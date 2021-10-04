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Шефир и Яковлев купили три квартиры в Лондоне за 8 миллионов долларов

Шефир и Яковлев купили три квартиры в Лондоне за 8 миллионов долларов

По данным из Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование Слідство.Інфо.

Благодаря Pandora Papers удалось идентифицировать по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании. В этом списке не менее десятка украинцев, которые скрывают собственность через офшорные компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.

Как выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

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Через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне - первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев.

Офшорные компании использовались для покупки партнерами Зеленского трех квартир в Лондоне в 2014-2016 годах. Сергей Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов), а другой соучредитель "Квартала 95" Андрей Яковлев купил квартиру примерно за 1,5 миллиона фунтов (2,3 миллиона долларов) в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

Также через офшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия.

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16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона за почти 4,6 миллиона долларов.

Средства на недвижимость девушке заняла виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца.

"В 2013-м, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: "хочу купить квартиру - могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну"... Надеюсь, что она вернет кредит в течение десяти лет", - рассказал Ложкин журналистам.

Ни компания под именем Future Definite Holdings, ни большая ссуда не были внесены в декларацию Ложкина ни за 2014-й, ни за 2015-й. Однако форма и условия представления декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.

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В перечне украинцев с британской недвижимостью также экс-совладелец "Приватбанка", олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.

Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.

На дочь бывшего председателя ЦИК и нардепа Сергея Кивалова, Татьяну, записано сразу пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трех объектов недвижимости составляла не менее 13,5 миллионов долларов.

Вся она куплена через офшорные компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, и в течение 1999-2003 годов. В это время Кивалов имел мандат народного депутата Украины.

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Pandora Papers - это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов.

Автор: 

Великобритания (4952) Квартал-95 (223) офшор (511) Шефир Сергей (120) Слідство.Інфо (42)


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Топ комментарии
+52
Вони прийшли грабувати по-чорному, а не покращувати життя 73% кретинів)))
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04.10.2021 02:03
+50
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04.10.2021 01:42
+42
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04.10.2021 01:41
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Страница 2 из 2
я так и не понял о каких деньгах идет речь у квартала штук 5 разных дочек и в рашке в том числе. Какие деньги конкретно были в офшору? Ну и 2012 год вообще каким боком к президенту Зеленскому?
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04.10.2021 10:13 Ответить
Офшори існують здебільшого для ухилення від сплати податків. Гені Балошову скільки років за таке дали?
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04.10.2021 10:19 Ответить
Балашову уклонение от уплаты налогов при продаже недвижимости, путём формального занижения её рыночной стоимости. Какие оффшоры?
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04.10.2021 10:31 Ответить
Це те саме, і те і інше ухилення від сплати податків.
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04.10.2021 10:37 Ответить
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04.10.2021 11:02 Ответить
Офшорний центр, безподаткова зона, податковий притулок, податкова гавань.

Термін «офшорна зона» загалом має на увазі будь-яку країну з низькою або нульовою https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83 податковою ставкою на всі або окремі категорії доходів, певний рівень банківської або комерційної секретності, мінімальну або повну відсутність резервних вимог центрального банку або обмежень у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 конвертованій валюті .
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04.10.2021 11:08 Ответить
Твоё бы упрямство, да в полезное русло.)) Что доказываешь? Статья конкретно об операциях с оффшорами! Про это и говорим. Ты приплетаешь сюда Балашова, который попался как раз из-за того, что с оффшором не заморачивался, а действовал топорно. Неужели не видишь разницу?
Получая з/п в конверте и не сообщая куда следует, ты тоже уклоняешься от уплаты налогов. Представляешь на сколько широка эта тема? Но статья ведь гораздо конкретнее.
Не в тему тут был Балашов! Только и всего. Не знаю даже зачем тебе столько пишу. Умиляет твоя настырность, что ли.))
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04.10.2021 11:54 Ответить
Не потрібно багато писати. Напиши лише В ЧОМ РІЗНІЦЯ?
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04.10.2021 12:27 Ответить
нисколько ему за офшоры не дали.
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04.10.2021 10:34 Ответить
Суть как раз в том, что бы было ничего не понятно, но шум стоЯл.)) Достали ношеные трусы Зеленского от 2012 года, о которых ещё Порошенко в 2019 на стадионе рассказывал, нарезали отрывков из разных видосов, сняли интервью пары-тройки каких-то людей, посадили чувака на велик… Музычку… ))
Тут не нужно ничего понимать. Кино развлекательного жанра.
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04.10.2021 10:25 Ответить
Ну все, хана Україно-Британським відносинам, БлаЗЕнь такого не забуває.
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04.10.2021 10:16 Ответить
І тільки не кажіть,що ви про це не знали раніше,вибрали шоумена який на ухилені від сплати податків сколотив мільони.За що там в америці посалили Аль-Капоне?Правильно,за несплату податків і отримав він небагато-немало 11років тюрми.Фле я не вірю що ці люди понесуть відповідальність,Україна на відміну від США не правова країна,справедливості у нас немає і не скоро з'явиться.
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04.10.2021 10:26 Ответить
чувак, а Ложкин тоже из зеплесени???

