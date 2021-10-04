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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 235 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина - третья в Европе. ИНФОГРАФИКА

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 235 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина - третья в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 октября в мире зарегистрировали 304 087 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 663 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 235 725 495 случаев инфицирования, из них 304 087 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 816 008 человек, из них 4 663 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 235 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина - третья в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 212,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 114 человек, зафиксирован 4 821 новый случай заражения, 1 116 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 235 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина - третья в Европе 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 235 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина - третья в Европе 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
САЙТ,НА ЯКИЙ ПОСИЛАється ольгінська наволоч:

medRxiv

Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.

Препринти - це попередні звіти про роботу, які не були сертифіковані експертною експертизою. На них не слід покладатися, щоб керувати клінічною практикою чи поведінкою, пов'язаною зі здоров'ям, і не слід повідомляти у засобах масової інформації як встановлену інформацію.
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04.10.2021 18:52
+1
Так "чемпіони" же по боротьбі з КОВІДом, *****. Тримаємо марку!
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04.10.2021 09:06
+1
Ты сам доказываешь, что ты кацапский засланец И твой пустой трёп про анализы может обмануть только такого же кацапа, как ты, с плохими анализами, как у тебя
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04.10.2021 10:54
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Правила форума Совет форумчан
роися, поднажми!
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04.10.2021 08:52 Ответить
На третьем месте только потому, что Рашку в Европу записали, почему-то.
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04.10.2021 08:54 Ответить
Так "чемпіони" же по боротьбі з КОВІДом, *****. Тримаємо марку!
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04.10.2021 09:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZwR7natWqLk
Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены

Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.

Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
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04.10.2021 09:58 Ответить
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
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04.10.2021 10:30 Ответить
Кто ж тебе, барашек, скажет?
Но комментарий не об этом вообще. А о плохих (ненормальных) показателях дважды уколотого по анализу крови.
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04.10.2021 10:34 Ответить
Сливаешься, лапоть ольгинский Именно об этом - вакцина от КОВИДа спасает от КОВИДа. Иди почитай методички, а то куратор тебе баланды не даст
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04.10.2021 10:36 Ответить
Игнорируй факты, бот.
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04.10.2021 10:41 Ответить
Зачем мне игнорировать тот факт, что ты кацапский прокси-засланец из Ольгино?
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04.10.2021 10:42 Ответить
Если даже "кацапский прокси-засланец из Ольгино" (что не факт, и доказательств у тебя ровно ноль), как это меняет тот факт, что анализ крови у дважды уколотых очень плохой? Ну давай, выкручивайся еще.
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04.10.2021 10:51 Ответить
Ты сам доказываешь, что ты кацапский засланец И твой пустой трёп про анализы может обмануть только такого же кацапа, как ты, с плохими анализами, как у тебя
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04.10.2021 10:54 Ответить
В чем треп, пустопорожнее ничтожество?
После второй дозы анализ крови показывает:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены
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04.10.2021 11:00 Ответить
В том трёп, кацапский засланец, что он пустой
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04.10.2021 11:01 Ответить
то, что ты на черное говоришь "белое", белым его не делает
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04.10.2021 11:03 Ответить
Это точно - вы, кацапы, вечно будете черные
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04.10.2021 11:04 Ответить
если китаец убьет негра в Австралии, это тоже "след кремля"? убогое, в своем бреде вообще берегов не видишь

анализ сделан под контролем доктора из Иллинойса (США)
причем тут кацапы, идиотина?
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04.10.2021 11:02 Ответить
Вот ты и запетлял, кацапский засланец Если этот анализ где-то и сделан, то исключительно в ваших ольгинских методичках
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04.10.2021 11:04 Ответить
то, что ты на черное говоришь "белое", белым его не делает

