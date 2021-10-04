По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik Georgia, об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Премьер утверждал, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.
"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - заявил Гарибашвили.
По словам премьера Грузии, в рядах "Единого Нацдвижения" не было единства по этому плану и лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия был против такого развития событий.
В "Едином Нацдвижении" пока не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили не помешает украино-грузинским отношениям, - премьер Грузии Гарибашвили
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слиш, ;патріот;, я тебе вже запитував, що оце таке? Це ж твоя робота?
Вічний революціонер -
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, -
Він живе, він ще не вмер.
Ні попівськії тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.
Він не вмер, він ще живе!
Хоч від тисяч літ родився
Та аж вчора розповився
І о власній силі йде.
І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє.
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою, -
Міліони радо йдуть,
Бо се голос духа чуть.
Похоже, что в Грузии с руководством не все в порядке с головой, раз такое заявляют.
а этому премьеру от "грузинской мечты" мы охотно верим. Каждому слову.
Он устал сидеть здесь--никому не нужный и не интересный, а ему нужно (как и нашему карлитто) быть в центре внимания, получать аплодисменты, вот и потащился в расчете устроить переворот и не важно какой ценой..