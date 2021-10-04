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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ за сутки 4 раза срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ за сутки 4 раза срывали режим

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Возле Новолуганского враг дважды осуществил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 7:00 утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.Войска РФ за сутки 4 раза срывали режим тишины на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС 01

обстрел (27114) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Героям слава!!!
Найшвидшого одужання пораненим.
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04.10.2021 07:50 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
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04.10.2021 09:52 Ответить
Втрат нема і добре! Захисникам України Слава!
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04.10.2021 11:16 Ответить
Ну, і скільки років це ще буде тривати?? Майже щодня поранені, вбиті.
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04.10.2021 17:01 Ответить
 
 