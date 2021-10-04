В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 4 821 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 3 октября 2021 в Украине зафиксирован 4 821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 092 человека;

летальных случаев - 114;

выздоровели - 1 116 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 16 214 человек,

методом ИФА - 2 525 человек,

экспресс-тестами - 11 848 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 460 010 человек;

выздоровели - 2 264 523 человека;

летальных случаев- 56 889;

проведено ПЦР-тестов - 12 966 892.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях", - рассказали в Минздраве.







