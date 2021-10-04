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Новости ДТП
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Автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и охранявшие его полицейские погибли в ДТП в Швеции

Автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и охранявшие его полицейские погибли в ДТП в Швеции

В Швеции художник Ларс Вилкс, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда, погиб в дорожно-транспортном происшествии близ города Маркарид.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что 75-летний карикатурист ехал в автомобиле гражданской полиции, столкнувшемся с грузовиком. Кроме Вилкса, в результате аварии погибли двое полицейских, а водителя грузовика госпитализировали.

Художник находился под защитой полиции после того, как ему угрожали смертью из-за карикатур. Заметим, что одна из них в 2007 году оскорбила многих мусульман, поскольку изображала пророка Мухаммеда в виде круговой собаки.

Карикатура вызвала возмущение и побудила тогдашнего премьер-министра Фредрика Рейнфельдта встретиться с послами 22 мусульманских стран в попытке разрядить обстановку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Франции неизвестный обезглавил учителя после того, как тот демонстрировал детям карикатуры из "Сharlie Hebdo" как пример свободы слова

Вскоре после этого "Аль-Каида" в Ираке предложила за убийство Вилкса 100 тысяч долларов вознаграждения.

Сейчас обстоятельства столкновения выясняют следователи. Правоохранители говорят, что пока нет никаких оснований предполагать, что к ДТП причастен кто-то еще.

Как сообщалось, в 2015 году в столице Дании неизвестные открыли стрельбу в кафе во время дебатов с Вилксом. От выстрелов погиб один из зрителей, трое полицейских получили ранения.

ДТП (7673) карикатура (57) Швеция (1002)


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Топ комментарии
+25
По этому поводу ЕС надо принять ещё миллиона полтора "коренных" европейцев с полотенцами на головах и в банных халатах.
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04.10.2021 08:03
+21
А може його вбили представники самої мирної релігії? Їх вже в Європі повно і на кожному кроці будують мечеть.Рано чи пізно,це призведе до війни в середині Європи.
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04.10.2021 08:03
+14
Христианство такая же самая "мирная" религия, Ни чего исламисты не делают такого, чего бы не делали до этого христиане. Любая религия это мрак.
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04.10.2021 08:18
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Страница 2 из 2
Атеїсти це надлюди. Комуністи не атеїсти.
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04.10.2021 10:05 Ответить
Ну чого ж? 😊Комуністи - не тільки атеїсти, але і ті ж надлюди. Ви погано знайомі із їхніми сакральними творами. 😁
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04.10.2021 10:07 Ответить
Більшість з комуністів були або християнами,або вихідцями з християнських сімей.Потім ж знову стали православними християнами.То й же сталін ж вчився на попа,його батько був попом.А атеїсти з леніна бога не роблять.
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04.10.2021 10:13 Ответить
І тому з таким завзяттям нищили церкви? 🤔 Цікава у Вас логіка!
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04.10.2021 10:33 Ответить
Ну ж не всі нищили.Нацисти були християнами,але нищили міста з церквами точно не менше.
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04.10.2021 10:56 Ответить
Ой! А от і ні Німецькі нацисти з християнством мали знвюачні ідейні розбіжності. Особливо справжні нацисти, з СС. Поцікавтеся темою. 😊
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04.10.2021 10:59 Ответить
Так і православні мають розбіжності з християнами західного обряду.
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04.10.2021 11:01 Ответить
Цитата Гітлера:
«Прежде всего я учился у иезуитов. Впрочем, насколько я знаю, и Ленин занимался тем же самым. Мир ещё не создавал ничего более великолепного, чем иерархическая структура католической церкви. Многое я прямо оттуда перенёс в структуру нацистской партии… Католическая церковь может служить образцом, прежде всего из-за своей необыкновенно мудрой тактики и своего знания человеческой природы, из-за мудрого использования человеческих слабостей для управления верующими.»
Г. Раушнинг. «Говорит Гитлер»
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04.10.2021 11:03 Ответить
😁 Зауважте, Гітлер говорить по церковні структури. А от по Бога я тут не прочитав. Чому? 😊 Нацисти сповідували язичницький культ. Нібеунги, Вальгалла, руни - це елементи християнства? 😉
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04.10.2021 13:14 Ответить
Батько Джугашвілі був чоботарем ("сапожніком").
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04.10.2021 11:01 Ответить
Значить це я з іншим комуністом сплутав.Але сам сталін навчався в духовній семінарії.
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04.10.2021 11:03 Ответить
Комуністи нездари.
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04.10.2021 10:14 Ответить
Не погоджуся! Збити з ніг таку імперію! Навести у світі такий шухер! На 70 років побудувати державу, яка мало не стала світовим гегемоном! Це справді нездари на таке здатні? 🤔
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04.10.2021 10:35 Ответить
Імперія просто переформатувалася.І зараз ******* москальщина,все одно ще імперія.Задурити людей легко.Люди ж вірили в комунізм.І вони були нездарами,бо стільки ресурсів профукали марно.
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04.10.2021 10:53 Ответить
Ось Вам слова геніального Омара Хайяма. Подумайте над ними. Складіть, хто з цих двох, про яких пише Хайям є неправий? 😉

