Шефир и Яковлев купили три квартиры в Лондоне за 8 миллионов долларов

По данным из Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование Слідство.Інфо.

Благодаря Pandora Papers удалось идентифицировать по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании. В этом списке не менее десятка украинцев, которые скрывают собственность через офшорные компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.

Как выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офшорные фирмы нардепа Гереги связаны с сетью гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

Через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне - первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев.

Офшорные компании использовались для покупки партнерами Зеленского трех квартир в Лондоне в 2014-2016 годах. Сергей Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов), а другой соучредитель "Квартала 95" Андрей Яковлев купил квартиру примерно за 1,5 миллиона фунтов (2,3 миллиона долларов) в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

Также через офшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия.

Также читайте: Министр культуры Ткаченко пытался захватить контроль над Одесской киностудией, - СМИ

16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона за почти 4,6 миллиона долларов.

Средства на недвижимость девушке заняла виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца.

"В 2013-м, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: "хочу купить квартиру - могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну"... Надеюсь, что она вернет кредит в течение десяти лет", - рассказал Ложкин журналистам.

Ни компания под именем Future Definite Holdings, ни большая ссуда не были внесены в декларацию Ложкина ни за 2014-й, ни за 2015-й. Однако форма и условия представления декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка", - СМИ. ВИДЕО

В перечне украинцев с британской недвижимостью также экс-совладелец "Приватбанка", олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.

Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.

На дочь бывшего председателя ЦИК и нардепа Сергея Кивалова, Татьяну, записано сразу пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трех объектов недвижимости составляла не менее 13,5 миллионов долларов.

Вся она куплена через офшорные компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, и в течение 1999-2003 годов. В это время Кивалов имел мандат народного депутата Украины.

Читайте: Премьера фильма про офшоры Зеленского состоится в Малой Опере - после общественного резонанса попытки запрета провалились

Pandora Papers - это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов.