику с контрабандой. И это я точно знаю, потому что была поставлена ​​задача две недели доработать. Это будет в конце недели, должны показать результаты. По вопросу недр - полного отчета еще тоже не было. Я думал, что мы не решим так скоро вопрос газоснабжения. Пока этот вопрос решен, но вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО", - сказал глава государства.

Вместе с тем президент не назвал дату следующего заседания СНБО.

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"Ждите по пятницам", - резюмировал Зеленский.