позорься дальше и больше
отлично, что именно такие упоротые позорники, как ты, пропагандируют вакцинацию
посмотрев на этот твой бред, еще меньше людей уколятся, что само по себе уже достижение
и все это благодаря твоим стараниям
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04.10.2021 11:05 Ответить
Пока тут позоришься ты, кацапскийй засланец, своим исключительно ПУСТЫМ и бездоказательным трёпом
Так какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
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04.10.2021 11:07 Ответить
От ковида по лживой оф. статистике якобы не умирают.
А кроме ковида других болезней не существует? Одно лечат, другое калечат.
Умирают от тромбоза, миокардитов, онкологий (благодаря ядреному составу вакцин) и фиг знает чего еще.
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04.10.2021 11:31 Ответить
Так вакцина от КОВИДа, а не от других болезней
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04.10.2021 11:35 Ответить
Ты - дебил? Употребление вакцины ПРИВОДИТ к другим болезням.
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04.10.2021 11:36 Ответить
Сливаешься, кацап. И как, к примеру, Файзер Комирнати приводит к другим болезням? Какой механизм этого приведения?
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04.10.2021 11:38 Ответить
Например, так.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
Слейся уже сам.
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04.10.2021 11:40 Ответить
Шо ты, кацап, мечешься, как свинья на верёвке? То у тебя VARUS, то medRxiv

Неуверенность твою чувствую я

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04.10.2021 11:44 Ответить
главное, что у тебя гугл, позорище) шкварься дальше) хотя куда дальше)
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04.10.2021 11:45 Ответить
Это как раз демонстрация твоего, кацап, уровня аргументации Тебе куратор подсунул старые методички еще начала года - они уже никого не впечатляют. Сейчас ваши более продвинутые, чем ты, кацапо-тролли разгоняют совсем другую пургу
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04.10.2021 11:49 Ответить
Реальные показатели смертности в РФ, выше, чем отчитывается оперативный штаб. Подробную статистику с задержкой в два месяца публикует Росстат, и она каждый раз в 1,5-2 раза превышает цифры, которые власти обнародуют в ежедневном режиме.

Так, в июле, по данным Росстата, от Covid-19 умерли 44,128 тысячи человек против 23,466 тысячи, о которых сообщал оперштаб.

http://rusjev.net/2021/10/04/rossiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-po-sutochnoj-smertnosti-ot-covid-19/
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04.10.2021 18:45 Ответить
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04.10.2021 18:52 Ответить
Ты веришь данным Росстата?) Да ты безнадежен.
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05.10.2021 09:19 Ответить
НЕ ПОЗОРИЩЕ,У КОГО яНДЕКС,ЛАХТА?
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04.10.2021 18:46 Ответить
что такое "яндекс", "лахта"? почему эти слова тебе так хорошо известны в отличие от меня? вижу, что ты живо интересуешься кацапами, пуйлом и прочей кремлеботией
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05.10.2021 09:20 Ответить
САЙТ,НА ЯКИЙ ПОСИЛАється ольгінська наволоч:

medRxiv

Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.

Препринти - це попередні звіти про роботу, які не були сертифіковані експертною експертизою. На них не слід покладатися, щоб керувати клінічною практикою чи поведінкою, пов'язаною зі здоров'ям, і не слід повідомляти у засобах масової інформації як встановлену інформацію.
показать весь комментарий
04.10.2021 18:52 Ответить
Количество смертей после вакцинации в официальной системе VAERS (США).
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04.10.2021 11:33 Ответить
Шо за хрень ты тут нарисовал? Откуда видно, что это смертность именно ВАКЦИНИРОВАННЫХ и вообще после вакцинации?
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04.10.2021 11:36 Ответить
Изучай.
https://vaers.hhs.gov/data.html
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04.10.2021 11:38 Ответить
Изучай: https://google.com
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04.10.2021 11:39 Ответить
А где там доктор, который хоть что-то исследует?
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04.10.2021 17:48 Ответить
протри глаза
Н. Томпсон
но в принципе не надо быть семи пядей во лбу, чтобы проанализировать результаты анализа, так как указаны нормальные показатели и итоговые
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04.10.2021 20:11 Ответить
Так он не врач, он хиропрактик.

