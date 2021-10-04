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На этой неделе в Швеции объявят имена Нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии и литературе

На этой неделе в Швеции объявят имена Нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии и литературе

В Швеции и Норвегии на этой неделе объявят имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года в пяти областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Нобелевский комитет в Стокгольме в понедельник сообщит, кому присуждена премия по медицине. Во вторник, 5 октября, объявят обладателя премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.

Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу. Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете. Фонд Нобеля в течение как минимум 50 лет после их выдвижения не имеет права публиковать их список.

Однако, ряд СМИ в течение года сообщал о том, что на премию мира выдвинуты известные мировые лидеры и политики. В частности, по их информации, на Нобелевскую премию мира выдвинут бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Среди кандидатов, по некоторым данным, фигурируют экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и экоактивистка Грета Тунберг. Кроме того, претендентами считаются такие организации, как "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов".

Наконец, 11 октября, в столице Швеции определится лауреат премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, - Reuters

Нобелевская премия 2021 года предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса лауреаты Нобелевской премии из-за продолжающейся пандемии COVID-19 второй год подряд будут получать награды в тех странах, в которых проживают. До пандемии в Стокгольме в декабре проводили традиционную церемонию вручения Нобелевских премий с личным участием лауреатов и организовывали банкет в их честь.

В Норвегии церемония вручения Нобелевской премии мира пока запланирована, но окончательное решение по ее проведению будет принято в середине октября.

Нобелевская премия (202) Норвегия (698) Швеция (1002)


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Премию мира Байдену, по литературе Нахальному.
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04.10.2021 07:28 Ответить
Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу. Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете. Фонд Нобеля в течение как минимум 50 лет после их выдвижения не имеет права публиковать их список.

Однако, ряд СМИ в течение года сообщал о том, что на премию мира выдвинуты известные мировые лидеры и политики. В частности, по их информации, на Нобелевскую премию мира выдвинут бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Среди кандидатов, по некоторым данным, фигурируют экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и экоактивистка Грета Тунберг. Кроме того, претендентами считаются такие организации, как "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов". Источник:

Ця премія якийсь абсурд і нічого під собою немає.От за що психічно хворій дівчинці її давати,чи Тіхановській?
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04.10.2021 07:46 Ответить
Байден низзя...он создал новый военный союз прлтив Мавзолейной РАБссии...,США,Британия,Австралия,Индия и Япония...,наверно хочет захватить ГУЛАГ Сралина и Якутию сгоревшую до тла....
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04.10.2021 07:52 Ответить
Быдлу Мавзолейному надо вручить обязательно...,за идею Мировой сраной ливарюции....
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04.10.2021 07:55 Ответить
Лидеры по Нобелевским премиям - США 336 лауреатов,Британия 117...,остальной Мир слабак....
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04.10.2021 08:04 Ответить
Это всё по блату, в остальным миром они просто не считаются, ироды
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04.10.2021 09:37 Ответить
А по математике??
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04.10.2021 08:56 Ответить
Позвольте, а как же Российский генетик П. Гаряев. Неужели шнобелевку не вручают посмертно? Жаль этого профессора, он реально сделал прорыв в генетике за что ниоминировали на премию и за это же, и устранили. Будет несправедливо, если нобелевскую премию получит какая-то сумасшедшая девица...
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04.10.2021 09:36 Ответить
Дайте Ногбілівську премію з хімії Зе і його команді. Вони так нахімічили, що ще 100 років будуть вивчати їх коріння шахрайства і брехню, а також локшину, яка навіки приклеюється до вух лохторату.
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04.10.2021 10:37 Ответить
 
 