В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 4 821 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 3 октября 2021 в Украине зафиксирован 4 821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 092 человека;
летальных случаев - 114;
выздоровели - 1 116 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 16 214 человек,
методом ИФА - 2 525 человек,
экспресс-тестами - 11 848 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 460 010 человек;
выздоровели - 2 264 523 человека;
летальных случаев- 56 889;
проведено ПЦР-тестов - 12 966 892.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях", - рассказали в Минздраве.
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Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены
Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.
Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).