Chiropractic is a https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience pseudoscientific https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine alternative medicine https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Chapman-Smith-2 [2] that is concerned with the diagnosis and treatment of mechanical disorders of the https://en.wikipedia.org/wiki/Musculoskeletal_system musculoskeletal system , especially the https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebral_column spine .https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3] Practitioners of chiropractic are called chiropractors.

Many chiropractors, especially those in the field's early history, have proposed that mechanical disorders affect general health.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3] The main https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic_treatment_technique chiropractic treatment technique involves https://en.wikipedia.org/wiki/Manual_therapy manual therapy , especially https://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_manipulation manipulation of the spine , other joints, and https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_tissue soft tissues , but may also include exercises and health and lifestyle counseling.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-content-of-practice-4 [4] A chiropractor may have a https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Chiropractic Doctor of Chiropractic (D.C.) degree and be referred to as "doctor" but is not a https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Medicine Doctor of Medicine (M.D.) https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-5 [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-6 [6] While many chiropractors view themselves as https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_care primary care providers,https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Ernst-eval-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-CooperMcKee2003-8 [8] chiropractic clinical training does not meet the requirements to be such a provider.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3]
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05.10.2021 00:09 Ответить
Это как-то влияет на результат анализа?
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05.10.2021 00:12 Ответить
Это влияет на подачу им материала.
"1) гранулоциты сильно повышены," смотрим в ролике
https://youtu.be/ZwR7natWqLk?t=477
гранулоциты% 79,6 при верхнем референтном значении 75,0
(они повышены на 9,6-75)*100/75=6,1% Не такое уж и сильное повышение.
Лимфоциты% 13,4 при нижнем референтном 15,0 тоже не бог весть что.
Прививка - введение антигена (или м-РНК, колирующей антиген). Вполне понятно, что небольшая воспалительная реакция на это просто обязана быть. И в инстукциях к вакцинам об этом упоминается.
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05.10.2021 08:17 Ответить
Причины пониженных лимфоцитов

Уменьшение числа лимфоцитов называется лимфопенией (лимфоцитопения). Лимфоцитов в крови становится менее 1 х 10⁹/л, или менее 17% в лейкоцитарной формуле. К лимфоцитопении могут приводить:

Вторичные иммунодефициты, в том числе ВИЧ-инфекция.
Аутоиммунные заболевания.
Болезни нервной системы (системный склероз).
Побочные эффекты от приема лекарств.²

Последствия отклонения лимфоцитов от нормы

Снижение количества лимфоцитов в крови приводит к нарушению функции иммунной системы. При таком состоянии организм плохо сопротивляется вирусным инфекциям, человек может тяжело и длительно переносить различные заболевания.
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05.10.2021 09:07 Ответить
А кто ТЫ такой? Твоя подача материала в разы менее компетентна.
13,4 при референтном 15 - это уже крайне болезненное состояние, требующее мед. вмешательства.
Про показатели клеточного иммунитета ты вообще не упомянул. Конечно, проваксеры плевать хотели на клеточную иммунку, в том числе и свою.
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05.10.2021 09:11 Ответить
Прививка - это введение оксида графена и цитотоксичных спайк-протеинов. Почитай, что становится с кровью в принципе через несколько часов после укола. Она становится темной, густой, эритроциты слипаются итд.

"небольшая воспалительная реакция"
небольшая? небольшая, это когда лимфоциты на нижней НОРМЕ или чуть выше
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05.10.2021 09:13 Ответить
CD-клетки и прочие почему так понижены? при том, что после первой дозы они повышались, и это нормально: иммунитет мобилизуется, встретив чужеродную агрессивную субстанцию

П.С. вот от чего в Израиле в июле вспыхнула масштабная вспышка ОРВИ
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05.10.2021 09:18 Ответить
есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).

ПРЯМО ТАК ЗРАЗУ,ЗА ТИЖДЕНЬ?
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04.10.2021 18:48 Ответить
3ю дозу когда начали колоть?
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04.10.2021 20:09 Ответить
 
 