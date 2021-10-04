Автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и охранявшие его полицейские погибли в ДТП в Швеции
В Швеции художник Ларс Вилкс, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда, погиб в дорожно-транспортном происшествии близ города Маркарид.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что 75-летний карикатурист ехал в автомобиле гражданской полиции, столкнувшемся с грузовиком. Кроме Вилкса, в результате аварии погибли двое полицейских, а водителя грузовика госпитализировали.
Художник находился под защитой полиции после того, как ему угрожали смертью из-за карикатур. Заметим, что одна из них в 2007 году оскорбила многих мусульман, поскольку изображала пророка Мухаммеда в виде круговой собаки.
Карикатура вызвала возмущение и побудила тогдашнего премьер-министра Фредрика Рейнфельдта встретиться с послами 22 мусульманских стран в попытке разрядить обстановку.
Вскоре после этого "Аль-Каида" в Ираке предложила за убийство Вилкса 100 тысяч долларов вознаграждения.
Сейчас обстоятельства столкновения выясняют следователи. Правоохранители говорят, что пока нет никаких оснований предполагать, что к ДТП причастен кто-то еще.
Как сообщалось, в 2015 году в столице Дании неизвестные открыли стрельбу в кафе во время дебатов с Вилксом. От выстрелов погиб один из зрителей, трое полицейских получили ранения.
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«Прежде всего я учился у иезуитов. Впрочем, насколько я знаю, и Ленин занимался тем же самым. Мир ещё не создавал ничего более великолепного, чем иерархическая структура католической церкви. Многое я прямо оттуда перенёс в структуру нацистской партии… Католическая церковь может служить образцом, прежде всего из-за своей необыкновенно мудрой тактики и своего знания человеческой природы, из-за мудрого использования человеческих слабостей для управления верующими.»
Г. Раушнинг. «Говорит Гитлер»
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
Це називається "квантова заплутаність". )))
Вместо слова "жінка" поставьте свою жену.
Хотите, чтобы на улице пялились на её волосы и всё остальное?
Чтобы на улице некому было её защитить ?
Чтобы она вставляла свои 5 копеек в любом разговоре ?
Чтобы она манипулировала вами через "недопуск к телу" ?
І точно не буде робити все, що робить чоловік.
І чому "скрябіна" не ковбасило так від Ради ригів, яка прийняла Харківські угоди та антимовні закони табачника-собачника?
Я перечислил что она просрала и почему спрос с той рады был и должен был быть гораздо выше.
А предыдущую раду и так распустили на тот момент, поэтому перечислять её провалы ни к чему.
І щоб бачити хто скільки часу на форумі, потрібно самому тут зависати постійно.
Ти смотрящій на ЦН від Подоляка?
І не переводь стрілки.
Я спитала чому в період, коли зРада яника приймала антиукраїнські закони, "патріот скрябін" не крив ригів і яника?
Я уже ответил тебе, протри свои зенки - потому, что спрос с твоей обожаемой порохатой влады гораздо выше по понятным всем кроме порохатых причин.
Приклад критики "патріотом скрябіним" Чника і ригів за будь-який період буде?
Кто говорил о его критике, что ты требуешь примеров? Не прикидывайся дурочкой.
Забавляет когда Скрябина обвиняет в предвзятости заведомо мега-предвзятое в сторону Порохатого свинохряка-олигарха существо.
Первая хамить стала ты, что может увидеть каждый, кто умеет читать.
Тут видно хто перший почав переходити на особистості.
Так что обломись.
Замість обговорення по темі ти, в порушення правил форуму, почав обговорювати мене.
Вместо того что бы апеллировать к правилам сразу, ты перешла на оскорбления и только потом вспомнила про правила. Так что будь последовательна - напоминай о правилах сама себе, прежде чем пытаться поучать других.
казав, що примусили..
Такий собі герой ...
Чтобы на улице её некому было защитить от приставаний ?
Чтобы вставляла к месту и не к месту свои "5 коп." в любом разговоре ?
Чтобы она манипулировала вами через "недопуск к телу" ?
Зрештою, на кожен товар є свій покупець.
«Сражайся во имя Аллаха. Ты ответственен не только за себя, поэтому побуждай к этому других верующих».
«Не берите же из них друзей, пока не выселятся по пути Аллаха; если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их. И не берите из них ни друзей, ни помощников».
«О вы, которые уверовали! Не дружите с иудеями и христианами: они дружат между собой».
«Сражайтесь с неверными, пока они не перестанут совращать [верующих с пути Аллаха] и пока они не будут поклоняться только Аллаху».
«Приготовьте [, верующие,] против неверующих сколько можете военной силы и взнузданных коней - таким образом вы будете держать в страхе врагов Аллаха и ваших врагов».
«Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте в крепостях и используйте против них всякую засаду».
«Сражайтесь с теми из людей Писания, кто не верует ни в Аллаха, ни в Судный день, кто не считает запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, кто не следует истинной религии, пока они не станут униженно платить джизйу собственноручно».
«О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми неверными, которые находятся вблизи вас».
«Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха».
Безо всякой религии.
Надо бы видеть схему аварии и были ли свидетели.
Алиса здесь больше не живёт.
Никогда не оскорбляй родителей, жену и веру соседа. Не трогай жену и маленьких детей врага!
Оставайся благородным.
Швед нашел свою судьбу!
Учительницы: - Молодцы. Теперь давайте покажем ему дулю.
Дети старательно изображают дулю, особо прилежные показывают язык и корчат рожицы в потолок. Вовочка спокойно стоит, явно выделяясь из общей группы.
Учительница: - Вовочка, а ты чего с просто стоишь?
Вовочка: Марь Ивановна, если Бога нет , то кому мы показываем дулю? А если он есть то зачем портить отношения?"
нечего было гадости рисовать...