Посол Грузии Закарашвили передаст верительные грамоты МИД Украины и даст разъяснения по задержанию Саакашвили
Посол Грузии в Украине Гиоргий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - сказал Залкалиани в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".
Глава МИД считает, что вопрос с Саакашвили будет решен с украинской стороной и каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами не будет.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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-Тобто, тепер ЗЕ мав би виступити в ООН... Бо Саакашвілі також його радник, як і Шефір і мабуть здатний порадити йому більш толково з проблем, які дійсно стоять перед Україною, а не про те, як і де сховати тіньові гроші в офшорах ...
Він там їхав в якійсь вентиляційній кабіні як афганський біженець)
"Прикидався" овочем усю дорогу.
Злий Порошенко вислав Саакашвілі до безпечної Варшави, щоб не заподіяв шкоди собі та іншим. Добрий Зеленський відправив князя Ясько-Богуцького до Тбілісі (за що йому з іронією подякував прем'єр Гарібашвілі)
де його миттєво запроторили до буцегарні. Ще одне історичне питання знято.
А тим, хто досі біля Бубочки, наука: вас також можуть у будь-який момент здати, мов склотару.