ты глаза открой, это все было, есть и будет, если не будет майдана с расстрелом этих ублюдков
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04.10.2021 12:04 Ответить
Как то маловато ! Во первых это их честно заработанные деньги до политики , а во вторых бороться с офшорами надо для всех и тот кто платит за ботов на этом сайте первый очень сильно пострадает !
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04.10.2021 10:47 Ответить
Чесно???
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04.10.2021 11:09 Ответить
Кивалов , ты ?
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04.10.2021 11:38 Ответить
Деньги из Привата отмывали через Кал-95. Обычная схема-ишаку криворогому по договору платится за т.н. "концерт" 10 млн$, вымытых из банка, из которых он 9 отдает назад фиКало-мойскому. Точно как на "великолепном бунивныцтве".
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04.10.2021 13:31 Ответить
Ссуки!
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04.10.2021 11:35 Ответить
Шляхи відходу готові.
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04.10.2021 11:49 Ответить
двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне - первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев. Источник:

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04.10.2021 11:50 Ответить
А зеленский с ледей безхатченки...
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04.10.2021 12:01 Ответить
до их основного оффшора просто еще не докопались
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04.10.2021 12:05 Ответить
Ниче, скоро амнистируют свои миллионы под 5% по закону Зеленского про амнистию.... и купят себе украинской земли ....
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04.10.2021 12:05 Ответить
Помню, этот шифер рассказывал что-то о дружбе с россией и кровавых бандеровцах. А недвигу почему-то не в тамбове, а в лондоне скупает.
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04.10.2021 12:07 Ответить
ну це таке діло... Ось головне, що шифера не вбили під час замаху!
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04.10.2021 12:14 Ответить
Ничего поосто так в мире финансовом не происходит.
Офшоры создавались для людей которые не желают офишировать себя и свои активы. А выходит так что из за нарушения законодательства своей страны гражданином которой они являются , а так же в странах в которых представлены как инвнсторы и бизнесмены, начинают нести неприятности и другие (соснди по офшорам). Нельзя просто так прийти с мешком денег в офшорную территорию и спрятать свои активы , работайте на будущее со своей репутацией прежде чем обращаться или законодательство стран клиентов с такой репутацией будет становиться менее к ним лояльно.
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04.10.2021 12:18 Ответить
мне не так важно, что богатые люди покупают квартиры за границей.
Интересно только одно - на какие шиши, если в Украине их бизнес показывает сплошные минусы?
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04.10.2021 12:34 Ответить
коломой хитроумный
он понял что с помощью телевизора, в Украине
можно привести во власть свою личную банду, банду ручных клоунов, руководить ими
и грабить эту страну, просто ,
с ухмылкой на лице...
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04.10.2021 13:12 Ответить
"Ачьотакова? Анічьо!" Приблизно отак все офіційне розслідування і закінчиться. Якщо воно взагалі буде...
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04.10.2021 13:19 Ответить
Да хоть 33 квартиры,что вы им сделаете? Цензор они не читают,так что все ваши возмущения пустой гон.
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04.10.2021 13:47 Ответить
А ми розповсюджуємо , кидаємо інфу на фб, вайбер ....зебілам . До речі, вони там більше сидять чим на г +г .
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04.10.2021 14:27 Ответить
так аби ж не Порошенко
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04.10.2021 14:12 Ответить
Хах,зетвари, хавайте!
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04.10.2021 15:01 Ответить
Мене цікавить лиш одне,коли вже нарешті імпічмент оголошать?????????
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04.10.2021 15:41 Ответить
Как там дом Гонтаревой за 23 млн фунтов в Лондоне? Поработала с Петей пару лет и живёт безбедно, и конечно скучает за родной Украиной из Лондона.

Петя не обеспокоен этим актом коррупции?
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04.10.2021 16:59 Ответить
😆#Потерпілий зрадник виявився ще й оффшорним олігархом...
Де ж усі правдолюби, свинкометателі, антикорупціонери???
Бо їх мовчанка свідчитиме, що вони на прикормі ..😏
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04.10.2021 17:02 Ответить
Молодцы новые большевики Зеленского! Гои должны страдать и платить за Избранных Богом!
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04.10.2021 17:16 Ответить
ничего... 73% лохов все это одобряют.... я прав?
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04.10.2021 17:26 Ответить
Я точно знаю, что в российскую недвижимость тоже инвестируют. Я и сама не откажусь от квартиры в Томилино Парк https://m2.ru/moskovskaya-oblast/novostroyki/posyolok-mirnii/zhk-tomilino-park-675/ - жильё тут с отделкой, хороший район. Гостила у подруги и мне здесь очень понравилось.
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27.11.2021 18:59 Ответить
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