В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
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04.10.2021 10:57 Ответить
Праві обоє і не праві також обоє.Така відповідь вас влаштує?
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04.10.2021 10:58 Ответить
Ні, звичайно. 😊 Мене не влаштовує запитання. Я б його просто не ставив. 😊
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04.10.2021 11:00 Ответить
Ну то це ваші справи.Я так вважаю.
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04.10.2021 11:09 Ответить
******* фізика стверджує, що вони праві обоє.
Це називається "квантова заплутаність". )))
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04.10.2021 11:10 Ответить
І тут багато чого писали.
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04.10.2021 09:48 Ответить
все це є у старообрядців. і що ? вони живуть і здоровенько себе почувають . . .
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04.10.2021 08:32 Ответить
А я що їх захищаю?
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04.10.2021 08:39 Ответить
Ну и с чем вы не согласны ?
Вместо слова "жінка" поставьте свою жену.
Хотите, чтобы на улице пялились на её волосы и всё остальное?
Чтобы на улице некому было её защитить ?
Чтобы она вставляла свои 5 копеек в любом разговоре ?
Чтобы она манипулировала вами через "недопуск к телу" ?
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04.10.2021 09:04 Ответить
Я не проти,щоб на дружину чи дочку мою дивилися.Жінка може що завгодно казати і має право те саме робити,що і чоловік.
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04.10.2021 09:12 Ответить
Мудра порядна жінка не буде казати "що завгодно".
І точно не буде робити все, що робить чоловік.
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04.10.2021 09:23 Ответить
Мудрий чоловік не буде вказувати,що робити,а має дивитися за собою.
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04.10.2021 09:32 Ответить
так. карикатуристи і є терористи . . . . як і гумористи-клоуни що захопили владу в Україні і тероризують громадян . .
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04.10.2021 08:28 Ответить
Авария похожа как у Кузьмы Скрябина..
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04.10.2021 08:22 Ответить
Что Вы с этим скрябиным, "Гомер, Мильтон и... Паниковский". Кому тот Скрябин был нужен.
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04.10.2021 08:29 Ответить
Чому "скрябін" не вважав за потрібне "стріляти та пи...ти" Раду Чечетова, але хотів зробити це із Радою 2014-2019 років, яка приймала закони проти росії?
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04.10.2021 09:15 Ответить
Дай подумаю... может потому что та рада всё же пришла в результате майдана, смертей и надежд и всё это успешно просрала?
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04.10.2021 09:43 Ответить
Що просрала ТА Рада?
І чому "скрябіна" не ковбасило так від Ради ригів, яка прийняла Харківські угоди та антимовні закони табачника-собачника?
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04.10.2021 09:46 Ответить
О, вы тут круглосуточно...
Я перечислил что она просрала и почему спрос с той рады был и должен был быть гораздо выше.
А предыдущую раду и так распустили на тот момент, поэтому перечислять её провалы ни к чему.
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04.10.2021 09:49 Ответить
Не бреши про "круглосуточно".
І щоб бачити хто скільки часу на форумі, потрібно самому тут зависати постійно.
Ти смотрящій на ЦН від Подоляка?

І не переводь стрілки.
Я спитала чому в період, коли зРада яника приймала антиукраїнські закони, "патріот скрябін" не крив ригів і яника?
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04.10.2021 09:58 Ответить
Не брешу, ты же отвечаешь практически сразу и постоянно тут мелькаешь. Видимо с порохатой свинофермы.

