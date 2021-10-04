Шефир и Яковлев купили три квартиры в Лондоне за 8 миллионов долларов
По данным из Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование Слідство.Інфо.
Благодаря Pandora Papers удалось идентифицировать по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании. В этом списке не менее десятка украинцев, которые скрывают собственность через офшорные компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.
Как выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
Через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне - первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев.
Офшорные компании использовались для покупки партнерами Зеленского трех квартир в Лондоне в 2014-2016 годах. Сергей Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов), а другой соучредитель "Квартала 95" Андрей Яковлев купил квартиру примерно за 1,5 миллиона фунтов (2,3 миллиона долларов) в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.
Также через офшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия.
16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона за почти 4,6 миллиона долларов.
Средства на недвижимость девушке заняла виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца.
"В 2013-м, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: "хочу купить квартиру - могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну"... Надеюсь, что она вернет кредит в течение десяти лет", - рассказал Ложкин журналистам.
Ни компания под именем Future Definite Holdings, ни большая ссуда не были внесены в декларацию Ложкина ни за 2014-й, ни за 2015-й. Однако форма и условия представления декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также экс-совладелец "Приватбанка", олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.
На дочь бывшего председателя ЦИК и нардепа Сергея Кивалова, Татьяну, записано сразу пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трех объектов недвижимости составляла не менее 13,5 миллионов долларов.
Вся она куплена через офшорные компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, и в течение 1999-2003 годов. В это время Кивалов имел мандат народного депутата Украины.
Pandora Papers - это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.
Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов.
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Термін «офшорна зона» загалом має на увазі будь-яку країну з низькою або нульовою https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83 податковою ставкою на всі або окремі категорії доходів, певний рівень банківської або комерційної секретності, мінімальну або повну відсутність резервних вимог центрального банку або обмежень у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 конвертованій валюті .
Получая з/п в конверте и не сообщая куда следует, ты тоже уклоняешься от уплаты налогов. Представляешь на сколько широка эта тема? Но статья ведь гораздо конкретнее.
Не в тему тут был Балашов! Только и всего. Не знаю даже зачем тебе столько пишу. Умиляет твоя настырность, что ли.))
Тут не нужно ничего понимать. Кино развлекательного жанра.
ты глаза открой, это все было, есть и будет, если не будет майдана с расстрелом этих ублюдков
Офшоры создавались для людей которые не желают офишировать себя и свои активы. А выходит так что из за нарушения законодательства своей страны гражданином которой они являются , а так же в странах в которых представлены как инвнсторы и бизнесмены, начинают нести неприятности и другие (соснди по офшорам). Нельзя просто так прийти с мешком денег в офшорную территорию и спрятать свои активы , работайте на будущее со своей репутацией прежде чем обращаться или законодательство стран клиентов с такой репутацией будет становиться менее к ним лояльно.
Интересно только одно - на какие шиши, если в Украине их бизнес показывает сплошные минусы?
он понял что с помощью телевизора, в Украине
можно привести во власть свою личную банду, банду ручных клоунов, руководить ими
и грабить эту страну, просто ,
с ухмылкой на лице...
Петя не обеспокоен этим актом коррупции?
Де ж усі правдолюби, свинкометателі, антикорупціонери???
Бо їх мовчанка свідчитиме, що вони на прикормі ..😏