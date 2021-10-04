По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik Georgia, об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

Премьер утверждал, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.

"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - заявил Гарибашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинские правоохранители возбудили четыре дела против Саакашвили, - адвокат Басилая

По словам премьера Грузии, в рядах "Единого Нацдвижения" не было единства по этому плану и лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия был против такого развития событий.

В "Едином Нацдвижении" пока не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили не помешает украино-грузинским отношениям, - премьер Грузии Гарибашвили

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.