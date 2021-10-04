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Новости Агрессия России против Украины
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США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей пятого поколения F-35A

США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей пятого поколения F-35A

Соединенные Штаты предстоящей зимой начнут размещение на авиабазе Лейкенхит в Англии эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A, сообщили ВВС США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Истребители прибудут этой зимой", - заявил командир 495-й эскадрильи, в которую войдут F-35A, подполковник Айан Маклафлин.

Это будет первое постоянное базирования таких самолетов за пределами США. Авиабаза Лейкенхит находится в 113 км к северо-востоку от Лондона. В настоящее время там размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрильей.

В сентябре командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс сообщил о планах стран-члены Североатлантического альянса развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС.

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В частности, планируется, что Великобритания в 2021 году разместит свои истребители на двух базах - Мархам и Лейкенхит, Нидерланды - на авиабазах Волкель и Леуварден (в 2022 году), Дания - на авиабазе Скридструп (в 2023 году), Италия - на авиабазах Амендола и Геди (в 2022 году), Норвегия - на авиабазах Эрланн и Эвенес (в 2022 году), Бельгия - на авиабазах Флоренн (в 2025 году) и Клейне-Брогель (2027 году), Польша - на авиабазах Ласк и Свидвин (в 2026 году).

Европа (1849) самолет (3590) США (26620)


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Топ комментарии
+8
Индия послала РАБссию куда подальше с ихним сраным СУ-57 и закупит французские истрибители...
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04.10.2021 08:10
+4
Ща кацапский металлолом-анало говнет ФАК ПА как пукнет грозно.
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04.10.2021 08:07
+4
В этом году РАБссия побила Мировой рекорд...упало 11 летательных аналоГОВНЕТов Путлера а еще впереди ноябрь и декабрь...
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04.10.2021 08:13
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А чё не в Украине?
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04.10.2021 08:04 Ответить
сначала должно быть безотказное ПВО (Противоздушная оборона).
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04.10.2021 08:08 Ответить
Ща кацапский металлолом-анало говнет ФАК ПА как пукнет грозно.
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04.10.2021 08:07 Ответить
Хоча б не бомбанули багатостраждальний Воронеж. Постійно під прицілом.
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04.10.2021 08:58 Ответить
Индия послала РАБссию куда подальше с ихним сраным СУ-57 и закупит французские истрибители...
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04.10.2021 08:10 Ответить
А Австралия послала французов с их паршивыми субмаринами и купит американские.
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04.10.2021 08:26 Ответить
и тут кацапы пролетели..
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04.10.2021 08:31 Ответить
Для кацов главное, что нефть к 80 баксам стремится.
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04.10.2021 08:55 Ответить
100%
им что 80,что 780 - один хер просрут на ветер...
расия патамушта..
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04.10.2021 14:10 Ответить
ответка плешивому за бульбашей
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04.10.2021 08:10 Ответить
В этом году РАБссия побила Мировой рекорд...упало 11 летательных аналоГОВНЕТов Путлера а еще впереди ноябрь и декабрь...
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04.10.2021 08:13 Ответить
За три месяца уже 30
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04.10.2021 08:17 Ответить
Китайские двигатели и Авионика,которую ставят на РАБссии типа усовершенстванные..., до добра не доведет...,движки китайские такая же туфта что и на перфораторах дрелях и болгарках... и прочих кораблях танках...
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04.10.2021 08:20 Ответить
Процессоры там ставят производства TSMC (компания технологически сопоставимая с Интелом). И да, китайцы считают Тайвань своим, значит китайские.
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04.10.2021 08:29 Ответить
в спам, рузькэ
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04.10.2021 10:40 Ответить
У меня есть китайский дешевый скутер 50см2, 2008 года. При температуре воздуха выше 5-7 градусов или когда сам еще теплый, движок заводится с полпинка, можно сказать в прямом смысле - с кикстартера при провороте на 30-50%
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04.10.2021 09:19 Ответить
сверхсекретный истребитель США шестого поколения
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04.10.2021 08:34 Ответить
450 быстрокрылых ястребков - очень неслабо,думаю это прямое следствие заявлений Батьки..
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04.10.2021 08:35 Ответить
https://avia.pro/sites/default/files/images/889.mp4
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04.10.2021 08:40 Ответить
Отлично!
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04.10.2021 08:42 Ответить
Украина - это Европа.
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04.10.2021 08:42 Ответить
Джонсон и Байден договорились еще об одной базе для истрибителей F-35 в Европе...,скорее всего их разместят в Польше
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04.10.2021 08:47 Ответить
Підкинули б ще у Вейшнорію.
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04.10.2021 08:51 Ответить
У них эскадрильи 27 самолётов? Не понятно...
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04.10.2021 09:09 Ответить
Подкинут к уже имеющимся.
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04.10.2021 09:17 Ответить
Не , я ну, внатуре , не знаю ,шо и ляпнуть... еСЛИ уже и В Польше, то шо тада есть красная линия... Мабуть, парадная осевая линия на Красной площади?
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04.10.2021 09:16 Ответить
это прекрасно
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04.10.2021 10:36 Ответить
 
 