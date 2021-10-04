За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 33 924 человека, всего - 7 190 643, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 771 866 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"33 924 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 3 октября 2021. Первую дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизирован - 16 551 человек.

В течение суток работали: 330 мобильных бригад, 1 070 пунктов вакцинации, 358 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 7 190 643 человека, из них получили одну дозу - 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 962 507 прививок", - рассказали в Минздраве.





