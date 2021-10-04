Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 235 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина - третья в Европе. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 4 октября в мире зарегистрировали 304 087 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 663 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 235 725 495 случаев инфицирования, из них 304 087 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 816 008 человек, из них 4 663 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 212,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.
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Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены
Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.
Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
Но комментарий не об этом вообще. А о плохих (ненормальных) показателях дважды уколотого по анализу крови.
После второй дозы анализ крови показывает:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены
анализ сделан под контролем доктора из Иллинойса (США)
причем тут кацапы, идиотина?
позорься дальше и больше
отлично, что именно такие упоротые позорники, как ты, пропагандируют вакцинацию
посмотрев на этот твой бред, еще меньше людей уколятся, что само по себе уже достижение
и все это благодаря твоим стараниям
Так какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
А кроме ковида других болезней не существует? Одно лечат, другое калечат.
Умирают от тромбоза, миокардитов, онкологий (благодаря ядреному составу вакцин) и фиг знает чего еще.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
Слейся уже сам.
Неуверенность твою чувствую я
Так, в июле, по данным Росстата, от Covid-19 умерли 44,128 тысячи человек против 23,466 тысячи, о которых сообщал оперштаб.
http://rusjev.net/2021/10/04/rossiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-po-sutochnoj-smertnosti-ot-covid-19/
medRxiv
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https://vaers.hhs.gov/data.html
Н. Томпсон
но в принципе не надо быть семи пядей во лбу, чтобы проанализировать результаты анализа, так как указаны нормальные показатели и итоговые
Chiropractic is a https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience pseudoscientific https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine alternative medicine https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Chapman-Smith-2 [2] that is concerned with the diagnosis and treatment of mechanical disorders of the https://en.wikipedia.org/wiki/Musculoskeletal_system musculoskeletal system , especially the https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebral_column spine .https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3] Practitioners of chiropractic are called chiropractors.
Many chiropractors, especially those in the field's early history, have proposed that mechanical disorders affect general health.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3] The main https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic_treatment_technique chiropractic treatment technique involves https://en.wikipedia.org/wiki/Manual_therapy manual therapy , especially https://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_manipulation manipulation of the spine , other joints, and https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_tissue soft tissues , but may also include exercises and health and lifestyle counseling.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-content-of-practice-4 [4] A chiropractor may have a https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Chiropractic Doctor of Chiropractic (D.C.) degree and be referred to as "doctor" but is not a https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Medicine Doctor of Medicine (M.D.) https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-5 [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-6 [6] While many chiropractors view themselves as https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_care primary care providers,https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Ernst-eval-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-CooperMcKee2003-8 [8] chiropractic clinical training does not meet the requirements to be such a provider.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3]
"1) гранулоциты сильно повышены," смотрим в ролике
https://youtu.be/ZwR7natWqLk?t=477
гранулоциты% 79,6 при верхнем референтном значении 75,0
(они повышены на 9,6-75)*100/75=6,1% Не такое уж и сильное повышение.
Лимфоциты% 13,4 при нижнем референтном 15,0 тоже не бог весть что.
Прививка - введение антигена (или м-РНК, колирующей антиген). Вполне понятно, что небольшая воспалительная реакция на это просто обязана быть. И в инстукциях к вакцинам об этом упоминается.
Уменьшение числа лимфоцитов называется лимфопенией (лимфоцитопения). Лимфоцитов в крови становится менее 1 х 10⁹/л, или менее 17% в лейкоцитарной формуле. К лимфоцитопении могут приводить:
Вторичные иммунодефициты, в том числе ВИЧ-инфекция.
Аутоиммунные заболевания.
Болезни нервной системы (системный склероз).
Побочные эффекты от приема лекарств.²
Последствия отклонения лимфоцитов от нормы
Снижение количества лимфоцитов в крови приводит к нарушению функции иммунной системы. При таком состоянии организм плохо сопротивляется вирусным инфекциям, человек может тяжело и длительно переносить различные заболевания.
13,4 при референтном 15 - это уже крайне болезненное состояние, требующее мед. вмешательства.
Про показатели клеточного иммунитета ты вообще не упомянул. Конечно, проваксеры плевать хотели на клеточную иммунку, в том числе и свою.
"небольшая воспалительная реакция"
небольшая? небольшая, это когда лимфоциты на нижней НОРМЕ или чуть выше
П.С. вот от чего в Израиле в июле вспыхнула масштабная вспышка ОРВИ
ПРЯМО ТАК ЗРАЗУ,ЗА ТИЖДЕНЬ?