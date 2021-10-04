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Новости Агрессия России против Украины
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США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией, - Пентагон

США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин в состоявшейся телефонной беседе с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром высказался в пользу расширения военного сотрудничества между двумя странами, в том числе в области борьбы с терроризмом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Пентагон.

"Министр обороны Ллойд Остин побеседовал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, чтобы обсудить возможности расширения и укрепления давних оборонных связей и обменяться мнениями по региональным проблемам, включая общую угрозу терроризма", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

В нем также отмечается, что Остин "подтвердил, что Соединенные Штаты придают большое значение оборонным отношениям с Турцией, о чем совсем недавно свидетельствовало сотрудничество между обеими странами по Афганистану".

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Пентагон (1455) США (26620) Турция (3379) Остин Ллойд (420)


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Султан умеет жонглировать векторами, не то что некоторые.
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04.10.2021 08:37 Ответить
Буферная Украина не много векторная, а больше флюгерная, а всё из за того что украинский народ как был КРЕПОСТНЫМ столетиями , так и остался КРЕПОСТНЫМ народом на землях Украины, украинскому народу даже не принадлежат украинские СМИ, чтобы довести всем кого они хотят выбрать своим АТАМАНОМ ,украинские СМИ принадлежат в Украине еврейской общине и представителям Московии
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04.10.2021 08:48 Ответить
Эрдоганыч закупил у мавзолейных болванов С-400,типа разберет на винтики болтики и передаст Байдену....
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04.10.2021 08:51 Ответить
Для новейших турецких дронов "Акынджы" Украина поставила кучу двигателей...,в ответ Эрдоганыч прислал кучу дронов Байрактар ... сотрудничество военное набрало таких обротов что Ольга ********* плачет крокодильими слезами...,Милитаризация Украины набрала опасных обротов...каравул спасите срань РАБссиянскую....
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04.10.2021 08:55 Ответить
Четкий сигнал кацапам, не лезть на рожон в Сирии. Вот смысл этой новостии
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04.10.2021 09:14 Ответить
А что в Сирии опять что-то происходит?
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04.10.2021 10:15 Ответить
 
 