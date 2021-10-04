За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 33 924 человека, всего - 7 190 643, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 771 866 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"33 924 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 3 октября 2021. Первую дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизирован - 16 551 человек.
В течение суток работали: 330 мобильных бригад, 1 070 пунктов вакцинации, 358 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 7 190 643 человека, из них получили одну дозу - 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 962 507 прививок", - рассказали в Минздраве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены
Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.
Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
Но комментарий не об этом вообще. А о плохих (ненормальных) показателях дважды уколотого по анализу крови.