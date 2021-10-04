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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 4 821 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 3 октября 2021 в Украине зафиксирован 4 821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 госпитализированы - 2 092 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 летальных случаев - 114;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 116 человек.

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 16 214 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 методом ИФА - 2 525 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 11 848 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 заболели - 2 460 010 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 264 523 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 летальных случаев- 56 889;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 966 892.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
до речі,вакцинований сам того не помічаючи,є розповсюджувачем хвороби. так що хто тут дебіл,ще велике питання!
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04.10.2021 08:56
+1
Ходят без масок и жалуются.
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04.10.2021 08:43
+1
Статистика доволі зрозуміла, так як практично ніхто цифри не запам'ятовує та не звертає уваги ( ну отаке дебильне стадо стало, і не тільки у нас), можно малювати богзнащо на момент потреби.Тому кожен раз коли бачите цифри які мають розбіжность, звертайте увагу на ближайши дні, як правило все відбувається потім.Потім можливо домалювати,можливо прийняти якусь дебильну постанову и тп.
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04.10.2021 09:20
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Правила форума Совет форумчан
Ковид на выходных не убивает и не заражает
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04.10.2021 08:17 Ответить
Делают меньше фуфлотестов, которые выдают случайные результаты. Илон Маск сделал 4 теста в один день, 2 положительных и 2 отрицательных результата
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04.10.2021 10:01 Ответить
Хоч якась добра новина
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04.10.2021 08:41 Ответить
На ПЕРВОЕ МЕСТО в Европе по смертям ещё не вышли?
Ну ничего, "Мастера Спорта" над этим работают...
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04.10.2021 08:42 Ответить
Просто надо списывать все смерти на ковид. Фуфлотесты помогут.
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04.10.2021 10:00 Ответить
Ходят без масок и жалуются.
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04.10.2021 08:43 Ответить
Ходив, ходжу і так буде. А ви надягніть масочку, дебіли. До речі вакційований ще як півроку
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04.10.2021 08:47 Ответить
до речі,вакцинований сам того не помічаючи,є розповсюджувачем хвороби. так що хто тут дебіл,ще велике питання!
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04.10.2021 08:56 Ответить
Вирусам пофиг на маски.
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04.10.2021 10:00 Ответить
ще у п'ятницю було бильш за 12 тіс...а зараз меньш п'яти.. так само з вакцинованими-було біля 180тіс,зараз 33 тіс...якась незрозуміла статистика.
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04.10.2021 08:58 Ответить
У вихідні люди менше ходять здавати тести, тому менше хворих, те ж саме стосується і вакцинації, вакцинуватись ходять в основному в будні дні.
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04.10.2021 09:14 Ответить
Статистика доволі зрозуміла, так як практично ніхто цифри не запам'ятовує та не звертає уваги ( ну отаке дебильне стадо стало, і не тільки у нас), можно малювати богзнащо на момент потреби.Тому кожен раз коли бачите цифри які мають розбіжность, звертайте увагу на ближайши дні, як правило все відбувається потім.Потім можливо домалювати,можливо прийняти якусь дебильну постанову и тп.
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04.10.2021 09:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZwR7natWqLk
Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены

Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.

Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
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04.10.2021 10:02 Ответить
 
 