РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
557 6

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 33 924 человека, всего - 7 190 643, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 33 924 человека, всего - 7 190 643, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 771 866 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"33 924 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 3 октября 2021. Первую дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизирован - 16 551 человек.

В течение суток работали: 330 мобильных бригад, 1 070 пунктов вакцинации, 358 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели

С начала прививочной кампании привиты 7 190 643 человека, из них получили одну дозу - 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 962 507 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 33 924 человека, всего - 7 190 643, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 33 924 человека, всего - 7 190 643, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 33 924 человека, всего - 7 190 643, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=ZwR7natWqLk
Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены

Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.

Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
показать весь комментарий
04.10.2021 09:59 Ответить
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
показать весь комментарий
04.10.2021 10:28 Ответить
Кто ж тебе, барашек, скажет?
Но комментарий не об этом вообще. А о плохих (ненормальных) показателях дважды уколотого по анализу крови.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:35 Ответить
Сливаешься, лапоть ольгинский Именно об этом - вакцина от КОВИДа спасает от КОВИДа. Иди почитай методички, а то куратор тебе баланды не даст
показать весь комментарий
04.10.2021 10:37 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2021 22:06 Ответить
А вакцинированному медицинскому персоналу положены ковидные надбавки? Они ведь полностью "защищены".
показать весь комментарий
04.10.2021 11:04 Ответить
 
 