СНБО пока не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа, - Зеленский
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на сегодня не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
"Насколько мне известно - на сегодня нет. Но СНБО постоянно работает. Там есть много вопросов по недрам. Есть много вопросов с тем, что не весь список поступил из Кабмина по преступникам сейчас. Там было даже несколько ошибок. Исправляются некоторые ошибки, уже исправлены. И добавляется этот список. Знаю, что не дожали тематику с контрабандой. И это я точно знаю, потому что была поставлена задача две недели доработать. Это будет в конце недели, должны показать результаты. По вопросу недр - полного отчета еще тоже не было. Я думал, что мы не решим так скоро вопрос газоснабжения. Пока этот вопрос решен, но вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО", - сказал глава государства.
Вместе с тем президент не назвал дату следующего заседания СНБО.
"Ждите по пятницам", - резюмировал Зеленский.
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а давно у нас кабмин определяет преступников?
ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...
Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?
А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?
Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!