Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 235 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина - третья в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 октября в мире зарегистрировали 304 087 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 663 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 235 725 495 случаев инфицирования, из них 304 087 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 816 008 человек, из них 4 663 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 212,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.