Я уже ответил тебе, протри свои зенки - потому, что спрос с твоей обожаемой порохатой влады гораздо выше по понятным всем кроме порохатых причин.
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04.10.2021 10:16 Ответить
Ти також мені відповідаєш відразу, зєлємойський ботяра.

Приклад критики "патріотом скрябіним" Чника і ригів за будь-який період буде?
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04.10.2021 10:21 Ответить
Я не отвечаю через минуту, брехливая порохатая подсвинка.

Кто говорил о его критике, что ты требуешь примеров? Не прикидывайся дурочкой.
Забавляет когда Скрябина обвиняет в предвзятости заведомо мега-предвзятое в сторону Порохатого свинохряка-олигарха существо.
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04.10.2021 10:27 Ответить
Чорнорота, подоляківська істота, ти знайома із правилами даного форуму?
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04.10.2021 10:34 Ответить
Ты, двуличное порохатое существо, получая зеркальную ответку, даже не смей заикаться о правилах.
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04.10.2021 10:37 Ответить
Хамло, яке перше переходить на особистості, щось кукурікає про отвєтку....
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04.10.2021 10:49 Ответить
Ты лживая курица, как и твой предводитель.
Первая хамить стала ты, что может увидеть каждый, кто умеет читать.
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04.10.2021 16:38 Ответить
Ти сам півень обпатраний )
Тут видно хто перший почав переходити на особистості.

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04.10.2021 16:58 Ответить
Там нет ничего оскорбительного, курица. Только констатация того факта, что ты сидишь тут круглосуточно, как будто по заданию. Что ещё раз подтвердила.
Так что обломись.
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04.10.2021 17:07 Ответить
Це була не констатація, а брехня.
Замість обговорення по темі ти, в порушення правил форуму, почав обговорювати мене.
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04.10.2021 17:09 Ответить
Это было наблюдение, которое подтвердилось уже не раз. А значит это факт.

Вместо того что бы апеллировать к правилам сразу, ты перешла на оскорбления и только потом вспомнила про правила. Так что будь последовательна - напоминай о правилах сама себе, прежде чем пытаться поучать других.
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04.10.2021 17:18 Ответить
Добре, наступного разу відразу буду нагадувати шевчуку про правила.
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04.10.2021 17:22 Ответить
И себе заодно не забывай, новосад.
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04.10.2021 17:32 Ответить
Ана на задании ПАПуаса.
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04.10.2021 10:18 Ответить
тому що Кузьма співав на підтримку Януковоща.
казав, що примусили..
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04.10.2021 10:34 Ответить
Інших не змогли примусити співати за Овоща, а "героя України", за версією Зєлі, Кузьму, змогли.
Такий собі герой ...
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04.10.2021 10:54 Ответить
Все же с чужими кумирами надо быть осторожнее.
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04.10.2021 08:25 Ответить
Як дехто ще виправдовує.Ви самі читали коран? Там є неприйнятні речі до ********* світу.А ісламісти бігають по Європі і США з кораном,працювати не хочуть.Це фактично трутні.Бо якщо робити намази.то вже не встигнеш нічого зробити.Все це архаїка має залишитися в минулому.Якщо ти хочеш це проповідувати.то залишайся в своїх печерах.а не їдь в цивілізаційний світ.Я вище написав слова з корану.Це повний сексизм.Хоча там ще багато чого є.
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04.10.2021 08:32 Ответить
в цивілізацію рвуться бо їсти хочуть на халяву,коли ситий то й намазити можна безперестанку з переривами на їду
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04.10.2021 08:54 Ответить
І незайманих дівчат в раю,або займаних в Європі.
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04.10.2021 08:56 Ответить
Хотите, чтобы на улице пялились на волосы вашей жены (и всё остальное)?
Чтобы на улице её некому было защитить от приставаний ?
Чтобы вставляла к месту и не к месту свои "5 коп." в любом разговоре ?
Чтобы она манипулировала вами через "недопуск к телу" ?
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04.10.2021 09:14 Ответить
Так,я хочу.
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04.10.2021 09:28 Ответить
Наверное, жене уже за 50 ...
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04.10.2021 09:36 Ответить
Я не одружений.А якщо жінці 50,це що вирок?
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04.10.2021 09:49 Ответить
Ні не вирок, але бажаючі мати доступ вже досить нечисленні.
Зрештою, на кожен товар є свій покупець.
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04.10.2021 10:17 Ответить
Так є.І нехай буде.
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04.10.2021 10:18 Ответить
Ти мусульманин?
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04.10.2021 13:30 Ответить
США сильніша за Аллаха.
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04.10.2021 08:38 Ответить
«Убивайте [неверующих], где бы вы их ни встретили».

