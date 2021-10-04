РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10449 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
2 147 20

Посол Грузии Закарашвили передаст верительные грамоты МИД Украины и даст разъяснения по задержанию Саакашвили

Посол Грузии Закарашвили передаст верительные грамоты МИД Украины и даст разъяснения по задержанию Саакашвили

Посол Грузии в Украине Гиоргий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - сказал Залкалиани в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

Глава МИД считает, что вопрос с Саакашвили будет решен с украинской стороной и каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами не будет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинские правоохранители возбудили четыре дела против Саакашвили, - адвокат Басилая

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

Грузия (4499) МИД (6949) посол (1799) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Вчера читал это. Трешак просто, зверьки чуют безнаказанность
показать весь комментарий
04.10.2021 02:15
+1
Казка про горобчика та корову, яка наляпкала на нього млинців.
Злий Порошенко вислав Саакашвілі до безпечної Варшави, щоб не заподіяв шкоди собі та іншим. Добрий Зеленський відправив князя Ясько-Богуцького до Тбілісі (за що йому з іронією подякував прем'єр Гарібашвілі)
де його миттєво запроторили до буцегарні. Ще одне історичне питання знято.
показать весь комментарий
04.10.2021 02:23
+1
Спасибі прем'єру Грузії за те, що він так смачно опустив Зеленського. І, головне, дочекався, доки той прогавкав щось про занепокоєність.
А тим, хто досі біля Бубочки, наука: вас також можуть у будь-який момент здати, мов склотару.
показать весь комментарий
04.10.2021 02:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про Саакашвілі. Гарно написав Давиденко.
показать весь комментарий
04.10.2021 02:03 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2021 02:04 Ответить
Посол Грузії Закарашвілі передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть роз'яснення щодо затримання Саакашвілі

-Тобто, тепер ЗЕ мав би виступити в ООН... Бо Саакашвілі також його радник, як і Шефір і мабуть здатний порадити йому більш толково з проблем, які дійсно стоять перед Україною, а не про те, як і де сховати тіньові гроші в офшорах ...
показать весь комментарий
04.10.2021 11:32 Ответить
Вчера читал это. Трешак просто, зверьки чуют безнаказанность
показать весь комментарий
04.10.2021 02:15 Ответить
Відважний Батоно в'їхав до Грузії в трейлері який возить зелень з України.
Він там їхав в якійсь вентиляційній кабіні як афганський біженець)
"Прикидався" овочем усю дорогу.
показать весь комментарий
04.10.2021 02:19 Ответить
ПО последним данным он хотел организовать убийства оппозиционеров грузинских для беспорядков. саак кремлевский холуй теперь очевидно это
показать весь комментарий
04.10.2021 02:20 Ответить
Казка про горобчика та корову, яка наляпкала на нього млинців.
Злий Порошенко вислав Саакашвілі до безпечної Варшави, щоб не заподіяв шкоди собі та іншим. Добрий Зеленський відправив князя Ясько-Богуцького до Тбілісі (за що йому з іронією подякував прем'єр Гарібашвілі)
де його миттєво запроторили до буцегарні. Ще одне історичне питання знято.
показать весь комментарий
04.10.2021 02:23 Ответить
Спасибі прем'єру Грузії за те, що він так смачно опустив Зеленського. І, головне, дочекався, доки той прогавкав щось про занепокоєність.
А тим, хто досі біля Бубочки, наука: вас також можуть у будь-який момент здати, мов склотару.
показать весь комментарий
04.10.2021 02:25 Ответить
Откудать из под шконки доносится....

показать весь комментарий
04.10.2021 04:52 Ответить
Интересно будет когда новоназначенный посол после разъяснений украинской стороне обстоятельств задержания гражданина Саакашвили в Грузии вежливо попросит от украинской стороны разъяснений обстоятельств предоставления зеленого коридора для нелегального пересечения гражданином Саакашвили границы Украины в порту города Черноморск.
показать весь комментарий
04.10.2021 03:21 Ответить
Не завидую я грузинскому послу , первую вьіволочку он получит при вручении вверительньіх грамот украинскому президенту. А , то , что "прежняя власть" пьіталась єкстрадировать в Грузию Саакашвили , не добавляет уважения к Порошенко . Мелкий и мстительньій тип , имхо.
показать весь комментарий
04.10.2021 05:03 Ответить
Себе позавидуй,что в голове Майонез....вместо мозгов...не в обиду...
показать весь комментарий
04.10.2021 06:56 Ответить
але Зе-скотиняки все ще продовжують надувати щьоки в підтримку свого емоційного рупора - Саакашвілі
показать весь комментарий
04.10.2021 05:09 Ответить
Никто не мешал Сракашвили и прочим грузинским чувакам типа Деканоидзе,Сакварелидзе,Згуладзе,Лордкипанидзе,Григалашвили,Киташвили,и Эбаноидзе...,а в Одессе ткм более доказать что они истинные РехВОРматоры Грузии...,обосрались...,всякое бывает,Грузия не Украина....,а истинного реформатора Грузии Каху Бендукидзе отправили на тот свет вовсе не случайно...,а Понты они и в Африке понты популистов и клоунов...
показать весь комментарий
04.10.2021 06:54 Ответить
Передаст.
показать весь комментарий
04.10.2021 07:52 Ответить
 
 