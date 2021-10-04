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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили

По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik Georgia, об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

Премьер утверждал, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.

"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - заявил Гарибашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинские правоохранители возбудили четыре дела против Саакашвили, - адвокат Басилая

По словам премьера Грузии, в рядах "Единого Нацдвижения" не было единства по этому плану и лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия был против такого развития событий.

В "Едином Нацдвижении" пока не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили не помешает украино-грузинским отношениям, - премьер Грузии Гарибашвили

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) Гарибашвили Ираклий (31)


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Топ комментарии
+22
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04.10.2021 07:49
+15
Дебил он а не молодец.
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04.10.2021 07:46
+12
Оказывается, в Грузии могут выдумывать "охренительные истории" даже круче, чем в Квартале-95!
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04.10.2021 07:49
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Страница 2 из 2
Ти не повіриш! Після убивства опозиціоненрів Саакашвілі спланував всім грузинським Майданом рушити звільняти Абхазію і П.Осетію. А далі - Дrang nach Moskau... В кайдани його!
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04.10.2021 08:30 Ответить
І навіщо найкоротший повернув українське громадянство цьому баламуту? Тепер неприємності з Грузією через нього.
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04.10.2021 08:36 Ответить
проросійське керівництво Грузії хоче знищити Міхо
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04.10.2021 08:36 Ответить
В чому полягає проросійськість керівництва Грузії?
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04.10.2021 08:38 Ответить
Ти тут в першу зміну? Знову дурачка включаєш?
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04.10.2021 08:39 Ответить
Отой й усе?
Слиш, ;патріот;, я тебе вже запитував, що оце таке? Це ж твоя робота?
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04.10.2021 08:41 Ответить
І так, до мотераторів сайту тоді справді звертався я. Коли ти почав викладати мої особисті дані на форумі.
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04.10.2021 08:43 Ответить
Ти або платний бот або корисний ідіот.
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04.10.2021 08:44 Ответить
Вошло в моду своего политического противника объявить террористом! И откуда такая мода пришла... От стран глубокой демократии: РФ, Белоруссии,..... вестимо!
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04.10.2021 08:38 Ответить
Ти про витого і з'їденого брата?
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04.10.2021 08:39 Ответить
Это ППЦ, сразу рашку вспомнил, похоже от реформ Михо в Грузии совсем ничего не осталось, кстати по радио Свобода об этом и говорили))))
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04.10.2021 08:44 Ответить
Ну це вже перебор! Він і без вбивства може створити кавардак.
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04.10.2021 08:45 Ответить
сразу видно почерк кремляди, все как кураторы на паРаше делают: нечего пришить, значит будет террористом-экстремистом и иноагентом.
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04.10.2021 08:47 Ответить
чебурек надовго загримить
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04.10.2021 08:48 Ответить
Михо так же как и Президент Владимир Зеленский борятся с олигархами бандитами . Поэтому их обливают придуманной грязью
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04.10.2021 08:51 Ответить
Эти клоуны всегда борются с олигархами после прихода и даже побеждают их.
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04.10.2021 08:58 Ответить
Олег петрович один из немногих,из параллельной вселенной голобородько. Его посты всегда поражают неадекватностью и веселят.
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04.10.2021 09:26 Ответить
просто не покладаючи рук борються з олігархами. от, зовсім нещодавно, їм, в тяжкій і безкомпромісній боротьбі вдалося списати овер 100 мільярдів гривень боргів олагархів за енергоносії. а чого добився ти, зеботе?
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04.10.2021 10:09 Ответить
Чомусь зовсім не сумніваюсь у звинуваченнях. Після того, як ця мразота проривала кордон в Україну щоб під кремлівськіми інструкціями валити Порошенка, цілком ймовірно, що подібні інструкції він отримав і зараз для Грузії.
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04.10.2021 08:58 Ответить
Як я довго чекав цієї миті ( побачити сааку в кайданках ) , і ось нарешті . Мрії таки - збуваються . .
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04.10.2021 09:14 Ответить
Грузики достойные ученики кацаПсин...
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04.10.2021 09:52 Ответить
"
Вічний революціонер -
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, -
Він живе, він ще не вмер.
Ні попівськії тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.

Він не вмер, він ще живе!
Хоч від тисяч літ родився
Та аж вчора розповився
І о власній силі йде.
І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє.
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою, -
Міліони радо йдуть,
Бо се голос духа чуть.
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04.10.2021 10:33 Ответить
Это уже явно неадекватная реакция какая то.
Похоже, что в Грузии с руководством не все в порядке с головой, раз такое заявляют.
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04.10.2021 11:04 Ответить
Грузинское руководство всё больше напоминает руководство Беларуси и рашки. Для оправдания своих действий, используют те же методы, подталкивая Грузию в обьятия путина.
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04.10.2021 11:30 Ответить
хозяин этой "грузинской мечты" - бидзина иванишвили до мозга костей прокацапный (читайте биографию).
а этому премьеру от "грузинской мечты" мы охотно верим. Каждому слову.
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04.10.2021 11:57 Ответить
Сявкошвили аферист и авантюрист, уверенна, что в Грузии он планировал устроить масштабные провокации.

Он устал сидеть здесь--никому не нужный и не интересный, а ему нужно (как и нашему карлитто) быть в центре внимания, получать аплодисменты, вот и потащился в расчете устроить переворот и не важно какой ценой..
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05.10.2021 01:40 Ответить
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