«Сражайся во имя Аллаха. Ты ответственен не только за себя, поэтому побуждай к этому других верующих».

«Не берите же из них друзей, пока не выселятся по пути Аллаха; если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их. И не берите из них ни друзей, ни помощников».

«О вы, которые уверовали! Не дружите с иудеями и христианами: они дружат между собой».

«Сражайтесь с неверными, пока они не перестанут совращать [верующих с пути Аллаха] и пока они не будут поклоняться только Аллаху».

«Приготовьте [, верующие,] против неверующих сколько можете военной силы и взнузданных коней - таким образом вы будете держать в страхе врагов Аллаха и ваших врагов».

«Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте в крепостях и используйте против них всякую засаду».

«Сражайтесь с теми из людей Писания, кто не верует ни в Аллаха, ни в Судный день, кто не считает запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, кто не следует истинной религии, пока они не станут униженно платить джизйу собственноручно».

«О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми неверными, которые находятся вблизи вас».

«Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха».
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04.10.2021 08:45 Ответить
А ещё есть постулат: " Убей лучшего гоя!"
Безо всякой религии.
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04.10.2021 09:15 Ответить
Від долі не втітеш... Якщо навіть є охорона і Ти тікаєш як пацюк у швецію
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04.10.2021 10:12 Ответить
Я ж не захищаю,жодну з релігій.
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04.10.2021 10:16 Ответить
Шофер вантажівки отримає приз 100 кбаксів на нову вантажівку?
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04.10.2021 08:48 Ответить
Водитель жив, а пассажиры погибли ?
Надо бы видеть схему аварии и были ли свидетели.
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04.10.2021 09:19 Ответить
Нічого дивного шофер інстинктивно праву сторону підставляє.
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04.10.2021 12:16 Ответить
Лібералізм чи точніше пофігізм Європи колись привиде до повного знищення білої цивілізації і встановлення або чорної анархії є, або жовтої диктатури. Інше не дано тим хто заглядує в очі ху@ла чи привозить мільйони мусульман котрі потім гвалтують корінних європейок...
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04.10.2021 08:50 Ответить
Ну і США те саме.
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04.10.2021 08:53 Ответить
Біблія вчить, що прийде антихрист і всіх поставить під тотальний контроль
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04.10.2021 09:27 Ответить
Полковнику никто не пишет.
Алиса здесь больше не живёт.
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04.10.2021 09:10 Ответить
тому буддизм є самою кращою вірою
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04.10.2021 09:33 Ответить
А не Петров ли Бошировым постарались?
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04.10.2021 10:07 Ответить
Бог един! Муххамед и Иисус пророки его!
Никогда не оскорбляй родителей, жену и веру соседа. Не трогай жену и маленьких детей врага!
Оставайся благородным.
Швед нашел свою судьбу!
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04.10.2021 10:09 Ответить
Много людей верят в высший разум, Бог, Алах,..... -имен много. Наверное насмехаться над верой других тоже не стоит,особенно в корыстных целях, как этот художник хотевший популярности. И не важно существует это все или нет. А вообще настоящая Вера хорошая штука, если человек верит не сердцем, а душей как говорится, в Бога, то и жить будет праведней. Все это сомнительно лично для меня, но как бы хотелось что бы расплата за содеянное в жизни , ждала каждого человека после смерти....
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04.10.2021 10:11 Ответить
ось така дурна смерть ідіота, який повірив у власне право на свободу слова але без наслідків...тож дарвінську премію цьому херою
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04.10.2021 10:30 Ответить
Учительница: - Дети запомните Бога нет. Повторите. Дети: - Бога нет.
Учительницы: - Молодцы. Теперь давайте покажем ему дулю.
Дети старательно изображают дулю, особо прилежные показывают язык и корчат рожицы в потолок. Вовочка спокойно стоит, явно выделяясь из общей группы.
Учительница: - Вовочка, а ты чего с просто стоишь?
Вовочка: Марь Ивановна, если Бога нет , то кому мы показываем дулю? А если он есть то зачем портить отношения?"
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04.10.2021 11:20 Ответить
Иншалла !

нечего было гадости рисовать...
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04.10.2021 13:22 Ответить
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